Un militar a aflat abia după 15 de ani de la întoarcerea dintr-o misiune externă de o diurnă care i s-ar fi cuvenit / Nu a mai primit niciun leu: trebuia, în primul rând, să-i ceară în maxim 3 ani / A aflat de bani întâmplător, de la foștii colegi
G4Media, 16 noiembrie 2025 08:10
Andrei J. a cerut în instanță obligarea MApN la plata diurnei în valută, a costurilor privind facilitarea relației cu familia și a dobânzii legale pentru...
Londra va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil / Obiectivul deciziei: să facă Regatul Unit mai puţin atractiv pentru migranţi
Regatul Unit va elimina accesul automat la ajutoarele sociale pentru solicitanţii de azil, în cadrul unei reforme ample menite să combată imigraţia ilegală, a anunţat,...
BREAKING FMI avertizează că România are nevoie de o ajustare fiscală suplimentară din 2027/ Măsuri propuse: Impozit progresiv, reforma impozitului pe proprietate, reducerea suplimentară a pragului pentru microîntreprinderi. Instituția îndeamnă la prudență în ceea ce privește salariile și pensiile
România are nevoie de o „ajustare fiscală suplimentară" începând cu 2027, prin specificarea în avans a unor măsuri concrete de reformă fiscală, pentru a stabiliza...
Acum 30 minute
Tesla, fără componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA / Tensiunile dintre SUA şi China au pus industria auto într-o stare de criză continuă în 2025
Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal, transmite News.ro. Producătorul...
Ceaţă în 21 de judeţe. Vixibilitate scăzută pe Centura Capitalei, pe A0 şi pe A3 Bucureşti – Ploieşti şi pe A7 Ploieşti – Buzău / Recomandăr pentru şoferi
Centrul Infotrafic din IGPR anunţă că duminică dimineaţă jumătate din judeţele ţării sunt afectate de ceaţă. care pe alocuri scade sun 100 de metri vizibilitatea...
Trump a cumpărat obligațiuni în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari în aproape două luni / Liderul SUA a urmărit producători de cipuri, companii de tehnologie, retaileri și bănci
Președintele SUA, Donald Trump, a cumpărat obligațiuni corporative și municipale în valoare de cel puțin 82 de milioane de dolari de la sfârșitul lunii august...
Sănătos în post / Medic: Atenție la e-uri. "Produsele ambalate, de exemplu pateuri de post sau cremvurşti de post, nu sunt recomandate" / Ce să mănânci pentru un post sănătos
Dr. Georgiana Bernea – David, medic specialist în diabet zaharat, nutriţie şi boli metabolice, a explicat pentru News.ro că în perioada postului, dacă dorim să...
Două animale de companie „simt" cancerul, infecțiile și crizele epileptice înainte ca simptomele să apară. Știu că ești bolnav până să descopere medicii
Când vine vorba de diagnosticarea precisă a unei boli, multă lume consideră că sunt necesare aparate și echipamente scumpe și de înaltă tehnologie, capabile să...
Un avion care a decolat din Catania a coborât până la 12 metri de mare / Erori ale pilotului, alarme și umbra „dezorientării" / Înregistrările din cabina avionului au fost șterse
Raportul preliminar al autorităților italiene privind evenimentele din 20 septembrie, când o aeronavă care a plecat de pe aeroportul din Catania, a pierdut altitudine imediat...
Soţia unui tehnician mort la explozia de la centrala nucleară de la Cernobîl e ucisă acasă de un atac cu drone rusești / Zelenski: "Nataliia a fost ucisă într-o nouă tragedie, provocată din nou de Kremlin"
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a reînnoit, sâmbătă, apelul său către partenerii Ucrainei pentru a obţine mai multe sisteme de apărare aeriană, în urma atacurilor ruseşti...
The Telegraph: Marea Britanie vrea să introducă o nouă taxă pentru locuinţele de mare valoare / 2,4 milioane de proprietăți vor fi evaluate
Ministrul britanic de Finanţe, Rachel Reeves, intenţionează să introducă o nouă taxă aplicată locuinţelor de mare valoare în viitorul buget anual, potrivit publicaţiei The Telegraph,...
