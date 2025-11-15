S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu: „Nu e cel mai mare Târg, dar are o atmosferă pe care, oricât ai încerca, nu poți să o copiezi” | FOTO
PressHub, 15 noiembrie 2025 21:20
Mii de oameni, majoritatea tineri, s-au strâns vineri seara în Piața Mare a Sibiului pentru a asista la deschiderea Târgului de Crăciun. Față de anul trecut, numărul celor prezenți a părut mai mare. Odată cu luminile din centru au fost puse în funcțiune și ornamentele de Crăciun amplasate prin restul Sibiului, scrie Turnul Sfatului. „S-a […] Articolul S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu: „Nu e cel mai mare Târg, dar are o atmosferă pe care, oricât ai încerca, nu poți să o copiezi” | FOTO apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Germania se pregătește să redevină o mare putere militară. Ce înseamnă pentru România? # PressHub
Germania a fost pentru aproape 80 de ani un stat „cuminte” din punct de vedere militar din considerente istorice. Războiul din Ucraina și semnalele de reducere a angajamentelor de securitate ale SUA în Europa au schimbat asta. Germania a trecut la reînarmare, în special după ce Friedrich Merz a devenit cancelar al țării, în prima […] Articolul Aktual24 | Germania se pregătește să redevină o mare putere militară. Ce înseamnă pentru România? apare prima dată în PRESShub.
Brașovenii au comemorat 38 de ani de la revolta anticomunistă care a pus România pe harta luptei împotriva comunismului din Europa de Est # PressHub
Brașovul și România a marcat sâmbătă unul dintre cele mai importante momente din istoria sa recentă, 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov, când muncitorii de la întreprinderea de autocamioane, urmați de alți brașoveni, au avut curajul de a ieși în stradă pentru a striga ,,Jos comunismul!”, ,,Jos dictatura!”, a anunțat Primăria […] Articolul Brașovenii au comemorat 38 de ani de la revolta anticomunistă care a pus România pe harta luptei împotriva comunismului din Europa de Est apare prima dată în PRESShub.
Ilie Bolojan: Revolta anticomunistă de la Brașov ne amintește datoria pe care o avem de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională # PressHub
Revolta anticomunistă de la Brașov rămâne un reper al rezistenței în fața nedreptății, amintindu-ne de datoria pe care o avem, ca societate, de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională – ca formă de apărare împotriva oricărei forme de autoritarism, a transmis premierul Ilie Bolojan, la 38 de […] Articolul Ilie Bolojan: Revolta anticomunistă de la Brașov ne amintește datoria pe care o avem de a apăra și garanta drepturile și libertățile cetățenești și de a consolida democrația constituțională apare prima dată în PRESShub.
Nicușor Dan: Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice și moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român # PressHub
Biserica ne poate arăta, grație valorilor și exemplelor sale vii, calea spre renaștere și reconstrucție, într-un moment în care societatea are nevoie, mai mult ca oricând, de reconciliere, a spus președintele Nicușor Dan în mesajul transmis sâmbătă, un mesaj cu prilejul înscăunării Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop, noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, […] Articolul Nicușor Dan: Preafericirii Sale Claudiu-Lucian Pop îi este încredințat destinul Bisericii Greco-Catolice și moștenirea morală pe care această Biserică a lăsat-o în istoria și conștiința poporului român apare prima dată în PRESShub.
Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru a acorda anestezie generală # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat, sâmbătă, la Ploieşti, că la clinica stomatologică din Capitală unde o fetiţă de 2 ani a decedat nu existau elemente importante, minim necesare ca infrastructură, pentru a putea efectua anestezie generală în cazul intervenţiilor stomatologice. „Şi cei la Constanţa au susţinut că aveau toate autorizaţiile în regulă. Eu nu […] Articolul Cazul fetiţei decedate la stomatolog. Rogobete: Nu existau elemente importante, minim necesare, pentru a acorda anestezie generală apare prima dată în PRESShub.
