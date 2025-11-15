Răzvan Burleanu, mesaj războinic înainte de meciul decisiv cu Bosnia: „Jucăm o finală!”. Pe ce rezultat mizează președintele FRF
Fanatik, 15 noiembrie 2025 19:50
Răzvan Burleanu a vorbit deschis înainte de meciul decisiv dintre Bosnia și România. Pe ce rezultat mizează președintele FRF la partida ce se dispută la Zenica.
• • •
Acum 5 minute
20:20
„Rezultat cinstit!”. Prima reacție a lui Giovanni Becali despre Sondajul Fanatik cu „Cel mai bun jucător al echipei naționale” # Fanatik
Cum a reacționat Giovanni Becali la sondajul realizat de INSCOP Research la comanda FANATIK, care arată cine este considerat cel mai bun jucător al echipei naționale. Părerea impresarului.
Acum 15 minute
20:10
Fanatik SuperLiga, duminică, 16 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, spectacol cu invitați de top după Bosnia – România # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială după meciul Bosnia - România. O să fie show cu invitați de top: Adi Ilie, Marius Șumudică, Adrian Mutu și Dănuț Lupu!
Acum o oră
19:50
19:30
Mihai Stoica a reacționat după ce Mircea Lucescu l-a lăsat pe Darius Olaru în afara lotului pentru Bosnia – România: „Niciodată nu a fost considerat un jucător important!” # Fanatik
Ce a spus Mihai Stoica după ce Darius Olaru a fost scos de Mircea Lucescu din lotul pentru meciul Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
Acum 2 ore
19:10
Cum și-a motivat Edin Dzeko colegii înaintea meciului cu România. Mesajul transmis pe rețelele sociale # Fanatik
Edin Dzeko este pregătit pentru partida cu România și așteaptă de la coechipierii săi determinare și spirit de luptă. Cum și-a motivat colegii căpitanul reprezentativei Bosniei.
18:50
Banner scandalos afișat de români la Belgrad! Bosniacii, scârbiți de mesajul pregătit de ultrașii lui Dinamo: „Mesaj rușinos!” # Fanatik
Mesaj halucinant lansat de fanii români înainte de duelul cu Bosnia. Numele unui criminal de război, elogiat la Belgrad. Reacții acide în presa locală.
18:30
Ralf Rangnick l-a înțepat de la distanță pe Mircea Lucescu! Ce l-a deranjat pe selecționerul Austriei înainte de meciul cu Cipru # Fanatik
Austria joacă de la ora 19:00 în deplasare cu Cipru. Selecționerul Ralf Rangnick l-a înțepat pe Mircea Lucescu la conferința de presă premergătoare meciului. Ce l-a deranjat, de fapt.
Acum 4 ore
18:20
România joacă și pentru Moldova în meciul cu Bosnia! Ce se întâmplă cu frații de peste Prut în cazul unei victorii # Fanatik
România se află față în față cu un meci crucial la Zenica, contra Bosniei & Herțegovina. O victorie sâmbătă seară le-ar aduce beneficii și moldovenilor. Care este miza
18:10
MM la Fanatik, duminică, 16 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Mihai Stoica, ediție specială după Bosnia – România # Fanatik
Horia Ivanovici și Mihai Stoica vor diseca meciul României din Bosnia, crucial pentru calificarea naționalei la CM 2026, în direct la „MM la Fanatik” duminică, 16 noiembrie, de la ora 13:30.
17:50
Cristiano Ronaldo, criticat în Portugalia: “Ar trebui să-i fie rușine!”. Nimeni nu a avut milă de lusitan # Fanatik
După eliminarea din partida cu Irlanda, Cristiano Ronaldo a răspuns cu gesturi golănești spre tribune. Deloc surprinzător, a fost făcut praf în presa din Portugalia.
17:30
Ei sunt cei mai violenți fani ai Bosniei: BHFanaticos! Poliția îi supraveghează peste tot. Foto exclusiv # Fanatik
Bosnia are, la rândul ei, un grup de ultrași periculoși, iar în ziua partidelor poliția este în alertă maximă. Cine sunt cei mai violenți fani ai adversarei României de sâmbătă seară.
17:20
Florin Bratu, dezvăluiri despre cel mai mare regret al carierei: “Când m-a chemat nea Piţi mi s-au tăiat picioarele! A căzut cerul pe mine” # Fanatik
Florin Bratu a povestit cel mai mare regret al carierei sale. Dialogul cu Victor Pițurcă care l-a demoralizat complet.
