S-a deschis Târgul de Crăciun din Sibiu: „Nu e cel mai mare Târg, dar are o atmosferă pe care, oricât ai încerca, nu poți să o copiezi” | FOTO

Corpul de Control al ministrului Economiei a verificat modul în care s-au făcut selecțiile pentru Consiliul de Administrație al Romarm și pentru funcția de director al companiei. Demnitarul a sesizat DNA după ce a demonstrat că șefii au fost aleși de subordonați, fără a verifica cineva condițiile de concurs. „Selecția s-a făcut cu încălcarea legii, […]