România a învins Noua Zeelandă în cadrul Billie Jean King Cup / Duminică, tenismenele tricolore vor înfrunta Polonia
Ruxandra Bertea, Gabriela Lee, Mara Gae şi Monica Niculescu (foto) au obţinut victorii, sâmbătă, în meciul cu Noua Zeelandă din play-off-ul pentru preliminariile turneului final...
Reacția lui Mircea Lucescu după Bosnia – România 3 -1: "O ruşine! Când mă uit în ce hal de stadion jucam…" / "Arbitrul le-a lăsat toate faulturile"
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, sâmbătă seară, după meciul cu Bosnia, pierdut cu 1-3, că arbitrul a fost părtinitor, el precizând că la faza în...
Ouă cu cârnați de pui, pesto și roșii la cuptor / Un mic dejun savuros și foarte practic: îl poți lua ușor la birou, ca gustare
Cârnații din piept de pui, pesto-ul, roșiile și mozzarella se combină perfect și aduc o aromă italiană acestor felii de ou care seamănă cu frittata....
Rusia: Putin şi Netanyahu au discutat prin telefon despre evoluţiile din Orientul Mijlociu
Preşedintele rus Vladimir Putin şi prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu au avut o discuţie telefonică detaliată cu privire la evoluţiile din Orientul Mijlociu, a informat sâmbătă...
Ludovic Orban, consilier prezidențial: Cei de la USR îi folosesc imaginea preşedintelui / O să ajungă să-i enerveze pe simpatizanţii lui Nicuşor Dan
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban susţine că cei de la USR folosesc imaginea lui Nicuşor Dan în campania electorală pentru Primăria Capitalei şi consideră că acest...
Băsescu despre ipoteza Călin Georgescu, agent SIE: "Dacă aveam informații spuneam" / "Am discutat cu el, mi-am dat seama că spune numai prostii"
Fostul președinte Traian Băsescu a spus sâmbătă seară la România TV că nu a avut informații potrivit cărora Călin Georgescu ar fi fost agent SIE....
Michelle Obama spune că ţara „nu este pregătită să aibă o femeie preşedinte" / „Nu voi candida la preşedinţie!"
Fosta primă doamnă a SUA, Michelle Obama, a declarat că Statele Unite nu sunt pregătite pentru a avea o femeie ca preşedinte, referindu-se la eşecul...
Louis, prima pisică din lume care a urcat pe trei vârfuri montane fără niciun ajutor. Felina este o vedetă internațională
O pisică a devenit prima și singura felină din lume care a parcurs traseele montane Three Peaks, Catbells și The Great Ridge fără niciun ajutor.
Curtea Europeană interzice denumirea de gin fără alcool / Prin definiție, ginul conține alcool
Curtea Europeană de Justiție a luat decizia de a interzice denumirea de gin fără alcool în urma unui caz privind „Virgin Gin Alkoholfrei" produs de...
Nicolas Cage bifează un nou dezastru cinematografic cu The Carpenter's Son / În fond, ce ar putea merge rău dacă faci un film horror despre Iisus?
Noul film horror biblic „The Carpenter's Son", în care Nicolas Cage îl interpretează pe Iosif din Nazaret, a debutat cu recenzii critice dezastruoase, și a...
Netflix aduce Red Dead Redemption pe dispozitive mobile / Jocul va ajunge în versiuni îmbunătățite și pe PS5, Xbox Series și Switch 2
Un alt mare succes al Rockstar ajunge pe Netflix. Pe 2 decembrie, vei putea juca gratuit Red Dead Redemption și DLC-ul său cu zombie, Undead...
Tânăr mort în Alba, după ce s-a răsturnat cu maşina în albia unei văi / A căzut aproape 3 metri, într-o vale / Șoferul avea 20 de ani
Un tânăr din judeţul Cluj a murit după ce s-a răsturnat, sâmbătă seara, cu maşina în albia văii Ocoliş, transmite Agerpres. Potrivit unui comunicat transmis...
Este mai sănătos să mănânci doar până când ești sătul în proporție de 80%? Totul despre filosofia japoneză hara hachi bu, care te poate ajuta să îți schimbi obiceiurile alimentare
Ce este hara hachi bu? Nu este departe ca și stil de viață de dieta mediteraneană și se referă, parafrazând, la mâncatul conștient. Este un stil...
