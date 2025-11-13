VIDEO Candidatul la Primăria Capitalei care nu ştie care e bugetul său de campanie. „Credeţi că-mi dă bani mama?”
HotNews.ro, 13 noiembrie 2025 18:40
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile locale din Bucureşti, a fost vizibil deranjat de o întrebare privind sursa banilor de campanie, într-un dialog la podcastul politic al HotNews. El nu…
• • •
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 5 minute
19:00
Prima reacție a CSM, după eșecul negocierilor pe tema pensiilor magistraților. Consiliul neagă că ar fi propus o variantă în care pensia să fie mai mare decât salariul # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a confirmat, într-un comunicat de presă, eşecul discuţiilor de miercuri de la Palatul Cotroceni pe tema reformei pensiilor magistraţilor, deşi susţine că reprezentanţii magistraţilor au manifestat „deschidere pentru rezolvarea problemelor”,…
19:00
Versiunea modernă a jafului bancar, bazată pe vasta rețea de ATM-uri și autostrăzi rapide, nu mai merge în Germania. Acum, hoții au pus ochii pe Austria # HotNews.ro
Timp de ani de zile, era ceva obișnuit: hoții olandezi mergeau cu mașina în Germania și, în miezul nopții, aruncau în aer bancomate, luau banii și se întorceau repede acasă pe autostradă. Acum, măsurile severe…
Acum 15 minute
18:50
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat joi Polonia pentru încălcarea „dreptului la viaţă privată”, după ce o femeie din această ţară a fost nevoită să avorteze în străinătate în 2020 din cauza „incertitudinii”…
Acum 30 minute
18:40
VIDEO Candidatul la Primăria Capitalei care nu ştie care e bugetul său de campanie. „Credeţi că-mi dă bani mama?” # HotNews.ro
Actorul George Burcea, candidat al Partidului Oamenilor Tineri (POT) la alegerile locale din Bucureşti, a fost vizibil deranjat de o întrebare privind sursa banilor de campanie, într-un dialog la podcastul politic al HotNews. El nu…
Acum o oră
18:30
Înțelegerea dintre Trump și Orban privind importurile de gaze rusești, un acord cu o durată limitată. Avertisment pentru electoratul maghiar de la un apropiat al premierului # HotNews.ro
Exceptarea obţinută de Ungaria de la sancţiunile SUA (privind achiziţiile de gaze ruseşti) va rămâne în vigoare atât timp cât Viktor Orban este prim-ministru al Ungariei, iar Donald Trump este preşedinte al SUA, a declarat…
18:10
Soluția de rezervă la care a apelat Rusia, pentru a diminua impactul atacurilor cu drone ucrainene care au lovit cel puțin 17 rafinării importante # HotNews.ro
Procesarea petrolului în Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai mari atacuri ale Ucrainei cu drone de până acum, deoarece rafinăriile au evitat scăderea bruscă a producției de combustibil…
Acum 2 ore
17:50
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, plasaţi în arest la domiciliu de instanţa din Napoli. Când are loc următorul termen # HotNews.ro
Fraţii Dani şi Ionuţ Mocanu, condamnaţi la închisoare pentru tentativă de omor şi prinşi în Italia, au fost plasaţi în arest la domiciliu de Curtea de Apel din Napoli, afirmă surse judiciare citate de News.ro.…
17:30
Cancelarul Merz îi cere lui Zelenski să nu-i mai lase pe tineri să plece din Ucraina: „Să-și facă datoria în țara lor” # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut joi preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski să nu le mai permită bărbaţilor tineri să părăsească Ucraina, după ce o decizie recentă a Kievului de a autoriza ieşirea din ţară a…
17:20
Nicușor Dan a promulgat legea care schimbă regulile pentru o parte dintre românii care au trotinete electrice # HotNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat joi, 13 noiembrie, legea prin care vor intra sub incidența asigurării obligatorii (RCA) și anumite trotinete și biciclete electrice, care acum nu sunt supuse înmatriculării sau înregistrării. Actul care…
