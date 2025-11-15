Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto
Fanatik, 15 noiembrie 2025 13:50
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad, capitala Serbiei, în drumul către Zenica, locul de disputare al partidei Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
Acum 5 minute
14:10
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine” # Fanatik
De-a lungul anilor, sportul ”Rege” din țara noastră a dat jucători ca ”noul Hagi”, ”noul Popescu” dar și pe ”Messi de România”. Ciprian Marica face dezvăluiri despre ultimul dintre ei.
Acum 30 minute
13:50
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto # Fanatik
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad, capitala Serbiei, în drumul către Zenica, locul de disputare al partidei Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
Acum o oră
13:40
Video. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: ”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate!” # Fanatik
Sâmbătă, 15 noiembrie, cu trei săptămâni până la alegeri, Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Promisiunile acestuia pentru buucreșteni.
13:30
Mihai Stoica a dezvăluit cât de greu este ca un om să lucreze alături de el. Ce spune președintele Consiliul de Administrație de la FCSB despre momentele în care a dat oameni afară de la echipă.
13:20
Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a ajuns în colecţia primarului. Foto # Fanatik
Primarul din Zenica, oraşul care va găzdui meciul Bosnia - România, are tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns echipamentul în colecţia acestuia.
Acum 2 ore
13:00
Istvan Kovacs, făcut praf de selecționer după ce a anulat două goluri în meciul cu implicații pentru calificarea la CM 2026: „E o glumă!” # Fanatik
Istvan Kovacs a fost criticat după prestația din meciul din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Ce a spus selecționerul oaspeților despre deciziile luate de „centralul” român.
12:50
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv # Fanatik
Boxul românesc este martor la un caz halucinant! Un pugilist profesionist a trecut prin clipe de groază după ce a fost amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european.
12:30
Naționala țării pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”, aproape de calificarea la Cupa Mondială din SUA # Fanatik
Care este țara pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”. Echipa națională de fotbal a statului aflat în dizgrația președintelui SUA este aproape de calificarea la CM 2026.
Acum 4 ore
12:10
Un stadion din România care era așteptat de multă vreme este aproape gata. O mulțime de meciuri importante ar urma să fie disputate pe această arenă.
11:50
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e, mai nou, profet. Patronul celor de la FCSB susține că știe la ce vârstă va muri. Latifundiarul din Pipera nu vrea însă să se știe unde va fi înmormântat
11:30
De ce joacă Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica! Culisele unei alegeri „sentimentale” # Fanatik
Bosnia-Herţegovina va juca împotriva României la Zenica, deşi în capitala Sarajevo există o arenă de două ori mai mare. FANATIK vă prezintă culisele unei alegeri "sentimentale".
11:20
De ce nu îl cheamă Daniel Băluţă pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 4 dă cărțile pe față # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat, la FANATIK EXCLUSIV, de ce nu îl cheamă pe președintele Nicușor Dan la lansarea candidaturii.
11:10
Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către candidați # Fanatik
Testul de obținere a cetățeniei române constă într-o multitudine de întrebări din arii variate. Care este întrebarea despre Steaua București primită de candidați.
11:00
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!” # Fanatik
Victor Becali a spus numele celui de care nu vrea să mai audă niciodată. Cine l-a supărat atât de tare pe impresarul român de jucători.
10:40
Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru România în barajul Cupei Mondiale: ”Oricare din acestea e accesibilă” # Fanatik
România și-a asigurat prezența la barajul Cupei Mondiale. O victorie cu Bosnia ar putea aduce un adversar teoretic mai ușor, iar Meme Stoica și-a ales favoritele.
10:30
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei nume grele, OUT din lot # Fanatik
România joacă un meci decisiv în deplasare cu Bosnia & Herțegovina în preliminariile CM 2026. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
10:20
România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin Liga Națiunilor? Specialiștii au dat verdictul înaintea meciului cu Bosnia. Care sunt diferențele # Fanatik
România este calificată matematic la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Cum pot întâlni tricolorii lui Mircea Lucescu un adversar mai slab cotat în drumul către turneul final.
Acum 6 ore
10:10
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani # Fanatik
Bogdan Stelea a intrat într-o super afacere care a tot luat amploare în ultimii ani și care se dovedește a fi cât se poate de profitabilă. Despre ce este vorba?
09:50
Dezastru pentru fotbalistul lui Dinamo! E haos la naționala țării sale după ratarea calificării la Mondiale # Fanatik
O națională importantă, la care evoluează și un fotbalist de la Dinamo, a ratat calificarea la Mondiale, iar presa și foștii jucători l-au atacat pe președintele Federației, care este un nume uriaș în fotbalul internațional.
09:40
Jurgen Klopp a semnat cu nemții și se pregătește de Campionatul Mondial! Anunțul fostului antrenor al lui Liverpool: „Înapoi pe margine” # Fanatik
Jurgen Klopp s-a înțeles cu nemții cu jumătate de an înainte de Campionatul Mondial din 2026. Anunțul făcut de legendarul antrenor pe profilul său de Instagram
09:20
Cum erau certurile dintre Dănuţ Lupu şi Mircea Lucescu: “Taci, bă, din gură! Ăla e mort fără tine, tu eşti mort fără el! # Fanatik
Dănuț Lupu are o serie întreagă de povești cu Mircea Lucescu din perioada în care i-a fost elev. Cum arătau certurile dintre cei doi.
