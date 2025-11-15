„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție: „Cazul a fost definitiv clasat”
HotNews.ro, 15 noiembrie 2025 15:20
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înșelăciune pe aplicații de întâlniri în documentarul de succes al Netflix „The Tinder Swindler” („Escrocul de pe Tinder”), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenție, a anunțat…
Acum 15 minute
15:30
Cel recent sondaj pentru alegerile din București. CURS: Băluță conduce cu 27%. Ciprian Ciucu și Cătălin Drulă, „cap la cap”. Ce scor are Anca Alexandrescu # HotNews.ro
Primarul PSD al Sectorului 4, Daniel Băluță, se menține pe prima poziție în cursa pentru Primăria Capitalei, potrivit ultimului sondaj CURS, publicat sâmbătă. Urmează, la egalitate, Cătălin Drulă (USR) și Ciprian Ciucu (PNL), cu câte…
Acum 30 minute
15:20
„Escrocul de pe Tinder” a fost eliberat după două luni de detenție: „Cazul a fost definitiv clasat” # HotNews.ro
Israelianul Simon Leviev, acuzat de înșelăciune pe aplicații de întâlniri în documentarul de succes al Netflix „The Tinder Swindler” („Escrocul de pe Tinder”), a fost eliberat în Georgia după două luni de detenție, a anunțat…
15:20
Relația bucureștenilor cu pâine e o istorie deja veche. Pe la 1900, în București existau peste 100 de brutării și franzelării. Făceau pâine macedoneni, români din țară, albanezi, greci, nemți, italieni și evrei, iar relatările…
Acum o oră
15:10
Nicușor Dan: Într-un moment în care societatea are nevoie, de reconciliere, Biserica ne poate arăta calea spre renaştere şi reconstrucţie # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a vorbit despre misiunea dificilă de a păstra valorile credinței creștine în contextul lumii contemporane, „marcată de ruptura faţă de tradiţia şi de rădăcinile noastre spirituale”, în contextul înscăunării lui episcopului Claudiu-Lucian…
15:10
Cinefil convins, Papa Leon a invitat staruri de la Hollywood la Vatican. „Cinematografele se confruntă cu un declin îngrijorător” # HotNews.ro
Papa Leon a declarat sâmbătă, în cadrul unei audiențe la Vatican, unui grup de actori și regizori de renume din Hollywood că cinematografele se luptă să supraviețuiască și că ar trebui să se facă mai…
Acum 2 ore
14:20
Cele mai multe locuri scoase la concurs sunt pentru medicina de familie, în creștere față de anul trecut, iar la polul opus este neurologia pediatrică. La nivel național, însă cea mai mare concurență este la…
14:20
5 cărți recomandate de istorici români pentru cei nostalgici după perioada comunistă. De la „o poveste a unui sistem împotriva individului”, la un roman al unei scriitoare americane # HotNews.ro
HotNews a întrebat trei istorici români contemporani ce cărți recomandă pentru a învăța și pentru a înțelege adevărata istorie a României, în special cea a regimului comunist. Mădălin Hodor, Marcel Bartic și Bogdan Caranfilof au…
14:00
Un fost ministru nu exclude un blat pentru Primăria Capitalei / „Sper să n-aibă o datorie de plătit” # HotNews.ro
Actualul deputat al PNL și fost ministru în guvernele Orban și Cîțu a declarat că „nu exclude” un blat între PSD şi AUR pentru Primăria Capitalei. „Oamenii cu care eu am vorbit îmi spun că…
Acum 4 ore
13:30
Clădiri istorice și de patrimoniu, inclusiv un cazinou, din Băile Herculane revin în proprietatea statului. Prima sentință în dosarul devalizării stațiunii # HotNews.ro
Curtea de Apel Timişoara s-a pronunţat în dosarul DIICOT Timişoara privind devalizarea staţiunii Băile Hercunale din judeţul Caraş- Severin şi a decis, după o şedinţă maraton care a totalizat 25 de ore pe parcursul a…
13:20
Cazul fetiției de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică. Filmul tragediei. Când au sunat reprezentanții clinicii la 112 # HotNews.ro
