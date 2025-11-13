De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal
Gândul, 13 noiembrie 2025 12:20
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
12:50
Victor Ponta ironizează desantul ministrului Radu Miruță în Arabia Saudită: ”Toată postarea este o aberație # Gândul
Prezent în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat pe un ton ironic vizita ministrului Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită. Ministrul Economiei a anunţat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care o companie de stat a primit licența de exploatare a grafictului. […]
Acum 15 minute
12:40
Gigi Nețoiu: „Vreau să fac un REFERENDUM după ce voi fi ales, să îi întreb pe oameni care ar trebui să fie prioritățile” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat despre un proiect important început pentru spitalul Metropolitan, care urma să fie construit lângă zona doi Cocoș. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Acest proiect reprezenta o inițiativă ambițioasă, vizând o suprafață de aproximativ 15 hectare de teren. Nețoiu […]
12:40
Un pensionar francez de 85 de ani voia să meargă la doctor și a ajuns în Croația. Bătrânul a condus 24 de ore # Gândul
Un bărbat de 85 de ani din vestul Franței a pornit spre doctorul din orașul vecin și a sfârșit, accidental, la aproape 1.500 de kilometri distanță, în Croația. Pensionarul plecase spre orașul Ervo, aflat la doar 25 km, dar și-a pierdut complet orientarea și a continuat să conducă spre est, fără să observe că a […]
12:40
S-a lansat CARTEA „Start in Fitness” coordonată de un președinte de federație sportivă! „Pentru cei care aveți vise” # Gândul
Gabriel Toncean a prezentat la Academia Națională de Sport cartea „Start in Fitness” – un volum dedicat tinerilor sportivi. Volumul are texte semnate de 11 autori specialiști pe domeniu, sub coordonarea lui Gabriel Toncean – președintele FR de Culturism și Fitness – și abordează mai multe tematici: tehnică, nutriție, psihologie, motivație, performanță, sănătate. S-a lansat […]
12:40
Gigantul petrolier rus Lukoil a cerut Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor dictate de autoritățile americane împotriva sa, mai precis 21 noiembrie, dată de la care vor fi interzise orice fel de tranzacții cu conglomeratul rus. Astfel, cei de la Lukoil vor prelungirea perioadei de grație ca să aibă timp […]
Acum 30 minute
12:30
Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti # Gândul
„Abuzurile semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti sunt acelea care l-au determinat pe unul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală să o abandoneze chiar înainte de a începe. Candidatul PUSL a anunţat că nu-şi mai depune candidatura. Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că abandonează cursa din 7 decembrie, din cauza […]
Acum o oră
12:20
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL) # Gândul
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost reales cu 73% și a fost cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan. Acesta candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria […]
12:20
12:20
IRD ENGINEERING va superviza proiectarea şi execuţia lucrărilor de pe Lotul 1 Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii # Gândul
Compania Naţională de Investiţii Ruriere a atribuit cel de-al doilea contract pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie de pe A8 montan. Firma de inginerie care se va ocupa se numeşte IRD ENGINEERING şi este din Italia. Oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat […]
12:20
Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, recunoaște că i-a picat Guvernul din cauza războiului din Ucraina # Gândul
Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, recunoaște că executivul german a picat din cauza problemei finanțării Kievului. După o pauză de șase luni de la aparițiile publice, fostul cancelar al Germaniei a acordat un interviu pentru publicația Die Zeit. Scholz a condus țara timp de 3 ani înainte ca guvernul său de coaliție să se […]
12:10
Gigi Nețoiu: „PROPRIETARII primăriei sunt oamenii, prin taxele și impozitele pe care le plătesc” # Gândul
