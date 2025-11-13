Sindicatul din Romsilva afirmă că CES a returnat către Ministerul Mediului proiectul privind reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat neconformităţi
News.ro, 13 noiembrie 2025 16:50
Sindicatul Silva, care reprezintă angajaţi din Regia Pădurilor Romsilva, anunţă că, joi, Consiliul Economic şi Social (CES) a returnat către Ministerul Mediului proiectul de Hotărâre de Guvern care vizează reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat mereguli în redactarea acestuia. Anterior, sindicatul solicitase CES să facă acest lucru, considerând că Ministerul încalcă legislaţia silvică, promovând proiectul în forma sa actuală.
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, plasaţi de instanţă în arest la domiciliu în provincia Napoli # News.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare.
Mai mult de 50 de organizaţii şi specialişti cer clasarea în regim de urgenţă ca Monumente Istorice a patru obiective de patrimoniu din Băile Govora - FOTO # News.ro
Mai mult de 50 de organizaţii şi specialişti în patrimoniu cultural, dezvoltare urbană, urbanism şi conservarea naturii cer, printr-un apel public, protejarea patrimoniului cultural din Băile Govora şi declanşarea de îndată a procedurii de clasare în regim de urgenţă pentru Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ştefănescu şi o casă tradiţională de pe strada Tudor Vladimirescu.
Ministrul Apărării, în faza finală a exerciţiului „DACIAN FALL 25”: Doresc să subliniez în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare - FOTO # News.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, aflat miercuri şi joi în judeţele Sibiu şi Braşov, în contextul desfăşurării fazei finale a exerciţiului „DACIAN FALL 25”, a afirmat că doreşte să sublinieze „în mod deosebit contribuţia Franţei, a cărei implicare constantă a consolidat în mod semnificativ postura aliată de apărare”. ”La doar patru zile de la declanşarea războiului din Ucraina, Franţa a decis dislocarea de trupe în România – un gest rapid, ferm şi un mesaj puternic de solidaritate. (...) Acest lucru demonstrează că solidaritatea aliată nu este doar un principiu, ci o realitate operaţională”, a mai spus Moşteanu.
Sorin Grindeanu: Fiecare dintre noi dorim să dăm un semnal clar că organizaţia PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă / Gabriela Firea s-a comportat ca un om de echipă, un om loial care a trecut întotdeauna peste orgolii # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat joi, la conferinţa organizaţiei PSD Bucureşti, că prin transferul politic făcut la nivelul conducerii organizaţiei doresc să dea un semnal clar că organizaţia PSD Bucureşti se află în spatele lui Daniel Băluţă. El a mai afirmat, despre fostul preşedinte al filialei, Gabriela Firea s-a comportat ca un om de echipă, un om loial care a trecut întotdeauna peste orgolii şi a fost dispusă să facă sacrificii personale pentru acest partid.
Fotbal: Turcia a suspendat 102 jucători din primele două ligi, în cadrul anchetei privind pariurile ilegale # News.ro
Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) a decis joi suspendări de diferite durate pentru 102 jucători din primele două eşaloane, în cadrul unei anchete privind presupuse pariuri pe meciuri, printre cei sancţionaţi numărându-se şi Eren Elmali şi Metehan Baltaci, de la Galatasaray.
Stilul de viaţă al şefei Guvernului japonez Sanae Takaichi provoacă scandal. ”Dorm aproape două ore pe noapte”, ”am impresia că îmi dăunează pielii”, declară ea în Parlament şi este acuzată de încurajarea supramuncii # News.ro
Şefa Guvernului japonez Sanae Takaichi dezvăluie joi că doarme doar două ore pe noapte, provocând un val de critici şi de acuzaţii de faptul că încurajează supramunca într-o ţară în care echilibrul între muncă şi viaţa personală rămâne un subiect de îngrijorare, relatează AFP.
Producătorii de energie din surse regenerabile avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea noii metodologii de racordare la reţea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat # News.ro
Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), reprezentând membri cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat, a noii metodologii de racordare la reţea.
