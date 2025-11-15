Cum a reacționat Ilinca Vandici, după ce Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. Discuția care a aprins spiritele: „O să te țin minte”
Click.ro, 15 noiembrie 2025 10:50
Schimbarea de look a Loredanei Chivu, care a renunțat la blondul emblematic în favoarea unui șaten discret, a stârnit discuții aprinse în emisiunea „Follow Us”. Teo Trandafir și Ilinca Vandici au comentat transformarea, însă conversația a luat o turnură neașteptată atunci când Teo a făcut o comparaț
Românii care au permis de condus știu cât de important este să cunoască cât mai bine marcajele rutiere. Însă, în timp ce multe dintre acestea sunt atât de comune încât chiar și cei care nu conduc le recunosc, altele sunt mult mai obscure. În această categorie se numără și „covorul roșu”.
Cum a reacționat Ilinca Vandici, după ce Teo Trandafir a comparat-o cu Loredana Chivu. Discuția care a aprins spiritele: „O să te țin minte” # Click.ro
Schimbarea de look a Loredanei Chivu, care a renunțat la blondul emblematic în favoarea unui șaten discret, a stârnit discuții aprinse în emisiunea „Follow Us”. Teo Trandafir și Ilinca Vandici au comentat transformarea, însă conversația a luat o turnură neașteptată atunci când Teo a făcut o comparaț
Peste 21.000 de persoane, evacuate la Nurnberg în toiul nopții din cauza unei bombe americane de 4,5 tone din Al Doilea Război Mondial|FOTO # Click.ro
O bombă americană de aproximativ 450 kg din cel de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită vineri într-un cartier rezidențial din Nürnberg, declanșând evacuarea a peste 21.000 de locuitori
Mariana Moculescu, revoltă maximă! Nu a fost lăsată să intre la priveghi! Mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” # Click.ro
Mariana Moculescu, revoltă maximă: nu a fost lăsată să intre la priveghi!
Nu spăla niciodată carnea de pui crudă. Acest obicei aparent igienic poate provoca boli grave # Click.ro
Carnea de pui crudă continuă să fie manipulată greșit în multe bucătării, iar unul dintre cele mai răspândite mituri este ideea că trebuie spălată înainte de gătire. Specialiștii arată că această practică nu doar că nu aduce niciun beneficiu
Mirela Vaida, foc și pară! Prezentatoarea TV o pune la zid pe Ancuța Cârcu: „Nu ai un pic de empatie” # Click.ro
Scandalul izbucnit în jurul Ancuței Cârcu, după ce o femeie a fost desfigurată de o cremă cu clorură de mercur amoniacală, a stârnit reacții puternice în spațiul public. Mirela Vaida a comentat pe larg cazul și a criticat dur atitudinea antreprenoarei, cerându-i să-și asume responsabilitatea față de
Pe măsură ce înaintăm tot mai mult în sezonul rece, românii din toată țara vor căuta metode care să îi ajute să țină sub control costul facturilor.
Cum a ajuns Mara Bănică în scandalul momentului, care îl are în prim-plan pe dr. Cristian Andrei: „Susține că are probe legate de abuzul doctorului Cristian Andrei asupra mea” # Click.ro
Scandalul declanșat în jurul lui dr. Cristian Andrei a luat o turnură neașteptată atunci când numele Marei Bănică a fost aruncat în discuție fără vreun temei real. Jurnalista a reacționat imediat și a dezmințit ferm speculațiile, afirmând că este hotărâtă să își facă dreptate.
O companie a scos 5.000 de locuri de muncă cu salarii de 120.000 de dolari. De ce nu reușesc să angajeze? # Click.ro
În ciuda faptului că oferă salarii uriașe, ce ajung chiar și la 120.000 de dolari, această companie nu reușește să găsească angajați. Există nu mai puțin de 5.000 de locuri de muncă disponibile, însă oamenii nu par interesați de o carieră în acest domeniu.