Gigi Nețiou în emisiunea Marius Tucă Show din 12 noiembrie 2023 a abordat mai multe subiecte cu privire la situația României în comparație cu Bulgaria. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a criticat modul în care se gestionează primăriile și fondurile publice, exprimând nemulțumiri legate de corupție, lipsa transparenței și de faptul […]
12:10
Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii au înrădăcinată ideea de a ține statul la distanță de viața privată a oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Deci ideea asta că statul e o […]
12:10
Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri. Ce sunet scoate când respiră: „Trăiesc așa de la 20 de ani” # Gândul
Paris, singura fiică a lui Michael Jackson, le-a arătat fanilor o latură șocantă a ei: vedete are nasul „perforat” după ce, ani la rând, a consumat substanțe interzise. „Scoate un fluierat puternic”, spune Paris Jackson. Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri Paris, fiica regretatului rege al muzicii pop Michael Jackson, și-a […]
12:10
Tudorel Toader mai PIERDE un proces deschis împotriva unei instituții de presă, dar mai are însă o șansă la Curtea de Apel # Gândul
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriva unei instituții de presă. Dar războiul fostului rector al Universității „A.I. Cuza” cu un ziarist nu s-a încheiat însă, verdictul urmând să fie dat de Curtea de Apel. Tudorel Toader a apreciat ca denigratoare insinuarea că ar deține în proprietate 5 ha […]
Acum 2 ore
11:50
Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă # Gândul
Ministrul Economiei anunță că angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi vor primi salariile restante. Banii vor ajunge la ei până la finalul anului, a promis Radu Miruţă. Radu Miruţă a mai spus, joi, şi că șantierul ar putea fi redresat prin mecanismul european SAFE. „Eu nu doar vorbesc despre risipă și combinații, le scot […]
11:50
Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund # Gândul
Universitatea Craiova l-a numit marți seara în funcția de antrenor pe portughezul Filipe Coelho (45 ani). Lusitanul a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea […]
11:40
Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă” # Gândul
În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice tot mai dificile cu care se confruntă România, avertizând că țara se îndreaptă spre „cea mai grea perioadă financiară” din ultimii ani. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi […]
11:40
După o serie de avanpremiere cu sălile pline, filmul „Cravata Galbenă”, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, va putea fi vizionat în cinematografele din întreaga țară, începând din 14 noiembrie. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice […]
11:40
Se modifică sistemul de reciclare în România. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle # Gândul
Se modifică sistemul de reciclare în România. Este vorba despre dezvoltarea acestui sistem și în zonele rurale. De asemenea, autoritățile vor să implementeze metode prin care să împiedice fraudarea la sistemul de reciclare, deoarece apar tot mai multe cazuri. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle. Ministrul Mediului a spus recent că se […]
11:30
După Ponta, un alt fost premier atacă spitalul construit de „Dăruieşte Viaţa”. Tăriceanu: „Pe ce s-au cheltuit banii ăștia? Numai pentru spital?” # Gândul
Un alt fost premier îşi pune întrebări referitoare la cheltuielile ocazionate cu spitalul privat construit de fundaţia „Dăruieşte viaţă”. Potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu, clădirea a costat dublu faţă de o alta oarecum similară, ridicată de un întreprinzător privat. Tăriceanu a povestit în emisiunea lui Robert Turcescu că unul dintre prietenii săi a ridicat o […]
11:10
Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în această săptămână valorile termice sunt ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă – mai ales în regiunile extracarpatice, iar în rest sunt apropiate de cele normale. Nu lipsește ceața, nu numai dimineața, ci și noaptea. De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, […]
11:10
Rețea de proxeneți, destructurată de DIICOT în Dâmbovița. 21 de tinere, exploatate în Marea Britanie. Ce făceau suspecții cu banii din prostituție # Gândul