09:10
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt dorul de casă” # Fanatik
Alessandro Caparco este italianul care a venit în România în urmă cu aproape 15 ani și a rămas aici. Și-a construit o carieră solidă și parcă a uitat de țara lui.
09:00
Țara cu o populație cât jumătate din Sectorul 2 al Capitalei e aproape calificată la Mondiale # Fanatik
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, primul din istorie cu 48 de echipe, poate aduce la start formații care în condițiile anterioare nici nu ar fi visat să prindă competiția
08:40
„Cel mai periculos job din fotbalul românesc!”. Ce trebuie să facă MM Stoica pentru a reinstaura disciplina în vestiarul FCSB # Fanatik
Giovanni Becali s-a pronunțat în cazul conflictelor recente de la FCSB. Ce a spus despre indisciplina de la echipa campioană și cum trebuia, de fapt, să procedeze Mihai Stoica.
08:20
Naționala lui Cosmin Olăroiu a intrat în dizgrația FIFA. Ce nu le convine șefilor forului mondial la arabi # Fanatik
Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite are în lot 13 fotbaliști naturalizați, în urma unui plan bine definit pus la cale de Federația de la Abu Dhabi
Acum 8 ore
08:10
Gică Hagi și Simona Halep, în aceeași echipă la Asia Express? Anunțul făcut de Gabi Tamaș și Dan Alexa # Fanatik
După victoria de la Asia Express, Gabi Tamaș și Dan Alexa au făcut un anunț neașteptat. Numele lui Gică Hagi și al celebrei Simona Halep sunt în prim plan.
07:50
Carlos Alcaraz, peste Federer, Djokovic și Nadal. Spaniolul a reușit o performanță istorică în tenisul mondial # Fanatik
Jucătorul spaniol s-a calificat în semifinalele Turneului Campionilor și rescrie istoria tenisului mondial, cu o performanță care a mai fost atinsă o singură dată până acum
07:40
Veste uriașă pentru Andrei Rațiu înainte de Bosnia – România! Ce sumă a pregătit Barcelona pentru transferul său # Fanatik
Andrei Rațiu și-a continuat evoluțiile magnifice la Rayo Vallecano, iar numele său este iarăși la modă. Barcelona vrea din nou să-l transfere și a stabilit suma pe care este dispusă să o plătească.
07:10
Ce s-a ales de antrenorul numit de Gigi Becali pe banca FCSB pentru că are ”valoare umană”. Incredibil unde a antrenat # Fanatik
În 2021, Gigi Becali făcea o mișcare surpriză și numea la FCSB un tehnician fără un CV impresionant. Ce face, în prezent antrenorul ales pentru că are ”valoare umană”.
Acum 12 ore
06:00
Cât de mult a crescut averea lui Rinat Ahmetov de la începutul războiului cu Rusia. Miliardarul, cu care Mircea Lucescu a făcut perfomanțe uriașe, a dat o mare lovitură în doar 12 luni # Fanatik
Cu ce sumă s-a îmbogățit Rinat Ahmetov de când a pornit conflictul dintre Rusia și Ucraina. Apropiatul lui Mircea Lucescu are venituri colosale în conturi.
05:50
Câți români mai cred în calificarea României la Mondiale. Procentul este unul surprinzător. Sondaj național FANATIK / Inscop Research # Fanatik
Un sondaj realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK arată ce cred românii, de fapt, despre calificarea României la Mondiale. Procentul este unul neașteptat pentru mulți.
Acum 24 ore
00:40
Istvan Kovacs a anulat două goluri în Slovacia – Irlanda de Nord! Cum s-a descurcat arbitrul român # Fanatik
Istvan Kovacs nu a avut un meci deloc ușor în Slovacia. „Centralul” din Carei și brigada sa au anulat două reușite ale slovacilor, însă deciziile au fost impecabile
00:20
Leo Messi, one-man show în Angola – Argentina! Președintele țării gazdă a coborât din tribune pentru a îi oferi un premiu atacantului. Video # Fanatik
Leo Messi a făcut spectacol în partida Angola - Argentina. Președintele gazdelor a coborât pe gazon pentru a îi oferi un trofeu starului de la Inter Miami.
00:00
Dezastru pentru Cristiano Ronaldo: decizia care i-ar putea încheia cariera la naționala Portugaliei # Fanatik
Cristiano Ronaldo ar putea să aibă probleme neașteptate după ce a fost eliminat la meciul dintre Irlanda și Portugalia, din preliminariile Cupei Mondiale 2026.
00:00
Văduva omului cunoscut în toată lumea, acuzată că risipește întreaga avere uriașă în timp record. Gesturile care au atras un val de critici # Fanatik
Văduva unei mari legende a ajuns în centrul unor acuzații dure. A apărut informația că a ajuns să risipească fără vreo grijă o avere uriașă.