CSM anunţă că sesizează CNA şi CNCD după ce viceprimarul Timişoarei a afirmat că există judecătoare şantajate de interlopi. Magistraţii consideră că afirmaţiile politicianului subminează încrederea în Justiţie # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că sesizează Consiliului Naţional al Audiovizualului (CNA) şi Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării (CNCD) cu privire la declaraţiile viceprimarului municipiului Timişoara, Ruben Laţcău, care a afirmat public că ”se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie”, şi că există judecătoare care sunt şantajate de interlopi. CSM este de părere că afirmaţiile lui Laţcău depăşesc limitele libertăţii de exprimare, afectează independenţa judecătorilor şi subminează încrederea publicului în Justiţie.
Primele imagini cu Meryl Streep şi Anne Hathaway în „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, lansate - VIDEO # News.ro
20th Century Studios a dezvăluit primul trailer al continuării filmului cult „The Devil Wears Prada 2/ Diavolul se îmbracă de la Prada”, care va fi lansat în mai 2026.
România obţine la Bruxelles aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit / Ministerul Finanţelor: Un pas decisiv pentru accelerarea investiţiilor şi reformelor # News.ro
România a obţinut, joi, la Bruxelles, aprobarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN), unde România este reprezentată de ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare. „Aprobarea planului revizuit vine după o perioadă intensă de negociere, dialog tehnic şi instituţional cu Comisia Europeană”, afirmă Nazare.
Aripile armate ale mişcărilor islamiste Hamas, Brigăzile Ezzedin al-Qassam, şi Jijadului Islamic, Brigăzile Al-Quds, anunţă joi că urmează să predea joi, la ora 18.00 GMT (20.00, ora României), rămăşiţele unui ostatic, în cardul acordului în baza căruia a intrat în vigoare un armistiţiu, la 10 octombrie, în Războiul din Fâşia Gaza, la presiunile Statelor Unite, relatează AFP.
Grupul Banca Transilvania achiziţionează BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA. ASF a aprobat tranzacţia # News.ro
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private SA de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale.
Monitorul Social: Abandonul şcolar rămâne o problemă majoră în România. Cele mai afectate sunt regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru. În judeţele din sud-est, rata de abandon este de aproape trei ori mai mare decât media UE # News.ro
Rata abandonului şcolar din România a fost şi rămâne una dintre cele mai mari din Uniunea Europeană, la fel ca şi rata de sărăcie în ocupare, arată datele Eurostat, prelucrate de Monitorul Social, proiect al Friedrich-Ebert-Stiftung România. Potrivit sursei citate, cele mai afectate sunt regiunile Sud-Est, Sud-Muntenia şi Centru. În judeţele care formează Regiunea su-Est, rata de părăsire timpurie a educaţiei este de aproape trei ori mai mare decât media Uniunii Europene.
Operaţie pe creier cu pacientul treaz, realizată pentru prima dată la Spitalul ”Bagdasar-Arseni”/ Pacientul de 20 de ani, cu o tumoră cerebrală de dimensiuni mari, a fost supus unor teste de limbaj în timpul operaţiei: Am fost curios cum o să fiu treaz # News.ro
O echipă medicală de la Spitalul ”Bagdasar-Arseni” din Capitală a realizat pentru prima dată în unitatea sanitară o intervenţie neurochirurgicală de ablaţie a unei tumori cerebrale, cu pacientul treaz. Pacientul, un tânăr în vârstă de 20 de ani a fost diagnosticat cu o tumoră infiltrativă de dimensiuni mari, localizată la nivelul lobului temporal stâng, în aria cerebrală responsabilă de limbaj. Medicii au realizat intevenţia în câţiva paşi. Unul dintre ei a fost trezirea pacientului pe masa de operaţie, pentru a putea conserva zonele responsabile de limbaj. Pacientul a putut comunica cu echipa din care a făcut parte inclusiv un psiholog care i-a arătat anumite imagini şi i-a pus anumite întrebări. Pacientul este acum în stare foarte bună, poate vorbi şi se poate reintegra în societate.