16:40
Fotbalistul care s-a retras la doar 22 de ani se iubește cu o ispită de la Insula Iubirii: ”Sunt un familist convins” # Fanatik
Sportivul care a renunțat la carieră la numai 22 de ani formează un cuplu cu o ispită de la Insula Iubirii. Ce a declarat vedeta despre relația amoroasă.
16:30
Marcel Răducanu îl felicită pe Mircea Lucescu pentru decizia în cazul lui Ianis Hagi: „Excelent!”. Mesaj pentru jucători înainte de Bosnia – România # Fanatik
Marcel Răducanu a remarcat gestul lui Mircea Lucescu la adresa lui Ianis Hagi. Ce mesaj a avut fostul internațional român înainte de Bosnia - România.
Acum 6 ore
16:10
Povestea primului patinoar construit în Bucureşti în ultimii 70 de ani. Daniel Băluţă promite să facă în Capitală și o sală polivalentă de cel puţin 10.000 de locuri # Fanatik
Candidat pentru Primăria București, Daniel Băluță a povestit cum a făcut patinoarul din Berceni, care este extrem de apreciat, dar și planul pe care îl are pentru o nouă Sală Polivalentă.
16:00
“Ne-au făcut de râs! Desființăm Steaua și Dinamo!” Stenograme uluitoare cu Nicolae și Elena Ceaușescu după ce naționala României a pierdut meciul pentru Campionatul Mondial # Fanatik
Nicolae Ceauşescu a fost la un pas să desfiinţeze Steaua şi Dinamo cu două luni înaintea Revoluţiei din 1989. Cum arată stenogramele cu președintele țării în momentul în care a dat ordinul.
15:50
Starul din Serie A l-a distrus pe fostul său antrenor după ce echipa națională a ratat calificarea la Cupa Mondială! „Cu actualul selecționer, am fi mers la baraj” # Fanatik
Un fotbalist care evoluează la o echipă importantă din Serie A a avut o reacție dură după ce naționala sa a ratat orice șansă de calificare la Cupa Mondială. Acesta l-a atacat pe fostul selecționer.
15:40
De ani de zile, Primăria Capitalei funcționează cu un buget mult mai mic decât ar trebui. Nu pentru că orașul nu produce bani, ci pentru că Guvernul reține o parte tot mai mare din veniturile […]
15:30
Fotbalistul român poreclit „noul Belodedici” merge undercover la Bosnia – România: „Soția este însărcinată” # Fanatik
Meciul Bosnia - România reprezintă interes total pentru fanii „tricolorilor”. Un jucător român va fi prezent pe stadion, însă undercover.
15:10
Cine e Carmen Andreea Herea, jucătoarea care a realizat performanța carierei la 19 ani. E noua stea de aur a tenisului românesc? # Fanatik
Carmen Andreea Herea, jucătoarea de tenis care a atins un succes impresionant la doar 19 ani. E văzută ca urmașa Simonei Halep de foarte mulți români.
15:10
Primul 11 al tricolorilor pentru Bosnia – România. Mircea Lucescu s-a decis la prânz. Exclusiv # Fanatik
Cum arată primul 11 al tricolorilor pentru meciul pe care România îl dispută la Zenica cu Bosnia. Mircea Lucescu s-a hotărât și a luat decizia finală sâmbătă la prânz.
15:00
Legăturile neștiute între România și Zenica. Ajutorul studenţilor comunişti, sărmăluţele bosniace şi câinele Limbă # Fanatik
România va întâlni Bosnia la Zenica, însă legăturile dintre ţara noastră şi oraşul-gazdă al meciului sunt vechi. FANATIK prezintă trei momente mai puţin cunoscute.
14:40
LIVE BLOG Liga Campionilor la handbal feminin. Când și cu cine joacă CSM București și Gloria Bistrița în etapa a 8-a # Fanatik
O nouă porție de spectacol pentru fanii echipelor din Liga Campionilor la handbal feminin, care continuă cu etapa 8. Programul complet, meciurile transmise live video, scorurile și clasamentele.