ANALIZĂ: Cum s-a dezvoltat infrastructura rutieră din vestul țării, cu ajutorul banilor europeni / Investiții de 1,9 miliarde de lei în Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş, grupate în Regiunea Vest
Județele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara și Timiş, grupate în Regiunea Vest, au investit și continuă să investească sume importante de bani în infrastructura locală. Sute de...
Daniel Băluţă şi-a depus candidatura din partea PSD la alegerile pentru Primăria Capitalei / A lipsit președintele PSD, Sorin Grindeanu / ”Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş” # G4Media
Candidatul PSD la Primăria Capitalei, Daniel Băluţă, şi-a depus candidatura, sâmbătă, pentru alegerile din 7 decembrie şi a afirmat că este încrezător în faptul că... © G4Media.ro.
Ludovic Orban, despre pensiile magistraţilor: Dacă magistrații nu acceptă condiţiile, să impunem un singur sistem de calcul al pensiilor / ”Să fie pe o bună egalitate în faţa legii pentru toţi angajaţii” # G4Media
Consilierul prezidenţial Ludovic Orban afirmă că Guvernul trebuie să adopte proiectul de lege privind pensiile magistraţilor în forma finală şi a precizat că poziţia exprimată... © G4Media.ro.
Libanul va depune o plângere la ONU împotriva Israelului î/ Zidul de frontieră ar fi depăşit Linia Albastră / ”O încălcare a suveranităţii şi integrităţii teritoriale a Libanului” # G4Media
Libanul va depune o plângere la Consiliul de Securitate al ONU împotriva Israelului pentru construirea unui zid de beton de-a lungul frontierei sudice libaneze, care... © G4Media.ro.
Sibiul are un nou muzeu, după o investiție de un milion de euro / Immersive Museum Sibiu pune în valoare new media și tehnologia # G4Media
Immersive Museum Sibiu, cel mai nou muzeu din Sibiu, este deschis începând de sâmbătă publicului larg, după o investiție de un milion de euro, anunță... © G4Media.ro.
LIVE România, meci de totul sau nimic cu Bosnia pentru locul secund în preliminariile CM 2026: Echipe de start # G4Media
Echipa națională de fotbal a României joacă un meci de totul sau nimic cu Bosnia, la Zenica, pentru locul secund în grupa H a preliminariilor... © G4Media.ro.
Selecționata Austriei de fotbal este aproape sigură de calificarea la Campionatul Mondial 2026 din SUA după ce a câștigat sâmbătă seară cu Cipru la Larnaca,... © G4Media.ro.
Rugby: România a pierdut meciul test cu Statele Unite, scor 18-26 / Partida s-a desfășurat la București # G4Media
Echipa naţională a rugby a României a pierdut sâmbătă, pe propriul teren, scor 18-26, meciul test susţinut în compania echipei Statelor Unite ale Americii, transmite... © G4Media.ro.
Emisarul lui Trump pentru Africa denunţă ”atrocităţi inacceptabile” în războiul din Sudan / ONU a descris situația de aici drept ”cea mai gravă criză umanitară„ actuală din lume # G4Media
Emisarul preşedintelui american pentru Africa, Massad Boulos, a declarat sâmbătă, într-o discuţie cu AFP, că războiul din Sudan a provocat ”cea mai mare criză umanitară... © G4Media.ro.
Rapid se califică în grupele European League la handbal feminic / Jucătoarele au remontat eşecul din tur cu HSG Bensheim # G4Media
Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, în deplasare, formaţia HSG Bensheim/Auerbach Flames, scor 32-21 (17-11), în manşa retur din turul 3 al European League, astfel... © G4Media.ro.
Accident cu o ambulanță în Timiș: o femeie a murit / Ea se afla în ambulanță, avea nevoie de dializă # G4Media
Poliţiştii timişeni au extins cercetările asupra şoferului care a provocat, sâmbătă, un accident rutier în care a fost implicată şi o ambulanţă în care se... © G4Media.ro.
Este fals că NASA ar fi admis că obiectul 3I/Atlas este o navă „cu ocupanți non-umani”, așa cum susțin mesaje de pe rețelele sociale care... © G4Media.ro.
Amazon se alătură Microsoft în susținerea legislației care restricționează și mai mult capacitatea producătorului de cipuri Nvidia de a exporta cipuri către China, a relatat Wall Street Journal,... © G4Media.ro.
