Cercetătorii britanici au descoperit de ce diabetul de tip 1 tinde să fie mai sever şi mai agresiv în rândul copiilor mici
Rador, 13 noiembrie 2025 09:30
Cercetătorii britanici spun că au descoperit de ce diabetul de tip 1 tinde să fie mai sever şi mai agresiv în rândul copiilor mici decât al celor diagnosticaţi mai târziu în cursul vieţii. Oamenii de ştiinţă au descoperit că pancreasul – care controlează nivelul de zahăr din sânge continuă să se dezvolte în copilăria timpurie, […]
23:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (12 noiembrie) – Miercuri, Casa Albă a refuzat să furnizeze detalii specifice despre examinările medicale imagistice pe care medicii le-au făcut președintelui Donald Trump în timpul unui control medical efectuat în urmă cu o lună, dar a declarat că rezultatele au arătat că preşedintele se bucură de o sănătate excepțională. Donald Trump, […]
23:20
Miniştrii energiei şi justiţiei din Ucraina şi-au anunţat miercuri demisia pe fondul unui scandal de corupţie. Potrivit informaţiilor, miniştrii demisionari au primit mite de mai multe milioane de dolari de la contractori angajaţi să protejeze infrastructura energetică a Ucrainei de atacurile forţelor ruse. Amploarea acestui scandal a zdruncinat Kievul, unde procurorii au declarat că cei […]
21:30
Un nou act normativ adoptat de deputați va aduce o serie de schimbări în activitatea dezvoltatorilor imobiliari # Rador
Fiecare apartament sau unitate locativă promisă unui cumpărător va fi înscrisă individual în cartea funciară încă din faza de proiect, potrivit unui act normativ adoptat în unanimitate de Camera Deputaților ca for decizional. Documentul a fost inițiat de PSD și PNL pentru a stopa practicile abuzive ale dezvoltatorilor imobiliari. Potrivit proiectului, cumpărătorii vor livra avansul […]
21:30
De la Egipt până în Kazahstan, activele străine ale gigantului petrolier rus Lukoil atrag potențiali ofertanți, pe măsură ce timpul pentru încheierea tranzacțiilor înainte ca autoritățile americane să aplice sancțiuni se apropie de sfârșit. Statele Unite au impus sancțiuni companiei Lukoil în cadrul eforturilor sale de a determina Kremlinul să participe la negocierile de pace […]
21:20
AUR a inițiat două moțiuni simple la adresa miniștrilor din cabinetul condus de Ilie Bolojan # Rador
Alianța pentru Unirea Românilor a inițiat în parlament două noi moțiuni simple la adresa miniștrilor din cabinetul condus de Ilie Bolojan. Prima îl vizează pe ministrul transporturilor, Ciprian Șerban, căruia inițiatorii îi atrag atenția asupra situației dezastruoase în care se află infrastructura feroviară din România. Documentul urmează să fie dezbătut și votat luni în plen […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:20
Înțelegeri diplomatice care au influențat lumea. Episodul XLIV – Tratatul de la Erfurt (1808). Înțelegerea tăcută prin care Franța a cedat Rusiei Principatele Române # Rador
Introducere La 12 octombrie 1808, în orașul german Erfurt, împăratul francez Napoleon I și țarul Alexandru I al Rusiei au semnat o convenție secretă care avea să marcheze una dintre cele mai dureroase pagini din istoria țărilor române. În plin context al războaielor napoleoniene, cele două mari puteri își împărțeau sferele de influență în Europa […]
18:20
Irak – Coaliția condusă de premierul Mohammed Shia al-Sudani, pe locul întâi în alegerile parlamentare (surse) # Rador
O coaliție condusă de prim-ministrul irakian Mohammed Shia al-Sudani a ieșit pe primul loc în alegerile parlamentare din Irak, au declarat, miercuri, pentru Reuters doi oficiali ai Înaltei Comisii Electorale Independente care au cunoștință de rezultate./cstoica/denisse (REUTERS – 12 noiembrie)
18:10
