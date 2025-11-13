Băncile Federale ar putea fi următoarea ţintă în campania de presiune a lui Trump
Bursa, 13 noiembrie 2025 20:10
Procedura de a numi preşedinţii Sistemului Federal de Rezerve al SUA (n.r. cunoscută drept and #8222;Fed and #8221;) poate deveni cea mai nouă provocare pentru independenţa băncilor centrale ale ţării, informează Reuters, de la care relatăm cele ce urmează. Motivul este dorinţa lui Trump de a-şi mări influenţa asupra ratei dobânzilor şi asupra altor norme.
• • •
Acum 15 minute
20:20
Pfizer a achiziţionat Metsera (MTSR.O) la un preţ de zece miliarde de dolari după ce a câştigat acordul acţionarilor şi licitaţia împotriva companiei Novo Nordisk (NOVOb.CO), conform Reuters, de unde relatăm următoarele.
Acum 30 minute
20:10
Acum o oră
19:50
Kremlinul a susţinut că Ucraina va fi forţată să negocieze dintr-o poziţie tot mai defavorabilă # Bursa
Kremlinul a afirmat, prin vocea purtătorului său de cuvânt, că Ucraina va trebui să negocieze cu Rusia and #8222;mai devreme sau mai târziu and #8221; şi a făcut o predicţie: poziţia de negociere a Kievului se va înrăutăţi pe zi ce trece, scrie Reuters.
19:40
Cancelarul german Friedrich Merz i-a cerut preşedintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, să nu le mai permită tinerilor ucraineni să părăsească ţara, în contextul în care decizia Kievului de a ridica interdicţia pentru bărbaţii cu vârste între 18 şi 22 de ani a dus la un nou val de refugiaţi în Germania, transmite AFP.
Acum 2 ore
19:30
Franţa a comemorat 10 ani de la atacurile armate din Paris, care au avut loc în anul 2015, aducând omagii celor 130 de persoane ucise, conform Al-Jazeera.
19:30
Partners Financial Services lansează o ofertă de preluare obligatorie a Transilvania Broker de Asigurare # Bursa
Cehii de la Partners Financial Services, care au intrat anul trecut în acţionariatul Transilvania Broker de Asigurare şi ajunseseră luna trecută la o deţinere de 32,9% din companie, lansează o ofertă publică de preluare obligatorie a societăţii ce activează în domeniul asigurărilor, potrivit raportărilor de la Bursa de Valori Bucureşti (BVB).
19:20
Patru lideri sindicalişti au apreciat măsurile luate de guvern drept and #8222;dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget and #8221; # Bursa
Preşedinţii Sindicatelor Parlamentare Ionuţ Aichimoaie (Sindicatul Funcţionarilor Publici Parlamentari din Senatul României), Adriana Manole (Sindicatul Personalului Contractual din Senatul României), Paul Gabriel Stoica (Sindicatul Şoferilor din Senatul României) şi Angela Ghenciu (Sindicatul Salariaţilor din Camera Deputaţilor) au criticat măsurile de austeritate luate de actualul guvern, subliniind că sunt and #8222;Dureroase pentru oameni, irelevante pentru buget and #8221;.
19:00
Federaţia Sindicatelor din Silvicultură SILVA acuză Ministerul Mediului că încearcă să reorganizeze RNP Romsilva and #8222;fără respectarea legislaţiei silvice and #8221;, avertizând că proiectele de reformă promovate în ultimul an sunt fundamentate precar şi ignoră procedurile legale obligatorii, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
18:50
Darian împlineşte 35 de ani şi lansează serviciul Tax Navigator pentru sprijin decizional în fiscalitate # Bursa
Darian, unul dintre cele mai longevive grupuri de consultanţă cu capital integral românesc, aniversează 35 de ani de activitate şi îşi consolidează poziţia de partener strategic pentru mediul de afaceri, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
18:50
AUSTRIACARD HOLDINGS AG (ACAG), grup internaţional de tehnologie aplicată cu sediul central la Viena, anunţă rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale anului 2025, conform unui comunicat emis redacţiei.
18:40
AROBS Transilvania Software (BVB: AROBS) a înregistrat în primele nouă luni din 2025, o cifră de afaceri consolidată de 328 de milioane de lei, în creştere cu 7% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit unui comunicat al companiei. EBITDA a urcat la 50 de milioane de lei, un avans de 15%, iar profitul net s-a majorat cu 17%, ajungând la 19 milioane de lei.
