“Dăruiește viață” și…adevăr. Vicepremierul lui Bolojan, Oana Gheorghiu susține că NICIODATĂ n-a plătit vreo vedetă pentru a-i face imagine. Gândul o contrazice și DEZVĂLUIE asocierea în firme cu vedete ProTV care au promovat-o intens, ani la rândul
Gândul, 13 noiembrie 2025 13:50
Actualul vicepremier al României, Oana Gheorghiu, a fost implicat de-a lungul timpului în mai multe firme și asociații cu vedete de televiziune și nu numai. Stația de televiziune preferată a fost ProTV, post prezentat ca „partener pe viață” inclusiv pe site-ul fundației „Dăruiește viață”. Numai că fondatoarele Asociației „Dăruiește Viața ” au fost în relații […]
• • •
Acum 5 minute
14:20
Datoria externă a României a sărit în aer în 2025: +18 miliarde de euro de la începutul anului. Povara totală a ajuns la 221 de miliarde de euro, adică aproape 60% din PIB # Gândul
Datoria externă totală a României a crescut semnificativ în primele nouă luni din 2025, cu arpoape 18 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naționale a României (BNR). Din suma totală, datoria externă pe termen lung a crescut cu 11,3% față de finalul anului trecut, în timp ce datoria externă pe termen […]
14:20
Postul Crăciunului începe din data de 15 noiembrie, pentru o perioadă de 40 de zile, până la Ajun. Este un timp de liniște și de rugăciune, când credincioșii caută purificarea sufletului și apropierea față de divinitate. Potrivit tradiției, trebuie evitate mâncărurile de origine animală, cum ar fi: carnea, brânza și ouăle, cu rare dezlegări la […]
Acum 15 minute
14:10
Dan Dungaciu: „NABU a fost ideea lui Biden pentru a putea controla puterea de la Kiev dacă nu mai ascultă ordinele” # Gândul
În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii Marius Tucă Show, politologul Dan Dungaciu a explicat un episod recent și controversat din Ucraina, implicând președintele Volodimir Zelenski și două instituții-cheie care luptă împotriva corupției. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Dan Dungaciu a amintit cum cu câteva luni în urmă, Zelenski a încercat să preia controlul asupra acestor instituții […]
14:10
Zelenski impune sancțiuni împotriva unui apropiat al său, implicat într-un răsunător caz de corupție din Ucraina # Gândul
Președintele Ucrainei Volodimir Zelenski a impus joi sancțiuni împotriva omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat al său și care este acuzat de orchestrarea unuia dintre cele mai grave cazuri de corupție din ultimii ani în țară. Volodimir Zelenski a semnat un decret prin care impune sancțiuni împotriva oamenilor de afaceri Timur Mindici […]
Acum 30 minute
14:00
Alexandru Munteanu, premierul Republicii Moldova, la Palatul Victoria: „Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi ne construim punți trainice” # Gândul
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a mulțumit României în repetate rânduri pentru ajutorul acordat de-a lungul timpului, la declarațiile comune de presă de la Palatul Victoria. Ilie Bolojan a reafirmat sprijinul României pentru vecinii noștri. „Sunt onorat că am prima vizită la București, o a doua casă pentru moldoveni. Relația specială dintre Chișinău și București […]
Acum o oră
13:50
13:50
Vizita președintelui companiei Rheinmetall în România s-ar fi materializat cu o dezvoltare și mai mare a parteneriatului. Inițial, Guvernul României și gigantul german din industria armamentului au semnat un acord de cooperare privind construirea unei fabrici de pulberi în Brașov. Acum, România ar urma să cumpere blindate Lynx și va asigura o parte din producție […]
13:40
261 de pacienți captivi în condiții inumane, descoperiţi de o activistă premiată de Melania Trump. Poliţia a deschis o anchetăarbitrar de zeci de ani. # Gândul