Comisia Europeană a lansat apelul de propuneri Erasmus+ pentru anul 2026. Bugetul total este de aproximativ 5,2 miliarde de euro și este destinat educației, formării profesionale, tineretului si sportului. Noul pachet de finanțare pune accent pe dezvoltarea competențelor, mobilitate transfrontalieră și proiecte de cooperare, în linie cu strategia Uniunii Competentelor (Union of Skills). Pentru anul […] Articolul Finanțări de peste 5 miliarde de euro în programul Erasmus+ 2026 apare prima dată în PRESShub.
Moment istoric la Blaj: întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică # PressHub
Moment istoric pentru comunitatea greco-catolică din România. Catedrala „Sfânta Treime” din Blaj a găzduit sâmbătă ceremonialul întronizării Preafericitului Părinte Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică. Ceremonialul a început sâmbătă dimineață, printr-o procesiune solemnă care a pornit de la Curia Arhiepiscopiei Majore spre Catedrala „Sfânta Treime”. La ora 11:00, a fost […] Articolul Moment istoric la Blaj: întronizarea Preafericitului Părinte Claudiu-Lucian Pop, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică apare prima dată în PRESShub.
Traian Berbeceanu, fostul comisar-şef al BCCO Alba, obţine despăgubiri de 200.000 de euro de la statul român # PressHub
Tribunalul Hunedoara a dat câştig de cauză, vineri, fostului comisar şef al Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate (BCCO) Alba, Traian Berbeceanu, într-un proces pe care acesta l-a deschis împotriva Statului Român pentru că a fost arestat ilegal, informează Agerpres. Instanţa a decis obligarea Statului Român, prin Ministerul Finanţelor, la plata a 200.000 de euro […] Articolul Traian Berbeceanu, fostul comisar-şef al BCCO Alba, obţine despăgubiri de 200.000 de euro de la statul român apare prima dată în PRESShub.
Sâmbătă, 29 noiembrie 2025, la Sala Dalles întâmpinăm iarna cu un concert eveniment, care-l prezintă pe Vivaldi cum nu l-ați mai auzit până acum, în interpretarea de excepție a cvartetului de coarde Consonanțe al Filarmonicii Mihail Jora din Bacău, alcătuit din minunații muzicieni Andrei Onofrei (vioara I), Ștefan Epuran (vioara II), Iulian Bolog (violă) și […] Articolul Vivaldi, cântat cum nu l-ați mai auzit până acum. Cu chitară și cvartet de coarde apare prima dată în PRESShub.
Daniel Băluţă, primarul Sectorului 4, care candidează la Primăria Capitalei din partea PSD, şi-a depus sâmbătă candidatura pentru alegerile parțiale din 7 decembrie. Băluță a fost însoțit la depunerea candidaturii de secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și mai mulți lideri social-democrați, printre care Florin Manole, Diana Tușa, Rareș Hopincă, Robert Cazanciuc, Mihai Ghigiu. „Sunt […] Articolul Daniel Băluță și-a depus candidatura pentru funcția de primar general din partea PSD apare prima dată în PRESShub.
Impactul sancțiunilor asupra Lukoil: R. Moldova și Bulgaria preiau infrastructura strategică # PressHub
Sub presiunea sancțiunilor americane, care urmează să intre în vigoare pe 21 noiembrie, administrația Aeroportului Internațional „Eugen Doga” din Chișinău a preluat, printr-un contract de comodat, infrastructura de alimentare cu kerosen a companiei ruse Lukoil. Lukoil Moldova are monopol asupra aprovizionării cu kerosen a singurului aeroport internațional din R. Moldova, devenit între timp și un […] Articolul Impactul sancțiunilor asupra Lukoil: R. Moldova și Bulgaria preiau infrastructura strategică apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | George Simion spune că va da casele de 35.000 de euro ”când vom lua guvernarea” # PressHub
Liderul AUR, Georges Simion, și-a reluat vineri promisiunile legate de livrarea către români de case la prețul de 35.000 de euro, chiar dacă în campanie a spunea că o astfel de promisiune a fost doar ”marketing”. Simion a fost abordat de protestatarul Marian Moroșanu ”Ceaușescu” când ieșea de la biroul electoral alături de candidata AUR, […] Articolul Aktual24 | George Simion spune că va da casele de 35.000 de euro ”când vom lua guvernarea” apare prima dată în PRESShub.
Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru peste 5.300 de proiecte # PressHub
Guvernul a aprobat continuarea investițiilor finanțate de Ministerul Dezvoltării, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), pentru finalizarea a 5.372 de proiecte aflate în execuție, la nivel național, în valoare de 26 de miliarde de lei. Ministerul Dezvoltării publică listele proiectelor vizate. Dintre acestea, 5.249 aparțin autorităților locale și 123 sunt derulate de autoritățile […] Articolul Guvernul a aprobat continuarea investiţiilor finanţate de Ministerul Dezvoltării prin PNRR pentru peste 5.300 de proiecte apare prima dată în PRESShub.
Cum au rămas în urmă proiectele de infrastructură ale Iașului. Centurile ocolitoare așteaptă aprobarea de la Guvern, iar costurile s-au triplat # PressHub
Varianta de trafic ușor de la Uricani costă de 3,5 ori mai mult decât valoarea estimată la momentul inițierii proiectului, în 2007. Și la varianta de ocolire Podu Iloaiei costurile vor fi mult mai mari, scrie Ziarul de Iași. În vreme ce la Bihor continuă să curgă proiectele de infrastructură rutieră în jurul Oradiei, iar […] Articolul Cum au rămas în urmă proiectele de infrastructură ale Iașului. Centurile ocolitoare așteaptă aprobarea de la Guvern, iar costurile s-au triplat apare prima dată în PRESShub.
Vizita premierului moldovean și anxietățile românești: ce spune această întâlnire despre noi # PressHub
Prima vizită externă a premierului Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, la București, nu a fost un simplu exercițiu de protocol. A fost un gest de poziționare strategică într-un moment în care Chișinăul intră într-o etapă de vizibilitate europeană sporită, odată cu preluarea președinției Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei. Faptul că acest prim drum l-a făcut […] Articolul Vizita premierului moldovean și anxietățile românești: ce spune această întâlnire despre noi apare prima dată în PRESShub.
„Pot judecătorii fi influențați de articole de presă și petiții civice?” – un interviu cu Roxana Pencea, coordonatoarea campaniilor Declic # PressHub
Declic — o organizaţie civică care militează, printre altele, și pentru transparenţa şi independenţa justiţiei — a contestat în instanţă procedura prin care Lia Savonea a fost numită în funcţia de preşedintă a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie (ICCJ), iar acum contestă si cererea CSM ca procesul să fie mutat de la Cluj. Principala […] Articolul „Pot judecătorii fi influențați de articole de presă și petiții civice?” – un interviu cu Roxana Pencea, coordonatoarea campaniilor Declic apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Dronele ucrainene au incendiat terminalul petrolier de la Novorossiysk, o lovitură pentru Moscova # PressHub
Un atac nocturn cu drone asupra orașului Novorossiysk, în primele ore ale zilei de 14 noiembrie, a provocat un incendiu la una dintre cele mai importante facilități de încărcare a petrolului din Rusia, terminalul Sheskharis, potrivit serviciilor de urgență din regiunea Krasnodar. Locuitorii din Novorossiysk au semnalat explozii repetate și activitatea sistemelor de apărare antiaeriană […] Articolul Aktual24 | Dronele ucrainene au incendiat terminalul petrolier de la Novorossiysk, o lovitură pentru Moscova apare prima dată în PRESShub.
