Nicușor Dan își numește noi consilieri. Printre ei, și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu
HotNews.ro, 13 noiembrie 2025 13:50
Președintele și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Cotroceni, iar printre ei se află și europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. El este cercetat penal de DNA din decembrie 2023 pentru abuz…
• • •
Acum 5 minute
14:20
Coreea de Sud interzice zborurile în timp ce 500.000 de studenți susțin admiterea la universitate # HotNews.ro
Peste o jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susținut joi examenul de admitere la universitate, în timp ce poliția s-a mobilizat pentru a se asigura că aceștia ajung la timp la…
14:20
Răsturnare de situație în cazul Lukoil din Bulgaria. Parlamentul a desființat veto-ul președintelui Radev # HotNews.ro
Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul prezidențial pe legea care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil și să o vândă pentru a proteja activul de sancțiunile iminente ale SUA, transmite Reuters.…
Acum 15 minute
14:10
UE a pus gând rău coletelor ce vin din China și vrea accelerarea măsurilor care ar lovi în Temu și Shein # HotNews.ro
Comisia Europeană dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale asupra coletelor de mică valoare care intră în blocul comunitar, într-un efort de a combate importurile ieftine provenite din comerțul online chinezesc, cum sunt cele de la…
Acum o oră
13:50
13:50
BNR trage linie la 9 luni: deficitul extern crește. Datoria externă pe termen scurt este acoperită peste 100% de rezervele valutare # HotNews.ro
Comunicatul Băncii Naționale a României (BNR) privind balanța de plăți și datoria externă pentru primele nouă luni ale anului 2025 indică o imagine cu două fațete: pe de o parte, o dependență crescută de importuri…
13:40
Legendarul investitor Michael Burry, imortalizat de filmul „The Big Short”, și-a radiat fondul de investiții și a publicat un mesaj criptic # HotNews.ro
Michael Burry, provocatorul manager de fonduri ale cărui pariuri împotriva pieței imobiliare americane înainte de spargerea „bulei” care a declanșat în 2008 criza financiară globală, și-a radiat compania, potrivit unui document depus la autoritățile de…
Acum 2 ore
13:20
„Puterea absolută corupe absolut”. Într-un moment dificil al războiului, Zelenski e zguduit de cel mai mare scandal de corupție al mandatului. Cum a ajuns aici # HotNews.ro
Agențiile ucrainene anticorupție au acuzat luni o serie de apropiați ai președintelui Ucrainei că au fost implicați într-un grup infracțional care a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei. Zelenski nu…
13:10
Unde s-au blocat negocierile pe pensiile magistraților. Judecătorii și procurorii cer pensii mai mari, coaliția nu acceptă: „E inechitabil” # HotNews.ro
Discuțiile de miercuri între președintele Nicușor Dan, reprezentanții magistraților și liderii coaliției au durat aproximativ trei ore, însă s-au terminat fără niciun rezultat. Deși politicenii ar fi de acord cu majorarea perioadei de tranziție, nu…
13:00
Un candidat la Primăria Capitalei se retrage din cursă: „Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente” # HotNews.ro
Candidatul partidului PUSL, Liviu Negoiță, a anunțat că nu va mai depune dosarul pentru a se înscrie în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Fostul primar al Sectorulu 3 spune că decizia a fost luată „ca…
13:00
SUA au exersat atacuri cu un bombardier nuclear B-52H „Stratofortress” care s-a apropiat la 50 de km de granița cu Rusia # HotNews.ro
