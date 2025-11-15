MotoGP: Alex Marquez a câştigat cursa de sprint de la Valencia

G4Media, 15 noiembrie 2025 18:20

Pilotul spaniol Alex Marquez s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelului Premiu MotoGP de la Valencia, în ultima etapă a sezonului, transmite News.ro....   © G4Media.ro.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de G4Media

Acum 10 minute
18:40
Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție / Animalul nu a mai fost văzut aici de cel puțin 100 de ani / 25 de exemplare au fost cumpărate din țară și din Polonia G4Media
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut...   © G4Media.ro.
18:40
Turneul Campionilor: Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finală / A câștigat în 2 seturi cu Alex De Minaur G4Media
Italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, s-a calificat sâmbătă pentru a treia oară consecutiv în finala Turneului Campionilor, învingându-l sâmbătă, la Torino, pe australianul Alex...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
18:30
Michael Caine și Matthew McConaughey își „clonează” vocile cu ajutorul AI G4Media
Doi actori legendari, ambii laureați cu premiul Oscar, Michael Caine și Matthew McConaughey, au semnat parteneriate cu o companie de tehnologie vocală, ElevenLabs, care le...   © G4Media.ro.
18:30
Compania chineză Baidu lansează noi procesoare AI și produse de supercalcul G4Media
Baidu a lansat două noi procesoare pentru inteligență artificială, afirmând că produsele pot oferi companiilor chineze putere de calcul mai performantă, la costuri reduse și controlată...   © G4Media.ro.
18:30
Adio, ora de vară? Propunerea Spaniei divide Europa și redeschide subiectul / România susține actualul sistem G4Media
Madridul reia discuția privind abolirea orei de vară începând cu 2026 și reaprinde dezbaterea în Europa: între cei care doresc mai multă lumină seara și...   © G4Media.ro.
18:20
Prim-ministrul Saxoniei vrea reluarea aprovizionării cu energie din Rusia după încheierea războiului în Ucraina / ”Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor” G4Media
Prim-ministrul landului german Saxonia (est), Michael Kretschmer, s-a pronunţat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite dpa. ”Este...   © G4Media.ro.
18:20
MotoGP: Alex Marquez a câştigat cursa de sprint de la Valencia G4Media
Pilotul spaniol Alex Marquez s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelului Premiu MotoGP de la Valencia, în ultima etapă a sezonului, transmite News.ro....   © G4Media.ro.
18:20
Echipamente cumpărate din PNRR pentru Spitalul de Pediatrie Ploieşti nu sunt utilizate la capacitatea maximă / Primăria Ploieşti nu a instalat un transformator / Ministru: ”Într-un an nu a reuşit să finalizeze documentaţia” G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă, în urma unei vizite făcute la Ploieşti, că Spitalul de Pediatrie din oraş, a cărui clădire se află în administrarea...   © G4Media.ro.
Acum o oră
18:10
Sutlaç, orezul cu lapte preparat după rețeta turcească / Trucuri de la un bucătar specializat în mâncăruri turcești G4Media
Orez cu lapte există, în varii rețete, cam peste tot, la turci îi spune sutlaç, este cremos și se prepară la cuptor ceea ce îi...   © G4Media.ro.
18:10
Ilie Bolojan, la 38 de ani de la revolta anticomunistă din 15 noiembrie 1987 de la Brașov: ”Să combatem falsificarea istoriei noastre recente care alimentează nostalgia” G4Media
La 38 de ani de la revolta anticomunistă a muncitorilor de la Brașov, un eveniment care a zguduit dictatura comunistă, premierul Ilie Bolojan transmite un...   © G4Media.ro.
18:00
VIDEO Daniel Băluță: Cel mai important lucru este că astăzi centrul orașului este pus în siguranță, lucrarea se derulează într-un ritm amețitor G4Media
Conflictul „de idei” dintre primarul Sectorului 4 și Nicușor Dan, pe atunci Primar General al Capitalei, referitor la planșeul de la Unirii a fost soluționat...   © G4Media.ro.
17:50
3 ore până la Bosnia – România / Ghiță, Hagi și Chipciu vor fi titulari / Din 11.700 spectatori,  750 vor fi români G4Media
Mircea Lucescu a decis să mizeze pe postul de fundaș stânga pe Alexandru Chipciu, anunță gsp.ro, care prezintă primul 11 cu care România va înfrunta...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
17:40
Succesul iPhone 17 în China stimulează vânzările, în prima lună după lansare G4Media
Vânzările de iPhone-uri ale Apple pe piaţa chineză au crescut în ritm anual cu 22% în prima lună după lansarea gamei iPhone 17, chiar dacă...   © G4Media.ro.