Un protest împotriva corupției din justiție și a mandatului Liei Savonea la conducerea Curții Supreme a avut loc vineri seara, în fața sediului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Protestul a fost organizat de mai multe organizații civice. Protestatarii au adus machete care o înfățișează pe Lia Savonea, unele cu mesajul „Asigur protecție pentru corupți”. […] Articolul Protest împotriva Liei Savonea, în fața curții Curții Supreme | FOTO / VIDEO apare prima dată în PRESShub.
Parlamentul European propune standarde unitare pentru combaterea femicidului și violenței sexuale # PressHub
Potrivit datelor oficiale, în România, o femeie este ucisă aproape în fiecare săptămână, iar numărul femicidelor raportate în 2025 a ajuns deja la 51. În pofida acestor cifre alarmante, crima de „femicid” nu există în Codul Penal. La acest capitol, România este regula, nu excepția în Uniunea Europeană. Există numai cu trei excepții: Cipru, Malta […] Articolul Parlamentul European propune standarde unitare pentru combaterea femicidului și violenței sexuale apare prima dată în PRESShub.
Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după ce o dronă rusească a căzut în Tulcea: „I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spațiului aerian al României” # PressHub
Ambasadorul Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, a fost convocat vineri, la sediul Ministerului Afacerilor Externe (MAE), unde i-au fost prezentate „dovezi palpabile, ample și solide”, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/ 11 noiembrie, a anunțat MAE. Potrivit ministerului, […] Articolul Ambasadorul Rusiei la București, convocat la MAE după ce o dronă rusească a căzut în Tulcea: „I-au fost prezentate dovezi palpabile ale violării spațiului aerian al României” apare prima dată în PRESShub.
UE își revizuiește politicile privind drepturile femeilor: de la participarea politică la accesul egal la servicii reproductive sigure # PressHub
Parlamentul European a făcut doi pași importanți în direcția consolidării drepturilor femeilor în UE: eurodeputații au inițiat o reformă a Legii Electorale care ar permite delegarea votului în plen pe durata concediului de maternitate, iar Comisia pentru drepturile femeii a dat recent undă verde inițiativei „My Voice, My Choice”, ce propune un mecanism european de […] Articolul UE își revizuiește politicile privind drepturile femeilor: de la participarea politică la accesul egal la servicii reproductive sigure apare prima dată în PRESShub.
Procurori: Fetița de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică avea o „patologie cronică complexă” # PressHub
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au anunțat vineri că autopsia efectuată la INML arată că decesul fetiței de 2 ani a survenit în timpul unei intervenții stomatologice la o pacientă cu o patologie cronică preexistentă complexă. „Conform concluziilor preliminare emise în urma efectuării autopsiei medico-legale de către Institutul Național de Medicină Legală „Mina […] Articolul Procurori: Fetița de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică avea o „patologie cronică complexă” apare prima dată în PRESShub.
România este și rămâne partenerul strategic și cel mai apropiat susținător al R. Moldova, a spus joi premierul Ilie Bolojan după discuțiile pe care le-a avut cu noul șef al guvernului de la Chișinău, Alexandru Munteanu. Este probabil pentru prima dată când un prim-ministru al R. Moldova e primit la Palatul Victoria, sediul executivului român, […] Articolul Republica Moldova vrea un reactor de la Cernavodă? apare prima dată în PRESShub.
Economiile și investițiile ne ajută să trecem peste orice criză – 10 secrete pe care (probabil) nu le știai despre investiții # PressHub
Te-ai întrebat vreodată ce înseamnă să investești inteligent? Nu e vorba doar despre noroc sau cel mai bune ponturi „de pe internet”, combinate cu decizii luate peste noapte. Investițiile sunt, mai degrabă, o combinație între răbdare, disciplină și informație. Platforma FIT – Finanțe pe Înțelesul Tuturor, creată de Banca Transilvania, explică simplu și clar cum […] Articolul Economiile și investițiile ne ajută să trecem peste orice criză – 10 secrete pe care (probabil) nu le știai despre investiții apare prima dată în PRESShub.