Georgiana Pascu a sesizat Ministerul Sănătăţii şi poliţia în urma unei vizite inopinate pe care activista a făcut-o într-un centru destinat persoanelor cu dizabilităţi din Târnăveni, Mureş. Aceasta a găsit 261 de persoane „închise în condiţii greu de imaginat”. ONG-ista a trimis şi o scrisoare ministrului Sănătăţii, Alexandru Rogobete, în care i-a adus la cunoştinţă […]
13:30
Care sunt MESERIILE de unde poți ieși la pensie mai devreme, fără penalizări. Totuși, sunt anumite condiții de îndeplinit # Gândul
Noua lege a pensiilor permite retragerea anticipată din câmpul munci, fără penalizări, pentru cei care au realizat stagiul complet de cotizare și au lucrat în condiții speciale sau deosebite, recunoscând efortul depus în activități cu risc ridicat. Această facilitate este valabilă pentru cei care au desfășurat activități în domenii precum mineritul, metalurgia, construcțiile, industria de […]
13:30
România este „aspirator” de investiții ucrainene. Dar taxele cresc și întrebarea este cât mai durează „minunea” # Gândul
Companiile ucrainene, afectate de războiul cu Rusia, continuă să-și relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România. Inițial, relocările s-au făcut sub forma unor evacuări de urgență, dar acum companiile își planifică mutările pentru a intra pe piețele UE pentru a-și asigura continuitatea business-urilor. Interesul companiilor ucrainene pentru relocare a rămas crescut de la […]
13:30
Vlad Voiculescu – numit consilier onorific al lui Nicușor Dan. Se ocupă de „reziliență, inovație și solidaritate europeană” # Gândul
UPDATE. Palatul Cotroceni a comunicat oficial cele 5 numiri făcute astăzi de Nicușor Dan. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat joi, 13 noiembrie 2025, următoarele decrete: Decret pentru numirea în funcția de consilier prezidențial a domnului Valentin-Sorin Costreie, începând cu data de 17 noiembrie 2025 (Departamentul Educație şi Cercetare); Decret pentru numirea în funcția de […]
Acum 2 ore
13:20
Germania reintroduce serviciul militar obligatoriu. Tinerii de 18 ani intră automat în procedura de recrutare # Gândul
Germania face un pas major în politica de apărare. Coaliția de guvernare SPD-CDU/CSU a decis să reintroducă un sistem de recrutare obligatorie, după mai bine de un deceniu de pauză. Noua regulă vizează toți tinerii care împlinesc 18 ani și vine pe fondul tensiunilor crescute din Europa și al efortului Germaniei de a-și întări armata. […]
13:10
Gigi Nețoiu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, exprimă critici dure la adresa guvernării și situației sociale și economice din România, evidențiind probleme precum creșterea dobânzilor, scumpirea alimentelor și abandonul școlar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu face referire la o stare de criză socială și politică, […]
13:10
Care este secretul longevității: Dr. Mihai Băican: „Dacă ne simțim bine, înseamnă că suntem pe drumul cel bun” # Gândul
Joi, 13 noiembrie, se încheie cea de-a treia ediție a Longevity Expo Forum Fest, eveniment desfășurat la Biblioteca Națională a României și considerat cea mai complexă întâlnire din România, dedicată medicinei viitorului, științelor longevității și tehnologiilor de wellness. Vreme de două zile, participanții au avut ocazia să descopere cele mai noi terapii și proceduri medicale […]
13:00
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit, joi, la Cotroceni pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, în prima vizită externă a mandatului. „Parcursul european pentru noi nu este doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire”, spune Munteanu. „Mersi de invitație și de primire foarte călduroasă. Vă mulțumesc pentru tot ce faceți pentru noi. Prima noastră, […]
13:00
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: „Există motorină şi benzină suficiente în România ca să nu justifice o creştere a preţului” # Gândul