17:40
Locul din avion fără geam / De la locul 11A pe Ryanair, la 26A pe easyJet: un ghid al locurilor pe care vei vrea să le eviți / De ce există locurile fără fereastră G4Media
Fiecare companie aeriană își configurează aeronavele în mod diferit față de concurenții săi. Acest lucru înseamnă că locurile cele mai puțin dorite nu sunt întotdeauna...   © G4Media.ro.
17:30
FOTO Valve prezintă noua consolă Steam Machine / Aceasta poate fi utilizată și ca un calculator obișnuit G4Media
Valve, creatorii platformei de achiziții de jocuri Steam, a creat o consolă de jocuri, denumită Steam Machine. Aceasta intră pe piață ca o alternativă pentru...   © G4Media.ro.
17:30
Ministrul Sănătăţii despre „fenomenul” medicilor care fug de la cabinetul de la spitalul public pentru a ajunge la cabinete private: ”Fenomenul începe să se reducă” / ”Sunt anumite persoane care părăsesc spitalul la ora 11, ora 12…” G4Media
Ministrul Sănătăţii anunţă că, în urma controalelor făcute în unităţile sanitare de stat, începe să se reducă „fenomenul” medicilor care scurtează programul de lucru în...   © G4Media.ro.
17:30
La spitalul Județean din Ploieşti se cumpără tărgi, după ce un pacient a căzut de pe targă la UPU / „S-a decis trimiterea întreg personalului din tură către comisia de disciplină” G4Media
Managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Ploieşti, Sebastian Toma, a declarat, sâmbătă, că va fi demarată o procedură de licitaţie pentru achiziţia de tărgi, anunţul fiind...   © G4Media.ro.
17:30
Armata ucraineană afirmă că a lovit rafinăria din Riazan / Orașul se află la circa 200 km sud-est de Moscova G4Media
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria din oraşul Riazan din Rusia şi că la locul instalaţiei au fost observate mai multe explozii...   © G4Media.ro.
17:20
Fotbal și politică: Sâmbătă, la Bilbao, joacă Țara Bascilor cu Palestina / Toate cele 52 de mii de bilete sunt deja cumpărate G4Media
În timpul pauzei de o săptămână pentru meciurile internaționale, nu vor avea loc doar meciuri oficiale, ci și meciuri amicale. Unul dintre acestea va fi...   © G4Media.ro.
17:10
Mii de oameni au ieșit în stradă în Belém pentru a cere măsuri în timpul summitului Cop30 G4Media
Mii de oameni au ieșit în stradă în Belém pentru a cere măsuri urgente împotriva crizei climatice, scrie The Guardian A fost prima manifestație importantă...   © G4Media.ro.
17:10
Italienii se reapucă de muncă la Torre dei Conti, turnul din Roma unde a decedat muncitorul român Octavian Stroici / Muncitorii vor intra în turn în coșuri operate de macarale   G4Media
Săptămâna viitoare, probabil miercuri, vor începe lucrările de securizare și consolidare a structurii medievale avariate în urma prăbușirilor din 3 noiembrie, anunță Corriere della Sera....   © G4Media.ro.
17:00
Răzvan Raț primește funcție la Genoa / Este noul ”consilier sportiv al consiliului de administrație” G4Media
Genoa reorganizează echipa de conducere a clubului și îl numește de fostul internaâional român Răzvan Raț în funcția de consilier pe teme sportive al Consiliului...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
16:50
Sondaj CURS pentru Primăria Capitalei: Daniel Băluţă (PSD) – 27%, urmat de Ciprian Ciucu (PNL) şi Cătălin Drulă (USR), cu câte 22% / Băsescu e considerat cel mai performant edil / E urmat de Firea G4Media
Candidatul PSD la Primăria Capitalei Daniel Băluţă este pe primul loc în intenţiile de vot al e bucureţtenilor, cu 27% din intenţiile de vot, urmat...   © G4Media.ro.
16:40
Anthropic va investi 50 de miliarde de dolari pentru construirea de centre de date în SUA G4Media
Startup-ul de IA Anthropic a anunțat miercuri că va investi 50 de miliarde de dolari în construirea de centre de date în SUA, cea mai...   © G4Media.ro.
16:40
Google actualizează NotebookLM cu un nou instrument pentru „deep research” și suport pentru mai multe tipuri de fișiere G4Media
Google actualizează NotebookLM, asistentul său AI pentru luarea de notițe și cercetare, cu un nou instrument care ajută utilizatorii să simplifice cercetările complexe, precum și cu...   © G4Media.ro.