Adriana Săftoiu, susținută de PNL pentru conducerea TVR: Comisia de Cultură decide următorul pas # PressHub
Partidul Național Liberal a decis, alături de partenerii din coaliție, propunerea Adrianei Săftoiu pentru conducerea TVR. Liberalii au votat-o într-o ședință care a avut loc vineri. Săftoiu a fost consiliera fostului președinte, Traian Băsescu, și deputată, unii dintre puținii parlamentari care să-și fi depus demisia, relatează HotNews. Susținerea liberalilor nu este suficientă pentru numirea în […] Articolul Adriana Săftoiu, susținută de PNL pentru conducerea TVR: Comisia de Cultură decide următorul pas apare prima dată în PRESShub.
Colaborări Dr. Martens FW25 de cumpărat acum: Rick Owens și Junya Watanabe pentru început de iarnă # PressHub
Vedem că în modă domină o tendință: să preia curente interesante și să le rafineze. Dacă vorbim despre Dr. Martens, simbolul neclintit al subculturii, știm că se reinventează constant, fără a-și pierde esența punk, dar flirtând inteligent cu moda high-end, ceea ce nouă ne aduce piese ce par a fi creații artistice. Sezonul toamnă-iarnă 2025 […] Articolul Colaborări Dr. Martens FW25 de cumpărat acum: Rick Owens și Junya Watanabe pentru început de iarnă apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Cum a ajuns SENS la 16% în preferințele tinerilor. Interviu cu liderul partidului, Andrei Macsut # PressHub
Conform celui mai recent sondaj INSCOP Research, partidul SENS ocupă locul al doilea în preferințele generației sub 30 de ani (16%), după AUR (34%), ceea ce înseamnă că la viitoarele alegeri ar putea performa mai bine decât multe dintre partidele consacrate. Ce își propune SENS și mai ales cum a reușit să capteze interesul unei […] Articolul Aktual24 | Cum a ajuns SENS la 16% în preferințele tinerilor. Interviu cu liderul partidului, Andrei Macsut apare prima dată în PRESShub.
Ucraina este zguduită de cel mai mare scandal de corupție din mandatul președintelui Volodimir Zelenski, după ce agențiile anticorupție au dezvăluit luni că unii membri ai guvernului și apropiați ai săi ar fi fost implicați într-un plan de deturnare a aproximativ 100 de milioane de dolari din sectorul energetic. Dezvăluirile apar într-un moment în care […] Articolul Bruxelles ar vrea asigurări: Ucraina, lovită de cel mai grav scandal de corupție apare prima dată în PRESShub.
Parchetul de pe lângă Tribunalul București preia ancheta în cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică # PressHub
Parchetul de pe lângă Tribunalul București a anunțat vineri că a preluat cercetările în dosarul privind decesul fetiței de doi ani la o clinică de stomatologie, informează TVR INFO. Dosarul a fost deschis inițial de Parchetul Judecătoriei Sectorului 3, apoi cazul a fost preluat de Parchetul ierarhic superior. O fetiță de 2 ani a murit […] Articolul Parchetul de pe lângă Tribunalul București preia ancheta în cazul fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică apare prima dată în PRESShub.
Strategia Națională de Apărare este în dezbatere publică și cine este interesat poate să facă propuneri de modificări. La o citire rapidă, am observat că problematica energiei este tratată sumar pe palierul intern și satisfăcător pe palierul extern. Încercăm să teoretizăm câteva probleme referitoare la mediul extern, urmând să revenim și cu câteva probleme ale […] Articolul Crizele, geopolitica și geostrategia determină o schimbare a arhitecturii energetice apare prima dată în PRESShub.