Un bombardier strategic american B-52H „Stratofortress” a exersat în timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei lovituri asupra unor ținte aflate pe poligonul finlandez Sotinpuro, situat în apropierea graniței cu Rusia, și a intrat apoi…
13:00
După ancheta Snoop, Antifrauda a obligat magazinul sătesc al deputatului PSD Mihai Weber să renunțe la mașina de lux # HotNews.ro
Direcția Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a anunțat finalizarea verificărilor declanșate după investigația Snoop, care arăta că un magazin sătesc din Gorj a luat în leasing un Mercedes AMG GLE 53 de aproximativ…
12:50
O conferință cu teorii anti-vaccin refuzată de Academia Română va fi găzduită în Parlament, de grupul AUR: „Sperăm să nu fie arestați” # HotNews.ro
Conferința „COVID-19 și convergența bio-digitală”, a cărei găzduire a fost anulată săptămâna trecută de Academia Română, va avea loc vineri, 14 noiembrie, la sala grupului parlamentar AUR din Camera Deputaților: „Le vom oferi sala de grup…
12:50
[P] Ce ne bucură cu adevărat: lucrurile pe care le cumpărăm sau ceea ce simțim după? Sustenabil zi de zi: „Consumul care ne consumă” – o conferință despre simțul măsurii- # HotNews.ro
Pe 25 noiembrie, în București, în mijlocul sezonului cumpărăturilor și a presiunii de a avea „mai mult, mai repede, mai nou”, Asociația ENVIRON în parteneriat cu Eco Synergy organizează o altfel de conferință – Sustenabil…
12:40
Coreea de Sud a suspendat toate aterizările și decolările timp de jumătate de oră în timpul unui examen decisiv. Au fost luate și alte măsuri extraordinare # HotNews.ro
Peste jumătate de milion de tineri din Coreea de Sud au susținut joi examenul de admitere la universitate, unul atât de important încât poliția s-a mobilizat pentru a se asigura că aceștia ajung la timp…
Acum 4 ore
12:10
Corespondență din Lisabona. Aproape o oră cu Rafael Nadal, omul. „Mereu am considerat că scuzele nu te ajută să devii mai bun. Nu văd altă cale de a îmbunătăți lucrurile decât aceea de a munci un pic mai mult” # HotNews.ro
„Poți mereu găsi scuze, dar, în cele din urmă, nu scuzele te vor ajuta să devii mai bun, ci gândul că data viitoare trebuie să fii mai bine pregătit”, consideră fostul mare tenismen spaniol Rafael…
12:00
Situația Lukoil, aflată sub sancțiunile SUA, nu justifică creșterea prețului la carburanți, susține ministrul energiei. „Avem suficientă motorină și benzină” # HotNews.ro
Ministerul Energiei a întocmit deja un draft de act normativ referitor la activele deținute în România de Lukoil, companie aflată sub sancțiunile SUA, a anunțat, joi, Bogdan Ivan, ministrul energiei. Acesta nu a vrut să…
11:50
Atacantul croat Stipe Perica (30 de ani) ar putea fi printre primii jucători care pleacă de la Dinamo în această iarnă, scrie Prima Sport. Transferat în urmă cu un an, vârful a impresionat în primul…
11:50
În țara în care mii de copii sunt acuzați de vrăjitorie, o organizație încearcă să îi ajute să își refacă viața # HotNews.ro
Acuzată când avea 13 ani de către mătușa ei că ar fi o vrăjitoare responsabilă pentru nenorocirile familiei, Faith a fugit de acasă după ce înfometată intenționat timp de mai multe zile în satul ei…
11:50
De la vacanțe la întâlniri de afaceri: Descoperă diferența dintre Vasco Translator V4 și E1 # HotNews.ro
Călătoriile în străinătate au devenit o a doua natură pentru mulți dintre noi. Fie că este o vizită de familie în Italia, o escapadă de weekend în Spania sau o călătorie de afaceri în Germania,…
11:40
CFR Cluj, aflată la acest moment pe locul 12 în SuperLiga, riscă să fie depunctată de FRF din cauza datoriilor, scrie ProSport. Fosta campioană a României se confruntă cu probleme financiare, astfel că atât jucătorii, cât…
11:30