18:40
Grupul PPC a obţinut ratingul ESG and #8222;A and #8221; din partea MSCI, furnizor global de indici, anterior fiind evaluat cu ratingul and #8222;BBB and #8221;, potrvit unui comunicat al companiei. Această evaluare reflectă progresul constant al Grupului în domeniul sustenabilităţii şi consolidează poziţia sa în peisajul energetic aflat în continuă transformare.
Acum 4 ore
18:30
Alro a înregistrat un profit net de 1,4 milioane de lei în primele nouă luni ale acestui an, faţă de 4,5 milioane de lei în acelaşi interval din 2024, potrivit unui comunicat al Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
18:30
România obţine aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă revizuit # Bursa
Ţara noastră a primit joi, 13 noiembrie 2025, aprobarea oficială pentru Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) revizuit, în cadrul reuniunii Consiliului pentru Afaceri Economice şi Financiare (ECOFIN) desfăşurată la Bruxelles, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Finanţelor.
18:20
Summitul pentru Guvernanţă Digitală 2025 va avea loc pe 25 noiembrie, la Palatul Cotroceni, sub Înaltul Patronaj al Preşedintelui României, Nicuşor Dan, potrivit unui comunicat transmis de Edge Institute, organizatorul evenimentului. Evenimentul reuneşte, în premieră, lideri internaţionali şi decidenţi români implicaţi în procesul de digitalizare a administraţiei publice.
17:10
Cristina Guţu, director în cadrul KPMG, este prima persoană cu funcţie executivă globală, care provine din Europa Continentală - respectiv din ţara noastră - din istoria ACCA, potrivit unui comunicat emis redacţiei.
16:50
Cea mai amplă investiţie privată realizată în ultimii ani în municipiul Adjud a intrat în linie dreaptă. Consiliul Local a aprobat Planul Urbanistic Zonal pentru construirea Campusului Industrial UMB, un proiect de amploare care va transforma complet zona de nord a municipiului.
16:50
Una dintre cele mai solicitate secţii a Spitalului Municipal Adjud va fi modernizată cu peste 9 milioane de lei. Banii au fost accesaţi prin Programul Sănătate - Fondul European de Dezvoltare Regională şi vor fi folosiţi pentru a transforma secţia de îngrijiri paliative într-un spaţiu modern şi mai ales adaptat nevoilor pacienţilor cu afecţiuni cronice avansate.
16:40
Nicuşor Dan: Exerciţiul and #8222;DACIAN FALL 25 and #8221; reconfirmă angajamentul României faţă de securitatea NATO # Bursa
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a transmis un mesaj cu prilejul încheierii Exerciţiului Militar and #8222;DACIAN FALL 25 and #8221;, desfăşurat la Centrul Naţional de Instruire Întrunită Cincu, mesaj prezentat de consilierul prezidenţial pentru securitate naţională, Marius-Gabriel Lazurca. Potrivit comunicatului Administraţiei Prezidenţiale, exerciţiul reprezintă un moment-cheie pentru securitatea României şi a întregului spaţiu euroatlantic.
16:40
RWEA, RPIA şi PATRES avertizează: Implementarea abruptă a noii metodologii de racordare va bloca procesul de conectare la reţea # Bursa
Asociaţia Română pentru Energie Eoliană (RWEA), Asociaţia Industriei Fotovoltaice din România (RPIA) şi Organizaţia Patronală a Producătorilor de Energie din Surse Regenerabile din România (PATRES), reprezentând membri cu o putere totală instalată de peste 6,5 GW, avertizează cu privire la riscul unui blocaj în sectorul energetic cauzat de introducerea, fără o perioadă de tranziţie şi cu un cadru de reglementare încă nefinalizat, a noii metodologii de racordare la reţea, potrivit unui comunicat emis redacţiei. În contextul actual, sistemul prevăzut să intre în vigoare la 1 ianuarie 2026 va crea acelaşi tip de probleme pentru toate proiectele energetice de peste 5 MW
16:40
azitis.com, principala platformă de licitaţii pentru active în distress, anunţă vânzarea a trei cadre de avion care au făcut parte din flota companiei Blue Air, aflată în faliment, potrivit unui comunicat remis redacţiei. Avioanele fără motor au fost adjudecate cu peste 45.000 euro, fiecare şi urmează să fie transformate în hoteluri şi restaurante.