Trei apeluri au existat la 112 în cazul fetiței de 2 ani care a murit după anestezia generală făcută într-o clinică stomatologică din Capitală, conform Serviciului de Telecomunicații Speciale. Părinții copilei au acuzat inclusiv întârzierea…
13:00
VIDEO Daniel Băluţă și-a depus candidatura pentru Primăria Capitalei, însoțit de Firea, dar fără Grindeanu. Cele două obiective majore anunțate # HotNews.ro
Daniel Băluţă, actualul edil al Sectorului 4 care candidează la Primăria București din partea PSD, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie. El a făcut un apel către toți bucureștenii să iasă la vot.…
12:40
Emil Gânj, bărbatul dat în urmărire de Poliția Română, suspectat că în luna iulie și-a ucis fosta parteneră în vârstă de 23 de ani și a dat foc casei, în Mureș, nu a fost găsit…
12:20
Ceață densă în mai multe județe. Vreme caldă la munte și temperaturi scăzute la câmpie. Ce anunță meteorologii pentru săptămâna viitoare # HotNews.ro
Localități din 13 județe s-au aflat sâmbătă sub avertizări meteo de ceață densă, fenomen obișnuit pentru această perioadă. Potrivit meteorologului Mihai Huștiu de la Administrația Națională de Meteorologie, în aceste condiții și temperaturile evoluează diferit…
12:20
Eșecul de la lansarea primului robot umanoid rus dotat cu AI, care s-a prăbușit pe scenă, este un indiciu al unei probleme mai mari pentru Rusia # HotNews.ro
Eșecul de la prezentarea a primului robot umanoid cu inteligenţă artificială produs în Rusia, care a căzut la doar 15 secunde după ce a intrat pe scenă, subliniază provocările cu care se confruntă țara lui…
12:00
Schimbare de strategie la Washington. Trezoreria SUA deschide ușa negocierilor pentru activele străine Lukoil # HotNews.ro
Administrația Trump a dat undă verde potențialilor cumpărători să discute cu compania rusă Lukoil despre achiziționarea activelor sale străine și a permis tranzacții comerciale cu rafinăria Lukoil din Burgas, după ce Bulgaria a decis să…
Acum 6 ore
11:30
Clinica stomatologică din București unde a murit o fetiță de 2 ani reacționează la acuzațiile ministrului Sănătății că nu avea autorizații pentru procedurile de sedare profundă # HotNews.ro
Reprezentanții Crystal Dental Clinic susțin că pentru noile spații ale clinicii unde se făceau intervențiile cu sedare profundă „procedurile de avizare și autorizare sunt în desfășurare, conform etapelor legale prevăzute”, iar „aceste demersuri au fost…
11:20
Sosirea „misterioasă” a peste 150 de palestinieni la bordul unui avion, investigată. Pasagerii, inclusiv copii, reținuți pe pistă timp de 12 ore # HotNews.ro
Un grup de 153 de palestinieni a sosit joi la aeroportul internațional OR Tambo din Johannesburg cu un zbor charter Global Airways din Kenya, fără documente de călătorie, bilete de întoarcere sau detalii despre cazare,…
10:40
Moarte neașteptată după un hamburger. Primul deces asociat cu o reacție alergică rară la carnea roșie # HotNews.ro
Un bărbat în vârstă de 47 de ani din New Jersey a murit anul trecut din cauza sindromului alfa-gal, o alergie la carnea roșie cauzată de mușcătura unei căpușe, scrie Sky News. Cercetătorii consideră că…
10:30
Directorul general al Nvidia spune că mama sa l-a învățat engleză, deși nu vorbea limba: „Asta vă spune totul” # HotNews.ro
Jensen Huang, directorul general și unul dintre fondatorii celei mai valoroase companii din lume, spune că succesul pornește de acasă și faptul că a învățat engleza de la mama sa este una dintre lecțiile pe…
10:00
Trei persoane rănite într-un accident grav, la Sibiu. Au fost implicate două autoturisme şi un microbuz # HotNews.ro
Accidentul s-a produs sâmbătă dimineaţă, pe DN 14, în zona localităţii sibiene Laslea. În urma acestuia, trei persoane au fost rănite, iar traficul în zonă este complet blocat, potrivit IPJ Sibiu, citat de News.ro. În…
