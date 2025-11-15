Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă, după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică privată / Sondaj realizat pe Facebook

G4Media, 15 noiembrie 2025 07:50

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte...   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
08:00
Google trebuie să plătească platformei germane de comparare a preţurilor Idealo despăgubiri de 465 milioane de euro, decide un tribunal din Berlin G4Media
Google trebuie să plătească aproximativ 465 de milioane de euro platformei germane de comparare a preţurilor Idealo, pentru abuz de poziţie dominantă, potrivit unei decizii...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
07:50
Trump reduce tarifele la cafea, carne de vită şi fructe, pe fondul creşterii îngrijorărilor americanilor cu privire la accesibilitate G4Media
Preşedintele Donald Trump a semnat vineri un ordin executiv care reduce retroactiv tarifele la carne de vită, roşii, cafea şi banane, printre alte importuri agricole,...   © G4Media.ro.
07:50
Ministrul Sănătăţii propune ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă, după decesul unei fetițe de doi ani într-o clinică privată / Sondaj realizat pe Facebook G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, propune, vineri seară, ca anumite intervenţii stomatologice care necesită anestezie generală să se efectueze în spitalele publice de urgenţă. El recunoaşte...   © G4Media.ro.
07:40
Preţurile petrolului au crescut vineri cu peste 2% după ce portul rusesc Novorossiisk a suspendat exporturile în urma unui atac ucrainean G4Media
Preţurile petrolului au urcat cu peste 2% vineri, după ce portul rusesc Novorossiisk a oprit exporturile de ţiţei în urma unui atac cu drone al...   © G4Media.ro.
07:40
56 de decese din cauza HIV/SIDA în 2025 / În jur de 16.000 de pacienţi, luaţi în evidenţe / Dr. Adrian Marinescu: Sunt multe spitale de chirurgie, multidisciplinare în care din păcate nu se testează G4Media
Dr Adrian Marinescu, managerul Institutului de Boli Infecţioase Matei Balş din Capitală, institut care coordonează în România programul de HIV/SIDA a explicat pentru News.ro că...   © G4Media.ro.
Acum o oră
07:30
Peste 20 de răniți în Argentina după o explozie puternică într-o zonă industrială, la sud de Buenos Aires G4Media
O puternică explozie s-a produs vineri într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, şi rănirea...   © G4Media.ro.
07:30
Lecție de empatie: Spitalul care permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii bolnavi / A construit un pavilion special pentru câini și pisici G4Media
Un spital belgian a construit în anul 2023 un pavilion pentru a le permite animalelor de companie să-și viziteze stăpânii care primesc îngrijiri paliative sau suferă de...   © G4Media.ro.
07:30
Arabia Saudită va semna acorduri pentru gaze naturale lichefiate în SUA, în timpul vizitei prinţului moştenitor la Washington G4Media
Saudi Aramco se pregăteşte să semneze două acorduri de furnizare de gaze naturale lichefiate (GNL) cu Woodside Energy şi Commonwealth LNG în timpul vizitei prinţului...   © G4Media.ro.
07:30
Trump cere să fie investigate legăturile lui Epstein cu o serie de personalităţi, printre care şi Bill Clinton, după ce democrații au publicat noi e-mailuri în care este menționat Trump G4Media
Preşedintele SUA Donald Trump a declarat vineri că îi va cere procurorului general Pam Bondi să investigheze legăturile infractorului sexual condamnat Jeffrey Epstein cu mulţi...   © G4Media.ro.
07:20
Trump spune că va da în judecată BBC din cauza montajului realizat în emisiunea Panorama G4Media
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat că va iniţia acţiuni în instanţă împotriva BBC din cauza modului în care discursul său a fost editat de...   © G4Media.ro.
07:20
Furnizorii de telefonie mobilă din Marea Britanie se confruntă cu un proces colectiv uriaş pentru presupuse suprataxări ale clienţilor G4Media
Cei mai mari operatori de telefonie mobilă din Marea Britanie, inclusiv Vodafone şi EE, se confruntă cu un proces colectiv de miliarde de lire pentru...   © G4Media.ro.
07:10
Tacos cu spanac și ou, un mic dejun hrănitor și gustos / Este rapid de pregătit și poți să-l iei ușor la birou G4Media
Ouăle fierte, combinate cu spanac, brânză și sos salsa, rezultă un mic dejun rapid și plin de savoare. Avocado-ul zdrobit adaugă o textură cremoasă, iar...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
06:10
EXCLUSIV Poziția Comisiei Europene în problema prescripției penale, transmisă Curții de Justiție a UE: judecătorii români trebuie să poată ignora decizii ale Înaltei Curți G4Media
Comisia Europeană cere Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) să confirme, fără echivoc, că instanțele din România sunt obligate să aplice dreptul Uniunii chiar...   © G4Media.ro.