Acțiune de amploare în Dâmbovița, unde oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în prostituție și spălare a banilor. De-a lungul activității ilegale, 21 de tinere ar fi căzut pradă suspecților. Fetele erau trimise să se prostitueze pe teritoriul Marii Britanii. Apoi, sumele de bani erau utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile, în județul […]
11:00
ACCIDENT șocant în Coreea de Sud. Doi morți și 18 răniți, după ce un camion a izbit în plin un grup de oameni aflați într-o piață # Gândul
Un camion a lovit în plin trecătorii dintr-o piață aglomerată din orașul Bucheon, Coreea de Sud. Două persoane au murit, iar 18 au fost rănite, dintre care 11 în stare gravă. Anchetatorii nu exclud o acțiune intenționată din partea șoferului. Un camion a pătruns joi într-o zonă pietonală din orașul Bucheon, lovind cel puțin 18 […]
Acum 4 ore
10:50
Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute! # Gândul
În cel mai nou jurnal al său, publicistul Ion Cristoiu face o comparație între Ecaterina a II-a a Rusiei, care a rămas virgină timp de 7 ani, deși se măritase, și Nicușor Dan, spunând că și el este „virgin” din punct de vedere politic: „Habar nu are ce e aia dezinformarea și manipularea”, spune scriitorul. […]
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus dosarul pentru Primăria Capitalei. Candidatul PNL a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei își depune astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal. Ciprian Ciucu a ajuns în această dimineață la Biroul Electoral Municipal însoțit de premierul Ilie Bolojan. Actualul primar al Sectorului 6 a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei după ce […]
10:30
Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei își depune astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal. Ciprian Ciucu a ajuns în această dimineață la Biroul Electoral Municipal însoțit de premierul Ilie Bolojan. Actualul primar al Sectorului 6 a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei după ce […]
10:30
O lege nouă pentru șoferii cu ochelari aduce o schimbare legislativă ce vizează șoferii care folosesc corecție optică, alături de intensificarea controalelor rutiere. Informațiile disponibile indică un accent pe verificarea respectării mențiunilor de pe permisul de conducere, pentru cei care au nevoie de ochelari sau lentile de contact la volan. Iată, așadar, cadrul obișnuit aplicat […]
10:10
„Un cadou pentru Moscova”. În „războiul vizelor”, UE pune presiune pe Moscova, dar singurii care au de pierdut sunt rușii de rând. Elitele Rusiei lui Putin fac „naveta” între Saint-Tropez, Paris, Milano și Londra cu pașapoarte și „vize de aur” # Gândul
Uniunea Europeană nu va mai emite vize cu intrări multiple cetățenilor ruși care locuiesc în Rusia, aceasta fiind cea mai recentă măsură a sa de a intensifica presiunea asupra Moscovei din cauza războiului său de aproape patru ani împotriva Ucrainei. „De acum înainte, cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple. Aceasta […]
10:10
EXPLOZIE urmată de incendiu, la o garsonieră din Balș. Doi locatari au suferit arsuri, iar autoritățile din Olt au activat Planul Roșu de Intervenție # Gândul
O explozie urmată de incendiu s-a produs, joi dimineață, într-un bloc din orașul Balș, în județul Olt. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului a ajuns și o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear). Explozia a avut loc într-o garsonieră situată la etajul trei, iar două persoane au suferit arsuri,. […]
10:00
Ciprian Ciucu a ajuns la Biroul Electoral Municipal pentru depunerea candidaturii. Acesta a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei își depune astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal. Sursa foto: Mediafax AUTORUL RECOMANDĂ: Traian Băsescu îndeamnă bucureștenii să-și tempereze așteptările de la primarul general și îl acuză pe Adrian Năstase că a distrus bugetul primăriei Doar 2 […]
10:00
Un buncăr nuclear, construit în anii 60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație, pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol. Prețul de pornire începe de la 23.000 de euro. Acest buncăr nuclear a fost construit în anii 60, fără a avea apă curentă și electricitate. Acesta a fost construit pe post de observație […]
09:50
ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie # Gândul
