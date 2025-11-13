Român din Anglia, arestat după ce și-a bătut soția pe motiv că ar...

StiriDiaspora.ro, 13 noiembrie 2025 20:10

Român din Anglia, arestat după ce și-a bătut soția pe motiv că ar...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum 30 minute
20:10
Român din Anglia, arestat după ce și-a bătut soția pe motiv că ar... StiriDiaspora.ro
Român din Anglia, arestat după ce și-a bătut soția pe motiv că ar...
Acum 2 ore
18:40
Un partid politic din Germania cere deportarea unor "români care... StiriDiaspora.ro
Un partid politic din Germania cere deportarea unor "români care...
Acum 4 ore
18:10
Româncă moartă în Italia, în accident. Nicoleta nu a avut nici o... StiriDiaspora.ro
Româncă moartă în Italia, în accident. Nicoleta nu a avut nici o...
Acum 6 ore
15:40
Un mare producător austriac, anchetat pentru că a dat "comisioane"... StiriDiaspora.ro
Un mare producător austriac, anchetat pentru că a dat "comisioane"...
15:20
Lovitură pentru Shein și Temu: Italia va introduce o taxă pentru... StiriDiaspora.ro
Lovitură pentru Shein și Temu: Italia va introduce o taxă pentru...
Acum 8 ore
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier la Cotroceni pe Vlad Voiculescu StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan l-a numit consilier la Cotroceni pe Vlad Voiculescu 
13:30
În timp ce poliția îl căuta pe acasă, Dani Mocanu se distra într-o... StiriDiaspora.ro
În timp ce poliția îl căuta pe acasă, Dani Mocanu se distra într-o...
Acum 12 ore
12:30
Trei români coordonau o rețea de peste 20 de prostituate în Anglia.... StiriDiaspora.ro
Trei români coordonau o rețea de peste 20 de prostituate în Anglia....
11:30
Record istoric de populație în Spania: 49,4 milioane de locuitori.... StiriDiaspora.ro
Record istoric de populație în Spania: 49,4 milioane de locuitori....
10:40
Bătălia pentru București. Cătălin Drulă, invitatul săptămânii la Ce... StiriDiaspora.ro
Bătălia pentru București. Cătălin Drulă, invitatul săptămânii la Ce...
09:50
Explozie și incendiu într-un bloc din Balș. Două persoane rănite StiriDiaspora.ro
Explozie și incendiu într-un bloc din Balș. Două persoane rănite
09:50
Muncitor român la negru, săltat de poliție de pe un șantier de... StiriDiaspora.ro
Muncitor român la negru, săltat de poliție de pe un șantier de...
09:20
O româncă din Germania a arătat ce salariu are și cheltuielile... StiriDiaspora.ro
O româncă din Germania a arătat ce salariu are și cheltuielile...
08:50
Un român întors din Spania a lansat un site care arată cum sunt... StiriDiaspora.ro
Un român întors din Spania a lansat un site care arată cum sunt...
08:20
Autostrada A1 Sibiu-Piteşti, finalizată cu fonduri UE și bani de la... StiriDiaspora.ro
Autostrada A1 Sibiu-Piteşti, finalizată cu fonduri UE și bani de la...
Acum 24 ore
23:20
Revine Angela Merkel în politică? Vizită cu semnificație aparte StiriDiaspora.ro
Revine Angela Merkel în politică? Vizită cu semnificație aparte 
21:30
Motivul pentru care a fost amendat Mihai Mărgineanu în Austria:... StiriDiaspora.ro
Motivul pentru care a fost amendat Mihai Mărgineanu în Austria:...
Ieri
20:20
Român din Italia, arestat după ce a vrut să-i dea foc soției StiriDiaspora.ro
Român din Italia, arestat după ce a vrut să-i dea foc soției
20:00
Doi frați români au ajuns carabinieri în Italia. Ștefan și Ștefania... StiriDiaspora.ro
Doi frați români au ajuns carabinieri în Italia. Ștefan și Ștefania...
18:10
Guvernul din Italia extinde cei 850 euro bonus pentru pensionarii... StiriDiaspora.ro
Guvernul din Italia extinde cei 850 euro bonus pentru pensionarii...
17:40
Îngrijitor român din Austria, acuzat că atingea indecent bătrânele... StiriDiaspora.ro
Îngrijitor român din Austria, acuzat că atingea indecent bătrânele...
16:40
Tatăl criminalului din Teleorman: "Știam ce vrea să facă. Nu-mi... StiriDiaspora.ro
Tatăl criminalului din Teleorman: "Știam ce vrea să facă. Nu-mi...
15:40
Horoscopul zilei de joi, 13 noiembrie 2025. Previziuni pentru toate... StiriDiaspora.ro
Horoscopul zilei de joi, 13 noiembrie 2025. Previziuni pentru toate...
15:30
Unul dintre bărbaţii prinşi sub malul de pământ surpat în Prahova a... StiriDiaspora.ro
Unul dintre bărbaţii prinşi sub malul de pământ surpat în Prahova a...
