„Am meritat victoria” Edin Dzeko, entuziasmat după victoria Bosniei în fața României: „Această echipă are viitor”
Golazo.ro, 16 noiembrie 2025 11:20
Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.
Acum 15 minute
11:30
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Bosnia - România.
Acum 30 minute
11:20
Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.
Acum o oră
11:00
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani) a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu și dacă selecționerul va continua sau nu la echipa națională.
10:50
„Pretențiile unei națiuni mari, resursele unei națiuni mici” Un fost internațional critică așteptările fanilor: „Ignorăm realitatea” # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Florin Gardoș (37 de ani) a criticat așteptările pe care le consideră nerealiste legate de națională. Fostul fundaș a mai spus că România nu poate concura cu echipe mult mai valoroase.
Acum 2 ore
10:30
„Barajul e cel mai important” Chipciu se așteaptă la o „dublă” complicată după înfrângerea de la Zenica + Ce a zis despre Drăguș # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că „tricolorii” s-au relaxat după ce au dominat prima repriză și au dat șansa gazdelor să controleze jocul.
10:20
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce li s-a întâmplat comentatorilor Emil Grădinescu și Costi Mocanu.
10:10
„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă # Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre eșecul de la Zenica din penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 4 ore
09:20
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu nu acceptă criticile. Sâmbătă noapte, la conferința de presă care a urmat eșecului din Bosnia (1-3), selecționerul s-a aprins când i s-a arătat o eroare mare în jocul „tricolorilor”.
Acum 12 ore
02:00
A ieșit plin de sânge FOTO. Cum arată Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată. Adversarul a scăpat nepedepsit: „Arbitrul mi-a spus că a greșit” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Marius Marin (27 de ani), a vorbit despre cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
02:00
A urlat la ziariștii bosniaci! VIDEO. Mircea Lucescu a reacționat șocant la conferința de presă: „Eu vorbesc, nu tu!” # Golazo.ro
Mircea Lucescu s-a înfuriat și s-a răstit la un jurnalist bosniac în timpul conferinței de la Zenica. „Aici noi trebuie să vorbim. Tu ce vrei?”.
01:40
Denis Drăguș, dărâmat VIDEO. Atacantul și-a găsit cu greu cuvintele după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau doar să-mi cer scuze” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) și-a prezentat scuzele, după cartonașul roșu încasat în minutul 67 al partidei, când scorul era 1-1.
01:10
„Arbitrul le-a permis tot!” Mircea Lucescu, despre bosniaci: „Dacă noi suntem țigani , ei ce sunt?” + Întrebarea care l-a făcut să plece de la interviu # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a comentat cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
01:00
Ianis Hagi, furios pe arbitru A răbufnit după eșecul cu Bosnia: „Asta i-am spus! Mi-a comunicat că e «primul pas» ” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a comentat cele întâmplate, la finalul partidei.
01:00
Provocatori Ce au făcut ultrașii români la sfârșitul jocului de la Zenica » Scutierii care-i păzeau au intrat tare în ei # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească.
00:40
Mihăilă își face mea culpa Ce-și reproșează fotbalistul României după înfrângerea cu Bosnia: „De la mine a plecat” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valentin Mihăilă (25 de ani) și-a recunoscut vina de la golul egalizator al oaspeților.
00:30
Jandarmeria a confiscat tot FOTO. Cu ce voiau să intre ultrașii români pe stadion în Bosnia! Comunicatul lui Dinamo după ce s-a aflat că sunt fanii „câinilor” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Un grup de ultrași veniți prin Serbia să-i susțină pe „tricolori” au fost opriți la aproximativ 60 de kilometri de Zenica.
00:20
Drăguș l-a „bătut” pe Vlădoiu Atacantul naționalei, prăbușit pe tunel după ce a intrat în istorie: a depășit recordul de la Mondialul 1994 # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost eliminat la scurt timp de la intrarea sa pe teren. Atacantul naționalei a stabilit și record negativ. Detalii, în rândurile de mai jos.
00:10
Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!” Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, au explicat motivul problemelor tehnice din prima repriză.
00:00
Prăbușiți! România n-a profitat de 45 de minute bune. De ce ne-a sufocat Bosnia și marea greșeală a lui Lucescu # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Am avut o primă repriză care ne dădea speranțe, am condus cu 1-0 la pauză. Dar ce s-a întâmplat în repriza secundă ne-a făcut să dispărem din joc și Bosnia ne-a lovit crunt.
00:00
Cristian Geambașu, concluzii după Bosnia - România: Mici, mici, dar nu cu muștar
15 noiembrie 2025
23:50
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Eșecul de la Zenica a dat foc aproape tuturor scenariilor optimiste pentru calificarea la CM 2026.
23:30
„De asta am nevoie” Mircea Lucescu și-a explicat alegerile din „primul 11” pentru partida cu Bosnia # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, și-a explicat alegerile din „primul 11” pentru partida de la Zenica.
23:20
Titular bosniac, blocat de austrieci Selecționerul Sergej Barbarez, nevoit să schimbe echipa în ziua meciului cu România: „Nu e fair-play” # Golazo.ro
Selecționerul Bosniei și Herțegovina, Sergej Barbarez, nu a putut folosi împotriva României echipa de start pe care a pregătit-o pentru confruntarea de foc de la Zenica.
23:10
Probleme tehnice FOTO. Platforma pe care românii urmăreau meciul cu Bosnia a cedat în primele minute # Golazo.ro
Prima Play, platforma de streaming Clever Media Group, companie care deține atât Prima TV cât și canalele Prima Sport a avut probleme logistice la începutul meciului dintre Bosnia și România.