Acum 6 ore
16:30
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a aprobat, în şedinţa din data de 12 noiembrie 2025, achiziţia BRD Societate de Administrare a Fondurilor de Pensii Private S.A. de către Grupul Banca Transilvania, în urma finalizării tuturor etapelor legale, conform legislaţiei aplicabile sistemului de pensii private, potrivit unui comunicat remis redacţiei.
16:30
Bilanţ Cybercrime Atlas: Peste 17.000 de puncte au fost identificate în din reţelele infractorilor cibernetici # Bursa
Binance şi alţi parteneri ai Cybercrime Atlas au contribuit cu 13 pachete de informaţii şi au identificat peste 17.000 de puncte acţionabile, în perioada 2024-2025, pe baza cărora autorităţile au derulat patru campanii majore de combatere a criminalităţii transfrontaliere, conform unui comunicat de presa remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
16:30
EY România: Lacunele din planurile de acţiune climatică încetinesc progresul către emisii net zero # Bursa
Multe dintre cele mai mari companii din lume nu dispun de planuri de tranziţie climatică suficient de solide pentru a sprijini obiectivul global de limitare a creşterii temperaturilor, conform raportului EY Global Climate Action Barometer 2025.
16:20
Chiar dacă luna octombrie a adus un val de volatilitate pentru pieţele de capital, încrederea în sectorul AI a rămas neclintită, conform comunicatului de presă transmis redacţiei, din care vă relatăm. Astfel, alegerea preferată a românilor în această lună a fost producătorul de componente pentru centrele de date Astera Labs (ALAB.US). Compania a avut rezultate bune în acest an, chiar dacă ultimele două luni au fost dificile, arată Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România.
16:20
Analiză Storia: Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt cele mai accesibile din ţară raportat la salariul mediu net # Bursa
Locuinţele din Bucureşti şi Ilfov sunt în prezent cele mai accesibile din ţara noastră, întrucât locuitorii pot cumpăra o garsonieră cu echivalentul a 4,3 salarii medii nete anuale, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. La polul opus, clujenii au nevoie de 7,1 salarii medii nete anuale pentru o achiziţie similară.
16:10
PatternX lansează oficial operaţiunile pe piaţa din ţara noastră şi prezintă primul studiu despre igiena orală # Bursa
PatternX, o nouă companie de cercetare de piaţă care îmbină rigoarea metodologică cu tehnologiile de inteligenţă artificială, anunţă lansarea oficială a operaţiunilor în ţara noastră, conform comunicatului trimis redacţiei, din care vă relatăm. Lansarea este marcată de publicarea primului studiu dedicat pieţei de igienă orală, bazat pe răspunsurile specialiştilor care activează în cabinete şi clinici dentare din întreaga ţară.
16:00
ABSL: Ţara noastră îşi consolidează poziţia competitivă în sectorul global al serviciilor de afaceri # Bursa
Asociaţia Business Service Leaders (ABSL) organizează cea de-a 13-a ediţie a Conferinţei Anuale, un eveniment care reuneşte peste 500 de lideri din industria serviciilor pentru afaceri, conform comunicatului emis redacţiei, din care vă relatăm. Tema din acest an, and #8221;Human Core, Digital Edge and #8221;, subliniază importanţa capitalului uman din ţara noastră şi modul în care acesta a contribuit major la succesul dezvoltării acestei industrii şi poziţionarea ei în topul celor mai atractive pieţe de servicii de afaceri la nivel global. Expertiza umană este potenţată de tehnologiile digitale, generând servicii tot mai inteligente, rapide şi adaptate realităţilor economice actuale.
16:00
VTEX Connect Europe, un eveniment de referinţă pentru industria de comerţ digital, care a avut loc anul acesta la Lisabona, a înregistrat o prezenţă impresionantă, cu peste 1800 de specialişti în comerţ din peste 40 de ţări, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vă relatăm.
15:50
Petrişor Peiu: and #8222;După cinci ani, Guvernul n-a reuşit nici măcar să desemneze constructorii centralelor de la Işalniţa şi Turceni and #8221; # Bursa
Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, acuză, într-un comunicat, incapacitatea guvernelor din ultimii ani de a implementa proiectele energetice asumate în 2021, în contextul închiderii centralelor pe cărbune din Oltenia. El susţine că nici după aproape cinci ani nu au fost desemnaţi constructorii noilor centrale pe gaz de la Işalniţa şi Turceni, iar licitaţiile au fost amânate din nou, până pe 30 decembrie 2025.
