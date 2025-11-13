Sindicatul din Romsilva afirmă că CES a returnat către Ministerul Mediului proiectul privind reforma Romsilva, după ce Ministerul Justiţiei a constatat neconformităţi

14:50

Sindicatele care îi reprezintă pe salariaţii din Parlament reclamă că aplicarea măsurilor fiscal-bugetare care îi vizează nu are efectul scontat, susţinând că reducerea cheltuielilor ar fi trebuit să se facă ”de sus în jos, acolo unde risipa şi ineficienţa chiar contează”. Sindicaliştii susţin că reducerile de personal şi de salarii au un ”efect insignifiant pentru bugetul de stat, dar devastator pentru oamenii care trăiesc din aceste venituri”, subliniind că valurile de concedieri începute pe vremea când Ilie Bolojan conducea Senatul au făcut ca sarcinile de serviciu să crească, ”generând frustrare şi demotivare”.