Introducere Pe 12 octombrie 1960, în plină desfășurare a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite, lumea a asistat la una dintre cele mai spectaculoase și controversate scene diplomatice din secolul XX. Liderul sovietic Nikita Hrușciov, iritat de o afirmație critică la adresa Uniunii Sovietice, s-a ridicat brusc de la masă, a scos un pantof și […]
18:00
Duminică, 16 noiembrie (de la ora 17:00), Ansamblul Folcloric Țara Vrancei din Focşani sărbătorește 30 de ani de activitate artistică printr-un concert aniversar prezentat la Sala Radio, alături de Orchestra de Muzică Populară Radio (dirijată de Adrian Grigoraș). Printre invitații serii se numără artişti de renume ce şi-au închinat viaţa cântecului popular: Floarea Calotă, Gheorghiţa Nicolae, Claudia Torop, Valentin Sanfira, Alexandru Pugna, Sorin Filip, […]
17:50
Ucraina – Premierul a înaintat Parlamentului o cerere privind demiterea miniștrilor Justiției și Energiei # Rador
Prim-ministrul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, a declarat miercuri că a înaintat Parlamentului o cerere privind demiterea miniștrilor Justiției și Energiei, în urma unei anchete privind corupția din sectorul energetic./cstoica/denisse (REUTERS – 12 noiembrie)
17:50
TVR difuzează programe dedicate marelui artist Televiziunea Publică regretă trecerea în nefiinţă a lui Horia Moculescu, unul dintre cei mai iubiţi şi apreciaţi oameni de muzică din România. De-a lungul unei cariere impresionante, celebrul pianist, interpret și compozitor a semnat peste 500 de piese care au încântat generaţii de români. În semn de preţuire şi adânc […]
17:40
Parlamentul din Kazahstan a adoptat o lege care interzice „propaganda LGBT”. Proiectul de lege, votat în unanimitate de parlamentarii din Camera Inferioară, interzice promovarea orientărilor sexuale netradiționale în spații publice și în media. Legislația prevede amenzi și pedepse de până la zece zile de închisoare pentru abateri repetate. Parlamentarii susțin că această lege vizează protejarea […]
17:30
Până când Ungaria va avea un guvern național, nu vom implementa Pactul privind migrația”, a precizat premierul pe pagina sa de Facebook. „Bruxelles a dat ordin. Vor activa Pactul privind migrația. Aș dori să clarific odată pentru totdeauna: până când Ungaria va avea un guvern național, nu vom implementa Pactul privind migrația. Ceterum censeo: nu […]
17:10
China și Statele Unite au „un spațiu vast de cooperare în domeniile economic și comercial”, declară vicepremierul chinez, He Lifeng # Rador
China și Statele Unite au „un spațiu vast de cooperare în domeniile economic și comercial”, a declarat miercuri vicepremierul chinez He Lifeng, potrivit agenției oficială de știri Xinhua. Ambele țări ar trebui să protejeze și să implementeze împreună rezultatele la care s-a ajuns în timpul discuțiilor dintre președintele american, Donald Trump, și președintele chinez, Xi […]
16:50
Strategia de apărare a României subliniază riscurile la adresa infrastructurii de la Marea Neagră # Rador
România trebuie să stabilească legături mai strânse cu aliații de la Marea Neagră pentru a proteja de amenințările rusești proiectele energetice care o vor transforma în cel mai mare producător de gaze al Uniunii Europene în 2027, se menționează într-un proiect de strategie națională de apărare, publicat miercuri. România, membru UE și NATO, are o […]
16:00
Ucraina – Ministrul Justiției a fost suspendat, pe fondul unei anchete anticorupție din sectorul energetic # Rador
Ministrul ucrainean al Justiției, Herman Haluşcenko, a fost suspendat pe fondul desfășurării unei ample anchete anticorupție din sectorul energetic al țării. Măsura suspendării a fost luată la o zi după ce procurorii l-au acuzat pe un aliat apropiat al președintelui Zelenski că a orchestrat o schemă de delapidare în sumă de 100 de milioane de […]
15:20
Prim-ministrul britanic a declarat că orice atac asupra membrilor cabinetului său este „complet inacceptabil” # Rador