15:50
Code for Romania: and #8222;ONG-urile au capacitate şi know-how, dar statul refuză să colaboreze and #8221; # Bursa
Organizaţia Code for Romania a reacţionat ferm, printr-un comunicat de presă transmis pe 13 noiembrie, la declaraţia preşedintelui Nicuşor Dan din 12 noiembrie, potrivit căreia and #8222;niciun ONG din ţara asta nu are resurse să plătească cinci analişti care să stea un an de zile şi să facă analiza asta and #8221;.
15:50
Mai multe organizaţii civice, între care Expert Forum, Centrul pentru Inovare Publică şi ActiveWatch, au transmis un apel către liderii Parlamentului şi ai partidelor politice, solicitând ca alegerea viitorului preşedinte al Autorităţii Electorale Permanente (AEP) să se facă printr-o procedură transparentă, echitabilă şi cu criterii clare de integritate şi competenţă, potrivit unui comunicat comun.
15:40
UniCredit Bank extinde portofoliul de produse de investiţii disponibile pe piaţa din ţara noastră prin lansarea unei noi serii de fonduri onemarkets Fund, disponibile prin reţeaua proprie, potrivit unui comunicat transmis redacţiei.
15:40
Sanofi anunţă disponibilitatea în România, începând cu luna noiembrie, a anticorpului monoclonal Beyfortus (nirsevimab), destinat prevenirii infecţiilor respiratorii severe provocate de virusul sinciţial respirator (VSR). Potrivit companiei, tratamentul profilactic se adresează tuturor nou-născuţilor şi sugarilor aflaţi în primul sezon de expunere la VSR, indiferent de momentul naşterii sau de starea de sănătate.
15:30
Parlamentul bulgar a respins veto-ul prezidenţial şi a deschis calea preluării şi vânzării rafinăriei Lukoil # Bursa
Parlamentul bulgar a respins joi veto-ul preşedintelui Rumen Radev asupra legii care permite guvernului să preia controlul asupra rafinăriei de petrol Lukoil şi să o vândă pentru a proteja activul de sancţiunile iminente ale SUA, potrivit Reuters.
15:20
eToro: Inflaţia ridicată rămâne o provocare majoră pentru România şi limitează acţiunile BNR # Bursa
Inflaţia din România rămâne una dintre cele mai ridicate din Europa, în ciuda unei uşoare scăderi în luna octombrie, ajungând la 9,8%, potrivit analistului eToro, Bogdan Maioreanu. Ţara noastră continuă să se confrunte cu presiuni inflaţioniste persistente, în condiţiile în care economia stagnează, politica monetară este limitată, iar măsurile fiscale recente au redus consumul intern.
15:10
Fashion Days raportează o creştere de 20% a produselor vândute în ţara noastră în comparaţie cu anul precedent # Bursa
Fashion Days a încheiat evenimentul Black Friday 2025 (31 octombrie - 9 noiembrie) cu un bilanţ solid, reconfirmând că este printre preferinţele clienţilor pe piaţa de fashion online din ţara noastră, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm.
15:10
dm drogerie markt România a încheiat anul financiar 2024-2025 cu o cifră de afaceri de 2,15 miliarde lei, în creştere cu 21,77% faţă de anul anterior, potrivit unui comunicat de presă transmis redacţiei. Compania îşi consolidează astfel poziţia pe piaţa locală prin extinderea reţelei de magazine, investiţii în infrastructură, digitalizare şi iniţiative sociale.
15:00
Salariul mediu net din România a ajuns în luna septembrie 2025 la 5.443 de lei, în creştere cu 4,1% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele publicate de Institutul Naţional de Statistică (INS), citat de MrFinance. Cu toate acestea, creşterea este una pur nominală, întrucât valoarea reală a salariului, ajustată la inflaţie, s-a redus.