VIDEO Ciprian Ciucu și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei alături de premierul Ilie Bolojan: „Am prima șansă să câștig” # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, actualul primar al Sectorului 6, Ciprian Ciucu, și-a depus candidatura joi, de la ora 10:00, la Biroul Electoral Municipal (BEM). Alături de el au fost membri PNL, printre care și…
11:20
Chiriașii din România, printre cei mai afectați de costurile cu locuințele în Europa, arată studiul unei mari bănci # HotNews.ro
Aproape jumătate din chiriașii români spun că le este dificil sau „foarte dificil” să facă față plăților lunare, arată cel mai recent sondaj ING Consumer Research, publicat joi. Grade diferite de dificultate cu costurile locuințelor…
11:00
Plan de 50 miliarde dolari anunțat de unul dintre marii jucători din AI. Primele rezultate se vor vedea în 2026 # HotNews.ro
Compania de inteligență artificială Anthropic, cunoscută pentru modelele Claude AI, a anunțat că va investi 50 de miliarde de dolari în construcția unor centre de date, scrie Reuters. Toți marii jucători din AI au anunțat…
11:00
Morgan Freeman spune la 88 de ani că un alt actor legendar îl inspiră să joace în continuare în filme și numește „secretul tuturor lucrurilor” # HotNews.ro
Legendarul actor american Morgan Freeman, acum în vârstă de 88 de ani, spune că nu are de gând să se retragă încă din activitate și numește o altă legendă a cinematografiei drept inspirație pentru longevitatea…
10:40
Controale țintite la firme: „Lucrăm la interconectarea sistemelor precum e-Factura și SAF-T și crearea unei analize de risc care să ne asigure un obiectiv de selecție”(șefă din ANAF) # HotNews.ro
ANAF lucrează în acest moment la interconectarea sistemelor digitale existente, precum e-Factura și SAF-T, pentru a eficientiza activitatea de control, a spus miercuri Magdalena Grădinaru, directorul general al Unității de management a informației, din cadrul…
10:40
Noi amenzi pentru Realitatea Plus și România TV. Au schimbat în discursul unui ministru cuvântul „pace” cu „război” # HotNews.ro
Realitatea Puls a fost amendată cu 100.000 de lei, în timp ce România TV a primit o amendă de 50.000 de lei pentru difuzarea de declarații false, relatează Pagina de Media. Mai exact, ele au preluat o declarație făcută de ministrul…
10:40
Inflația va rămâne peste 9% până în iunie anul viitor, arată o bancă de top importantă. Cum să te aperi de inflație când nu ai cu ce? # HotNews.ro
”Estimăm o inflație persistentă care va rămâne la peste 9% până în iunie 2026”, concluzionează un raport transmis de UniCredit Bank, asumat de senior economistul Anca Negrescu și Alexander Ragea. România traversează una dintre cele…
10:30
Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, a murit, au anunțat actrițele Daniela Minoiu și Ilinca Manolache și regizorul Radu Iacoban. Mihai Dinvale, avea 74 de ani. ‘Final de spectacol ‘Stela’ la Teatrul Nottara…
Acum 6 ore
10:10
Un război pe care Donald Trump anunțase că l-a încheiat dă semne că se reaprinde: schimburi de focuri și mai multe victime # HotNews.ro
Armistițiul în conflictul dintre Thailanda și Cambodgia se destramă, după ce cele două țări s-au acuzat reciproc că au deschis focul de-a lungul frontierei disputate, miercuri, în confruntări care au provocat moartea unei persoane și…
10:10
Autorităţile din judeţul Olt au activat, joi, Planul Roşu de Intervenţie, după o explozie urmată de un incendiu la o garsonieră din Balş. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut un atac de…
09:50
Fractură în blocul „suveranist” în campania pentru Primăria Capitalei? Un candidat din partidul cel mai apropiat de Călin Georgescu, LIVE, de la 11.00 # HotNews.ro
