„Am meritat victoria” Edin Dzeko, entuziasmat după victoria Bosniei în fața României: „Această echipă are viitor”

Golazo.ro, 16 noiembrie 2025 11:20

Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Golazo.ro

Acum 15 minute
11:30
Dan Udrea Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic! Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre Bosnia - România.
Acum 30 minute
11:20
„Am meritat victoria” Edin Dzeko, entuziasmat după victoria Bosniei în fața României: „Această echipă are viitor” Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Edin Dzeko (39 de ani) crede că evenimentele din prima jumătate a reprizei secunde au oferit un avantaj „dragonilor”.
Acum o oră
11:00
„Și-a câștigat dreptul” Pleacă Mircea Lucescu de la națională? Oficialul FRF a dat răspunsul Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani) a vorbit despre situația lui Mircea Lucescu și dacă selecționerul va continua sau nu la echipa națională.
10:50
„Pretențiile unei națiuni mari, resursele unei națiuni mici” Un fost internațional critică așteptările fanilor:  „Ignorăm realitatea” Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Florin Gardoș (37 de ani) a criticat așteptările pe care le consideră nerealiste legate de națională. Fostul fundaș a mai spus că România nu poate concura cu echipe mult mai valoroase.
Acum 2 ore
10:30
„Barajul e cel mai important” Chipciu se așteaptă la o „dublă” complicată după înfrângerea de la Zenica + Ce a zis despre Drăguș Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Alexandru Chipciu (36 de ani) crede că „tricolorii” s-au relaxat după ce au dominat prima repriză și au dat șansa gazdelor să controleze jocul.
10:20
Cătălin Tolontan Și în România se taie microfonul Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre ce li s-a întâmplat comentatorilor Emil Grădinescu și Costi Mocanu.
10:10
„Vârtej al neputinței” Mihai Stoichiță, despre înfrângerea de la Zenica + A vorbit despre o posibilă revanșă Golazo.ro
Bosnia - România 3-1. Mihai Stoichiță (71 de ani), directorul tehnic al Federației Române de Fotbal, a vorbit despre eșecul de la Zenica din penultima etapă a preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026.
Acum 4 ore
09:20
Il Luce, contre cu GOLAZO.ro Enervat de o întrebare, după eșecul cu Bosnia: „Chiar nu aveți să vă reproșați nimic?”. I-a certat tot pe jucători Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1.  Mircea Lucescu nu acceptă criticile. Sâmbătă noapte, la conferința de presă care a urmat eșecului din Bosnia (1-3), selecționerul s-a aprins când i s-a arătat o eroare mare în jocul „tricolorilor”.
Acum 12 ore
02:00
A ieșit plin de sânge FOTO. Cum arată Marius Marin, după ce s-a ales cu urechea tăiată. Adversarul a scăpat nepedepsit: „Arbitrul mi-a spus că a greșit” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Marius Marin (27 de ani), a vorbit despre cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
02:00
A urlat la ziariștii bosniaci! VIDEO. Mircea Lucescu a reacționat șocant la conferința de presă: „Eu vorbesc, nu tu!” Golazo.ro
Mircea Lucescu s-a înfuriat și s-a răstit la un jurnalist bosniac în timpul conferinței de la Zenica. „Aici noi trebuie să vorbim. Tu ce vrei?”.
01:40
Denis Drăguș, dărâmat VIDEO. Atacantul și-a găsit cu greu cuvintele după eliminarea din meciul cu Bosnia: „Vreau doar să-mi cer scuze” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) și-a prezentat scuzele, după cartonașul roșu încasat în minutul 67 al partidei, când scorul era 1-1.
01:10
„Arbitrul le-a permis tot!”  Mircea Lucescu, despre bosniaci: „Dacă noi suntem  țigani , ei ce sunt?” + Întrebarea care l-a făcut să plece de la interviu Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul echipei naționale, a comentat cele întâmplate la Zenica, la finalul partidei.
01:00
Ianis Hagi, furios pe arbitru A răbufnit după eșecul cu Bosnia: „Asta i-am spus! Mi-a comunicat că e «primul pas» ” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Ianis Hagi (27 de ani), mijlocașul echipei naționale, a comentat cele întâmplate, la finalul partidei.