Prim-ministrul britanic, Keir Starmer, a declarat, miercuri, că orice atac asupra membrilor cabinetului său este „complet inacceptabil”, Afirmația a fost făcută după ce au apărut rapoarte potrivit cărora unii aliați ai săi ar complota pentru a-l înlătura de la putere./cstoica/denisse (REUTERS – 12 noiembrie)
15:20
Georgia – Procurorii au formulat acuzații împotriva lui Giorgi Gakharia, lider al opoziției aflat în exil și fost prim-ministru # Rador
Procurorii georgieni l-au acuzat, miercuri, pe Giorgi Gakharia, lider al opoziției aflat în exil și fost prim-ministru, de infracțiuni având legătură cu mandatul său, pe fondul escaladării represiunii împotriva oponenților partidului de guvernământ Visul Georgian. Gakharia, care a fost prim-ministru din partea partidului de guvernământ Visul Georgian din 2019 până în 2021, s-a despărțit de […]
15:10
Peru – Grav accident soldat cu cel puțin 37 de morți și 18 răniți pe o autostradă din sudul țării # Rador
Cel puțin 37 de persoane au fost ucise și alte 18 au fost rănite în Peru după ce un autobuz a căzut într-o râpă în sudul țării, a relatat miercuri postul de radio local RPP. Accidentul a avut loc pe autostrada Panamericana Sur din regiunea Arequipa, a anunțat postul de radio./cstoica/dstanesc (REUTERS – 12 noiembrie)
15:10
Preşedintele Bulgariei a respins prin veto modificările legislative privind funcţia administratorului special al Lukoil # Rador
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a trimis spre reexaminare în Adunarea Naţională prevederile din Legea de modificare şi completare a Legii privind reglementarea administrativă a activităţilor economice legate de petrol şi produse derivate din petrol, adoptată pe 7 noiembrie. Şeful statului consideră că modificările aduse legii subminează ordinea juridică în ţară, contravin normelor juridice europene fundamentale […]
14:20
Cunoscutul compozitor Horia Moculescu a încetat din viață astăzi la vârsta de 88 de ani. El era spitalizat de câteva zile la secția ATI, a Institutului Matei Balș din Capitală. De-a lungul carierei sale, a compus aproximativ 500 de melodii, pentru care a obținut peste 200 de premii. ‘Anul 2000’, ‘De-ai fi tu salcie la […]
14:20
Curtea Constituţională a amânat pentru 25 noiembrie luarea unei decizii privind pensiile private # Rador
Curtea Constituţională a amânat pentru a doua oară, pentru 25 noiembrie, luarea unei decizii privind pensiile private. Proiectul a fost adoptat luna trecută de Parlament şi prevede că persoanele care optează să retragă banii din pilonul 2 vor primi iniţial doar 30% din sumă, iar restul va fi eşalonat pe opt ani. Prin excepţie, bolnavii […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
13:50
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a prezentat un raport care i-a fost transmis de comandantul-șef al Forțelor Armate Ucrainene, Oleksandr Sirski, despre situația de pe front. Potrivit liderului ucrainean, situația cea mai dificilă este în sectorul Pokrovsk și în regiunea Zaporijjia. ‘Cea mai mare atenție este acordată în prezent sectorului Pokrovsk și regiunii Zaporijjia, unde rușii […]
13:40
Preşedintele Nicuşor Dan va avea o întâlnire cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanții magistraților # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan va avea după-amiază o nouă întâlnire cu liderii coaliției de guvernare, dar de această dată la discuții vor lua parte și reprezentanții magistraților. Va fi analizat proiectul de lege referitor la pensiile din sistem, astfel încât actul normativ să treacă de controlul de constituționalitate. În contextul acestei întâlniri, Înalta Curte de Casație […]
13:30
Președintele israelian, Isaac Herzog, a primit o scrisoare de la președintele american, Donald Trump, în care acesta îl îndeamnă să ia în considerare acordarea unei grațieri a premierului Benjamin Netanyahu, a anunțat miercuri biroul președintelui. „Deși respect pe deplin independența sistemului judiciar israelian și cerințele sale, consider că acest «dosar» împotriva lui Bibi, care a […]