15:00
Mastercard, Banca Transilvania şi Salvaţi Copiii România, lansează programul and #8222;Susţinem cele mai grele începuturi and #8221; # Bursa
Mastercard şi Banca Transilvania, în parteneriat cu Salvaţi Copiii România, lansează and #8222;Susţinem cele mai grele începuturi and #8221;, un amplu program de sănătate neonatală în valoare de 1,5 milioane de euro, desfăşurat pe o perioadă de trei ani, conform comunicatului transmis redacţiei, din care vă relatăm următoarele. Proiectul propune o abordare integrată de monitorizare şi intervenţie timpurie pentru nou-născuţii prematuri, structurată pe trei direcţii principale: dotarea maternităţilor cu echipamente performante, formarea continuă a personalului medical şi urmărirea copiilor după externare, prin susţinerea centrelor de urmărire a nou-născutului cu risc din cinci maternităţi de grad III şi crearea unei aplicaţii digitale.
15:00
Sondaj APSAP: Peste 51% dintre angajaţii la stat consideră că and #8222;salariul actual ar trebui să fie puţin mai mare and #8221; # Bursa
Peste 70% dintre angajaţii din sistemul public consideră că venitul actual nu reflectă în totalitate volumul şi complexitatea muncii depuse şi spun că îşi doresc un salariu mai mare, fie and #8222;puţin mai mare and #8221;, fie and #8222;semnificativ mai mare and #8221;, conform comunicatului de presă remis redacţiei, din care vom relata. Concluzia reiese dintr-un sondaj realizat de Centrul de Formare APSAP la nivel naţional, în rândul a 4.743 de angajaţi din sectorul public.
15:00
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunţat demararea, în perioada imediat următoare, a unei serii de controale fiscale ce vor viza peste 500 de mari contribuabili din diverse domenii de activitate economică, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vă relatăm.
14:50
Nicuşor Dan: and #8221;Consolidăm postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul estic and #8221; # Bursa
România şi aliaţii consolidează postura de descurajare şi apărare a NATO la Marea Neagră şi pe Flancul estic, unde, pentru prima dată după al Doilea Război Mondial, alianţa se confruntă cu o ameninţare militară directă, a subliniat, joi, într-o postare pe Facebook, preşedintele Nicuşor Dan
14:50
Comisia Europeană anchetează Google pentru o posibilă încălcare a Regulamentului privind pieţele digitale # Bursa
Comisia Europeană a lansat joi în mod oficial proceduri pentru a evalua dacă Google aplică condiţii echitabile, rezonabile şi nediscriminatorii de acces la site-urile editorilor din Google Search, ceea ce reprezintă o obligaţie în temeiul Regulamentului privind pieţele digitale (DMA), se arată într-un comunicat al Executivului comunitar
14:50
Parlamentul European a adoptat cu 382 de voturi pentru, 249 împotrivă şi 13 abţineri, poziţia sa de negociere privind simplificarea cerinţelor de raportare şi diligenţă necesară în materie de durabilitate a întreprinderilor, potrivit unui comunicat de presă emis de instituţie.
14:40
Peste 700 de milioane de persoane utilizează ChatGPT săptămânal, iar estimările sugerează că mai mult de un miliard de oameni din întreaga lume folosesc şi alte instrumente AI, conform comunicatului de presă emis redacţiei, din care vom relata.
14:40
Hidrogenul este văzut ca o soluţie esenţială pentru reducerea emisiilor şi creşterea securităţii energetice, conform comunicatului al Asociaţiei Energia Inteligentă (AEI) remis redacţiei, din care vă relatăm. La nivel european, planul REPowerEU prevede producerea şi importul a 20 de milioane de tone de hidrogen regenerabil pe an până în 2030, ceea ce ar genera peste 1 milion de locuri de muncă, care includ cercetători, proiectanţi, ingineri, tehnicieni de mentenanţă şi operatori de instalaţii, ei necesitând competenţe noi pentru a lucra în instalaţii de electroliză, distribuţie şi stocare.
14:40
În 2023, în Uniunea Europeană s-au înregistrat 46 victime ale traficului rutier la un milion de locuitori, arată datele publicate joi de Oficiul European pentru Statistică (Eurostat)
14:40
CFR SA: Contractul de peste 21 milioane de lei pentru reabilitarea gării Filiaşi a fost semnat # Bursa
Contractul pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de modernizare şi reabilitare a staţiei de cale ferată Filiaşi a fost semnat, joi, cu Asocierea CMA Construct Development (lider) - GLB Transark - GDO Mov Impex SRL, valoarea acestuia depăşind 21 milioane de lei, informează CFR SA
14:40
Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a avertizat că situaţia climatică este o criză sanitară şi a cerut ca sănătatea să devină un subiect central în negocierile internaţionale privind schimbările climatice, transmite AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