Criza provocată de montajul difuzat de BBC înaintea alegerilor americane din 2024 capătă o miză juridică uriașă. Donald Trump amenință instituția britanică cu despăgubiri de până la cinci miliarde de dolari,
Regele Charles, la 77 de ani. O aniversare discretă, cu un tort fabulos în forma castelului Cyfarthfa|FOTO # Click.ro
Regele Charles al III-lea a marcat împlinirea a 77 de ani într-un ritm care nu lasă loc oboselii, continuându-și neabătut angajamentele în pofida bolii. Aniversarea, petrecută în Țara Galilor, a fost însoțită de un tort impresionant
Mii de oameni la deschiderea celor mai așteptate Târguri de Crăciun din România: Sibiu și Craiova | VIDEO # Click.ro
În România s-a deschis oficial sezonul sărbătorilor, odată cu primele lumini aprinse la două dintre cele mai aşteptate târguri din ţară. La Sibiu şi Craiova, mii de oameni au venit să vadă decorurile, să asculte muzica de iarnă
Horoscop chinezesc săptămâna 17-23 noiembrie. Oportunități profesionale pentru Șobolan, noroc la tot pasul pentru Dragoni # Click.ro
Săptămâna 17–23 noiembrie vine cu energii contrastante în astrologia chinezească, marcate de influența elementului Apă și de dinamici puternice în zona comunicării și a relațiilor personale.
Alegerea detergentului de rufe poate părea simplă, dar între opțiunile lichid și pudră există diferențe importante. Fiecare tip de detergent promite haine curate și parfumate, însă eficiența lor depinde de tipul țesăturilor, petele de îndepărtat și preferințele personale.
Expunerea la frig și vânt poate provoca senzații de usturime, roșeață și uscăciune a pielii, mai ales pe față și mâini. Înțelegerea cauzelor și aplicarea corectă a tratamentului pot preveni complicațiile și disconfortul.
Cum să vă desfundați nasul în doar 5 minute. Metode rapide care pot ameliora congestia nazală rapid, fără medicamente # Click.ro
Nasul înfundat poate fi extrem de neplăcut: te împiedică să respiri corect, afectează somnul și concentrarea și te poate face să te simți obosit tot timpul. Vestea bună este că există metode simple și sigure care pot ameliora congestia nazală rapid
Zodia care astăzi, 15 noiembrie, dă lovitura pe toate planurile. Veștile bune vor curge una după alta # Click.ro
Ziua de 15 noiembrie aduce o energie aparte, iar pentru nativii din Balanță, Universul pare să-și deschidă larg porțile. Astăzi se aliniază aspecte astrale care favorizează reușita, determinarea și norocul în toate domeniile
2025, anul negru al showbizului românesc. Cine sunt vedetele de la care fanii și-au luat adio # Click.ro
În 2025 au plecat dintre noi numeroase personalități. Moartea acestor vedete a lăsat un gol imens în sufletele celor care le-au admirat contribuțiile în domeniile lor de activitate, ambiția și impactul pe care l-au avut asupra publicului.
Emoție pe scena de la Vocea României! Karina Asavei și Cristian Secioreanu au cucerit publicul și jurații: „Vă mulțumesc că ați creat acest moment!” # Click.ro
Karina Asavei și Cristian Secioreanu au transmis multă emoție în această seară pe scena emisiunii „Vocea României”. Chimia dintre ei s-a simțit de la primele note, iar jurații au fost impresionați. Vezi mai jos momentul!
Cum se realizează în siguranță anestezia copiilor la stomatolog. Explicațiile unui medic ATI # Click.ro
Vizita copiilor la stomatolog poate fi stresantă, motiv pentru care mulți părinți iau în considerare anestezia. Aceasta reduce semnificativ anxietatea și frica micuților, dar pentru ca procedura să fie sigură, este esențial să fie respectați câțiva pași importanți.
