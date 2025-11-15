Eşec dur suferit de naţionala feminină pe terenul Poloniei, în preliminariile EuroBasket2027
15 noiembrie 2025
Eşec dur suferit de naţionala feminină pe terenul Poloniei, în preliminariile EuroBasket2027
Eşec dur suferit de naţionala feminină pe terenul Poloniei, în preliminariile EuroBasket2027
VIDEO | Bosnia – România, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Echipele de start
VIDEO | Cipru - Austria 0-2. Nu mai avem şanse la primul loc în grupa de calificare la CM
VIDEO | Cipru - Austria 0-2. Nu mai avem şanse la primul loc în grupa de calificare la CM
Rapid Bucureşti remontează eşecul din tur cu HSG Bensheim şi se califică în grupele European League
Rapid Bucureşti remontează eşecul din tur cu HSG Bensheim şi se califică în grupele European League
România a pierdut strâns meciul cu SUA, din cadrul "Kaufland Games Trilogy"
Jucătorii din România, distruşi de un patron din Superligă: "România plăteşte foarte bine jucătorii în raport cu prestaţia!"
Jucătorii din România, distruşi de un patron din Superligă: "România plăteşte foarte bine jucătorii în raport cu prestaţia!"
Răzvan Burleanu are încredere în jucătorii lui Mircea Lucescu! Preşedintele FRF şi-a oferit pronosticul pentru meciul cu Bosnia: „Vă invit să fim optimişti şi pozitivi"
Răzvan Burleanu are încredere în jucătorii lui Mircea Lucescu! Preşedintele FRF şi-a oferit pronosticul pentru meciul cu Bosnia: „Vă invit să fim optimişti şi pozitivi"
HC Buzău, victorie cu Maccabi Tel Aviv în turul 3 al European Cup
Au rămas uimiţi, după ce au văzut echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: "Cea mai mare surpriză!" | EXCLUSIV
Au rămas uimiţi, după ce au văzut echipa de start aleasă de Mircea Lucescu pentru meciul cu Bosnia: "Cea mai mare surpriză!" | EXCLUSIV
"Niciun jucător nu poate fi sigur de locul său în echipa pentru Cupa Mondială". Mauricio Pochettino, avertisment ferm pentri jucătorii SUA
"Niciun jucător nu poate fi sigur de locul său în echipa pentru Cupa Mondială". Mauricio Pochettino, avertisment ferm pentri jucătorii SUA
EXCLUSIV | Scenariu dur luat în calcul de autorităţile din Bosnia: „Este un meci cu grad mare de risc. Se aşteaptă să creeze ceva probleme în proximitatea stadionului"
EXCLUSIV | Scenariu dur luat în calcul de autorităţile din Bosnia: „Este un meci cu grad mare de risc. Se aşteaptă să creeze ceva probleme în proximitatea stadionului"
VIDEO | Kazahstan - Belgia 1-1. Gazdele rezistă în inferioritate numerică şi produc surpriza
VIDEO | Kazahstan - Belgia 1-1. Gazdele rezistă în inferioritate numerică şi produc surpriza
Campionul mondial, în război cu legendarul mijlocaş al lui AC Milan: "Nu cunoaşte suficient fotbalul!"
Campionul mondial, în război cu legendarul mijlocaş al lui AC Milan: "Nu cunoaşte suficient fotbalul!"
VIDEO | Mircea Lucescu avertizează înainte de Bosnia – România: „E cel mai periculos. Trebuie să ne luăm măsuri în ceea ce îl priveşte"
VIDEO | Mircea Lucescu avertizează înainte de Bosnia – România: „E cel mai periculos. Trebuie să ne luăm măsuri în ceea ce îl priveşte"
VIDEO | CSM Bucureşti - Sola 34-31. "Tigroaicele" s-au relaxat pe final într-un meci în care nu au evut emoţii
VIDEO | CSM Bucureşti - Sola 34-31. "Tigroaicele" s-au relaxat pe final într-un meci în care nu au evut emoţii
VIDEO | Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finala Turneului Campionilor
VIDEO | Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finala Turneului Campionilor
Surpriză mare. Mirel Rădoi, aproape să pună cerneala pe contract. Anunţul lui Giovanni Becali: "Acolo mocnea ceva!"
Surpriză mare. Mirel Rădoi, aproape să pună cerneala pe contract. Anunţul lui Giovanni Becali: "Acolo mocnea ceva!"