01:00
Provocatori Ce au făcut ultrașii români la sfârșitul jocului de la Zenica » Scutierii care-i păzeau au intrat tare în ei Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. La finalul partidei, fanii radicali ai „tricolorilor” n-au acceptat înfrângerea și au incitat tot stadionul Bilino Polje. Trupele de șoc ale poliției bosniace i-au împins și i-au făcut să se oprească.
00:40
 Mihăilă își face mea culpa Ce-și reproșează fotbalistul României după înfrângerea cu Bosnia: „De la mine a plecat” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Valentin Mihăilă (25 de ani) și-a recunoscut vina de la golul egalizator al oaspeților.
00:30
Jandarmeria a confiscat tot FOTO. Cu ce voiau să intre ultrașii români pe stadion în Bosnia! Comunicatul lui Dinamo după ce s-a aflat că sunt fanii „câinilor” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Un grup de ultrași veniți prin Serbia să-i susțină pe „tricolori” au fost opriți la aproximativ 60 de kilometri de Zenica.
00:20
Drăguș l-a „bătut” pe Vlădoiu  Atacantul naționalei, prăbușit pe tunel după ce a intrat în istorie: a depășit recordul de la Mondialul 1994 Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Denis Drăguș (26 de ani) a fost eliminat la scurt timp de la intrarea sa pe teren. Atacantul naționalei a stabilit și record negativ. Detalii, în rândurile de mai jos.
00:10
Emil Grădinescu: „Sabotaj, primitivism!” Comentatorii meciului Bosnia - România, revoltați pentru ce le-au făcut bosniacii la Zenica Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, au explicat motivul problemelor tehnice din prima repriză.
00:00
Prăbușiți! România n-a profitat de 45 de minute bune. De ce ne-a sufocat Bosnia și marea greșeală a lui Lucescu Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Am avut o primă repriză care ne dădea speranțe, am condus cu 1-0 la pauză. Dar ce s-a întâmplat în repriza secundă ne-a făcut să dispărem din joc și Bosnia ne-a lovit crunt.
00:00
Cristian Geambașu Mici, mici, dar nu cu muștar Golazo.ro
Cristian Geambașu, concluzii după Bosnia - România: Mici, mici, dar nu cu muștar
15 noiembrie 2025
23:50
Calcule pentru baraj Cum mai poate ajunge România la CM 2026, după ce a încheiat pe locul 3 preliminariile Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA 3-1. Eșecul de la Zenica a dat foc aproape tuturor scenariilor optimiste pentru calificarea la CM 2026.
23:30
„De asta am nevoie”  Mircea Lucescu și-a explicat alegerile din „primul 11” pentru partida cu Bosnia Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani), selecționerul României, și-a explicat alegerile din „primul 11” pentru partida de la Zenica.
23:20
Titular bosniac, blocat de austrieci Selecționerul Sergej Barbarez, nevoit să schimbe echipa  în ziua meciului cu România: „Nu e fair-play” Golazo.ro
Selecționerul Bosniei și Herțegovina, Sergej Barbarez, nu a putut folosi împotriva României echipa de start pe care a pregătit-o pentru confruntarea de foc de la Zenica.
23:10
Probleme tehnice FOTO.  Platforma pe care românii urmăreau meciul cu Bosnia a cedat în primele minute  Golazo.ro
Prima Play, platforma de streaming Clever Media Group, companie care deține atât Prima TV cât și canalele Prima Sport a avut probleme logistice la începutul meciului dintre Bosnia și România.
23:00
Protestul fanaticilor FOTO. BH Fanaticos, nucleul dur al galeriei Bosniei, s-a ținut de cuvânt! Protest vizibil din afara arenei: atacuri și la adresa românilor Golazo.ro
Ultrașii bosniaci din gruparea BH Fanaticos, aflați de o perioadă bună în conflict cu conducerea Federației de Fotbal din Bosnia, și-au respectat promisiunea de a boicota meciul cu România, iar absența lor s-a simțit din plin.
