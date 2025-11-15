VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Primasport.ro, 15 noiembrie 2025 09:20
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
• • •
Alte ştiri de Primasport.ro
Acum 10 minute
09:30
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal # Primasport.ro
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal
Acum 30 minute
09:20
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
Acum 8 ore
02:10
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială # Primasport.ro
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială
Acum 12 ore
00:20
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs
00:10
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului # Primasport.ro
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului
00:10
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial
14 noiembrie 2025
23:50
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale
23:40
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate # Primasport.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate
22:50
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină
22:20
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul # Primasport.ro
S-a aflat cât de gravă e accidentarea lui Alexandru Musi. Când revine pe teren dinamovistul
22:10
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică # Primasport.ro
UBT Cluj s-a impus pe terenul celor de la SC Derby şi a ajuns la 4 victorii în Liga Adriatică
22:10
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare # Primasport.ro
Zi istorică în Angola! Argentina a venit să joace un amical. Diferenţa de scor nu a fost mare
21:40
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV # Primasport.ro
MM Stoica şi-a ales favoritele pentru baraj: "Oricare dintre acestea e accesibilă!" | VIDEO EXCLUSIV
20:50
Tamaş i-a făcut radiografia lui Drăguşin: "Asta e problema! Eu nu făceam asta"
Acum 24 ore
20:10
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate” # Primasport.ro
Mircea Lucescu, reacţie fermă despre demisie! ”Pentru mine nu este o presiune, este o responsabilitate”
20:00
FC Argeş, victorie la scor într-un amical cu o formaţie din Liga 2
19:40
Un atacant brazilian ameninţat cu suspendarea după o postare controversată
19:00
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! # Primasport.ro
Meciul decisiv Bosnia – România, din preliminariile pentru Cupa Mondială 2026, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro!
19:00
Finlanda - România 2-0. Se complică serios calificarea la EURO U21
18:50
MLS va alinia calendarul său la cel al campionatelor europene
18:50
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea # Primasport.ro
Veşti proaste pentru Dinamo! Alexandru Musi s-a accidentat din nou. Cât de gravă e accidentarea
18:30
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi # Primasport.ro
Suma impresionantă pe care Tony da Silva şi colaboratorii săi au primit-o pentru a pleca de la Poli Iaşi
18:10
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani # Primasport.ro
Romfilatelia, timbru aniversar pentru Gabriela Szabo. Marea atletă împlineşte 50 de ani
18:00
VIDEO | Jannik Sinner termină grupele Turneului Campionilor cu cifre perfecte
17:50
Eşec usturător suferit de naţionala U20 cu Germania! Nemţii aveau 4-0 la pauză!
17:40
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul # Primasport.ro
Kylian Mbappe nu va evolua în meciul Franţei cu Azerbaidjanul din preliminariile CM. Care este motivul
17:20
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol # Primasport.ro
Lamine Yamal şi Declan Rice printre nominalizaţii la premiul Puskas 2025 pentru cel mai frumos gol
17:20
Un component al ”Generaţiei de Aur” îi ia locul lui Tony de Silva la Poli Iaşi
17:00
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România # Primasport.ro
Destinaţie surprinzătoare pentru Kevin Boli, fundaşul ce a cucerit de 6 ori titlul în România
16:50
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă # Primasport.ro
Peste 170 de jucători columbieni s-au întins pe gazon pentru a denunţa condiţiile de muncă
16:50
Nepoata lui Trump, pe ultimul loc la debutul său în circuitul profesionist american