Actorul George Burcea, cunoscut pentru rolul său în primul sezon din serialul american Wednesday, intră în cursa pentru Primăria Capitalei din partea Partidului Oamenilor Tineri (POT), condus de Anamaria Gavrilă. Candidatura sa, anunţată de la…
09:40
Vaccinarea antigripală scade riscul de spitalizare la copii cu 70% iar imunizarea se poate face și fără ac. Ce variante de vaccinuri există pentru copii? # HotNews.ro
În sezonul gripal 2025-2026, copiii pot fi vaccinați gratuit, fie cu injecție, fie cu spray nazal, în funcție de vârstă. Chiar dacă gripa a început deja să circule, specialiștii recomandă vaccinarea – protecția se instalează…
09:30
VIDEO Nou moment viral la Casa Albă. Trump a stropit cu parfum un lider străin și l-a întrebat: „Câte neveste ai?” # HotNews.ro
Un clip cu Donald Trump și Ahmad Al Sharaa, primul președintele sirian din istorie care a venit în vizită în Statele Unite, a devenit viral pe rețelele de socializare. În cadrul întâlnirii discrete de luni,…
09:30
Bătrânețe la pahar: îndulcitorii artificiali grăbesc îmbătrânirea creierului? Ce arată cele mai noi cercetări # HotNews.ro
O singură băutură „fără zahăr,” dar care conține îndulcitori artificiali, pe zi, poate îmbătrâni creierul cu aproape doi ani, potrivit unui nou studiu, publicat în revista Neurology, editată de Academia Americană de Neurologie. Cercetătorii au…
09:20
Radisson Blu Hotel, București, distins cu cele mai înalte premii la competiții internaționale și locale din industria ospitalității # HotNews.ro
Radisson Blu Hotel, București, cel mai mare complex hotelier de cinci stele din România și una dintre proprietățile de referință din portofoliul Radisson Hotels, a primit mai multe distincții internaționale și naționale, care confirmă angajamentul…
09:00
Avertismentul SUA către Moscova, după „provocările” Rusiei în țările din Europa de Est, inclusiv România: „Ar fi o veste proastă pentru ei și, de fapt, pentru toată lumea” # HotNews.ro
Secretarul de Stat al SUA Marco Rubio a criticat miercuri incursiunile Rusiei în Europa de Est și a avertizat că Washingtonul are un angajament ferm față de NATO și față de apărarea partenerilor, în cazul…
08:40
Congresul SUA face un pas spre publicarea documentelor din dosarul Epstein, în ciuda opoziției lui Trump. Ce urmează # HotNews.ro
Camera Reprezentanților urmează să voteze un proiect de lege pentru a cere publicarea dosarului în cazul Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort în închisoare. Obstacole există încă, deoarece proiectul de lege mai are nevoie de votul…
08:40
„România, gata, sunt unul de-al tău!”. Dominic Fritz anunță că a trecut de interviul pentru obținerea cetățeniei # HotNews.ro
Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul USR, a anunțat joi dimineață că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române după ce a trecut de proba interviului. „România, gata, sunt unul de-al tău!”, a scris…
Acum 8 ore
08:10
Cine va câștiga „Războiul Rece” al inteligenței artificiale? O privire asupra școlilor din China te va lămuri # HotNews.ro
Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a prezis recent că China va câștiga cursa inteligenței artificiale în fața SUA, deoarece are avantajul unor costuri energetice mai mici și al unor reglementări mai relaxate. Adevăratul motiv…
07:50
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, vine joi la Bucureşti, în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului, transmite Agerpres. În cursul dimineţii, şeful Guvernului de la Chişinău va fi primit la Palatul Cotroceni…
07:40