06:10
România, meci decisiv în Bosnia: Program tv și calculele calificării G4Media
Echipa națională de fotbal a României a ajuns la momentul adevărului în campania de calificare la CM din 2026. Tricolorii dau peste Bosnia, la Zenica,...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
04:40
Ucraina a folosit rachete Neptun în atacul portului Novorosiisk şi rafinăriei din Saratov, transmite Kievul / Neptun a devenit cunoscută după ce a scufundat crucișătorul Moskva G4Media
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone...   © G4Media.ro.
Acum 12 ore
23:30
Condamnări grele în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane: Instanţa dispune confiscarea a 19 hoteluri şi băi termale / Fostul deputat PSD Iosif Armaş scapă prin prescripţie, dar instanţa cere confiscarea a 5 milioane de euro G4Media
Curtea de Apel Timişoara a dispus condamnarea a 6 persoane în dosarul DIICOT privind devalizarea staţiunii Băile Herculane, potrivit portalului instanţei. Decizia nu este definitivă....   © G4Media.ro.
22:40
Pisicile pot trăi chiar și 30 de ani. Un om de știință japonez a creat un tratament care prelungește viața felinelor G4Media
Un om de știință japonez a creat un tratament ce vizează boala renală cronică (BRC) la pisici, prelungindu-le speranța de viață la 30 de ani. Felinele,...   © G4Media.ro.
22:30
Ucraina a folosit rachete Neptun în atacul portului Novorosiisk şi rafinăriei din Saratov, transmite Kievul / Neptun a devenit cunoscută după ce a scufundat crucișătorul Moskva G4Media
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk şi asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone...   © G4Media.ro.
22:20
Bloomberg: Statele Unite au prelungit derogarea de la sancțiunile impuse Lukoil pe fondul apariției unor noi cumpărători G4Media
Administrația Trump a prelungit scutirea de sancțiuni pentru unele tranzacții ale Lukoil, pe măsură ce intensifică colaborarea cu guvernele străine și potențialii cumpărători în legătură...   © G4Media.ro.
22:10
Reuters: Operatorii de telefonie mobilă din Europa sunt pe cale să câștige accesul la cea mai mare parte a spectrului cheie, în lupta cu industria Wi-Fi G4Media
Operatorii de telecomunicații din Europa sunt pe cale să obțină acces la cea mai mare parte a spectrului cheie râvnit și de furnizorii de internet,...   © G4Media.ro.
22:10
O autostradă din Arabia Saudită stabilește un nou record: Cel mai lung drum drept din lume / Șoferii nu învârt volanul pe o distanță de 240 km G4Media
Cel mai lung drum drept din lume este în Arabia Saudită. Pe o porțiune de 240 de kilometri nu există nicio curbă, astfel încât șoferii...   © G4Media.ro.
22:10
Un bărbat din Marea Britanie a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul unei creaţii a lui Banksy G4Media
Un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost condamnat la 13 luni de închisoare pentru furtul cunoscutei opere de artă a lui Banksy,...   © G4Media.ro.
21:40
Este benefic pentru sănătate să fii amabil, arată unele studii / Poate ajuta la reducerea stresului sau la ameliorarea durerii fizice G4Media
Studiile arată că amabilitatea poate ajuta la reducerea stresului, la ameliorarea durerii fizice, la combaterea singurătății și la menținerea sănătății pe termen lung. Majoritatea dintre...   © G4Media.ro.
21:20
VIDEO Fostul șef al fotbalului spaniol, Luis Rubiales, a fost atacat cu ouă de unchiul său în timp ce își lansa cartea de memorii G4Media
Luis Rubiales a fost atacat cu ouă aruncate de propriul său unchi în momentul în care fostul șef al federației spaniole de fotbal prezenta o...   © G4Media.ro.
21:20
Un polițist din București, transportat la spital după ce a fost lovit de o mașină în timp ce diriga traficul G4Media
Un agent de poliţie din Bucureşti a fost acroşat de către o maşină, în timp ce dirija traficul în zona Rond George Coşbuc, fiind transportat...   © G4Media.ro.
