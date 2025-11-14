DRP anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin...
StiriDiaspora.ro, 14 noiembrie 2025 14:50
DRP anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin...
• • •
Alte ştiri de StiriDiaspora.ro
Acum 30 minute
14:50
DRP anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin...
Acum 2 ore
13:50
Mândrie românească. Chef Dorina Burlacu, prezentă pentru al treilea...
Acum 4 ore
12:50
Răpită în România, drogată și obligată să se prostitueze în Italia....
11:40
Un român care a vrut să treacă ilegal din Mexic în SUA a căzut de...
Acum 6 ore
10:20
Român de 25 de ani, mort în Franța în condiții suspecte. Familia...
09:30
Ministrul Sănătății, prima reacție în cazul copilului de doi ani...
Acum 8 ore
08:40
Kievul, asediat noaptea trecută cu drone și rachete: un mort și 15...
08:10
Tatăl fetiței de doi ani care a murit la dentist, în București: "Au...
Acum 24 ore
23:30
Româncă de 57 de ani din Italia, dată jos din autocarul spre țară...
23:00
9 din 11 vameși dintr-un birou aveau certificate de handicap. Ilie...
22:10
Fetiță de doi ani, moartă la dentist, în București
21:20
Termenul asumat pentru reforma pensiilor magistraților. Pîslaru...
20:10
Român din Anglia, arestat după ce și-a bătut soția pe motiv că ar...
18:40
Un partid politic din Germania cere deportarea unor "români care...
18:10
Româncă moartă în Italia, în accident. Nicoleta nu a avut nici o...
15:40
Un mare producător austriac, anchetat pentru că a dat "comisioane"...
15:20
Lovitură pentru Shein și Temu: Italia va introduce o taxă pentru...
Ieri
14:10
Nicușor Dan l-a numit consilier la Cotroceni pe Vlad Voiculescu
13:30
În timp ce poliția îl căuta pe acasă, Dani Mocanu se distra într-o...
12:30
Trei români coordonau o rețea de peste 20 de prostituate în Anglia....
11:30
Record istoric de populație în Spania: 49,4 milioane de locuitori....
10:40
Bătălia pentru București. Cătălin Drulă, invitatul săptămânii la Ce...
09:50
Explozie și incendiu într-un bloc din Balș. Două persoane rănite
09:50
Muncitor român la negru, săltat de poliție de pe un șantier de...
09:20
O româncă din Germania a arătat ce salariu are și cheltuielile...
08:50
Un român întors din Spania a lansat un site care arată cum sunt...
08:20
Autostrada A1 Sibiu-Piteşti, finalizată cu fonduri UE și bani de la...
12 noiembrie 2025
23:20
Revine Angela Merkel în politică? Vizită cu semnificație aparte
21:30
Motivul pentru care a fost amendat Mihai Mărgineanu în Austria:...
20:20
Român din Italia, arestat după ce a vrut să-i dea foc soției
20:00
Doi frați români au ajuns carabinieri în Italia. Ștefan și Ștefania...
18:10
Guvernul din Italia extinde cei 850 euro bonus pentru pensionarii...
17:40
Îngrijitor român din Austria, acuzat că atingea indecent bătrânele...
16:40
Tatăl criminalului din Teleorman: "Știam ce vrea să facă. Nu-mi...
15:40
Horoscopul zilei de joi, 13 noiembrie 2025. Previziuni pentru toate...
15:30
Unul dintre bărbaţii prinşi sub malul de pământ surpat în Prahova a...
Mai mult de 2 zile în urmă
14:30
Un român din Italia și-a transformat pivnița într-o "peșteră a...
14:20
A murit Horia Moculescu. Celebrul compozitor avea 88 de ani
13:20
Nicuşor Dan: Administraţia din România băltește într-o rutină din...
12:20
Primul robot umanoid din Rusia s-a făcut de râs în doar 15 secunde....
11:30
Situație dramatică în Prahova: Doi muncitori, prinși sub un mal de...
10:50
ANAF a mers peste un lăutar din Argeș care a păcălit statul cu...
10:00
O tânără de 23 de ani obligată să se prostitueze s-a sinucis în...
09:10
Ce pedeapsă a primit un român din Italia, prins cu două perechi de...
09:00
Criză de locuințe la Milano: chirie de 1.300 de euro pentru două...
08:30
VIDEO - Momentul în care un avion militar se prăbușește. Douăzeci...
11 noiembrie 2025
23:50
Șeful USR, Dominic Fritz, susține testul pentru obținerea...
23:00
România va prelua controlul asupra Lukoil, susține ministrul Ivan
20:50
Îngrijitoare din Austria, acuzată că omora pacienții aflați în fază...
19:50
Româncă, venită din Italia în vizită la familie, a murit subit....
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.