România - Finlanda 1-1. Trebuie să nu pierdem ultimul meci din grupă pentru a merge la Turul de Elită U19
România - Finlanda 1-1. Trebuie să nu pierdem ultimul meci din grupă pentru a merge la Turul de Elită U19
VIDEO | Alex Marquez a câştigat cursa de sprint de la Valencia. Ibericul e vicecampion în MotoGP
VIDEO | Alex Marquez a câştigat cursa de sprint de la Valencia. Ibericul e vicecampion în MotoGP
România - Bosnia, meci cu risc ridicat! Oficialul FRF a anunţat măsuri de securitate sporite luate de autorităţi
România - Bosnia, meci cu risc ridicat! Oficialul FRF a anunţat măsuri de securitate sporite luate de autorităţi
România va avea o galerie consistentă în Bosnia. Cât fani "tricolori" sunt aşteptaţi în tribunele arenei din Zenica
România va avea o galerie consistentă în Bosnia. Cât fani "tricolori" sunt aşteptaţi în tribunele arenei din Zenica
Luis Rubiales a fost atacat cu ouă. Atacatorul este chiar unchiul fostului preşedinte al federaţiei spaniole
Luis Rubiales a fost atacat cu ouă. Atacatorul este chiar unchiul fostului preşedinte al federaţiei spaniole
Fostul antrenor din Superliga aşteaptă să îşi primescă banii de la echipă: "Îmi sunt datorate trei luni de salariu din acest an şi restanţele de anul trecut"
Fostul antrenor din Superliga aşteaptă să îşi primescă banii de la echipă: "Îmi sunt datorate trei luni de salariu din acest an şi restanţele de anul trecut"
Cristiano Bergodi rupe tăcerea! Antrenorul lui U Cluj a vorbit despre plecarea sa de pe banca Rapidului: „Am tăcut mult, se puteau spune mai multe! Nu meritam să plec"
Cristiano Bergodi rupe tăcerea! Antrenorul lui U Cluj a vorbit despre plecarea sa de pe banca Rapidului: „Am tăcut mult, se puteau spune mai multe! Nu meritam să plec"
Mirel Rădoi ar putea prelua în curând o nouă echipă! "Are oferte"
Mircea Lucescu a făcut o modificare în echipa de start. Cum arată primul 11 pentru meciul cu Bosnia
Mircea Lucescu a făcut o modificare în echipa de start. Cum arată primul 11 pentru meciul cu Bosnia
Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic
Încă un ren pentru Mikaela Shiffrin. Marea campioană americană a câştigat slalomul de la Levi şi a primit un premiu atipic
Esports Summit 2025: Este România pregătită să trimită jucătorii pro pe scena globală la viitoarea Olimpiadă de esports?
Esports Summit 2025: Este România pregătită să trimită jucătorii pro pe scena globală la viitoarea Olimpiadă de esports?
Tony da Silva, exploziv după despărţirea de Poli Iaşi! Portughezul a trecut la acuzaţii: „Vreau ca toată lumea să afle adevărul"
Tony da Silva, exploziv după despărţirea de Poli Iaşi! Portughezul a trecut la acuzaţii: „Vreau ca toată lumea să afle adevărul"
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Valenciei
MotoGP: Italianul Marco Bezzecchi va pleca din pole-position la Grand Prix-ul Valenciei
Corvinul Hunedoara, liderul din liga secundă, a învins UTA Arad, scor 2-1, în meci amical! Rezultatul duelului „U" Cluj - Zimbru Chişinău
Corvinul Hunedoara, liderul din liga secundă, a învins UTA Arad, scor 2-1, în meci amical! Rezultatul duelului „U" Cluj - Zimbru Chişinău
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată
Ministerul Educaţiei anunţă că elevii care au obţinut premii la competiţiile sportive internaţionale vor fi premiaţi de către Federaţia Sportului Şcolar şi Universitar: Modalitatea de premiere nu a fost modificată
Vizită surpriză pentru tricolori la Zenica, înaintea meciului decisiv cu Bosnia
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise
Box: Fostul campion mondial la categoria grea Joseph Parker dezminte că ar fi consumat substanţe interzise
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună"
Dan Petrescu a numit jucătorii care pot face diferenţa în duelul de foc cu Bosnia: „Amândoi sunt într-o formă foarte bună"
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu
Andrei Raţiu, faţă în faţă cu lovitura carierei! Fundaşul român este dorit de un club uriaş din Europa
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet! # Primasport.ro
Bosnia - România | Pariu "verde" dacă România înscrie în primele 20 de minute cu Bosnia. Indiferent de rezultatul final, pe Mozzart Bet!
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret # Primasport.ro
Haltere: Mihaela Valentina Cambei încheie anul cu 6 medalii de aur la Naţionalele de seniori şi tineret
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă # Primasport.ro
Mircea Lucescu a stabilit lotul final pentru meciul cu Bosnia! Vedetele de la FCSB, CFR Cluj şi Craiova sunt OUT de pe listă
Mircea Lucescu a răbufnit la conferinţa de presă: „Trebuie să-ţi răspund ţie?”
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent” # Primasport.ro
Carlo Ancelotti s-a convins de Cristi Chivu, după ce Inter a ajuns lider în Serie A: „Merge excelent”
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal # Primasport.ro
Dramă în California: Un antrenor de fotbal universitar devenit eroul unui documentar Netflix a fost împuşcat mortal
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor # Primasport.ro
VIDEO | Canadianul Felix Auger-Aliassime s-a calificat în semifinale la Turneul Campionilor
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială # Primasport.ro
VIDEO | Bosnia – România, ASTĂZI, de la 21:45, în direct pe Prima TV şi PrimaPlay.ro! Meci crucial pentru calificarea la Cupa Mondială
VIDEO | Slovacia – Irlanda de Nord 1-0. Meciul a fost arbitrat de Istvan Kovacs
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului # Primasport.ro
”Vom vedea la iarnă”. Universitatea Cluj şi-ar putea pierde un jucător de bază! Nu a primit deocamdată propunere de prelungire a contractului
VIDEO | Croaţia - Insulele Feroe 3-1. Gazdele sunt matematic la Campionatul Mondial
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale # Primasport.ro
LIVE VIDEO | Preliminariile pentru Cupa Mondială, la Prima Sport! Malta produce surpriza zilei, victorii clare pentru Germania şi Croaţia, remiză în duelul serii! Toate rezultatele finale
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate # Primasport.ro
Fosta mare patinatoare Surya Bonaly anunţă că medaliile obţinute la europene şi mondiale i-au fost furate
Fostul campion mondial Joseph Parker a fost testat pozitiv la cocaină