Ministrul Energiei a declarat joi că România beneficiază de stocuri suficiente de benzină şi motorină, astfel încât preţul acestora să nu urce. De asemenea, ministerul de resort lucrează la un act normativ prin care să fie armonizată legislaţia românească la cea internaţională. Sancţiunile impuse de SUA celor de la Lukoil vor intra în vigoare în […]
13:00
Emil Boc pozează în victimă după descinderile DNA la Primăria Cluj: „Noi suntem victime colaterale în această anchetă penală” # Gândul
Emil Boc a avut prima reacție în fața presei după descinderile DNA de miercuri dimineața de la Primăria din Cluj-Napoca. Edilul a subliniat că instituția nu este ținta anchetei, ci este prinsă „la mijloc” într-un conflict între două companii. „E o anchetă în derulare. Pot să vă spun ce nu este: nu este nimic legat […]
13:00
Intervenție de urgență. 20 de persoane au fost evacuate dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din Capitală, după ce o țeavă de gaze a fost avariată # Gândul
Un număr de 20 de persoane dintr-un bloc aflat în cartierul Dristor din București au fost evacuate, joi, după ce o țeavă de gaze a fost avariată, ca urmare a unor lucrări, anunță reprezentanții ISU București-Ilfov. Alimentarea cu gaz a fost întreruptă pe Strada Complexului, din Cartierul Dristor, în urma incidentului. „La caz acționează două […]
12:50
Victor Ponta ironizează desantul ministrului Radu Miruță în Arabia Saudită: ”Toată postarea este o aberație # Gândul
Prezent în studioul Gândul, în cadrul emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, fostul premier Victor Ponta a criticat pe un ton ironic vizita ministrului Economiei, Radu Miruță, în Arabia Saudită. Ministrul Economiei a anunţat că a fost promovată o Hotărâre de Guvern prin care o companie de stat a primit licența de exploatare a grafictului. […]
12:40
Gigi Nețoiu: „Vreau să fac un REFERENDUM după ce voi fi ales, să îi întreb pe oameni care ar trebui să fie prioritățile” # Gândul
În emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, Gigi Netoiu a discutat despre un proiect important început pentru spitalul Metropolitan, care urma să fie construit lângă zona doi Cocoș. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Acest proiect reprezenta o inițiativă ambițioasă, vizând o suprafață de aproximativ 15 hectare de teren. Nețoiu […]
12:40
Un pensionar francez de 85 de ani voia să meargă la doctor și a ajuns în Croația. Bătrânul a condus 24 de ore # Gândul
Un bărbat de 85 de ani din vestul Franței a pornit spre doctorul din orașul vecin și a sfârșit, accidental, la aproape 1.500 de kilometri distanță, în Croația. Pensionarul plecase spre orașul Ervo, aflat la doar 25 km, dar și-a pierdut complet orientarea și a continuat să conducă spre est, fără să observe că a […]
12:40
S-a lansat CARTEA „Start in Fitness” coordonată de un președinte de federație sportivă! „Pentru cei care aveți vise” # Gândul
Gabriel Toncean a prezentat la Academia Națională de Sport cartea „Start in Fitness” – un volum dedicat tinerilor sportivi. Volumul are texte semnate de 11 autori specialiști pe domeniu, sub coordonarea lui Gabriel Toncean – președintele FR de Culturism și Fitness – și abordează mai multe tematici: tehnică, nutriție, psihologie, motivație, performanță, sănătate. S-a lansat […]
12:40
Gigantul petrolier rus Lukoil a cerut Trezoreriei Statelor Unite amânarea termenului de intrare în vigoare a sancțiunilor dictate de autoritățile americane împotriva sa, mai precis 21 noiembrie, dată de la care vor fi interzise orice fel de tranzacții cu conglomeratul rus. Astfel, cei de la Lukoil vor prelungirea perioadei de grație ca să aibă timp […]
12:30
Nici n-a început campania, că un candidat deja se retrage. Care e motivul pentru care un nume cu mare notorietate iese din cursa pentru Bucureşti # Gândul