10:00
INVESTIGAȚIE Braconajul „cu curent electric” din Delta Dunării amenință peștii și apa, dar într-un mod care schimbă ceea ce credem despre localnici. „Dacă nu avem apă, nu mai suntem noi” # HotNews.ro
Când privești micile porturi din satele Deltei, încă mai vezi pescari cu vintirele și năvoadele azvârlite prin bărci, pregătiți să iasă pe apă. Însă numărul este într-un continuu declin. Sate ce erau pline de viață…
Acum 8 ore
09:40
Grokipedia, enciclopedia lui Elon Musk, se bazează pe surse „discutabile”, potrivit unui studiu. Replica xAI # HotNews.ro
Grokipedia, enciclopedia lui Elon Musk și a companiei sale xAI, prezentată ca concurentă a Wikipedia, conține mii de referințe de la surse „discutabile” și „problematice”, au declarat vineri cercetători americani de la o universitate de…
09:20
[P] Avocatul Alexandru Mușătoiu adjudecă din nou trofeul „Firma de avocatură a anului în Timișoara” # HotNews.ro
Prestigioasa gală Romanian Legal Awards și-a desemnat vineri, 7 noiembrie 2025, laureații într-un eveniment desfășurat în Capitală, care a reunit peste 200 de firme și case de avocatură din întreaga țară. Evenimentul, considerat cel mai…
09:10
ULTIMA ORĂ După cazul Pascu, Guvernul dă verde la restricții: Conducerea de mașini puternice, limitată în primii 2 ani de la obținerea permisului # HotNews.ro
Conducătorii de autovehicule din categoria B care au o vechime mai mică de 2 ani de la obținerea permisului de conducere nu vor putea conduce autovehicule al căror raport putere/ masă depășește 0,075 kW/kg, conform…
09:00
Trump reduce tarifele vamale pentru zeci de produse. Casa Albă publică lista alimentelor care scapă cu totul de taxe # HotNews.ro
Președintele SUA, Donald Trump, a semnat un decret prezidențial care permite ca o serie de produse alimentare să scape de tarifele sale vamale radicale, potrivit BBC. Măsura vine în contextul în care administrația sa se…
08:40
Un oficial rus, ținta unui asasinat într-un cimitir din Moscova, susține FSB. O vază-capcană, folosită în presupusul atentat # HotNews.ro
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) susține că a dejucat un atentat asupra unui oficial rus, care ar fi urmat să fie comis cu ajutorul unui dispozitiv exploziv ascuns într-o vază cu flori, relatează…
08:10
Cine va fi noul șef la Apple? Gigantul tehnologic se pregătește pentru plecarea lui Tim Cook # HotNews.ro
Apple își intensifică eforturile de a planifica succesiunea la vârful companiei, pregătindu-se pentru demisia lui Tim Cook din funcția de director executiv al gigantului tehnologic chiar de anul viitor, a relatat vineri Financial Times, potrivit…
07:50
Ruptură de răsunet în tabara MAGA: Donald Trump își abandonează cel mai vocal aliat după ce a provocat vâlvă în jurul dosarelor Epstein # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump și-a retras vineri sprijinul acordat deputatei republicane Marjorie Taylor Greene, invocând criticile recente ale acesteia la adresa agendei sale, într-o ruptură notabilă între Trump și una dintre cele mai vocale aliate…
Acum 12 ore
07:30
Weekend trending în București, 15-16 noiembrie: muzică clasică, „Trădare” la Act, Celibidache pe marile ecrane, Toulouse Lautrec la Quantic și concert-jurnal la Trei Bețivi # HotNews.ro
Se zice că Bucureștiul e „orașul care nu tace niciodată” (și nu-i neapărat un lucru bun), dar weekendul acesta pare să fie despre ascultare. Nu doar cea de tipul „dă mai încet volumul”, ci și…
07:20
Ucrainenii au folosit rachete Neptun în lovitura asupra portului rus Novorosiisk și rafinăriei din Saratov. Impact pe piața petrolului # HotNews.ro
Ucraina a folosit în atacul din noaptea de joi spre vineri asupra portului rus Novorosiisk și asupra unei rafinării ruse din regiunea Saratov atât drone cât și rachete de producție proprie Neptun, potrivit Statului Major…