16:50
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune” # Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei crede că îi poate bate din nou pe ”tricolori”. ”E un privilegiu să fim sub presiune”
16:30
Un jucător din Liga a IV-a a României a fost convocat la echipa naţională
16:30
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo” # Primasport.ro
Starul Bosniei a prefaţat duelul decisiv cu România. ”Presiunea pozitivă este acolo”
16:20
Lorenzo Musetti nu va participa la faza finală a Cupei Davis de la Bologna
16:20
Ouă aruncate asupra fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal condamnat după ce a sărutat cu forţa o jucătoare # Primasport.ro
Ouă aruncate asupra fostului preşedinte al Federaţiei Spaniole de Fotbal condamnat după ce a sărutat cu forţa o jucătoare
16:20
Un jucător din Liga a IV-a din România a fost convocat la echipa naţională
15:10
Bosnia – România, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Emisiuni speciale în ziua meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026 # Primasport.ro
Bosnia – România, LIVE VIDEO la Prima TV şi PrimaPlay.ro! Emisiuni speciale în ziua meciului din preliminariile Cupei Mondiale 2026
15:00
Selecţionerul Bosniei, laude pentru Mircea Lucescu înaintea duelului direct: „Să joc împotriva unor astfel de antrenori este o onoare” # Primasport.ro
Selecţionerul Bosniei, laude pentru Mircea Lucescu înaintea duelului direct: „Să joc împotriva unor astfel de antrenori este o onoare”
14:30
Dinamo nu renunţă! Trupa din Ştefan cel Mare speră ca în iarnă să poată aduce jucătorul pierdut în vară # Primasport.ro
Dinamo nu renunţă! Trupa din Ştefan cel Mare speră ca în iarnă să poată aduce jucătorul pierdut în vară
13:50
Edin Dzeko a recunoscut superioritatea României: „Am câştigat primul meci chiar dacă voi aţi fost mai buni” # Primasport.ro
Edin Dzeko a recunoscut superioritatea României: „Am câştigat primul meci chiar dacă voi aţi fost mai buni”
12:30
Rugby: 4 schimbări în primul XV al României pentru meciul cu SUA. Andrei Mahu, căpitanul Stejarilor în premieră # Primasport.ro
Rugby: 4 schimbări în primul XV al României pentru meciul cu SUA. Andrei Mahu, căpitanul Stejarilor în premieră
12:20
Giovanni Becali, ipoteză fermă în cazul plecării lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Acolo mocnea ceva” # Primasport.ro
Giovanni Becali, ipoteză fermă în cazul plecării lui Mirel Rădoi de la Universitatea Craiova: „Acolo mocnea ceva”
11:40
Daniel Pancu exclude ideea unui transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: „Şi din fier dacă ai fi şi tot ţi-ar fi greu” # Primasport.ro
Daniel Pancu exclude ideea unui transfer al lui Louis Munteanu la FCSB: „Şi din fier dacă ai fi şi tot ţi-ar fi greu”
10:10
Ioan Ovidiu Sabău, sfat pentru tricolori în meciurile cu Bosnia şi San Marino: „Acolo am putea face diferenţa” # Primasport.ro
Ioan Ovidiu Sabău, sfat pentru tricolori în meciurile cu Bosnia şi San Marino: „Acolo am putea face diferenţa”
09:50
Surpriză pentru Lionel Messi! Gestul prin care conducerea Barcelonei vrea să celebreze cariera starului argentinian # Primasport.ro
Surpriză pentru Lionel Messi! Gestul prin care conducerea Barcelonei vrea să celebreze cariera starului argentinian
Ieri
09:00
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Polonia - Olanda, capul de afiş al zilei! Programul complet # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Polonia - Olanda, capul de afiş al zilei! Programul complet
00:10
Scandal după Bistriţa - Râmnicu Vâlcea. Oaspeţii acuză comportant abuziv din partea forţelor de ordine # Primasport.ro
Scandal după Bistriţa - Râmnicu Vâlcea. Oaspeţii acuză comportant abuziv din partea forţelor de ordine
00:10
Surpriză mare în zona africană! RD Congo o bate pe Camerun şi va juca finala play-off-ului cu Nigeria # Primasport.ro
Surpriză mare în zona africană! RD Congo o bate pe Camerun şi va juca finala play-off-ului cu Nigeria
00:10
VIDEO | Gesturi incredibile comise de Cristiano Ronaldo. A văzut cartonaşul roşu în meciul cu Irlanda # Primasport.ro
VIDEO | Gesturi incredibile comise de Cristiano Ronaldo. A văzut cartonaşul roşu în meciul cu Irlanda
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.