Incendiu la o pensiune din Mahmudia (Tulcea) / ISU: Nu ar fi persoane blocate în unitatea de cazare # G4Media
Un incendiu s-a produs, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, iar mai multe echipaje de pompieri intervin la acest moment pentru stingerea focului. Pompierii... © G4Media.ro.
În Turcia, pentru 10 centimetri în plus / Nebunia alungirii oaselor la persoanele sănătoase / „Costă până la 50.000 de euro, durerea este insuportabilă: ca o explozie în interiorul corpului” # G4Media
În Turcia, în 2024, peste 1,5 milioane de turiști din motive medicale. În ultima vreme, alungirea oaselor pentru persoanele frustrate că au o înălțime sub... © G4Media.ro.
”Sistemul ucide”: Mii de persoane au manifestat în Macedonia de Nord / Au cerut dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-o discotecă / Luni începe procesul # G4Media
Mai multe mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în sprijinul familiilor victimelor incendiului care a provocat moartea a 63... © G4Media.ro.
Handbal feminin: CSM Bucureşti, a patra victorie din Liga Campionilor, în ultimul meci din 2025 # G4Media
Campioana CSM Bucureşti a învins şi sâmbătă, pe teren propriu, formaţia Sola HK, scor 34-31 (20-12), în etapa a VIII-a a Ligii Campionilor. Este a... © G4Media.ro.
Cazul fetiței care a decedat la stomatolog: Acuzaţii ale tatălui la adresa reprezentanţilor clinicii / ”Au vrut să muşamalizeze tot. În timp ce o resuscitau, ei chemaseră avocatul” # G4Media
Tatăl fetiţei de doi ani care a murit la o clinică din Bucureşti după ce a fost sedată pentru o intervenţie stomatologică îi acuză pe... © G4Media.ro.
O tânără italiancă își injectează Ozempic cumpărat online pentru a slăbi și ajunge în comă / „Flaconul conținea insulină” # G4Media
Voia să ”dea jos” câteva kilograme, dar a ajuns în comă și era să moară. Asta i s-a întâmplat unei femei de 31 de ani... © G4Media.ro.
Cerbul lopătar, din nou în pădurile Iașului după zeci de ani de dispariție / Animalul nu a mai fost văzut aici de cel puțin 100 de ani / 25 de exemplare au fost cumpărate din țară și din Polonia # G4Media
După o absență de zeci de ani din zonele de deal și câmpie, cerbul lopătar, unul dintre cele mai frumoase animale din România, a apărut... © G4Media.ro.
Turneul Campionilor: Pentru al treilea an consecutiv, Jannik Sinner este în finală / A câștigat în 2 seturi cu Alex De Minaur # G4Media
Italianul Jannik Sinner, numărul 2 mondial, s-a calificat sâmbătă pentru a treia oară consecutiv în finala Turneului Campionilor, învingându-l sâmbătă, la Torino, pe australianul Alex... © G4Media.ro.
Doi actori legendari, ambii laureați cu premiul Oscar, Michael Caine și Matthew McConaughey, au semnat parteneriate cu o companie de tehnologie vocală, ElevenLabs, care le... © G4Media.ro.
Baidu a lansat două noi procesoare pentru inteligență artificială, afirmând că produsele pot oferi companiilor chineze putere de calcul mai performantă, la costuri reduse și controlată... © G4Media.ro.
Adio, ora de vară? Propunerea Spaniei divide Europa și redeschide subiectul / România susține actualul sistem # G4Media
Madridul reia discuția privind abolirea orei de vară începând cu 2026 și reaprinde dezbaterea în Europa: între cei care doresc mai multă lumină seara și... © G4Media.ro.
Prim-ministrul Saxoniei vrea reluarea aprovizionării cu energie din Rusia după încheierea războiului în Ucraina / ”Rusia trebuie să fie din nou un partener comercial în viitor” # G4Media
Prim-ministrul landului german Saxonia (est), Michael Kretschmer, s-a pronunţat pentru reluarea aprovizionării cu resurse energetice din Rusia după încheierea războiului în Ucraina, transmite dpa. ”Este... © G4Media.ro.
Pilotul spaniol Alex Marquez s-a impus sâmbătă în cursa de sprint a Marelului Premiu MotoGP de la Valencia, în ultima etapă a sezonului, transmite News.ro.... © G4Media.ro.