16:40
Papa Leon s-a întâlnit la Vatican cu vedete de la Hollywood / Spike Lee, Cate Blanchett şi Monica Bellucci s-au văzut cu suveranul pontif / El a deplâns declinul mersului la cinema G4Media
Papa Leon al XIV-lea a declarat sâmbătă, în cadrul unei audienţe la Vatican, unui grup de actori şi regizori de la Hollywood că situaţia cinematografelor...   © G4Media.ro.
16:40
Pilot de avion, rănit în Neamț / A reuşit să aterizeze în siguranţă, cu un avion ușor, după ce a avut defecţiuni la o roată G4Media
Un avion doar cu pilot a avut probleme cu roata din spate în timp ce se afla în zbor, dar a reuşit să aterizeze în...   © G4Media.ro.
16:20
Ministrul Sănătății: Am primit „n” telefoane pentru „n” clinici private / ”Nu am răspuns şi nu voi răspunde” G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că acţiunea de control care vizează unităţile sanitare private este cea mai amplă de acest gen...   © G4Media.ro.
16:20
Iran confirmă sechestrarea unui petrolier care transporta produse petrochimice, în apele Golfului / Urma să ajungă în Singapore G4Media
Iranul a confirmat sâmbătă că Gardienii Revoluţiei au capturat un petrolier care transporta încărcătură petrochimică destinată Singapore-ului, în apele Golfului, vineri, potrivit presei iraniene, citată...   © G4Media.ro.
16:00
Nissan ia în considerare o colaborare cu Honda pentru Statele Unite / Colaborarea dintre companii ar fi „deschisă la orice”, de la vehicule la sisteme de propulsie G4Media
Nissan, al treilea cel mai mare producător auto al Japoniei, ia în considerare o colaborare cu Honda, al doilea producător auto japonez. Potrivit publicației Nikkei, cele...   © G4Media.ro.
16:00
EXCLUSIV INTERVIU „AI-ul trebuie privit ca o extensie a creativității fiecărui individ, un amplificator al ingeniozității umane” – Yossi Matias, vicepreședinte Google și director al Google Research G4Media
Pe Yossi Matias, vicepreședinte Google și director al Google Research, am avut plăcerea să îl cunosc recent, la Varșovia, în cadrul unui eveniment dedicat cercetării în domeniul AI...   © G4Media.ro.
16:00
Cel mai vechi ARN secvențiat dezvăluie detalii despre ultimele clipe ale unui mamut, acum 40.000 de ani G4Media
Oamenii de știință au recuperat molecule antice de ARN de la un mamut tânăr numit Yuka, care a murit acum 40.000 de ani în ceea...   © G4Media.ro.
16:00
FOTO VIDEO ”Războiul” târgurilor de Crăciun: Craiova și Sibiu, dispută la distanță / Craiova anunță peste 100 de mii de persoane la deschidere / La Sibiu au fost ”câteva mii” / 17 lei o ciocolată caldă / Când se deschid celelalte târguri din țară G4Media
”Peste 100000 de oameni au fost astăzi la deschiderea Târgului de Crăciun din Craiova. Magie și culoare!”, a anunțat primarul Craiova Lia Olguța Vasilescu după...   © G4Media.ro.
15:40
9 milioane de euro pentru remedierea denivelărilor pe aproape 1 km de autostradă, între Orăștie și Sibiu / CNAIR a scos la licitație proiectarea și execuția lucrărilor G4Media
Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a scos la licitație contractul pentru lucrările de remediere de pe o porțiune de mai puțin de...   © G4Media.ro.
15:30
VIDEO EXCLUSIV | Pericolele la care sunt expuse animalele în sezonul rece: Substanța toxică ce poate ucide / Sfaturile medicului veterinar Beatrice Ilea G4Media
Sezonul rece vine la pachet cu nenumărate pericole pentru animalele de companie. Dincolo de temperaturile scăzute și de umiditate, iarna, străzile se pot transforma în...   © G4Media.ro.
15:30
Limba islandeză este în pericol de dispariție din cauza inteligenței artificiale și a mass-mediei în limba engleză, afirmă fostul prim-ministru G4Media
Fosta prim-ministră a Islandei, Katrín Jakobsdóttir, a declarat că limba islandeză ar putea dispărea în doar o generație din cauza ascensiunii fulminante a inteligenței artificiale...   © G4Media.ro.
15:30
E oficial: Trotinetele și bicicletele electrice vor avea RCA / Președintele Nicușor Dan a promulgat legea G4Media
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat noua lege privind asigurarea de răspundere civilă auto (RCA), care aduce schimbări importante pentru șoferi, dar și pentru utilizatorii...   © G4Media.ro.