07:20
Un portret mai puțin cunoscut dintre cele realizate de John Singer Sargent, expus la Paris prima dată în mai bine de 130 de ani, spune povestea unei moștenitoare rebele a companiei Singer care a marcat…
07:10
Primul atac cibernetic cu AI la scară largă „fără intervenție umană substanțială”. Ce țară e acuzată că l-a „sponsorizat” # HotNews.ro
Anthropic, una dintre cele mai importante companii din domeniul inteligenței artificiale (AI), a detectat atacul cibernetic și a transmis că a identificat „cu mare certitudine” ce țară l-a „sponsorizat”, potrivit El Pais. Inteligența artificială (AI)…
07:00
După ce a trăit 33 de ani în Canada, o româncă a revenit acasă și a descoperit că a fost „exportată” pentru 1.000 de dolari. „Sunt blocată de doi ani între trei guverne” # HotNews.ro
„Trebuie să vorbim. E o problemă”, a fost mesajul primit pe Facebook de Roxana Pamela Hm, mesaj de la care s-a pornit un vortex de evenimente care a adus-o în România și i-a schimbat viața,…
05:10
România în 2025–2026: Creștere modestă, inflație ridicată și un test major pentru credibilitatea fiscală – analiza FMI # HotNews.ro
Economia României intră într-o perioadă în care fiecare decizie de politică economică contează. Cel mai recent raport al FMI arată o perspectivă complexă: o creștere economică modestă, o inflație care rămâne ridicată până în 2026…
Acum 24 ore
23:50
Ambasada Rusiei, prima reacție după convocarea ambasadorului Lipaev la MAE. „O acțiune teatralizată” / Explicația oferită în cazul dronei căzute în Tulcea # HotNews.ro
Ambasada Rusiei la București a avut vineri seară o primă reacție publică după decizia Ministerului român al Afacerilor Externe de a-l convoca la sediu pe ambasadorul Vladimir Lipaev în cazul dronei rusești care a căzut…
23:30
Eduardo Bolsonaro va fi judecat în Brazilia pentru că i-a cerut lui Trump să facă presiuni pentru tatăl său # HotNews.ro
Curtea Supremă a Braziliei a votat vineri pentru a-l trimite în judecată pe Eduardo Bolsonaro, unul dintre fiii fostului președinte, sub acuzația de obstrucționare a justiției în dosarul de tentativă de lovitură de stat în…
23:20
Ministrul Sănătății propune ca intervențiile stomatologice cu anestezie generală să fie mutate în spitalele publice, după moartea fetiței de doi ani la o clinică din București # HotNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri seară că ia în calcul reglementarea posibilității ca intervențiile stomatologice care necesită anestezie generală să fie efectuate în spitalele publice, în ambulatoriile de specialitate. Propunerea vine după ce…
22:50
Oana Țoiu, discuție cu ministrul ucrainean de externe despre situația liceelor românești din Cernăuți. „Decizia finală nu va ignora nevoile legitime ale comunității noastre” # HotNews.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a anunțat vineri seară că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andrii Sybiha, și că a „subliniat atenția specială pe care o acordă România” reformei din…
22:20
Compania Alibaba, acuzată că ajută armata chineză să vizeze SUA, într-un document intern al Casei Albe # HotNews.ro
Grupul chinez Alibaba este acuzat într-o notă internă a Casei Albe privind securitatea națională că oferă sprijin tehnologic pentru „operațiuni” militare chineze împotriva unor ținte din SUA, potrivit Financial Times. Documentul, transmis FT, include informații…
22:00
S-a deschis târgul de Crăciun de la Craiova. Imagini cu decorurile, prețuri și programul evenimentelor. Când încep cele din București, Brașov și alte orașe # HotNews.ro
Târgul de Crăciun din Craiova s-a deschis vineri seară, marcând startul sezonului târgurilor de iarnă din România. Evenimentul are tema „Spărgătorul de Nuci” și include zone tematice, spectacole, efecte speciale, ninisoare artificială și apariția zilnică…