Economia merge cu frâna de motor trasă, iar BNR se află în labirintul Minotaurului, arată analiza unei mari bănci # HotNews.ro
Anul viitor, spațiul de manevră al politicii monetare va depinde de 3 lucruri: succesul politicilor de reducere a deficitului bugetar, dinamica așteptărilor inflaționiste și posibilele efecte secundare ale majorării TVA-ului și evoluțiile de pe piețele…
07:30
Asta înseamnă … ”dezvoltare”. Reacție dură în presa elenă după ce Bulgaria a depășit și România și Grecia la puterea de cumpărare # HotNews.ro
Îngrijorări serioase provoacă pentru Grecia cele mai recente date privind puterea de cumpărare din Balcani, pe prima poziție situându-se Bulgaria, care a depășit atât România, cât și Grecia, scrie publicația elenă Europost, care critică situația…
07:10
SUA a încetat producția monedei de un cent, care costa 4 cenți. Și nu e singura țară care se uită la costuri # HotNews.ro
SUA a încetat miercuri producția monedei de un cent, după mai bine de 230 de ani de producție. Când a fost introdusă în 1793 , cu un penny se putea cumpăra un biscuit, o lumânare…
07:00
VIDEO. „Pe stadionul unde am trăit cele mai frumoase momente, am auzit «Afară cu ungurii din țară!». Mi-a fost rușine. Nu pentru mine, ci pentru stadion”. Apoi, ungurii l-au făcut trădător. „Am intrat peste ei și i-am tras la răspundere” # HotNews.ro
Fostul selecționer al naționalei României, László Bölöni, a vorbit, în cea mai recentă emisiune „Garantat 100%”, realizată la TVR de Cătălin Ștefănescu, despre identitatea sa maghiară, presiunile trăite în perioada comunistă și episoadele de ostilitate…
06:50
Omul de afaceri israelian Ramon Tsur, care gestionează o rețea de firme ce au în proprietate și fostele fabrici comuniste RECO, Filatura Românească de Bumbac și Chibro, avansează cu procedurile construcției unei clădiri de birouri…
06:50
REPORTAJ Din mijlocul celui mai mare exercițiu militar din Transilvania, ce spun soldații români că au simțit când s-a anunțat oficial că rămân mai puțini militari americani în țară # HotNews.ro
În timp ce SUA au anunțat că retrag din România cam 1.000 din 2.000 de soldați care vin pe bază de rotație, 5.000 de militarii români și din alte state europene derulează acum la Cincu…
06:50
Peste 145.000 de mașini sunt în trafic în București la ora de vârf / Dintre acestea, mare parte sunt din afara Capitalei # HotNews.ro
În București, doar o mică parte dintre mașinile înmatriculate se află în trafic, la oră de vârf. Multe dintre acestea vin din Ilfov, făcând naveta, sau se află în tranzit din alte zone, potrivit datelor…
Acum 12 ore
06:00
„Este o zi minunată” – Trump semnează legea care pune capăt celei mai lungi închideri guvernamentale din istoria SUA # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a semnat în această dimineață legea care pune capăt celei mai lungi închideri guvernamentale din istoria țării. Aceasta a venit la scurt timp după ce Camera Reprezentanților, camera inferioară a Congresului…
Acum 24 ore
01:00
Medicul Cristian Andrei, acuzat de alte șapte femei de abuzuri sexuale, întinse pe o perioadă de 20 de ani # HotNews.ro
Medicul Cristian Andrei, unul dintre cei mai mediatizați psihoterapeuți din România, este acuzat de abuzuri sexuale de alte șapte femei, relatările acestora întânzindu-se pe o perioadă de mai bine de 20 de ani, scrie PressOne.…
00:20
VIDEO Un detaliu relansează zvonurile despre sănătatea lui Vladimir Putin. „Pare dureroasă” # HotNews.ro
Sănătatea lui Vladimir Putin este din nou subiect de discuție. Imagini recente cu președintele rus îi arată mâna dreaptă umflată, cu vene proeminente, reaprinzând speculațiile despre starea sa de sănătate, scrie miercuri ziarul La Libre…