Ilie Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare # PressHub
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu la Europa Liberă România, că proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare, iar coaliția trebuie să ia o decizie privind principalele prevederi ale acestuia până marți. „Ceea ce s-a întâmplat în zona pensiilor pentru magistrați nu depinde exclusiv de Guvern. Dacă depindea, am […] Articolul Ilie Bolojan: Proiectul privind pensiile magistraților va fi publicat la începutul săptămânii viitoare apare prima dată în PRESShub.
Ambasadorul Matthew Whitaker: Avem în continuare mai multe trupe în România acum decât aveam în 2022 # PressHub
Reprezentantul permanent al Statelor Unite la NATO, ambasadorul Matthew Whitaker, a declarat, joi, la Poligonul Cincu, că SUA a deplasat trupe în zonă după invazia Ucrainei şi că ţara sa are în continuare mai multe trupe în România acum decât avea în anul 2022, informează Agerpres. „În primul rând, rotaţia trupelor americane, aşa cum am […] Articolul Ambasadorul Matthew Whitaker: Avem în continuare mai multe trupe în România acum decât aveam în 2022 apare prima dată în PRESShub.
O statuie în memoria lui Helmut Duckadam a fost ridicată în satul natal al „Eroului de la Sevilla” # PressHub
La aproape un an de la plecarea sa în eternitate, numele lui Helmut Duckadam, legendarul „Erou de la Sevilla”, răsună din nou cu emoție în inimile celor care l-au admirat, scrie Special Arad. În comuna Semlac, locul unde s-a născut și a copilărit, a fost dezvelită statuia care-l reprezintă pe cel care, într-o seară de […] Articolul O statuie în memoria lui Helmut Duckadam a fost ridicată în satul natal al „Eroului de la Sevilla” apare prima dată în PRESShub.
Premierul de la Chișinău: „În drumul către UE, avem voință politică și avem România alături la fiecare etapă” # PressHub
Noul prim-ministru moldovean Alexandru Munteanu a făcut joi o prima vizită externă, alegând ca destinație Bucureștiul. Săptămâna viitoare, marți, 18 noiembrie, Alexandru Munteanu merge la Bruxelles. Vizitele reflectă prioritățile pe care le are Republica Moldova – relațiile frățești cu România și integrarea în Uniunea Europeană. Devine deja o tradiție ca primele vizite oficiale ale demnitarilor […] Articolul Premierul de la Chișinău: „În drumul către UE, avem voință politică și avem România alături la fiecare etapă” apare prima dată în PRESShub.
Ajutor militar și civil masiv, dar insuficient pentru Ucraina: Nordul Europei și Comisia Europeană își unesc forțele # PressHub
Opt state nordice și baltice au anunțat un nou pachet militar de 500 de milioane de dolari pentru Ucraina — prin inițiativa americană PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) — în timp ce Uniunea Europeană a livrat simultan noi fonduri civile, inclusiv 5,9 miliarde de euro din programe existente și peste 200 de milioane de euro […] Articolul Ajutor militar și civil masiv, dar insuficient pentru Ucraina: Nordul Europei și Comisia Europeană își unesc forțele apare prima dată în PRESShub.
O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Capitală în urma unui stop cardio-respirator # PressHub
O fetiță de 2 ani a murit joi, în urma unui stop cardio-respirator, în timp ce se afla la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei. „Joi, în jurul orei 19:30, Secția 10 Poliție a fost sesizată, prin intermediul 112, cu privire la faptul că, la o clinică stomatologică din Sectorul 3, un copil […] Articolul O fetiță de doi ani a murit într-o clinică stomatologică din Capitală în urma unui stop cardio-respirator apare prima dată în PRESShub.
Cine sunt candidații înscriși la concursul de manager al Operei Naționale Române din Iași # PressHub
Toți cei cinci candidați înscriși pentru postul de manager al Operei Naționale Române din Iași au fost admiși în concurs. Proiectele lor de management urmează să fie evaluate între 14 și 25 noiembrie, scrie Ziarul de Iași. Printre aceștia se numără patru participanți care s-au înscris și în prima ediție a concursului, alături de un […] Articolul Cine sunt candidații înscriși la concursul de manager al Operei Naționale Române din Iași apare prima dată în PRESShub.