Un grav accident accident rutier s-a produs în sudul statului Peru, care s-a soldat cu cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, printre care un bebeluș și doi copii. Zeci de persoane au murit după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă pe o șosea montană din regiunea Arequipa, în sudul Peru. Potrivit […]
09:40
Situație explozivă la FCSB: MM Stoica admite că jucătorii ar putea da în judecată clubul lui Gigi Becali. „E clar că relația e compromisă” # Gândul
Situația este una cu adevărat explozivă la FCSB, chiar dacă Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, încearcă să mai cosmetizeze imaginea. Cu fiecare ieșire publică a patronului Gigi Becali, spiritele se încing, iar atacurile în rafală la adresa jucătorilor pun gaz pe foc. Vestiarul campioanei României să pe un butoi cu pulbere, iar fitilul se […]
09:30
Plângeri penale pe numele profesorului de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, acuzat că a VIOLAT o studentă # Gândul
Ziarul de Iași scrie despre cazul șefului de lucrări dr. Corneliu Gașpar, profesor la Facultatea de Medicină Veterinară din cadrul Universității de Științele Vieții din Iași (USV Iași), care a ajuns și în atenția Poliției și Parchetului. Împotriva sa au fost depuse plângeri penale, el fiind acuzat de act sexual neconsimțit (viol) cu o studentă. […]
09:10
(P) Ilfovul dezvoltă proiecte „verzi” pe 52.000 mp. Acestea au fost prezentate la Energy Forum 2025 # Gândul
La Energy Forum 2025, reprezentanţii Ilfovului au prezentat proiectele care susțin energia “verde”, sustenabilitatea în judeţ, în acord cu direcțiile strategice ale politicilor europene privind tranziția energetică. În prezent, cinci localități ilfovene – Chitila, Pantelimon, Bragadiru, Berceni și Buftea – implementează investiții în „școli verzi”, cu o valoare totală de 150 de milioane de lei, […]
09:10
Dan Dungaciu: „Majoritatea statelor europene au o conducere care reprezintă 10-15% din populație” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, atrage atenția asupra unei adevărate crize de legitimitate politică în rândul liderilor occidentali, susținând că mare parte din ei ar reprezenta o foarte mică parte din populația țărilor pe care le conduc. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Analistul […]
09:10
BNR, în centrul atenției presei internaționale după decizia de a menține dobânda la 6,5%. România și Ungaria, liderii dobânzilor ridicate din UE # Gândul
Decizia BNR de a păstra dobânda-cheie la 6,5%, de altfel un nivel record în Uniunea Europeană, a stârnit reacții în lanț în presa internațională, într-un context politico-economic și așa destul de tensionat, unde inflația ridicată pune tot mai mare presiune asupra leului românesc. Decizia de miercuri a Băncii Naționale a României de a menține dobânda […]
09:10
CFR Cluj, la un pas să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor. Prima reacție a patronului Ioan Varga # Gândul
„Bomba” dimineții în fotbalul românesc a detonat-o PROSPORT.RO: CFR Cluj este la doar un pas distanță de o depunctare drastică în campionat! FRF ia în considerare această măsură din cauza problemelor financiare ale clubului din Gruia, îndatorat către jucători și terți. Patronul Ioan Varga a reacționat imediat. CFR Cluj este departe de situația din urmă […]
09:10
Dacă e joi, atunci vă delectăm cu un nou banc haios. În acest nou banc este vorba despre „scăldatul interzis”. Astfel, dialogul dintre un polițist și o tânără este de-a dreptul spumos. Pe malul unui lac, un polițist îi zice unei tinere: –Domnișoară, aici este interzisă baia! -Dar de ce nu mi-ați spus înainte de […]
09:00
Care 35.000€?! Câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt # Gândul
Care 35.000€?! Iată câți bani au primit Dan Alexa și Gabi Tamaș pentru că au câștigat Asia Express 2025, de fapt. Premiul Asia Express a crescut însă. Antena 1 a mărit miza, iar câștigătorii pleacă acasă au plecat acasă cu bani mai mulți. Inițial, Asia Express a avut aceeași miză ca până acum. Câștigătorii trebuiau […]
09:00
Care sunt cele 3 ELECTROCASNICE din sufragerie, supranumite și „vampiri energetici”. Consumă mult curent și, deci, măresc considerabil factura lunară # Gândul