15:30
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat / Aproape 4.000 vor concura la UMF ”Carol Davila” din Bucureşti / 200 de întrebări grilă pentru fiecare domeniu G4Media
Peste 10.000 de candidaţi s-au înscris la concursul de intrare în rezidenţiat care se va desfăşura duminică, în cinci centre universitare, iar aproape 4.000 dintre...   © G4Media.ro.
15:20
Lucrările la noul stadion din Timișoara vor începe cu bani locali / Din 2027 ar urma să vină bani din bugetul național / ”Banii Guvernului nu sunt nici ai lui Bolojan, nici ai mei, sunt banii României”   G4Media
Finanțarea noului stadion din Timișoara de către Guvern, începând cu anul 2027, nu este negociabilă, susține președintele Consiliului Județean, Alfred Simonis, relatează Agenția de presă...   © G4Media.ro.
15:20
Minerii de la Complexul Energetic Oltenia vor fi testați antidrog / În trecut unii lucrători au fost depistați pozitiv la substanțe interzise G4Media
După cazuri anterioare de consum de substanțe interzise în rândul lucrătorilor, Complexul Energetic Oltenia implementează un nou set de măsuri de control pentru siguranța în...   © G4Media.ro.
15:10
VIDEO Coiful de la Coțofenești, refăcut din ciocolată / Poate fi văzut la Festivalul Ciocolatei de la Iași G4Media
Sala Atrium de la Palas Mall Iași găzduiește în acest weekend Festivalul Ciocolatei, manifestare ajunsă la a VIII-a ediție națională, anunță Agenția de presă Rador,...   © G4Media.ro.
15:10
Un stat indian oferă concediu menstrual tuturor femeilor angajate în locuri de muncă formale G4Media
Statul Karnataka din sudul Indiei, care găzduiește și unele dintre cele mai mari firme IT din lume, a devenit primul din țară care oferă concediu...   © G4Media.ro.
15:00
Armata ideologică a Iranului confirmă că a reţinut un petrolier în Golf / Ce motiv au invocat Gardienii Revoluției G4Media
Armata ideologică a Republicii Islamice, Gardienii Revoluţiei, a confirmat sâmbătă că a reţinut în apele din Golf un petrolier care şi-a schimbat în mod brusc...   © G4Media.ro.
15:00
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns la un acord provizoriu ce privește bugetul UE pentru 2026 G4Media
Negociatorii Parlamentului European şi ai Consiliului au ajuns sâmbătă la un acord provizoriu privind bugetul UE pentru 2026, înainte de termenul-limită stabilit, anunţă cele două...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
14:40
Apple nu a primit permisiunea de a contesta în Marea Britanie o decizie privind comisioanele din App Store G4Media
Apple nu a primit joi permisiunea de a formula apel împotriva unei decizii a tribunalului britanic de concurenţă, care a stabilit că firma a abuzat de...   © G4Media.ro.
14:40
Cea mai simplă rețetă de cartofi cu unt și mărar, o rețetă clasică și rapidă G4Media
Cartofi tăiați cuburi, moi și aromați, amestecați cu unt, mărar proaspăt și un strop de usturoi, devin o garnitură perfectă pentru orice preparat cu carne....   © G4Media.ro.
14:40
China anunță cea mai mare descoperire de aur din ultimii peste șaptezeci de ani G4Media
Ministerul Resurselor Naturale din China a confirmat vineri descoperirea zăcământului Dadonggou, transmite Euronews. Aceasta este cea mai mare descoperire de aur raportată în țară de...   © G4Media.ro.
14:40
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar G4Media
Ministerul Educaţiei şi Cercetării anunţă că modalitatea de premiere a elevilor sportivi nu a fost modificată faţă de anii trecuţi. Astfel, aceştia vor fi premiaţi...   © G4Media.ro.
14:40
Vaticanul returnează Canadei 62 de artefacte ce aparțin comunităţilor indigene G4Media
Vaticanul a returnat sâmbătă 62 de artefacte legate de popoarele indigene din Canada către Conferinţa Episcopilor Catolici din Canada, într-un gest descris drept ”un semn...   © G4Media.ro.
14:30
Ce măsuri propune asociația „Ad Astra”, comunitatea cercetătorilor români, pentru stabilitea și reformarea cercetării românești G4Media
Asociația Ad Astra a adoptat un document prin care oferă ministrului Educației un set de propuneri necesare pentru o reformă de structură și de predictibilitate, cu...   © G4Media.ro.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.