Alimentul bogat în proteine care ține locul cărnii în postul Crăciunului. Se prepară rapid și este mult mai gustos # Click.ro
Odată cu începutul Postului Crăciunului, mulți români caută opțiuni gustoase care să înlocuiască carnea din meniul tradițional. Printre acestea, soia se remarcă prin aportul ridicat de proteine și versatilitatea în preparare, fiind potrivită pentru a crea feluri de mâncare consistente și savuroase.
Neti Sandu, previziuni categorice pentru 2026. Ce ne așteaptă în anul următor: „Trebuie o schimbare” # Click.ro
După un 2025 marcat de tensiuni astrologice, Neti Sandu privește cu încredere spre 2026. Într-un interviu, ea vorbește despre conexiunea cu cei care o urmăresc, obiceiurile care îi păstrează echilibrul și surprizele astrale ale noului an.
Cine este fondatoarea clinicii stomatologice unde fetița de doi ani a murit. Sorina Blaj are experiență în unități medicale din Europa și SUA # Click.ro
Tragedia petrecută joi, când o copilă de doi ani și-a pierdut viața într-o clinică stomatologică din Capitală, a șocat o întreagă țară. În centrul controversei se află patroana unității medicale în care s-a produs tragedia.
George Burcea și-a depus oficial candidatura pentru Primăria Capitalei: „Ca un om curat”. Ce l-a motivat să intre în cursă # Click.ro
George Burcea, candidatul susţinut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), și-a depus oficial vineri candidatura pentru Primăria Generală a Capitalei. El a declarat că intră în cursă „ca om curat”, „fără experiență în furt”.
Alexandra Velniciuc, declarații sfâșietoare la priveghiul lui Horia Moculescu. Cum a reacționat actrița după ce a fost pusă la zid: „Mă bucur că am avut șansa să-i spun în timpul vieții tot” # Click.ro
Astăzi, trupul lui Horia Moculescu a fost depus în foaierul Teatrului de Revistă „Constantin Tănase”, iar la căpătâiul său s-au adunat doar câțiva apropiați. Alexandra Velniciuc, prietenă apropiată a compozitorului timp de 19 ani, s-a ocupat împreună cu Nidia Moculescu de organizarea înmormântării ș
Cine este și ce profesie are soția lui Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei. S-au cunoscut la grădiniță și au făcut aceeași facultate # Click.ro
Daniel Băluță, actualul primar al Sectorului 4 și candidat PSD la Primăria Capitalei în 2025, a cunoscut-o pe soția sa, Andreea-Mihaela Băluță, încă din grădiniță, amândoi fiind din Berceni. Cu toate acestea, povestea lor de dragoste a început abia două decenii mai târziu, pe vremea facultății. Cei
Boala care poate duce la pierderea vederii. Medicul Monica Pop atrage atenția: „Afectează grav ochii. Aveți mare grijă!” # Click.ro
Reputatul medic Monica Pop atrage atenția asupra unei categorii de persoane vulnerabile la problemele oculare. Specialista a spus cine trebuie să meargă obligatoriu, din trei în trei luni, la consult oftalmologic.
Cum arată casa în care locuiesc Irina și Răzvan Fodor. Cei doi s-au mutat dintr-un apartament modest, într-o vilă de lux. FOTO # Click.ro
Răzvan Fodor și Irina Fodor formează unul dintre cele mai apreciate și longevive cupluri din showbiz-ul românesc și locuiesc împreună cu fiica lor, Diana, într-o vilă elegantă situată în apropiere de București.
Ioana Năstase, obligată să plătească după un incident nefericit. Cu ce probleme se confruntă fosta parteneră a lui Ilie Năstase # Click.ro
Ioana, cea de-a cincea soție a lui Ilie Năstase, s-a confruntat cu dificultăți importante după un incident neplăcut pe care nu a putut să-l evite. Ea a depus eforturi considerabile pentru a rezolva situația.
Cine este vedeta care a refuzat participarea la următorul sezon Survivor. De ce le-a spus „NU” producătorilor: „Poate sunt eu sclifosită” # Click.ro
În timp ce pentru mulți iubitori de aventură, participarea la emisiunea Survivor reprezintă o miză, un cunoscut influencer nu ar accepta provocarea pentru nimic în lume. Din ce motive a refuzat să facă parte din show?