ANAF anunţă că începe controale fiscale la peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică # News.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) anunţă că va începe, în perioada imediat următoare, o serie de controale fiscale care vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică.
România a fost clasată în topul statelor europene cu cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie, potrivit Airports Council International - Europe. Aeroportul Băneasa - locul 3 în Europa # News.ro
Aeroporturile din România intră în topul european pentru cea mai dinamică dezvoltare a traficului aerian. România a fost clasată, de către Airports Council International - Europe, în topul statelor europene care au înregistrat cea mai rapidă creştere a traficului aerian în luna septembrie. În topul ACI-Europe, Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ocupă al treilea loc european, la categoria sub 1 milion de pasageri pe an, unde clasamentul este: Anvers (Belgia), Hatay (Turcia) şi Bucureşti Băneasa, care a avut o creştere-record de 136,7% a traficului aerian.
Candidatul AUR şi-a depus dosarul de candidatură pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău/ Ştefăniţă Avrămescu intră în cursă susţinut de George Simion şi de liderii centrali ai partidului - FOTO # News.ro
Candidatul Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR), Ştefăniţă Avrămescu, şi-a depus oficial, joi, candidatura pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău, într-un eveniment la care au participat liderii centrali ai partidului, în frunte cu George Simion, Petrişor Peiu şi Mugur Mihăescu.
Tenis: Cel mai bine clasat indian nu a primit viza pentru China înaintea unui turneu de calificare pentru Australian Open # News.ro
Cu câteva zile înaintea unui turneu care contează pentru calificările la Australian Open, cel mai bine clasat tenismen indian, Sumit Nagal, a declarat că statul chinez a refuzat să îi acorde viza fără nicio explicaţie, relatează AFP.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului condamnă Polonia cu privire la restricţionarea dreptului la avort # News.ro
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia cu privire la încălcarea ”dreptului a viaţă privată”, după ce o femeie a avortat în străinătate, în 2020, din cauza ”incertitudinii” care domnea la acea vreme în legislaţie, reclamanta, născută în 1981, fiind însărcinată cu un făt cu trisomie, relatează AFP.
Cele două aeroporturi ale Capitalei au fost tranzitate de 13,28 milioane de pasageri în primele nouă luni, în creştere cu 9,23% faţă de aceeaşi perioadă din 2024, şi se estimează un număr de 17 milioane de pasageri pentru întregul anul 2025 # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei, anunţă că a înregistrat un trafic aerian de 13,28 milioane de pasageri, în primele nouă luni ale anului, în creştere cu 9,23% faţă de aceeaşi perioadă din 2024. Compania estimează că va atinge pragul de 17 milioane de pasageri în întreg anul 2025, pe Aeroportul ”Henri Coandă” şi Aeroportul Băneasa.
Organizatorii protestului împotriva preşedintelui ICCJ, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia şi ”o resetare morală” a instituţiei, transmiţând că ”Justiţia nu este un club închis, iar independenţa nu e un paravan pentru abuz” # News.ro
Cele cinci ONG-uri care vor organiza, vineri, în faţa sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) un protest faţă de preşedintele instanţei supreme, Lia Savonea, solicită revocarea acesteia din funcţie, acuzând-o pe Savonea că a luat ”decizii repetate care au subminat încrederea publică în Justiţie şi au favorizat inculpaţi de rang înalt” şi a făcut presiuni asupra magistraţilor, încercând ”blocarea vocilor independente”. Organizatorii protestului critică şi ”acordul pentru Justiţie şi stabilitate instituţională” propus miercuri de ICCJ, document care propune un ”cod de conduită publică privind comunicarea pe teme de justiţie”, societatea civilă considerând că această propunere este, ”în realitate, o încercare de a amuţi critica legitimă la adresa deciziilor controversate luate de un grup restrâns din fruntea sistemului”.