14 noiembrie 2025
23:40
Răzvan Marin i-a surprins pe toţi la antrenamentul oficial dinainte de Bosnia – România. Foto # Fanatik
România a efectuat antrenamentul oficial de la Zenica la o temperatură de 4 grade Celsius. Cu ce i-a surprins Răzvan Marin pe toţi cei din delegaţia "tricoloră".
23:20
Pontul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie. Bet Builder de cotă 5.75 la Superbet pentru Bosnia – România # Fanatik
Cu pontul zilei de sâmbătă, 15 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 5.75 la meciul pe care echipa națională a României îl va disputa în Bosnia.
23:20
Gabi Tamaș nu a mai rezistat și a spus de ce a plecat de la FCSB: ”Stai cuminte, că ești de vârsta mea” # Fanatik
Gabi Tamaș a jucat în două perioade pentru FCSB. Fostul internațional a povestit care a fost, de fapt, motivul pentru care s-a despărțit a doua oară de formația patronată de Gigi Becali.
23:10
Un jucător de tenis s-a logodit cu fiica celebrului Pavel Nedved, fost jucător la Juventus: ”Până la moarte și dincolo de ea!” # Fanatik
Un cunoscut tenismen a cerut-o de soție pe fata renumitului Pavel Nedved, care a evoluat pentru Juventus. Anunțul a fost făcut pe rețelele de socializare.
22:50
Teodora Stoica a ajuns la o concluzie importantă după vacanța în Guatemala și a decis să împărtășească noile sale idei cu toți urmăritorii săi.
22:40
Biletul zilei la pariuri, sâmbătă, 15 noiembrie 2025. Câștig de 617 de lei cu miză pe meciul României din Bosnia # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de vineri, 14 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 617 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială din Statele Unite, Canada și Mexic.
22:30
Prima reacție a lui Radu Drăgușin după revenirea pe teren. Cui i-a mulțumit după perioada horror prin care a trecut # Fanatik
Radu Drăgușin a oferit primele impresii după ce a intrat 45 de minute într-un joc amical. Cum se simte internaționalul român și cine a fost colegul care i-a fost cel mai aproape pe perioada accidentării
22:10
Vizită surpriză la hotelul naționalei din Zenica! Au venit cu tricouri și steagul României. Video exclusiv # Fanatik
Naționala României se pregătește de marele meci cu Bosnia, dar a avut parte de o surpriză înaintea jocului. Vezi cine a venit în vizită la hotelul din Zenica.
22:00
Daniel Băluţă i-a caracterizat cu un singur cuvânt pe principalii rivali la Primăria Capitalei. Ce spune candidatul PSD despre Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă şi Anca Alexandrescu # Fanatik
Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre ceilalţi candidaţi la fotoliul de primar general şi le-a transmnis un mesaj. Cum i-a caracterizat edilul Sectorului 4 pe rivalii săi.
21:50
Omul care a vândut Atletico Madrid cu 2 miliarde de euro, viitorul patron al Farului!? „Facem o pepinieră. Ce e pentru el 100 de milioane?” # Fanatik
O nouă lovitură financiară în fotbalul românesc? Giovanni Becali a anunțat că Farul Constanța poate intra pe mâna omului care a cedat Atletico Madrid pentru 2 miliarde de euro.
21:20
Genoa a anunțat că Răzvan Raț va ocupa o nouă funcție în club, după modificările care s-au petrecut în ultima perioadă la gruparea patronată de Dan Șucu.
21:10
Tupeu fără limite: Gheorghe Dincă cere să-i fie scoase gratiile pentru „mai multă lumină” în celulă # Fanatik
Gheorghe Dincă vrea confort ”ca acasă” la pușcărie. Condamnat la 30 de ani de închisoare pentru omor, viol și trafic de persoane, ”monstrul din Caracal” se plânge că celula e mică, aglomerată și întunecată
21:00
Bosniacul aflat de 12 ani în România dezvăluie secretele naționalei lui Mircea Lucescu înaintea duelului de la Zenica: ”Ianis Hagi e noul lider” # Fanatik
Unul dintre cei mai vechi străini din fotbalul nostru a vorbit despre meciului Bosnia - România. L-a lăudat pe Ianis Hagi și a găsit punctele forte ale naționalei lui Mircea Lucescu.
20:40
Mircea Lucescu, încrezător înainte de Bosnia – România: „Nu este un meci așa dificil cum pare!” # Fanatik
Mircea Lucescu s-a arătat extrem de încrezător înaintea partidei cât o finală cu Bosnia. Ce spune selecționerul despre primul 11 pe care îl va alinia și despre modul în care a gestionat problemele din defensivă
20:20
Ionuț Radu, motivație maximă înainte de Bosnia – România: ”Confortul nostru va fi când vom ajunge la Mondial” # Fanatik
Ionuț Radu a fost prezent la conferința de presă premergătoare meciului Bosnia - România. Ce așteptări are portarul naționalei și unde îi este gândul înaintea duelului de la Zenica.