Ce venit trebuie să ai ca să îți permiți un credit pentru locuință în 2025. Prețurile au crescut semnificativ în marile orașe # Click.ro
Prețurile locuințelor din principalele orașe ale României au înregistrat creșteri spectaculoase în ultimii ani, în multe cazuri depășind de două ori nivelul din 2019, în timp ce salariile populației nu au evoluat în același ritm. Piața imobiliară traversează una dintre cele mai tensionate perioade d
Ritualul pe care Andra îl respectă înainte de concerte: „Tratează corzile vocale”. Este secretul ei pentru o voce puternică # Click.ro
Andra (39 de ani) cucerește publicul la fiecare concert pe care îl susține. Puțini știu însă că, pentru a fi într-o formă maximă, cântăreața respectă un ritual benefic pentru corzile vocale, care o ajută să aibă o voce puternică.
Cum arată fiica adoptivă a Andreei Raicu, la 25 de ani. Imagini recente cu Maria, tânăra de care vedeta a avut grijă o lungă perioadă de timp # Click.ro
Andreea Raicu (48 de ani) are o relație extraordinară cu Maria, tânăra pe care a cunoscut-o într-un orfelinat și de care a avut grijă o lungă perioadă de timp. Fiica adoptivă a vedetei a împlinit 25 de ani, iar din imaginile recente putem vedea cât este de frumoasă!
Nidia Moculescu, mărturisiri cutremurătoare despre moartea tatălui ei. Care au fost ultimele cuvinte pe care i le-a spus lui Horia Moculescu: „M-am pus în pat și i-am zis...” # Click.ro
Horia Moculescu, una dintre cele mai apreciate și influente personalități ale muzicii ușoare românești, a încetat din viață pe 12 noiembrie, în spital. Corpul neînsuflețit al compozitorului a fost depus pe 14 noiembrie la Teatrul de revistă Constantin Tănase, unde admiratori și apropiați au venit să
Ce mâncăm în postul Crăciunului și ce greșeli trebuie evitate. Mihaela Bilic spune care este regula de care ține cont: „Ca să fie benefic pentru sănătate” # Click.ro
Azi a început Postul Crăciunului, iar nutriționista Mihaela Bilic a explicat pe Facebook care sunt beneficiile și regulile pe care ar trebui să le urmăm pentru a face postul cu adevărat sănătos.
Moment emoționant la priveghiul marelui maestru Horia Moculescu. Ce a apărut în fața sicriului # Click.ro
Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Horia Moculescu a fost depus la Teatrul de Revistă „Constantin Tănase” din București, iar admiratorii, prietenii și colegii maestrului au venit să îi aducă un ultim omagiu. Atenția celor prezenți a fost imediat captată de un detaliu emoționant.
Horoscop sâmbătă, 15 noiembrie. Fecioarele fac o descoperire neașteptată, Capricornii, gata să facă o mișcare importantă # Click.ro
Astăzi, energiile se mișcă rapid, iar fiecare zodie simte influențe clare în iubire, sănătate și bani. Unele semne primesc susținere și claritate, altele sunt chemate să facă ordine în gânduri, emoții sau buget. Indiferent de context, ziua aduce lecții utile și oportunități de progres pentru toți.
Scenă incredibilă. Un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe ruta oficială. N-a lăsat să urce un pasager cu bilet expirat # Click.ro
Un incident absolut neobișnuit a avut loc marți seara în Ontario, Canada, unde un bărbat a furat un autobuz și l-a condus pe traseul oficial, transportând aproximativ 10 pasageri care, inițial, nici măcar nu au realizat că șoferul nu era unul adevărat.