La ediția aniversară, publicul este să invitat la un regal de muzică veche, susținut de artiști din Europa, și să descopere un program special dedicat patrimoniului sonor universal. Duminică, 16 noiembrie, de la ora 19:00, la Sala Auditorium, va avea loc concertul „Ostinato” (Fonte di Gioia). Acesta este al treilea eveniment musical din cadrul Festivalului […] Articolul Festivalul de Muzică Veche București – 20 de ani de armonii și descoperiri apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Conferință de alegeri la PSD București fără Gabriela Firea și cu sigla partidului ascunsă # PressHub
Mai multe aspecte stranii au sărit în ochi la conferința extraordinară de alegeri a PSD București, care a avut loc joi, scrie Aktual24. În primul rând, fosta șefă a organizației, Gabriela Firea, nu a fost prezentă, deși susținea că nu are ”resentimente”. În al doilea rând, sigla PSD a fost ascunsă, la fel cum se […] Articolul Aktual24 | Conferință de alegeri la PSD București fără Gabriela Firea și cu sigla partidului ascunsă apare prima dată în PRESShub.
Ministrul Dragoș Pîslaru spune că îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților va depinde de reacția CSM # PressHub
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a declarat joi că îndeplinirea jalonului din PNRR legat de reforma pensiilor magistraților, până la data de 28 noiembrie, va ține de modul în care Consiliul Superior al Magistraturii va reacționa după ce coaliția de guvernare va prezenta propunerea, cât mai rapid, săptămâna viitoare. „Ce vă pot spune […] Articolul Ministrul Dragoș Pîslaru spune că îndeplinirea jalonului legat de pensiile magistraților va depinde de reacția CSM apare prima dată în PRESShub.
Peste 50 de organizații și specialiști cer printr-un Apel Public clasarea în regim de urgență ca Monumente Istorice a patru obiective de patrimoniu din Băile Govora # PressHub
Peste 50 de organizații și specialiști în patrimoniu cultural, dezvoltare urbană, urbanism și conservarea naturii cer, printr-un Apel Public, protejarea patrimoniului cultural din Băile Govora și declanșarea de îndată a procedurii de clasare în regim de urgență pentru Ansamblul Parcului Balnear, Pavilionul de Băi, Hotelul Ștefănescu (foto) și o casă tradițională de pe strada Tudor […] Articolul Peste 50 de organizații și specialiști cer printr-un Apel Public clasarea în regim de urgență ca Monumente Istorice a patru obiective de patrimoniu din Băile Govora apare prima dată în PRESShub.
Într-o perioadă în care cumpărăturile online au devenit parte din rutina zilnică a tot mai multor români, găsirea unor reduceri reale și coduri promoționale valide rămâne o provocare. Multe site-uri promit oferte avantajoase, însă realitatea este adesea amestecată între cupoane expirate și coduri care nu mai funcționează. În acest context a apărut Shopilo.ro, o platformă […] Articolul Românii au acum un instrument nou pentru economii online: Shopilo.ro apare prima dată în PRESShub.
A fost cel mai grav atentat din istoria Franței: islamiștii au ucis 130 de persoane în atacurile coordonate din Paris. La 13 noiembrie 2015, mai mulți teroriști afiliați organizației „Statul Islamic” (ISIS) au deschis focul și au detonat bombe în mai multe locuri din Paris și Saint-Denis, ucigând 130 de oameni și rănind câteva sute. […] Articolul 10 ani de la atentatul de la Bataclan, atacul care a redefinit Franța apare prima dată în PRESShub.