Clubul Fermierilor Români: Comisia Europeană amână şi ignoră cerinţele Parlamentului European şi ale fermierilor privind viitorul agriculturii europene # News.ro
Clubul Fermierilor Români (CFRo) se opune propunerii actuale a Comisiei Europene privind fondul unic NRPP (National and Regional Partnership Plans) şi solicită modificări fundamentale ale acesteia pentru a proteja viitorul agriculturii româneşti şi europene.
Daniel David, discuţii cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina despre reforma educaţională/ S-a constituit un grup de lucru pentru a găsi soluţii care să asigure drepturile minorităţii române la educaţia în limba maternă # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat cu prim-viceministrul Educaţiei din Ucraina, Yevhen Kudriavets, despre reforma educaţională la nivel liceal din ţara vecină. Cei doi au stabilit să fie constituit un grup de lucru care să elaboreze propuneri care vizează asigurarea drepturilor persoanelor aparţinând minorităţii române la educaţia în limba maternă, în conformitate cu angajamentele internaţionale asumate de Ucraina.
Sorin Grindeanu: România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă şi mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor # News.ro
Preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, transmite joi, după primirea premierului moldovean Alexandru Munteanu, că România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană iar acest lucru trebuie să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă şi mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor.
ANAF Antifraudă: Un demnitar a folosit în interes personal un autoturism de lux cumpărat de o societate din Gorj în scopuri economice. situaţia a fost corectată/ Despre cine ar fi vorba # News.ro
ANAF Antifraudă Fiscală a descoperit că un cunoscut demnitar a folosit în interes personal un autoturism de lux cumpărat în leasing de o societate din judeţul Gorj. Sursa citată a precizat că a „corectat” situaţia şi a ajustat „în mod corespunzător” obligaţiile fiscale „suplimentare”, după ce a constatat că maşina nu a fost folosită în scopuri economice. Presa a relatat că demnitarul despre care vorbeşte ANAF ar fi deputatul PSD Mihai Weber, preşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor şi fost preşedinte al Comisiei de control a activităţii SIE.
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, primit la Senat. Mircea Abrudean: Republica Moldova este un exemplu pentru modul în care a gestionat provocările acestei perioade complicate. Vom continua să fim alături de Chişinău # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, aflat în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului de Prim-ministru, a fost primit astăzi la Senatul României de către preşedintele Senatului. Mircea Abrudean a afirmat în cadrul întâlnirii că Republica Moldova este un exemplu pentru modul în care a gestionat provocările acestei perioade complicate iar România va continua să fie alături de Chişinău în toate etapele integrării europene.
Zelenski vizitează militari în Zaporojie în plin scandal de corupţie. Rusia anunţă cucerirea satului Danilivka în Dnipropetrovsk şi oraşului Sînelnîkove în Harkov. Ţări nordice şi baltice anunţă o contribuţie de 500 mil. $ la PURL # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski anunţă joi că a vizitat militari care luptă în regiunea Zaporojie, în sudul Ucrainei, un front pe care armata rusă a revendicat recent cuceriri, relatează AFP.
Nicuşor Dan, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu: A demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan transmite, joi, la încheierea exerciţiului militar „DACIAN FALL 25”, de la Cincu, că a demonstrat importanţa mobilităţii militare ca factor esenţial pentru descurajare şi apărare colectivă, confirmând capacitatea NATO de a reacţiona rapid şi eficient. Consolidăm, astfel, postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul Estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, Alianţa se confruntă cu o ameninţare militară directă, mai spune şeful statului.
Zeci de percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe, în cazul unor administratori de firme care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli fictive - VIDEO # News.ro
Zeci de percheziţii au făcut, joi, poliţiştii bucureşteni, în Capitală şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Dâmboviţa şi Prahova, în cazul administratorilor unor societăţi comerciale care au prejudiciat statul cu aproape patru milioane de lei prin nedeclararea unor venituri brute şi înregistrarea fiscală a unor cheltuieli care nu ar fi avut la bază operaţiuni reale. Aceştia sunt acuzaţi de evaziune fiscală în formă continuată şi agravată.