„Abuzurile semnificative” care afectează alegerile parţiale din Bucureşti sunt acelea care l-au determinat pe unul dintre candidaţii înscrişi în cursa electorală să o abandoneze chiar înainte de a începe. Candidatul PUSL a anunţat că nu-şi mai depune candidatura. Liviu Negoiţă, propus de PUSL pentru Primăria Capitalei, anunţă că abandonează cursa din 7 decembrie, din cauza […]
Acum 4 ore
12:20
Ciprian Ciucu, primarul votat cu 73%. Ce a realizat și ce va face ca primar general pentru București (ADVERTORIAL) # Gândul
Are 47 de ani și ultimii zece ani din viață i-a dedicat Bucureștiului. Ciprian Ciucu a fost consilier general, iar din octombrie 2020 este primarul Sectorului 6. Anul trecut a fost reales cu 73% și a fost cel mai votat primar din România, după Nicușor Dan. Acesta candidează la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria […]
12:20
De la Cotroceni, la Iași. Osemintele domnitorului Ghyka au ajuns în capitala Moldovei. Prilej numai bun pentru Primarul Chirica pentru PR. A oprit cortegiul ca să poată da interviuri cu sicriul pe fundal # Gândul
PR politic pe fundalul sicriului. Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a oprit cortegiul funerar, cu rămășițele domnitorului Moldovei, Grigore Alexandru Ghyka, pentru a acorda interviuri televiziunilor, folosind sicriul pe post de decor. Sicriul cu rămășițele domnitorului Moldovei Grigore Alexandru Ghyka (1807-1857) a fost adus la Iași, miercuri, după aproape 170 de ani de când acesta a […]
12:20
IRD ENGINEERING va superviza proiectarea şi execuţia lucrărilor de pe Lotul 1 Joseni-Ditrău al Autostrăzii Unirii # Gândul
Compania Naţională de Investiţii Ruriere a atribuit cel de-al doilea contract pentru supervizarea lucrărilor de proiectare şi execuţie de pe A8 montan. Firma de inginerie care se va ocupa se numeşte IRD ENGINEERING şi este din Italia. Oferta câștigătoare a avut o valoare de 30 de milioane lei (fără TVA), iar contractul poate fi semnat […]
12:20
Olaf Scholz, fostul cancelar al Germaniei, recunoaște că i-a picat Guvernul din cauza războiului din Ucraina # Gândul
Fostul cancelar al Germaniei, Olaf Scholz, recunoaște că executivul german a picat din cauza problemei finanțării Kievului. După o pauză de șase luni de la aparițiile publice, fostul cancelar al Germaniei a acordat un interviu pentru publicația Die Zeit. Scholz a condus țara timp de 3 ani înainte ca guvernul său de coaliție să se […]
12:10
Gigi Nețoiu: „PROPRIETARII primăriei sunt oamenii, prin taxele și impozitele pe care le plătesc” # Gândul
Gigi Nețiou în emisiunea Marius Tucă Show din 12 noiembrie 2023 a abordat mai multe subiecte cu privire la situația României în comparație cu Bulgaria. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi Nețoiu a criticat modul în care se gestionează primăriile și fondurile publice, exprimând nemulțumiri legate de corupție, lipsa transparenței și de faptul […]
12:10
Dan Dungaciu: „Americanii au fost învățați că statul trebuie ținut cât mai departe de viața PRIVATĂ a individului” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a vorbit despre cum americanii au înrădăcinată ideea de a ține statul la distanță de viața privată a oamenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Dungaciu: „Deci ideea asta că statul e o […]
12:10
Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri. Ce sunet scoate când respiră: „Trăiesc așa de la 20 de ani” # Gândul
Paris, singura fiică a lui Michael Jackson, le-a arătat fanilor o latură șocantă a ei: vedete are nasul „perforat” după ce, ani la rând, a consumat substanțe interzise. „Scoate un fluierat puternic”, spune Paris Jackson. Fiica lui Michael Jackson are nasul PERFORAT de la droguri Paris, fiica regretatului rege al muzicii pop Michael Jackson, și-a […]
12:10
Tudorel Toader mai PIERDE un proces deschis împotriva unei instituții de presă, dar mai are însă o șansă la Curtea de Apel # Gândul