Cei mai mulți oameni dețin cel puțin un „vampir energetic” în casă, fără să știe exact care este. Sunt aparate cu un apetit uriaș pentru energia electrică, scrie Cancan, care dă exemple de trei asemenea electrocasnice. Acestea se regăsesc în aproape orice casă modernă și golesc buzunarele proprietarilor. Pe unul dintre ele îl are toată […]
Acum 6 ore
08:50
Patronul echipei CFR Cluj, în colaps financiar. Vila și hotelul lui Nelu Varga, scoase la licitație pentru 4.000.000 de euro # Gândul
Proprietarul vicecampioanei CFR Cluj trece prin cea mai dificilă perioadă de până acum, fiind executat silit și forțat să-și vândă un complex de lux din Cluj, evaluat la aproape 4.000.000 de euro. Gigi Becali a povestit cum a încercat să-l ajute pe finanțatorul de la Cluj, însă totul a picat în ultima clipă. Nelu Varga, […]
08:50
Prima promisiune pe care Nicușor Dan o respectă de când și-a început mandatul. Dominic Fritz devine „român cu acte în regulă” # Gândul
Liderul USR și primar al Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat pe Facebook că a trecut interviul pentru obținerea cetățeniei române și a primit aviz pozitiv. Următorul pas este depunerea jurământului. „România, gata, sunt unul de-al tău! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai […]
08:30
Operațiune secretă în câmpurile de mac din Afganistan. Cum a încercat CIA să saboteze producția de opiu, substanța folosită pentru fabricarea heroinei # Gândul
Publicația americană The Washington Post a dezvăluit una dintre cele mai secrete operațiuni ale CIA din ultimii 20 de ani, care a dus la aruncarea din avion a miliarde de semințe de mac modificate pentru a reduce producția de opiu din Afganistan. Programul clandestin, derulat timp de peste un deceniu, a vizat slăbirea economiei drogurilor […]
08:30
Președintele Statelor Unite a semnat miercuri un pachet de finanțare care permite redeschiderea guvernului federal. Astfel, Donald Trump a pus capăt celui mai lung blocaj guvernamental din istoria SUA- 43 de zile. Acordul, aprobat în Camera Reprezentanților cu 222 de voturi pentru și 209 de voturi împotrivă, a fost rezultatul unui compromis politic între republicani […]
08:20
Românii din străinătate vor putea să sune acasă fără costuri suplimentare. MAE: „Vor vorbi cu cei dragi din țară la costul unui apel local” # Gândul
Ministrul de Externe, Oana Țoiu, a anunțat pe Facebook că apelurile telefonice către România vor costa în curând la fel ca apelurile locale și vor avea limită de minute. „Pentru milioane de români care formează cea mai numeroasă diasporă din Uniunea Europeană apelurile către țară vor fi curând la același cost ca apelurile locale, fără […]
08:10
Are 21 de ani, e campioană la triplusalt și visează la Jocurile Olimpice, dar nu se limitează doar la sport. Fiica fostului portar al Rapidului, Ibrahim Dossey, decedat în 2008 în urma unui cumplit accident rutier, cucerește și lumea modellingului. După 5 ani petrecuți în Germania, Jennifer Dossey, fiica fostului portar al Rapidului, Ibrahim Dossey, […]
08:10
Dan Dungaciu: „ORBAN va putea avea o putere regională enormă prin sprijinul lui Trump și al lui Putin” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, atrăgea atenția asupra amenințării pe care o poate reprezenta o mai mare influență în regiune a premierului ungar Viktor Orbán, dat fiind relațiile diplomatice strânse cu liderul de la Casa Albă, Donald Trump. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
08:00
Actorul Mihai Dinvale a MURIT, la vârsta de 74 de ani. A lăsat în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice # Gândul
Actorul și regizorul Mihai Dinvale a murit, la vârsta de 74 de ani, a anunțat Radio România Cultural. Artistul lasă în urmă o carieră de peste patru decenii dedicată artei teatrale și cinematografice. Mihai Dinvale rămâne o prezență marcantă în memoria scenei românești, fiind cunoscut pentru eleganța interpretărilor sale și pentru viziunea cu care a […]
07:40
Dan Dungaciu: „Liderii vor să impună ce avem voie să gândim. Am mai trecut printr-o situație similară. A fost un DEZASTRU” # Gândul
Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, transmite un mesaj dur cu privire la știrile false și mecanismele de control ale populației. Acesta avertizează că prin filtrare și cenzură se poate repeta un tipar pe care românii îl cunosc deja din perioada comunistă. Urmărește aici, integral, emisiunea […]