21:40
Concedierile de personal de la Bitdefender vor afecta și divizia de Business Solutions din România, potrivit precizărilor făcute de compania românească de securitate cibernetică pentru StartupCafe.ro. Reducerile de personal vizează circa 140 de angajați Bitdefender…
21:30
Noua companie a statului care va înlocui CFR Marfă. Ce se întâmplă cu cei 3.000 de angajați și de ce se opun operatorii privați # HotNews.ro
CFR Marfă se numără printre companiile de stat care intră în lichidare, a anunțat vineri premierul Bolojan, iar în locul iei a fost înființată o nouă companie. Carpatica Feroviar va prelua o parte dintre angajați…
21:10
FOTO / VIDEO Protest împotriva Liei Savonea, în fața Înaltei Curți: „Afară, afară, ești mult prea specială!”, „Lie, lie, ciocârlie, cum îi scapi de pușcărie” # HotNews.ro
Un protest față de mandatul Liei Savonea la conducerea Înaltei Curți de Casație și Justiție are loc vineri seară în fața sediului Instanței Supreme, unde participanții cer revocarea acesteia și acuză subminarea independenței Justiției. În…
21:00
SuperLiga: Au fost puse în vânzare biletele pentru derby-ul feroviar dintre CFR Cluj și Rapid București # HotNews.ro
CFR Cluj a anunțat că biletele pentru meciul contra celor de la Rapid București, din etapa cu numărul 17 a SuperLigii, au fost puse în vânzare. Partida va avea loc pe 23 noiembrie, de la…
20:50
Ciprian Ciucu: „Nu îi cer lui Cătălin Drulă să se retragă și nici nu cred că poate să o facă. Vă dați seama că s-ar isteriza PSD” / „Sper să nu fim noi cei înșelați de PSD” # HotNews.ro
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la alegerile pentru Primăria Capitalei, susține că „s-a interpretat cumva greșit” când a spus despre candidatura lui Cătălin Drulă de la USR că „devine irelevantă”, fiind mai degrabă „o explicație într-un…
20:30
Amenda anunțată de Garda de Mediu pentru Primăria Generală. „Calitatea mediului din Capitală riscă să ne ducă într-o situație de infrigement” # HotNews.ro
Garda Națională de Mediu (GNM) a declarat, vineri, că Primăria Capitalei „nu respectă măsurile de protecție și calitate a mediului” în ceea ce privește calitatea aerului, spațiile verzi și depozitarea deșeurilor, o situație care are…
20:10
Un serial HBO proaspăt lansat în streaming o are pe Anamaria Vartolomei într-o nouă interpretare a unui roman clasic despre putere și seducție # HotNews.ro
Actrița de origine română Anamaria Vartolomei, considerată una dintre stelele în ascensiune ale cinematografiei franceze, este Isabelle de Merteuil în noul serial „Seducția”, lansat vineri pe HBO Max într-o reinterpretare a celebrului roman „Legături periculoase”…
20:00
FC Argeș s-a impus în fața echipei FC Muscelul Câmpulung, scor 6-0 (2-0), într-un meci amical disputat în pauza cauzată de meciurile echipe naționale din preliminariile CM 2026. Golurile au fost marcate de Robert Popescu…
20:00
Fostul primar din Năvodari, Nicolae Matei, scapă de dosarul „Tabăra Năvodari” prin prescripție / El și ceilalți doi inculpați trebuie să plătească despăgubiri de peste 8,6 milioane de euro # HotNews.ro
Tribunalul Constanța a constatat prescripția răspunderii penale în dosarul cunoscut drept „Tabăra Năvodari”, în care fostul primar Nicolae Matei era judecat pentru abuz în serviciu și conflict de interese, potrivit minutei ședinței. Decizia nu este…
19:40
Consiliul Concurenței monitorizează piața ouălelor „să nu avem creșteri speculative de preț”. „Sper că producătorii și-au învățat lecția” # HotNews.ro
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a declarat vineri că instituția monitorizează „cu atenție” situația de pe piața ouălelor, unde în trecut au fost aplicate amenzi după ce producătorii „au crescut prețurile comunicând între ei, coordonându-se”,…