Vicepreședintele Parlamentului European Victor Negrescu (PSD/ S&D) a avertizat că sprijinul pentru Ucraina riscă să rămână nesigur dacă UE nu ajunge rapid la un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate și dacă viitorul buget european nu reflectă noile realități de securitate și competitivitate. Negrescu a subliniat că răspunsul european trebuie să fie coerent și sustenabil, […] Articolul Sprijin european solid pentru Ucraina și Moldova, cere Victor Negrescu apare prima dată în PRESShub.
Aktual24 | Influencerul de extrema dreaptă Nick Fuentes, după dezvăluirile din dosarul Epstein: „Mișcarea MAGA a murit” # PressHub
În mijlocul celui mai lung shutdown guvernamental din istoria SUA, declanșat de dispute bugetare și încheiat abia pe 12 noiembrie, o furtună perfectă a lovit mișcarea MAGA. Miercuri, democrații din Comisia de Supraveghere a Camerei Reprezentanților au publicat emailuri explozive din dosarul Jeffrey Epstein, sugerând că Trump știa mai mult despre abuzurile traficantului sexual decât […] Articolul Aktual24 | Influencerul de extrema dreaptă Nick Fuentes, după dezvăluirile din dosarul Epstein: „Mișcarea MAGA a murit” apare prima dată în PRESShub.
Rar moment de critică la Ierusalim: președintele Israelului denunță abuzurile coloniștilor # PressHub
Președintele Israelului, Isac Hertzog, a condamnat ultimele atacuri ale coloniștilor israelieni asupra populației din Cisiordania. Într-un moment rar de criticare a coloniștilor, președintele a abordat subiectul controversat al comportamentului israelienilor din Cisiordania, după ce aceștia au comis acte de vandalism împotriva palestinienilor. Violența a degenerat în momentul în care armata israeliană (IDF) a dispersat coloniștii, […] Articolul Rar moment de critică la Ierusalim: președintele Israelului denunță abuzurile coloniștilor apare prima dată în PRESShub.
Dominic Fritz despre obținerea cetățeniei române: „Patriotismul ca o iubire care se poate dobândi” # PressHub
Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a vorbit joi, într-un interviu pentru PRESShub, despre procesul dificil de obținere a cetățeniei române, despre patriotismul unui cetățean născut în Germania și a răspuns acuzațiilor recente privind accesul său la secrete de stat. Fritz a descris procesul birocratic de obținere a cetățeniei ca fiind „greu” și marcat de o „ceață”. […] Articolul Dominic Fritz despre obținerea cetățeniei române: „Patriotismul ca o iubire care se poate dobândi” apare prima dată în PRESShub.
Cine sunt directorii Romarm acuzați de ministrul Economiei că au fost numiți în funcții de către subordonați # PressHub
Corpul de Control al ministrului Economiei a verificat modul în care s-au făcut selecțiile pentru Consiliul de Administrație al Romarm și pentru funcția de director al companiei. Demnitarul a sesizat DNA după ce a demonstrat că șefii au fost aleși de subordonați, fără a verifica cineva condițiile de concurs. „Selecția s-a făcut cu încălcarea legii, […] Articolul Cine sunt directorii Romarm acuzați de ministrul Economiei că au fost numiți în funcții de către subordonați apare prima dată în PRESShub.
Cultura aduce profit, iar ChatGPT trebuie să respecte drepturile de autor: două momente din lumea culturală europeană cu implicații majore # PressHub
Un program-pilot derulat în Irlanda, care a oferit artiștilor și lucrătorilor din industria creativă un venit de bază necondiționat, a demonstrat că investițiile în cultură pot fi nu doar juste, ci și profitabile. Pentru fiecare euro investit de stat, economia irlandeză a câștigat înapoi 1,39 euro, relatează publicația The European Correspondent. Lansat în 2022, programul […] Articolul Cultura aduce profit, iar ChatGPT trebuie să respecte drepturile de autor: două momente din lumea culturală europeană cu implicații majore apare prima dată în PRESShub.