17:20
Kremlinul susține că Ucraina „ar trebui să știe că, mai devreme sau mai târziu, va trebui să negocieze” și face o predicție # HotNews.ro
Kremlinul a afirmat joi, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia „mai devreme sau mai târziu” și a făcut o predicție: poziția de negociere a Kievului se va…
17:20
Șefa guvernului japonez declanșează un val de critici după ce a spus că doarme doar două ore pe noapte. „Nu îmi face bine la ten” # HotNews.ro
Noua șefă a guvernului japonez, Sanae Takaichi, a afirmat joi că doarme doar două ore pe noapte, o declarație urmată de un val de critici care o acuză că încurajează munca în exces într-o țară…
17:10
România atrage investiții ucrainene cu taxe competitive și costuri reduse cu forța de muncă # HotNews.ro
Companiile ucrainene, afectate de război, continuă să își relocheze operațiunile în alte state europene, inclusiv în România, care câștigă tot mai mult în popularitate mulțumită taxelor competitive și costurilor mai reduse cu forța de muncă…
Acum 4 ore
17:00
SuperLiga: Mirel Rădoi, declarație criptică după demisie. „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul secundar a murit” # HotNews.ro
Fostul internațional Mirel Rădoi, care a demisionat, luni, din funcția de antrenor principal al formației Universitatea Craiova, a susținut, într-un mesaj publicat în mediul online, că „Filmul Știința Campioană trebuie să continue, chiar dacă personajul…
17:00
Vlad Voiculescu, după desemnarea drept consilier onorific al lui Nicușor Dan: „O încredere reciprocă, câștigată în timp” # HotNews.ro
Europarlamentarul USR Vlad Voiculescu a afirmat, după ce Administrația Prezidențială a anunțat numirea sa drept consilier onorific al președinteui Nicușor Dan, că va trata prezența sa în echipa prezidențială ca o responsabilitate reală. Pe de…
16:50
„Avem proiecte cu totul finalizate și încă n-au oamenii” – provocările firmelor care accesează fonduri europene PTJ și trebuie să facă angajări # HotNews.ro
Firmele românești care accesează fonduri europene prin programul de Tranziție Justă, menit să reducă impactul închiderii industriilor poluante, se confruntă cu provocări în a găsi lucrătorii pe care trebuie să-i angajeze pentru a îndeplini condițiile…
16:40
Tranzacție în Pilonul II de pensii: Grupul BT preia fondul administrat de BRD. Câți români au pensii private la acest fond și câți bani au strâns până acum # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară a anunțat joi că a aprobat achiziția fondului de pensii administrate privat de BRD de către grupul Banca Transilvania. Peste 600.000 de români contribuie în prezent la fondul de pensii gestionat…
16:40
UE a anunțat „cea mai eficientă” variantă pentru finanțarea Ucrainei. Belgia, care deține activele Rusiei transformate în numerar, vrea însă o garanție solidă # HotNews.ro
Finanțarea Ucrainei cu un împrumut pentru reparații bazat pe activele rusești înghețate este cea mai „eficientă” dintre cele trei opțiuni luate în considerare de Uniunea Europeană pentru a ajuta Kievul, a declarat joi șefa Executivului…
16:30
Omul care a lansat Netflix și alte companii a explicat „regula de marți” care l-a ajutat să nu își piardă mințile # HotNews.ro
Liderilor din mediul de afaceri le place să dezbată mitul echilibrului dintre viața profesională și cea personală. Însă, pentru Marc Randolph, unul dintre fondatorii Netflix și primul său CEO, regula era simplă: în fiecare marți,…
16:30
Locuințele din București și Ilfov sunt cele mai accesibile din țară raportat la salariul mediu net # HotNews.ro