Sindicaliştii din Parlament, mesaj despre măsurile fiscal-bugetare: Reducerea drepturilor salariale aduce economii ”nesemnificative”. Resursele umane au fost reduse, iar sarcinile de serviciu au crescut, generând frustrare şi demotivare # News.ro
Sindicatele care îi reprezintă pe salariaţii din Parlament reclamă că aplicarea măsurilor fiscal-bugetare care îi vizează nu are efectul scontat, susţinând că reducerea cheltuielilor ar fi trebuit să se facă ”de sus în jos, acolo unde risipa şi ineficienţa chiar contează”. Sindicaliştii susţin că reducerile de personal şi de salarii au un ”efect insignifiant pentru bugetul de stat, dar devastator pentru oamenii care trăiesc din aceste venituri”, subliniind că valurile de concedieri începute pe vremea când Ilie Bolojan conducea Senatul au făcut ca sarcinile de serviciu să crească, ”generând frustrare şi demotivare”.
Salariaţii Televiziunii Române îşi aleg reprezentanţii în Consiliul de Administraţie. Scrutinul intern pentru desemnarea reprezentanţilor salariaţilor (doi membri), plus supleanţii acestora (doi membri), conform Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, va avea loc vineri, 14 noiembrie. Mandatul actualului Consiliu de Administraţie al SRTv expiră sâmbătă, 15 noiembrie.
Sarkozy urmează să fie judecat în apel, în dosarul finanţării libiene a campaniei sale prezidenţiale din 2007, în perioada 16 martie-3 iunie 2026 # News.ro
Fostul preşedinte Nicolas Sarkozy urmează să fie judecat în apel în dosarul finanţării libiene - în perioada 16 martie-3 iunie 2026 -, anunţă joi într-un comunicat Curtea de Apel din paris, relatează AFP.
Partida dintre Anglia şi Republica Irlanda, care contează pentru grupa D de calificare la Campionatul European din 2027 la categoria de vârstă U21, va fi arbitrată de Iuliana Demetrescu.
Code for Romania, răspuns pentru Nicuşor Dan: Societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a şi făcut-o constant/ Cele mai multe propuneri se lovesc de lipsa unui partener onest în interiorul statul # News.ro
Reprezentanţii Asociaţiei Code for Romania afirmă, ca răspuns la declaraţiile preşedintelui Nicuşor Dan, că societatea civilă din România nu numai că are capacitatea de a propune politici publice la cheie, dar a şi făcut-o în mod constant în ultimii zeci de ani. ”Din păcate, cele mai multe propuneri ale societăţii civile se lovesc de lipsa unui partener onest în interiorul statului”, adaugă aceştia.
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a fost numit consilier onorific al preşedintelui Nicuşor Dan pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană/ Ce alte numiri a mai făcut şeful statului # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, joi, mai multe decrete privind numirea unor consilieri prezidenţiali, între care europarlamentarul USR Vlad Voiculescu, care va fi, din 17 noiembrie, consilier onorific pentru rezilienţă, inovaţie şi solidaritate europeană.
Premierul Rep. Moldova: România niciodată n-a uitat de noi şi a avut multă încredere în puterea noastră, ne-a sprijinit în drumul european / Altădată se puneau garduri de fier între noi, azi noi ne construim punţi # News.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a declarat joi, la Palatul Victoria, că România niciodată n-a uitat de ei şi a avut multă încredere în puterea moldovenilor şi i-a sprijinit în drumul european, adăugând că, dacă altădată se puneau garduri de fier între cele două ţări, azi îşi construiesc punţi. El a precizat că relaţia specială dintre Chişinău şi Bucureşti este un lucru cunoscut de toată lumea iar catalizatorul acestui parteneriat de suflet este legătura indivizibilă dintre oamenii de pe ambele maluri ale Prutului.