21:10
Tesla lucrează la integrarea Apple CarPlay în sistemul său de infotainment / Măsura vine în încercarea de a stimula vânzările de mașini electrice americane G4Media
Tesla dezvoltă suportul pentru integrarea Apple CarPlay în sistemele sale de infotainment la nivel intern, potrivit unor persoane apropiate ale companiei. Bloomberg relatează că această...   © G4Media.ro.
21:10
WhatsApp lansează integrarea chat-ului terț în Europa, lucru cerut de Uniunea Europeană / Va fi disponibil „în curând” cu criptare end-to-end G4Media
Meta este pe punctul de a lansa integrarea terț cu WhatsApp în Europa ceva ce este cerut de Digital Markets Act (DMA) al Uniunii Europene....   © G4Media.ro.
21:10
VIDEO Băiețelul lui Nicușor Dan, în centrul atenției la Spitalul Universitar / Prima doamnă a participat la Ziua Mondială a Prematurității G4Media
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, a participat, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a...   © G4Media.ro.
21:00
Procuratura poloneză ia în calcul audierea președintelui Nawrocki, în ancheta care îl implică pe „Wielki Bu”, acuzat de fraudă și trafic de droguri G4Media
Procurorul Național al Poloniei, Dariusz Korneluk, a declarat vineri că va depinde de procurorul de caz să decidă dacă președintele Karol Nawrocki va fi audiat...   © G4Media.ro.
20:50
Lucescu, înaintea meciului decisiv al naționalei cu Bosnia: Nu are de ce să îmi fie teamă. Va fi un joc obişnuit, de calificare! G4Media
Mircea Lucescu, selecţionerul naţionalei României, crede că echipa sa are potenţialul de a câştiga meciul cu Bosanie pe care îl va disputa sâmbătă în deplasare...   © G4Media.ro.
20:40
Republica Moldova a preluat activele Lukoil de la Aeroportul Chişinău G4Media
Aeroportul Internaţional Chişinău a preluat în administrare, cu titlu gratuit, terminalul petrolier al companiei Lukoil, în baza unui contract de comodat semnat pe 12 noiembrie....   © G4Media.ro.
20:30
Portugalia avertizează Ryanair că nu poate refuza biletele de îmbarcare pe hârtie / De miercuri, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în format digital G4Media
Începând de miercuri, 12 noiembrie, pasagerii Ryanair trebuie să aibă biletul de îmbarcare în aplicația myRyanair. În septembrie, compania aeriană low-cost Ryanair a anunțat că,...   © G4Media.ro.
20:30
Spaghetti alla poverella, o rețetă care te face să uiți de carbonara. Ultrarapidă, cu mai puține calorii și mai economică G4Media
Spaghetti alla poverella – o rețetă din palmaresul bucătăriei tradițională napoletană. Tipul de preparat care îți salvează cina atunci când nu ai mai nimic prin...   © G4Media.ro.
20:10
Elveţia a obținut reducerea tarifelor americane de la 39% la 15%, dar va face investiţii de 200 miliarde de dolari în SUA G4Media
Statele Unite vor reduce taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15% după ce părţile au convenit un nou acord-cadru comercial care include...   © G4Media.ro.
20:00
OpenAI începe testele pentru chat-urile de grup, asemănătoare celor din aplicaţiile de mesagerie, în care utilizatorii pot conversa împreună cu ChatGPT G4Media
OpenAI a început să testeze o funcţie care permite mai multor utilizatori să comunice întrei ei şi cu ChatGPT, transmite News.ro. © G4Media.ro.
20:00
Un nou instrument bazat pe AI ar putea reduce cu 60% eforturile depuse pentru transplantul de organe G4Media
Medicii au dezvoltat un instrument bazat pe inteligență artificială (IA) care ar putea reduce cu 60% eforturile inutile depuse pentru transplantul de organe, scrie Mediafax. © G4Media.ro.
19:40
Prefectul Capitalei anunţă că va impune restricţii de circulaţie în zonele cu străzi peste magistralele de gaz, fără avizul Transgaz G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, vineri seară, că se vor impune restricţii de circulaţie în zonele unde Primăria Sector 3 a construit drumuri asfaltate peste...   © G4Media.ro.
Acum 24 ore
19:00
VIDEO Blue Origin reușește prima aterizare a rachetei New Glenn după lansarea misiunii marțiene ESCAPADE G4Media
Racheta New Glenn a companiei Blue Origin a bifat astăzi două momente majore: lansarea cu succes a misiunii NASA ESCAPADE către Marte și recuperarea pentru...   © G4Media.ro.