Locuințele din București și Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din România, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, potrivit unei analize realizate de Storia – cea…
16:30
Când se deschid cele patru mari Târguri de Crăciun din București. PMB vine anul acesta cu o mare noutate # HotNews.ro
La jumătatea lunii noiembrie, majoritatea marilor târguri de Crăciun din București au fost deja anunțate. Chiar dacă ideea de Târg de Crăciun este relativ nouă în București, în comparaţie cu pieţele de Crăciun mult mai…
16:20
Scenariul unui cunoscut sociolog pentru alegerile din București: Vor fi câștigate cu un scor de sub 30% # HotNews.ro
Bazinul electoral al AUR în București este de aproximativ 25%, conform rezultatelor obținute în trecut de candidați precum Călin Georgescu sau George Simion, spune sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP. El adaugă că, dacă niciunul…
16:20
În sezonul rece, disconfortul la nivelul gâtului devine o problemă comună, dar extrem de deranjantă pentru o mare parte a populație. Aerul rece, poluarea și fluctuațiile de temperatură afectează mucoasele respiratorii, iar farmaciile devin adesea…
16:10
CSM depune plângere la CNA și CNCD după ce viceprimarul din Timișoara a spus că „se practică şantajul în scară mare, mai ales în Justiţie” # HotNews.ro
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) spune că prin declarațiile sale Ruben Lațcău, viceprimar USR al orașului Timișoara, a încălcat independenţea şi imparţialităţii judecătorilor și le-a afectat reputaţia profesională, potrivit unui comunicat de presă emis joi.…
16:00
Cum ar trebui să se îngrijească o femeie la 40+. Sfaturi esențiale de la ginecolog, cardiolog, dermatolog și psiholog # HotNews.ro
După 40 de ani, corpul femeii începe să trimită mesaje subtile, adesea ignorate până când devin evidente sau chiar supărătoare. Apare somnul fragmentat care generează oboseală constantă, pielea se usucă mai repede, greutata este mai…
15:50
„Am fost vândută pe 1000 de dolari și am trăit 33 de ani în Canada cu un nume fals”. Cazul unei românce adoptate ilegal în anii ’90, revenite în România în căutarea identității # HotNews.ro
Timp de 33 de ani, Roxana Pamela H., canadiancă născută în România, a trăit fericită alături de familia ei din Quebec. Știa de la părinți că s-a născut la Târgoviște și că a fost adoptată…
15:50
Atac cibernetic de amploare al unor hackeri ruși împotriva unor instituții din Danemarca. Răspunsul autorităților de la Copenhaga # HotNews.ro
Un atac cibernetic, revendicat de hackeri proruşi, a vizat joi în Danemarca site-uri ale mai multor instituţii, precum şi pe cel al unei companii din industria apărării, a anunţat Agenţia daneză pentru Securitate Civilă, informează…
15:50
Reflux și arsuri: boala confundată cu o simplă indigestie. Dr. Tudor Mateescu, chirurg MedLife: „Mulți pacienți au hernie hiatală fără să știe” # HotNews.ro
De multe ori, pacienții care ajung la medic cu arsuri puternice în capul pieptului sau cu reflux gastric cronic află abia atunci că suferă de o hernie hiatală. Potrivit medicului Tudor Mateescu, chirurg în cadrul…
15:50
România obține aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență revizuit la Bruxelles. Care e valoarea totală # HotNews.ro
Joi, 13 noiembrie 2025, România a obținut aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN), desfășurată la Bruxelles. În cadrul Consiliului, România este reprezentată…
15:40
DNA a clasat dosarul privind vizita efectuată de Liviu Dragnea în SUA la inaugurarea din 2017 a lui Trump. Fostul șef al PSD era acuzat de trafic de influență # HotNews.ro
DNA a dispus clasarea dosarului pe motiv că „fapta nu există”, a transmis parchetul anticorupție într-un răspuns pentru G4media. Potrivit documentului, clasarea dosarului a avut loc pe 10 septembrie. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție…