23:00
Protestul fanaticilor FOTO. BH Fanaticos, nucleul dur al galeriei Bosniei, s-a ținut de cuvânt! Protest vizibil din afara arenei: atacuri și la adresa românilor # Golazo.ro
Ultrașii bosniaci din gruparea BH Fanaticos, aflați de o perioadă bună în conflict cu conducerea Federației de Fotbal din Bosnia, și-au respectat promisiunea de a boicota meciul cu România, iar absența lor s-a simțit din plin.
Acum 24 ore
22:40
Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o execuție de senzație # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.
22:10
Ne-au sfâșiat imnul! Bosniacii s-au răzbunat și ne-au fluierat asurzitor tot momentul imnului nostru # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au fost întâmpinați ostil pe arena Bilino Polje din Zenica. Ne-au huiduit imnul de la un capăt la altul. Nu s-a auzit deloc. Și s-a strigat repetat „țiganii, țiganii”.
21:50
Vedeta FCSB e din nou în tribune MM Stoica: „Cel mai important jucător de la FCSB n-a fost considerat niciodată important la națională” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a-l lăsa pe Darius Olaru (27 de ani) în afara lotului la partida cu Bosnia.
21:30
Derapaj rasist la Zenica Ce s-a auzit pe stadion înainte de meciul decisiv Bosnia - România # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Fanii gazdelor au avut un derapaj rasist la adresa „tricolorilor”, înainte de startul partidei din preliminariile CM 2026.
21:20
„Luce nu se dezice!” Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11” al României, direct de la Zenica: „El era singura soluție” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
20:50
Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica # Golazo.ro
Inainte de partida Bosnia - România, meci extrem de important pentru „tricolori”, echipele naționale ale României și Moldovei au avut un dialog prin intermediul rețelelor de socializare.
20:30
„Mă interesează la fel de mult ca...” Ralf Rangnick, replică arogantă după o lună! Ce a spus despre declarațiile lui Lucescu # Golazo.ro
Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a oferit o replică lui Mircea Lucescu (80 de ani).
20:20
CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League # Golazo.ro
CSM București - Sola HK 34-31. Campioana României a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.
20:10
Jurgen Klopp (58 de ani), șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull, a semnat cu postul german Magenta TV și va fi analist pe timpul Cupei Mondiale din 2026.
19:40
Forțele speciale, în acțiune la Zenica FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Înainte de partida crucială de la Zenica, autoritățile din Bosnia s-au mobilizat pentru a preveni eventuale incidente.
19:30
Tamaș, replică tăioasă Cum a reacționat după ce a văzut conferința lui Mircea Lucescu: „După mintea mea, așa aș fi făcut” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Gabi Tamaș (42 de ani), fost internațional român, a vorbit despre conferința de presă premergătoare partidei, a lui Mircea Lucescu (80 de ani).
19:20
„Nu poți construi absolut nimic altfel” Răzvan Burleanu a prefațat duelul cu Bosnia » Încredere mare în „tricolori”: „Sunt sigur de asta” # Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre meciul crucial din preliminariile CM 2026.
18:50
România U19, remiză cu Finlanda „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare la EURO 2026 # Golazo.ro
România U19 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa similară a Finlandei, într-un meci din preliminariile EURO 2026.
18:40
„Ar trebui să-i fie rușine” Cristiano Ronaldo, criticat dur în Portugalia după ce a fost eliminat cu Irlanda: „Scene teatrale” # Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost criticat dur în presa din Portugalia după ce a fost eliminat în înfrângerea cu Irlanda, scor 0-2.
18:30
Sinner, parcurs imaculat VIDEO. Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv # Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este primul finalist de la Turneul Campionilor, după ce l-a învins în semifinale pe Alex De Minaur (26 de ani, #7 ATP), scor 7-5, 6-2.
18:20
„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența” # Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
18:00
Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat # Golazo.ro
Jurnaliștii bosniaci au cerut interzicerea românilor la Zenica. Un fan al „tricolorilor” a glorificat un criminal de război condamnat pe viață.
17:40
Cipru - Austria LIVE de la 19:00 » Meciul care poate aduce România în lupta pentru calificarea directă! Toate calculele # Golazo.ro
Cipru va juca împotriva Austriei, într-un duel decisiv pentru elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani), astăzi, de la 19:00. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
16:50
Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare # Golazo.ro
Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.
16:20
Reproș pentru conducerea de la Rapid Bergodi a vorbit despre plecarea din Giulești: „Am rămas dezamăgit. Nu meritam să plec” # Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre momentul plecării sale de la Rapid.
15:50
A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial” # Golazo.ro
Jerome Rothen (47 de ani), l-a criticat pe Kylian Mbappe (26 de ani) că nu va face deplasarea la Baku.
15:20
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România # Golazo.ro
În drum spre Zenica, ultrașii români s-au oprit în Serbia, unde s-au pozat alături de ultrașii sârbi, înainte de meciul dintre Bosnia și România.
15:20
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu” # Golazo.ro
Enes Sipovic a făcut turul lumii cu fotbalul. A jucat șase ani în România, la începutul carierei, apoi sportul l-a dus în Maroc, Qatar, Arabia Saudită și India. Peste tot a avut momente neașteptate. Unele frumoase, altele șocante.
14:40
„Am avut episoade de depresie” Samuel Umtiti a vorbit despre problemele care i-au pus capăt carierei și neînțelegerile cu staff-ul medical de la Barcelona # Golazo.ro
Samuel Umtiti (32 de ani), fost campion mondial cu Franța, a rememorat cea mai delicată perioadă a carierei sale.
14:40
Fostă olimpică, jefuită Sportiva a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro, printre care și medaliile de aur # Golazo.ro
Fosta patinatoare franceză Surya Bonaly (51 de ani) a anunțat că locuința ei din West Las Vegas a fost jefuită, iar hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare, inclusiv medaliile de aur.