Zelenski îi blochează, prin decret, activele omului de afaceri Timur Mindici, un apropiat al său, în scandalul de corupţie care destabilizează Guvernul. Merz l-a sunat pe Zelenski şi i-a cerut să lupte ”cu energie” împotriva corupţiei şi în favoarea stat # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a impus joi sancţiuni omului de afaceri Timur Mindici, considerat un prieten apropiat al său, acuzat de orchestrarea unuia dintre cele mai grave cazuri de corupţie din ultimii ani în Ucraina, relatează AFP.
Daniel Băluţă: principalele promisiuni pentru Bucureşti şi bilanţul de la Sectorul 4 cu care îşi susţine candidatura (P) # News.ro
Daniel Băluţă declară că obiectivul său central ca primar general este ca „până în 2032, Bucureştiul să ajungă între capitalele europene cu cea mai mare calitate a vieţii”. El a spus că va începe cu infrastructura „invizibilă” – reţele de termie, apă, electricitate şi gaze – pe care o consideră „o urgenţă urbană”, apoi cu punerea rapidă în siguranţă a podurilor şi pasajelor şi cu consolidarea clădirilor încadrate la risc seismic I.
Premierul Ilie Bolojan: România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova / Vom menţine un dialog extrem de dinamic între miniştri, trebuie să continuăm şi să aprofundăm proiectele comune # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, joi, în cadrul declaraţiilor comune cu premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, că România a fost, este şi va rămâne partenerul strategic şi cel mai apropiat susţinător al Republicii Moldova şi vor menţine un dialog extrem de dinamic între ministri, pentru a continua şi a aprofund proiectele comune.
Bărbatul care a cerut 180.000 de euro de la o persoană susţinând că va influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să restituie procurorilor un dosar în care un om de afaceri a fost trimis în judecată de Parchetul European, deferit justiţiei de DNA # News.ro
Bărbatul care, în luna septembrie, a fost reţinut de DNA după ce a fost prins în flagrant, într-un complex turistic din Delta Dunării, când primea 60.000 din suma de 180.000 de euro pretinsă de la o persoană a fost trimis în judecată de DNA pentru trafic de influenţă. El a pretins banii susţinând că poate influenţa judecători de la Tribunalul Bucureşti să restituie procurorilor un dosar în care un om de afaceri fusese deferit justiţiei de Parchetul European.
Trupul neînsufleţit al compozitorului Horia Moculescu va fi depus vineri la Teatrul de Revistă "Constantin Tănase" din Bucureşti. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu, duminică, anunţă Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România.
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România cere modificarea Ordinului privind timpul de lucru şi măsuri de prevenţie: Nouă din zece medici care fac gărzi au risc de burnout # News.ro
Federaţia „Solidaritatea Sanitară” din România (FSSR) cere modificarea Ordinului Ministerului Sănătăţii 870/2004 privind timpul de lucru şi măsuri de prevenţie, în condiţiile în care, potrivit unui studiu recent, nouă din zece medici care fac gărzi au risc de burnout. Evaluarea riscului de epuizare profesională s-a desfăşurat la nivelnaţional, pe un eşantion de 1.100 de medici de gardă, în perioada 30 octombrie – 6 noiembrie, prin intermediul unei platforme online. FSSR mai solicită elaborarea cadrului normativ privind recunoaşterea burnout-ului ca boală profesională.
”Criza climatică este o criză sanitară”, avertizează OMS şi cere ca sănătatea să devină subiect al negocierilor în lupta împotriva modificărilor climatice la COP, înainte ca Brazilia să anunţe, la CO30. un plan de adaptare la încălzirea globală axat pe să # News.ro
”Criza climatică este o criză sanitară”, avertizează directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, cerând ca sănătatea să fie inclusă în ”negocierile oficiale” de la COP, relatează AFP.
Portarul brazilian Ederson a declarat că a încercat să părăsească Manchester City în sezonul trecut, fiind nefericit la clubul din Premier League după ce s-a luptat cu accidentările, relatează Reuters.
BNR: Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro # News.ro
Datoria externă totală a României a crescut în primele nouă luni cu 17,773 miliarde euro, până la 221,283 miliarde euro, arată datele Băncii Naţionale a României (BNR).