15:40
Mamele din Parlamentul European vor putea vota prin procură. Eurodeputatele nu vor mai fi nevoie să aleagă „între bebeluș și alegători” # HotNews.ro
Parlamentul European a adoptat joi o măsură menită să garanteze participarea la vot a eurodeputatelor în timp ce acestea sunt însărcinate şi imediat după ce au născut, informează AFP, preluată din Agerpres. „Este un adevărat…
15:40
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat, joi, demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale care vizează peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică. Aceste companii…
15:30
Decizie de ultimă oră a Curții Europene de Justiție în problema plății orelor suplimentare ale judecătorilor români din instanțele supraaglomerate # HotNews.ro
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) nu se opune reglementării din România care prevede acordarea doar de timp liber, drept compensare, în cazul orelor suplimentare. Decizia a fost pronunțată în urma unei sesizări a…
15:30
Rușii care vor să își cumpere o mașină nouă trebuie să scoată din buzunar mai mulți bani ca oricând # HotNews.ro
Prețul mediu de achiziție al unei mașini noi în Rusia a atins un nivel record în luna octombrie, ajungând la 3,43 milioane de ruble (42.189 de dolari), a anunțat joi agenția rusă de analiză Autostat,…
15:20
Daniel Băluță preia conducerea filialei PSD București, condusă în ultimii 9 ani de Gabriela Firea # HotNews.ro
Daniel Băluță, desemnat candidat al PSD pentru funcția de primar general al Capitalei, va prelua de astăzi oficial conducerea filialei muncipale a PSD, într-un eveniment care începe la ora 16.00. Gabriela Firea a anunțat pe…
15:20
Proiectul rezidențial Lakeside11, realizat de RRG Real Estate Group, a primit premiul Red Dot: Design Concept 2025 la categoria Design Urban pentru conceptul său „Float Spots” – un sistem de platforme comunale suspendate, concepute pentru…
15:10
ADC*RO Awards, singurul festival de creativitate din România, a anunțat finaliștii ediției din acest an și se pregătește pentru Gala de Premiere, care va avea loc vineri, 14 noiembrie 2025, la Teatrul Apollo 111, începând…
15:10
SUA: „Nu mai avem ce sancționa în Rusia”. „Există cu siguranță opțiuni”, asigură Kievul # HotNews.ro
Washingtonul crede că a epuizat opțiunile pentru sancționarea Moscovei. Kievul are altă părere însă, scrie Politico. Statele Unite spun că nu mai au multe opțiuni pentru a sancționa Rusia, în încercarea de a o aduce…
Acum 6 ore
14:50
VIDEO Premierul Republicii Moldova, explicații la București pentru „o exprimare ruptă din context” la adresa României: „Orice regres ne îngrijorează foarte mult pe toți” # HotNews.ro
Noul premier al Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a ținut să clarifice joi, la Palatul Victoria, o declarație controversată pe care a făcut-o recent în Parlamentul de la Chișinău cu privire la dezechilibrele din sistemul de…
14:40
Fiul președintelui CJ Botoșani, printre noii consilieri numiți de Nicușor Dan. Valeriu Iftime: „Nu am avut nicio influență” # HotNews.ro
Șerban Iftime a fost numit consilier onorific al președintelui Nicușor Dan, a anunțat Administrația Prezidențiale. El va lucra începând din 17 noiembrie în Departamentul Politici Economice şi Sociale. Potrivit publicației locale BotoșaniNews este el fiul…
14:30
Binele nu trebuie reinventat – trebuie multiplicat. Descoperă unOriginal, platforma care transformă ideile validate în soluții scalabile pentru ONG-uri # HotNews.ro
Raiffeisen Bank România și MullenLowe România au lansat unOriginal, o platformă digitală globală de social good care propune o perspectivă diferită asupra originalității: binele nu trebuie reinventat, ci multiplicat. Platforma, disponibilă la unoriginal.work, oferă organizațiilor…
