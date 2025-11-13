Cercetătorii britanici au descoperit de ce diabetul de tip 1 tinde să fie mai sever şi mai agresiv în rândul copiilor mici

10:30

Blocul Naţional Sindical organizează, de la această oră, în Piaţa Victoriei din capitală, un miting de protest împotriva măsurilor de austeritate care duc la scăderea puterii de cumpărare şi faţă de politicile guvernamentale ce alimentează inflaţia. În plus, sindicaliştii solicită creşterea salariului minim pe economie, stoparea reformelor realizate prin tăieri de salarii şi reducerea evaziunii […]