13:10
Lucrări semnate de mari compozitori ca Anton Bruckner, Gabriel Fauré, Edward Elgar, alături de un medley din opera „Porgy and Bess” semnată de George Gershwin (creatorul celebrei „Rhapsody in Blue”), sunt câteva dintre partiturile pe care le pregătește Corul Academic Radio pentru concertul aniversar pe care îl prezintă la Sala Radio, pentru a marca 85 de ani […]
12:50
Miercuri, 12 noiembrie 2025, compozitorul Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani. El era internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș” din Capitală, la Terapie Intensivă, fiind intubat în ultimele zile, din cauza unor complicații pulmonare. * * * * * Horia Moculescu s-a născut […]
12:40
Agri Trade Summit 2026: Biletele sunt acum disponibile! 26 februarie 2026 – Romexpo, Pavilionul C2, București. O nouă ediție a platformei care reunește liderii agribusiness-ului Pe 26 februarie 2026, Agri Trade Summit revine la Romexpo cu ediția a 4-a, continuând tradiția unui eveniment care aduce la un loc fermieri, traderi, procesatori, specialiști în logistică, bancheri […]
12:40
Horia Moculescu, unul dintre cei mai mari compozitori pe care i-a avut România, s-a stins din viaţă, la vârsta de 88 de ani./schelaru REALITATEA PLUS – 12 noiembrie
12:00
Începe perioada de depunere a candidaturilor pentru Primăria Generală a capitalei şi pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău # Rador
Candidaţii care doresc să intre în competiţia pentru Primăria Generală a municipiului Bucureşti şi pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău se pot înscrie la birourile electorale începând de astăzi şi până pe 17 noiembrie. În schimb, pentru competitorii care vizează funcţia de primar în celelalte 12 localităţi din ţară unde au loc alegeri parţiale, perioada de […]
11:40
„După 2010, am stabilit cu compatrioții noștri în vârstă că vom păstra întotdeauna valoarea pensiilor în timpul guvernării noastre”, a scris Viktor Orbán într-o postare pe Facebook miercuri dimineață. Premierul a adăugat: „Și ne respectăm angajamentul chiat şi cu cincisprezece ani mai târziu, în 2025, astfel că de astăzi pensionarii vor primi pensiile indexate, ceea […]
11:40
Forţele ruse au lansat noi atacuri cu drone asupra oraşului Odesa și asupra regiunii Odesa, raportează autoritățile. Forţele ruse au lansat un al doilea atac asupra regiunii Odesa cu drone de atac, marți după-amiază, potrivit lui Oleh Kiper, șeful Administrației militare regionale. ‘Căderea de fragmente de drone a avut loc în mai multe locații din […]
10:50
Preşedintele Bulgariei, Rumen Radev, a criticat guvernanţii pentru acţiunile acestora privind rafinăria din Burgas. Într-o postare pe Facebook, şeful statului bulgar a calificat drept nefondate argumentele guvernanţilor potrivit cărora aşteaptă publicarea modificărilor adoptate la Legea privind reglementarea administrativă a activităţilor economice legate de petrol şi produse derivate din petrol pentru a proteja interesul public prin […]
10:40
Rata anuală a inflaţiei s-a menţinut la 9,8% în octombrie, foarte aproape de valoarea din luna precedentă, potrivit datelor INS. Cel mai mult s-au scumpit mărfurile nealimentare şi serviciile, cu aproape 11 procente, în timp ce preţul alimentelor s-a majorat cu aproape 7,6%. BNR a revizuit în creştere la 8,8% prognoza de inflaţie pentru finalul […]
10:30
Blocul Naţional Sindical organizează, de la această oră, în Piaţa Victoriei din capitală, un miting de protest împotriva măsurilor de austeritate care duc la scăderea puterii de cumpărare şi faţă de politicile guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, sindicaliştii solicită creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor realizate prin tăieri de salarii şi reducerea evaziunii […]