14:40
Atmosfera înainte de Bosnia – România! Ce a apărut în fața hotelului, unde stau tricolorii și intervenții în forță ale Poliției. Foto # Fanatik
România joacă un meci decisiv în deplasare cu Bosnia & Herțegovina în preliminariile CM 2026. Vezi aici toate detaliile legate de atmosfera înaintea, din timpul și după încheierea partidei de la Zenica.
Acum 8 ore
14:20
Adevăratul motiv pentru care s-a produs ruptura dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru: „Amândoi sunt perverși!” # Fanatik
Află totul despre despărțirea dintre Mirel Rădoi și Mihai Rotaru. De ce crede un nume important din fotbalul românesc că la Universitatea Craiova s-a ajuns la o astfel de decizie.
14:10
Ce se întâmplă cu fotbalistul numit în trecut ”Messi de România”. Dezvăluirile lui Ciprian Marica: ”Acum îi e rușine de mine” # Fanatik
De-a lungul anilor, sportul ”Rege” din țara noastră a dat jucători ca ”noul Hagi”, ”noul Popescu” dar și pe ”Messi de România”. Ciprian Marica face dezvăluiri despre ultimul dintre ei.
13:50
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad în drumul către Zenica! Mesaj exploziv înainte de Bosnia – România. Foto # Fanatik
Ultrașii de la „Uniți sub Tricolor” s-au oprit la Belgrad, capitala Serbiei, în drumul către Zenica, locul de disputare al partidei Bosnia - România din preliminariile CM 2026.
13:40
Video. Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei: ”Sunt încrezător că la aceste alegeri oamenii vor vota rezultate!” # Fanatik
Sâmbătă, 15 noiembrie, cu trei săptămâni până la alegeri, Daniel Băluță și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Promisiunile acestuia pentru buucreșteni.
13:30
Mihai Stoica a dezvăluit cât de greu este ca un om să lucreze alături de el. Ce spune președintele Consiliul de Administrație de la FCSB despre momentele în care a dat oameni afară de la echipă.
13:20
Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a ajuns în colecţia primarului. Foto # Fanatik
Primarul din Zenica, oraşul care va găzdui meciul Bosnia - România, are tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns echipamentul în colecţia acestuia.
13:00
Istvan Kovacs, făcut praf de selecționer după ce a anulat două goluri în meciul cu implicații pentru calificarea la CM 2026: „E o glumă!” # Fanatik
Istvan Kovacs a fost criticat după prestația din meciul din preliminariile Campionatului Mondial 2026. Ce a spus selecționerul oaspeților despre deciziile luate de „centralul” român.
12:50
Mai ceva ca-n filme: clipe de groază pentru un boxer profesionist din România! Amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european: „Au sărit pe mine”. Foto și video exclusiv # Fanatik
Boxul românesc este martor la un caz halucinant! Un pugilist profesionist a trecut prin clipe de groază după ce a fost amenințat de Mafie chiar în timpul unui meci pentru titlul european.
12:30
Naționala țării pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”, aproape de calificarea la Cupa Mondială din SUA # Fanatik
Care este țara pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”. Echipa națională de fotbal a statului aflat în dizgrația președintelui SUA este aproape de calificarea la CM 2026.
Acum 12 ore
12:10
Un stadion din România care era așteptat de multă vreme este aproape gata. O mulțime de meciuri importante ar urma să fie disputate pe această arenă.
11:50
Gigi Becali a anunțat câți ani va trăi: „Nu va ști nimeni unde voi fi înmormântat!”. Exclusiv # Fanatik
Gigi Becali e, mai nou, profet. Patronul celor de la FCSB susține că știe la ce vârstă va muri. Latifundiarul din Pipera nu vrea însă să se știe unde va fi înmormântat
11:30
De ce joacă Bosnia meciurile de pe teren propriu la Zenica! Culisele unei alegeri „sentimentale” # Fanatik
Bosnia-Herţegovina va juca împotriva României la Zenica, deşi în capitala Sarajevo există o arenă de două ori mai mare. FANATIK vă prezintă culisele unei alegeri "sentimentale".
11:20
De ce nu îl cheamă Daniel Băluţă pe Nicuşor Dan la lansarea candidaturii pentru Primăria Capitalei. Edilul sectorului 4 dă cărțile pe față # Fanatik
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a explicat, la FANATIK EXCLUSIV, de ce nu îl cheamă pe președintele Nicușor Dan la lansarea candidaturii.