19:00
Volkswagen ia în calcul utilizarea tehnologiei dezvoltate împreuna cu Rivian şi pe modelele sale cu motoare termice G4Media
Grupul Volkswagen a declarat că tehnologia pe care o dezvoltă împreună cu producătorul american de vehicule electrice Rivian ar putea fi utilizată, în timp, şi...   © G4Media.ro.
18:40
BREAKING Ambasadorul Rusiei, convocat la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României G4Media
Ambasadorul Rusiei a fost convocat vineri la Ministerul de Externe după ce o dronă rusească a violat spațiul aerian al României. Comunciatul integral: Din dispoziția...   © G4Media.ro.
18:20
Pădurile, resursa critică a României în tranziția climatică. Prețul inacțiunii depășește câștigurile actuale, arată raportul Starea Climei – România 2025 G4Media
Pădurile rămân una dintre puținele resurse critice ale României în tranziția climatică – „critică” în sensul de vitală, fără de care echilibrul climatic și protecția...   © G4Media.ro.
18:20
Mirabela Grădinaru, partenera preşedintelui Nicuşor Dan, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii: Eu sunt recunoscătoare pentru cele două naşteri premature G4Media
Partenera de viaţă a preşedintelui Nicuşor Dan, Mirabela Grădinaru, participă, vineri, la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, la un eveniment dedicat Zilei Mondiale a Prematurităţii,...   © G4Media.ro.
18:10
SURSE Senator, membru în Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții, suspectat de furt / Ar fi sustras un rucsac dintr-un hotel din Piatra Neamț, ce conținea o tabletă și o sumă de bani G4Media
Un bărbat identificat ulterior ca fiind senatorul Gheorghe Daniel-Paul-Romeo ar fi fost surprins de camerele de supraveghere dintr-un hotel din Piatra Neamț când ia un...   © G4Media.ro.
18:00
Nissan va reduce numărul de locuri de muncă la sediul european din Franța / Vor fi eliminate 87 de posturi, dar mai puține persoane vor fi concediate G4Media
Nissan anunță eliminarea a 87 de posturi din cadrul sediului său european din Montigny-le-Bretonneux, Franța, potrivit unui document al companiei consultat de Reuters. Aceste restructurări...   © G4Media.ro.
18:00
România a fost evaluată pozitiv în grupul de lucru OCDE pentru integritate publică / Progrese în transparenţa decizională şi gestionarea conflictelor de interese G4Media
România a primit o evaluare favorabilă în Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, pentru progresele în transparenţa decizională şi gestionarea conflict elor de...   © G4Media.ro.
18:00
Trump îi acuză pe democraţi că promovează „înşelătoria Epstein” şi îi critică pe republicanii „ramoliţi şi idioţi” care „au căzut în ghearele” lor G4Media
Donald Trump i-a acuzat vineri pe opozanţii săi democraţi că „promovează din nou înşelătoria Epstein”, în timp ce reapar întrebările cu privire la legăturile dintre...   © G4Media.ro.
17:50
Anca Alexandrescu, susținută de partidul extremist AUR, și-a depus candidatura la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie G4Media
Anca Alexandrescu, realizatoare de emisiuni la Realitatea Plus, postul de propagandă pentru pro-rusul Călin Georgescu, şi-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, vineri, la Biroul Electoral...   © G4Media.ro.
17:50
Bulgaria a numit un administrator pentru a prelua controlul asupra activelor Lukoil și a evita astfel sancțiunile americane / Rusia denunţă o expropriere G4Media
Guvernul bulgar a numit vineri un administrator pentru a prelua conducerea operaţiunilor filialei locale a companiei petroliere ruse Lukoil, într-un demers menit să evite aplicarea...   © G4Media.ro.
17:50
Încă un mare caz de corupție închis de magistrați pe motiv de prescripție. Fostul primar din Năvodari, Matei Nicolae, scapă de dosarul penal după 8 ani de procese / Decizia nu e definitivă G4Media
Tribunalul Constanța a decis ca procesul penal cunoscut drept ”dosarul Tabăra Năvodari” împotriva fostului primar din Năvodari, Matei Nicolae, să înceteze ca efect al prescrierii...   © G4Media.ro.
17:50
INTERVIU Bianca Muntean (TEDIHT), despre provocările pentru care firmele apelează la un hub de inovare: „Tehnologia ne poate face mai buni, mai eficienți. Nu o să ne ia locul de muncă” G4Media
Principalele provocări tehnologice pentru care firmele apelează la The European Digital Innovation Hub in Transilvania (TEDIHT) sunt lipsa unui limbaj comun cu furnizorii de tehnologie,...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.