14:30
Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o "peșteră a... StiriDiaspora.ro
Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o "peșteră a...
14:20
A murit Horia Moculescu. Celebrul compozitor avea 88 de ani StiriDiaspora.ro
A murit Horia Moculescu. Celebrul compozitor avea 88 de ani
13:20
Nicuşor Dan: Administraţia din România băltește într-o rutină din... StiriDiaspora.ro
Nicuşor Dan: Administraţia din România băltește într-o rutină din...
12:20
Primul robot umanoid din Rusia s-a făcut de râs în doar 15 secunde.... StiriDiaspora.ro
Primul robot umanoid din Rusia s-a făcut de râs în doar 15 secunde....
11:30
Situație dramatică în Prahova: Doi muncitori, prinși sub un mal de... StiriDiaspora.ro
Situație dramatică în Prahova: Doi muncitori, prinși sub un mal de...
10:50
ANAF a mers peste un lăutar din Argeș care a păcălit statul cu... StiriDiaspora.ro
ANAF a mers peste un lăutar din Argeș care a păcălit statul cu...
10:00
O tânără de 23 de ani obligată să se prostitueze s-a sinucis în... StiriDiaspora.ro
O tânără de 23 de ani obligată să se prostitueze s-a sinucis în...
09:10
Ce pedeapsă a primit un român din Italia, prins cu două perechi de... StiriDiaspora.ro
Ce pedeapsă a primit un român din Italia, prins cu două perechi de...
09:00
Criză de locuințe la Milano: chirie de 1.300 de euro pentru două... StiriDiaspora.ro
Criză de locuințe la Milano: chirie de 1.300 de euro pentru două...
08:30
VIDEO - Momentul în care un avion militar se prăbușește. Douăzeci... StiriDiaspora.ro
VIDEO - Momentul în care un avion militar se prăbușește. Douăzeci...
11 noiembrie 2025
23:50
Șeful USR, Dominic Fritz, susține testul pentru obținerea... StiriDiaspora.ro
Șeful USR, Dominic Fritz, susține testul pentru obținerea...
23:00
România va prelua controlul asupra Lukoil, susține ministrul Ivan StiriDiaspora.ro
România va prelua controlul asupra Lukoil, susține ministrul Ivan
20:50
Îngrijitoare din Austria, acuzată că omora pacienții aflați în fază... StiriDiaspora.ro
Îngrijitoare din Austria, acuzată că omora pacienții aflați în fază...
Mai mult de 2 zile în urmă
19:50
Româncă, venită din Italia în vizită la familie, a murit subit.... StiriDiaspora.ro
Româncă, venită din Italia în vizită la familie, a murit subit....
19:20
Proprietarii români de mașini luxoase vor fi verificați de ANAF.... StiriDiaspora.ro
Proprietarii români de mașini luxoase vor fi verificați de ANAF....
18:00
Scandal la "Dăruiește viață". Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu... StiriDiaspora.ro
Scandal la "Dăruiește viață". Carmen Uscatu îi cere Oanei Gheorghiu...
18:00
Octav Stroici a fost înmormântat acasă, în localitatea în care ar... StiriDiaspora.ro
Octav Stroici a fost înmormântat acasă, în localitatea în care ar...
15:40
Horoscop 12 noiembrie 2025: Berbecii au o energie constructivă,... StiriDiaspora.ro
Horoscop 12 noiembrie 2025: Berbecii au o energie constructivă,...
14:50
Profitând că era gură-cască la salvarea unei bătrâne, un român i-a... StiriDiaspora.ro
Profitând că era gură-cască la salvarea unei bătrâne, un român i-a...
14:20
MAE, atenționare de călătorie în Italia: grevă în transportul... StiriDiaspora.ro
MAE, atenționare de călătorie în Italia: grevă în transportul...
12:50
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să preia... StiriDiaspora.ro
Frații Dragoș și Adrian Pavăl, proprietarii Dedeman, vor să preia...
12:30
Patronii austrieci sunt disperați. Nici străinii nu prea mai vor să... StiriDiaspora.ro
Patronii austrieci sunt disperați. Nici străinii nu prea mai vor să...
12:00
De la Parcul Liniei la întreaga Capitală. Ce vrea Ciprian Ciucu să... StiriDiaspora.ro
De la Parcul Liniei la întreaga Capitală. Ce vrea Ciprian Ciucu să...
11:00
Nicuşor Dan spune că nu va semna pentru urmărirea penală a Oanei... StiriDiaspora.ro
Nicuşor Dan spune că nu va semna pentru urmărirea penală a Oanei...
10:30
Incident pe aeroportul Băneasa. Flăcări sub o aeronavă Wizz Air... StiriDiaspora.ro
Incident pe aeroportul Băneasa. Flăcări sub o aeronavă Wizz Air...
09:50
Trei zile fără să te vadă un medic. Românii din Spania se plâng de... StiriDiaspora.ro
Trei zile fără să te vadă un medic. Românii din Spania se plâng de...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.