11:10
Care este întrebarea despre Steaua București primită la testul de obținere a cetățeniei române de către candidați # Fanatik
Testul de obținere a cetățeniei române constă într-o multitudine de întrebări din arii variate. Care este întrebarea despre Steaua București primită de candidați.
11:00
Marea trădare pe care a suferit-o Victor Becali în fotbal: “Nici dacă am rămâne noi doi pe Pământ n-aş mai vorbi cu el!” # Fanatik
Victor Becali a spus numele celui de care nu vrea să mai audă niciodată. Cine l-a supărat atât de tare pe impresarul român de jucători.
10:40
Meme Stoica a ales adversarele favorite pentru România în barajul Cupei Mondiale: ”Oricare din acestea e accesibilă” # Fanatik
România și-a asigurat prezența la barajul Cupei Mondiale. O victorie cu Bosnia ar putea aduce un adversar teoretic mai ușor, iar Meme Stoica și-a ales favoritele.
10:30
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Mircea Lucescu a ales! Trei nume grele, OUT din lot # Fanatik
România joacă un meci decisiv în deplasare cu Bosnia & Herțegovina în preliminariile CM 2026. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze
10:20
România, la barajul pentru CM 2026: prin locul 2 în preliminarii sau prin Liga Națiunilor? Specialiștii au dat verdictul înaintea meciului cu Bosnia. Care sunt diferențele # Fanatik
România este calificată matematic la barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial 2026. Cum pot întâlni tricolorii lui Mircea Lucescu un adversar mai slab cotat în drumul către turneul final.
10:10
Afacerea fabuloasă în care a intrat Bogdan Stelea. Fostul mare portar e implicat într-un domeniu care a luat amploare în ultimii ani # Fanatik
Bogdan Stelea a intrat într-o super afacere care a tot luat amploare în ultimii ani și care se dovedește a fi cât se poate de profitabilă. Despre ce este vorba?
09:50
Dezastru pentru fotbalistul lui Dinamo! E haos la naționala țării sale după ratarea calificării la Mondiale # Fanatik
O națională importantă, la care evoluează și un fotbalist de la Dinamo, a ratat calificarea la Mondiale, iar presa și foștii jucători l-au atacat pe președintele Federației, care este un nume uriaș în fotbalul internațional.
09:40
Jurgen Klopp a semnat cu nemții și se pregătește de Campionatul Mondial! Anunțul fostului antrenor al lui Liverpool: „Înapoi pe margine” # Fanatik
Jurgen Klopp s-a înțeles cu nemții cu jumătate de an înainte de Campionatul Mondial din 2026. Anunțul făcut de legendarul antrenor pe profilul său de Instagram
09:20
Cum erau certurile dintre Dănuţ Lupu şi Mircea Lucescu: “Taci, bă, din gură! Ăla e mort fără tine, tu eşti mort fără el! # Fanatik
Dănuț Lupu are o serie întreagă de povești cu Mircea Lucescu din perioada în care i-a fost elev. Cum arătau certurile dintre cei doi.
09:10
Orașul din România care l-a impresionat pe italianul care e de 15 ani în țara noastră: ”Nu mă face să simt dorul de casă” # Fanatik
Alessandro Caparco este italianul care a venit în România în urmă cu aproape 15 ani și a rămas aici. Și-a construit o carieră solidă și parcă a uitat de țara lui.
09:00
Țara cu o populație cât jumătate din Sectorul 2 al Capitalei e aproape calificată la Mondiale # Fanatik
Turneul final al Campionatului Mondial din 2026, primul din istorie cu 48 de echipe, poate aduce la start formații care în condițiile anterioare nici nu ar fi visat să prindă competiția
08:40
„Cel mai periculos job din fotbalul românesc!”. Ce trebuie să facă MM Stoica pentru a reinstaura disciplina în vestiarul FCSB # Fanatik
Giovanni Becali s-a pronunțat în cazul conflictelor recente de la FCSB. Ce a spus despre indisciplina de la echipa campioană și cum trebuia, de fapt, să procedeze Mihai Stoica.
08:20
Naționala lui Cosmin Olăroiu a intrat în dizgrația FIFA. Ce nu le convine șefilor forului mondial la arabi # Fanatik
Prima reprezentativă a Emiratelor Arabe Unite are în lot 13 fotbaliști naturalizați, în urma unui plan bine definit pus la cale de Federația de la Abu Dhabi