Bunătatea, adevăratul „ingredient” al postului Crăciunului! Nina: „Am pregătit câteva daruri pentru nevoiași!" # Click.ro
Românii au intrat în Postul Crăciunului, una dintre cele mai blânde și pline de semnificație perioade din calendarul ortodox. Credincioșii se pregătesc trupește și sufletește pentru Nașterea Domnului. Dar postul nu înseamnă doar renunțarea la anumite alimente.
De ce a murit fetița de 2 ani în clinica dentară din București. Au fost făcute publice primele rezultate ale autopsiei # Click.ro
Primele concluzii preliminare ale autopsiei fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București indică faptul că micuța avea afecțiuni grave care, în mod normal, ar fi contraindicat efectuarea unei anestezii generale, au declarat surse medicale vineri, 14 noiembrie.
Complot împotriva căsniciei lui Alin Oprea. Artistul crede că fosta lui soție vrea să-l despartă de actuala: „Eu și Medana suntem bine, ne iubim!” # Click.ro
După un val de speculații, titluri trunchiate și interpretări scoase din context, Alin Oprea a decis să rupă tăcerea și să explice, pentru prima dată, ce s-a întâmplat de fapt în viața lui personală care ar bate un film adevărat.
Femeia care deține cabinetul stomatologic unde fetița de 2 ani a murit face primele declarații: „Clinica noastră a realizat…” # Click.ro
Clinica stomatologică unde o fetiță de doi ani și-a pierdut viața după o procedură de sedare profundă aparține medicului stomatolog Sorina Blaj, fondatoarea rețelei Crystal Dental Clinic și a noului centru specializat în astfel de intervenții, Crystal Dental Dreamzzz, din București.
„Dușul întunecat”, trendul TikTok care promite un somn mai liniștit. Experții explică de ce funcționează # Click.ro
Ar putea fi momentul să-ți schimbi rutina de duș. Un trend de wellness care circulă acum pe rețelele sociale promovează „dark showering” (n.r. dușul întunecat). Și este exact ceea ce pare: ritualul tău zilnic de baie, doar că pe seară sau cu luminile stinse.
Aurelian Temișan și-a lansat aseară noua piesă: „Nu am pierdut răsăritul” În cadrul evenimentului, artistul a ținut un moment de reculegere în memoria maestrului Horia Moculescu # Click.ro
Aurelian Temișan (53 de ani) traversează zile pline de emoție.
Horoscop săptămâna 14-20 noiembrie. Berbecii se confruntă cu pierderi financiare și tensiuni în relații # Click.ro
Această săptămână vine cu provocări și oportunități pentru toate zodiile. Unele semne trebuie să fie prudente în privința banilor și relațiilor, în timp ce altele vor beneficia de energie pozitivă și sprijin din partea celor din jur.
Furat dintr-un muzeu din Olanda, coiful de la Coțofenești a renăscut, la Iași! Cum arată replica lui în ciocolată? # Click.ro
Coiful de la Coțofenești făcut de Dalia Păduraru este realizat integral din ciocolată și acoperit cu foiță de aur.
Primele imagini cu fiica, Nidia, la priveghiul tatului ei. Alexandra Velniciuc, nelipsită de lângă sicriul lui Horia Moculescu! # Click.ro
Nidia Moculescu, de nerecunoscut la căpătâiul tatălui său.
Vlăduța Lupău și Adrian Rus au aniversat șase ani de căsnicie! Click! a aflat dacă solista mai vrea un copil.
Bananele și kiwi se numără printre cele mai populare fructe atunci când vine vorba de aportul de potasiu, un mineral esențial pentru sănătatea inimii, a mușchilor și a sistemului nervos.
Greșelile majore din Postul Crăciunului care te pot îngrășa. Sfaturile unui renumit specialistul în nutriție # Click.ro
Postul Crăciunului este văzut de mulți ca o perioadă de resetare alimentară, însă trecerea bruscă la o dietă exclusiv vegetală poate avea efecte neașteptate asupra greutății. În loc să slăbească, numeroase persoane ajung să acumuleze kilograme, din cauza unor obiceiuri aparent inofensive.