14:20
Coreea de Sud interzice zborurile în timp ce 500.000 de studenți susțin admiterea la universitate # HotNews.ro
Peste o jumătate de milion de persoane din Coreea de Sud au susținut joi examenul de admitere la universitate, în timp ce poliția s-a mobilizat pentru a se asigura că aceștia ajung la timp la…
14:20
Răsturnare de situație în cazul Lukoil din Bulgaria. Parlamentul a desființat veto-ul președintelui Radev # HotNews.ro
Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul prezidențial pe legea care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil și să o vândă pentru a proteja activul de sancțiunile iminente ale SUA, transmite Reuters.…
14:10
UE a pus gând rău coletelor ce vin din China și vrea accelerarea măsurilor care ar lovi în Temu și Shein # HotNews.ro
Comisia Europeană dorește să accelereze adoptarea taxelor vamale asupra coletelor de mică valoare care intră în blocul comunitar, într-un efort de a combate importurile ieftine provenite din comerțul online chinezesc, cum sunt cele de la…
13:50
Nicușor Dan își numește noi consilieri. Printre ei, și fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu # HotNews.ro
Președintele și-a numit, joi, noi consilieri în echipa de la Cotroceni, iar printre ei se află și europarlamentarul Vlad Voiculescu, fost ministru al Sănătății. El este cercetat penal de DNA din decembrie 2023 pentru abuz…
13:50
BNR trage linie la 9 luni: deficitul extern crește. Datoria externă pe termen scurt este acoperită peste 100% de rezervele valutare # HotNews.ro
Comunicatul Băncii Naționale a României (BNR) privind balanța de plăți și datoria externă pentru primele nouă luni ale anului 2025 indică o imagine cu două fațete: pe de o parte, o dependență crescută de importuri…
13:40
Legendarul investitor Michael Burry, imortalizat de filmul „The Big Short”, și-a radiat fondul de investiții și a publicat un mesaj criptic # HotNews.ro
Michael Burry, provocatorul manager de fonduri ale cărui pariuri împotriva pieței imobiliare americane înainte de spargerea „bulei” care a declanșat în 2008 criza financiară globală, și-a radiat compania, potrivit unui document depus la autoritățile de…
13:20
„Puterea absolută corupe absolut”. Într-un moment dificil al războiului, Zelenski e zguduit de cel mai mare scandal de corupție al mandatului. Cum a ajuns aici # HotNews.ro
Agențiile ucrainene anticorupție au acuzat luni o serie de apropiați ai președintelui Ucrainei că au fost implicați într-un grup infracțional care a deturnat 100 de milioane de dolari din sectorul energetic al Ucrainei. Zelenski nu…
13:10
Unde s-au blocat negocierile pe pensiile magistraților. Judecătorii și procurorii cer pensii mai mari, coaliția nu acceptă: „E inechitabil” # HotNews.ro
Discuțiile de miercuri între președintele Nicușor Dan, reprezentanții magistraților și liderii coaliției au durat aproximativ trei ore, însă s-au terminat fără niciun rezultat. Deși politicenii ar fi de acord cu majorarea perioadei de tranziție, nu…
Acum 8 ore
13:00
Un candidat la Primăria Capitalei se retrage din cursă: „Nu validez prin prezența mea abuzuri evidente” # HotNews.ro
Candidatul partidului PUSL, Liviu Negoiță, a anunțat că nu va mai depune dosarul pentru a se înscrie în campania electorală pentru Primăria Capitalei. Fostul primar al Sectorulu 3 spune că decizia a fost luată „ca…
13:00
SUA au exersat atacuri cu un bombardier nuclear B-52H „Stratofortress” care s-a apropiat la 50 de km de granița cu Rusia # HotNews.ro
Un bombardier strategic american B-52H „Stratofortress” a exersat în timpul unui zbor de antrenament deasupra Finlandei lovituri asupra unor ținte aflate pe poligonul finlandez Sotinpuro, situat în apropierea graniței cu Rusia, și a intrat apoi…
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.