Fostul judecător constituțional Tudorel Toader a mai pierdut unul dintre procesele deschise împotriva unei instituții de presă. Dar războiul fostului rector al Universității „A.I. Cuza” cu un ziarist nu s-a încheiat însă, verdictul urmând să fie dat de Curtea de Apel. Tudorel Toader a apreciat ca denigratoare insinuarea că ar deține în proprietate 5 ha […]
11:50
Angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi primesc salariile. Anunţul a fost făcut de ministrul Radu Miruţă # Gândul
Ministrul Economiei anunță că angajaţii Şantierului Naval 2 Mai Mangalia îşi vor primi salariile restante. Banii vor ajunge la ei până la finalul anului, a promis Radu Miruţă. Radu Miruţă a mai spus, joi, şi că șantierul ar putea fi redresat prin mecanismul european SAFE. „Eu nu doar vorbesc despre risipă și combinații, le scot […]
11:50
Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea Craiova. Un fost angajat al lui Gigi Becali va fi secund # Gândul
Universitatea Craiova l-a numit marți seara în funcția de antrenor pe portughezul Filipe Coelho (45 ani). Lusitanul a lucrat timp de șapte ani alături de Paulo Bento la naționalele Coreei de Sud și Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense. Ce spune Filipe Coelho despre venirea la Universitatea […]
11:40
Gigi Nețoiu: „Va urma cea mai grea perioadă financiară pentru români. Oamenii nu știu ce-i așteaptă” # Gândul
În ediția din 12 noiembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu a tras un semnal de alarmă asupra situației economice tot mai dificile cu care se confruntă România, avertizând că țara se îndreaptă spre „cea mai grea perioadă financiară” din ultimii ani. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. Gigi […]
11:40
După o serie de avanpremiere cu sălile pline, filmul „Cravata Galbenă”, extraordinara poveste a lui Sergiu Celibidache, va putea fi vizionat în cinematografele din întreaga țară, începând din 14 noiembrie. Realizat pe parcursul a mai bine de șapte ani de documentare, pregătire, filmări și post-producție, Cravata Galbenă este una dintre cele mai ample producții cinematografice […]
11:40
Se modifică sistemul de reciclare în România. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle # Gândul
Se modifică sistemul de reciclare în România. Este vorba despre dezvoltarea acestui sistem și în zonele rurale. De asemenea, autoritățile vor să implementeze metode prin care să împiedice fraudarea la sistemul de reciclare, deoarece apar tot mai multe cazuri. Ce trebuie să știe toți cei care returnează sticle. Ministrul Mediului a spus recent că se […]
11:30
După Ponta, un alt fost premier atacă spitalul construit de „Dăruieşte Viaţa”. Tăriceanu: „Pe ce s-au cheltuit banii ăștia? Numai pentru spital?” # Gândul
Un alt fost premier îşi pune întrebări referitoare la cheltuielile ocazionate cu spitalul privat construit de fundaţia „Dăruieşte viaţă”. Potrivit lui Călin Popescu Tăriceanu, clădirea a costat dublu faţă de o alta oarecum similară, ridicată de un întreprinzător privat. Tăriceanu a povestit în emisiunea lui Robert Turcescu că unul dintre prietenii săi a ridicat o […]
11:10
Când scăpăm de ceață și de frig. Prognoza meteorologilor ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), în această săptămână valorile termice sunt ușor mai ridicate decât cele specifice pentru această perioadă – mai ales în regiunile extracarpatice, iar în rest sunt apropiate de cele normale. Nu lipsește ceața, nu numai dimineața, ci și noaptea. De asemenea, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sud-estice, […]
11:10
Rețea de proxeneți, destructurată de DIICOT în Dâmbovița. 21 de tinere, exploatate în Marea Britanie. Ce făceau suspecții cu banii din prostituție # Gândul
Acțiune de amploare în Dâmbovița, unde oamenii legii au destructurat un grup infracțional specializat în prostituție și spălare a banilor. De-a lungul activității ilegale, 21 de tinere ar fi căzut pradă suspecților. Fetele erau trimise să se prostitueze pe teritoriul Marii Britanii. Apoi, sumele de bani erau utilizate pentru achiziționarea de bunuri imobile, în județul […]
11:00
ACCIDENT șocant în Coreea de Sud. Doi morți și 18 răniți, după ce un camion a izbit în plin un grup de oameni aflați într-o piață # Gândul
Un camion a lovit în plin trecătorii dintr-o piață aglomerată din orașul Bucheon, Coreea de Sud. Două persoane au murit, iar 18 au fost rănite, dintre care 11 în stare gravă. Anchetatorii nu exclud o acțiune intenționată din partea șoferului. Un camion a pătruns joi într-o zonă pietonală din orașul Bucheon, lovind cel puțin 18 […]
10:50
Ion Cristoiu: O nouă năzbâtie periculoasă: Nicușor Dan vrea ca o știre să fie interzisă în 15 minute! # Gândul
În cel mai nou jurnal al său, publicistul Ion Cristoiu face o comparație între Ecaterina a II-a a Rusiei, care a rămas virgină timp de 7 ani, deși se măritase, și Nicușor Dan, spunând că și el este „virgin” din punct de vedere politic: „Habar nu are ce e aia dezinformarea și manipularea”, spune scriitorul. […]
10:40
Ciprian Ciucu și-a depus dosarul pentru Primăria Capitalei. Candidatul PNL a venit însoțit de premierul Ilie Bolojan # Gândul
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la alegerile din 7 decembrie pentru Primăria Capitalei își depune astăzi candidatura la Biroul Electoral Municipal. Ciprian Ciucu a ajuns în această dimineață la Biroul Electoral Municipal însoțit de premierul Ilie Bolojan. Actualul primar al Sectorului 6 a intrat oficial în cursa pentru Primăria Capitalei după ce […]
10:30
10:30
O lege nouă pentru șoferii cu ochelari aduce o schimbare legislativă ce vizează șoferii care folosesc corecție optică, alături de intensificarea controalelor rutiere. Informațiile disponibile indică un accent pe verificarea respectării mențiunilor de pe permisul de conducere, pentru cei care au nevoie de ochelari sau lentile de contact la volan. Iată, așadar, cadrul obișnuit aplicat […]
Acum 6 ore
10:10
„Un cadou pentru Moscova”. În „războiul vizelor”, UE pune presiune pe Moscova, dar singurii care au de pierdut sunt rușii de rând. Elitele Rusiei lui Putin fac „naveta” între Saint-Tropez, Paris, Milano și Londra cu pașapoarte și „vize de aur” # Gândul
Uniunea Europeană nu va mai emite vize cu intrări multiple cetățenilor ruși care locuiesc în Rusia, aceasta fiind cea mai recentă măsură a sa de a intensifica presiunea asupra Moscovei din cauza războiului său de aproape patru ani împotriva Ucrainei. „De acum înainte, cetățenii ruși nu vor mai putea primi vize cu intrări multiple. Aceasta […]
10:10
EXPLOZIE urmată de incendiu, la o garsonieră din Balș. Doi locatari au suferit arsuri, iar autoritățile din Olt au activat Planul Roșu de Intervenție # Gândul
O explozie urmată de incendiu s-a produs, joi dimineață, într-un bloc din orașul Balș, în județul Olt. Autoritățile au activat Planul Roșu de Intervenție, iar la fața locului a ajuns și o autospecială CBRN (chimic, biologic, radiologic și nuclear). Explozia a avut loc într-o garsonieră situată la etajul trei, iar două persoane au suferit arsuri,. […]
10:00
10:00
Un buncăr nuclear, construit în anii 60, fără apă curentă și electricitate, este scos la licitație, pe 9 decembrie, lângă orașul Bristol. Prețul de pornire începe de la 23.000 de euro. Acest buncăr nuclear a fost construit în anii 60, fără a avea apă curentă și electricitate. Acesta a fost construit pe post de observație […]
09:50
ACCIDENT cumplit în Peru. 37 de persoane au murit după ce un autobuz a căzut 200 de metri într-o prăpastie # Gândul
Un grav accident accident rutier s-a produs în sudul statului Peru, care s-a soldat cu cel puțin 37 de morți și zeci de răniți, printre care un bebeluș și doi copii. Zeci de persoane au murit după ce un autobuz s-a prăbușit într-o râpă pe o șosea montană din regiunea Arequipa, în sudul Peru. Potrivit […]