Acum 24 ore
22:40
Bîrligea i-a amuțit pe bosniaci   FOTO. Atacantul celor de la FCSB a deschis scorul cu o  execuție de senzație Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, a deschis scorul pentru „tricolori”, în minutul 17 al partidei.
22:10
Ne-au sfâșiat imnul! Bosniacii s-au răzbunat și ne-au fluierat asurzitor tot momentul imnului nostru Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. „Tricolorii” au fost întâmpinați ostil pe arena Bilino Polje din Zenica. Ne-au huiduit imnul de la un capăt la altul. Nu s-a auzit deloc. Și s-a strigat repetat „țiganii, țiganii”.
21:50
Vedeta FCSB e din nou în tribune MM Stoica: „Cel mai important jucător de la FCSB n-a fost considerat niciodată important la națională” Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a comentat decizia lui Mircea Lucescu (80 de ani) de a-l lăsa pe Darius Olaru (27 de ani) în afara lotului la partida cu Bosnia.
21:30
Derapaj rasist la Zenica Ce s-a auzit pe stadion înainte de meciul decisiv Bosnia - România Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Fanii gazdelor au avut un derapaj rasist la adresa „tricolorilor”, înainte de startul partidei din preliminariile CM 2026.
21:20
„Luce nu se dezice!” Cum a gândit selecționerul? Analiza primului „11” al României, direct de la Zenica: „El era singura soluție” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Mircea Lucescu (80 de ani) mizează pe o formulă superofensivă în duelul care va decide locul 2 în grupa H din preliminariile CM 2026.
20:50
Moldova, alături de România Mesajul Federației de la Chișinău, înainte de meciul „tricolorilor” cu Bosnia » De ce îi interesează rezultatul de la Zenica Golazo.ro
Inainte de partida Bosnia - România, meci extrem de important pentru „tricolori”, echipele naționale ale României și Moldovei au avut un dialog prin intermediul rețelelor de socializare.
20:30
„Mă interesează la fel de mult ca...”  Ralf Rangnick, replică  arogantă după o lună! Ce a spus despre declarațiile lui Lucescu Golazo.ro
Ralf Rangnick (67 de ani), selecționerul Austriei, i-a oferit o replică lui Mircea Lucescu (80 de ani).
20:20
CSM București - Sola HK 34 - 31 „Tigroaicele” au câștigat ultimul meci din 2025 în EHF Champions League Golazo.ro
CSM București - Sola HK 34-31. Campioana României a câștigat ultimul meci programat în acest an în Liga Campionilor.
20:10
Jurgen Klopp a semnat Ce funcție va ocupa legendarul antrenor german Golazo.ro
Jurgen Klopp (58 de ani), șef al departamentului global de fotbal de la Red Bull, a semnat cu postul german Magenta TV și va fi analist pe timpul Cupei Mondiale din 2026.
19:40
Forțele speciale, în acțiune la Zenica  FOTO + VIDEO: Autoritățile din Bosnia au luat măsuri de securitate excepționale înainte de meciul cu România Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Înainte de partida crucială de la Zenica, autoritățile din Bosnia s-au mobilizat pentru a preveni eventuale incidente.
19:30
Tamaș, replică tăioasă Cum a reacționat după ce a văzut conferința lui Mircea Lucescu: „După mintea mea, așa aș fi făcut” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Gabi Tamaș (42 de ani), fost internațional român, a vorbit despre conferința de presă premergătoare partidei, a lui Mircea Lucescu (80 de ani).
19:20
„Nu poți construi absolut nimic altfel” Răzvan Burleanu a prefațat duelul cu Bosnia » Încredere mare în „tricolori”: „Sunt sigur de asta” Golazo.ro
BOSNIA - ROMÂNIA. Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele FRF, a vorbit despre meciul crucial din preliminariile CM 2026.
18:50
România U19, remiză cu Finlanda  „Tricolorii” sunt pe primul loc în grupa de calificare la  EURO 2026 Golazo.ro
România U19 a remizat, scor 1-1, cu reprezentativa similară a Finlandei, într-un meci din preliminariile EURO 2026.
18:40
„Ar trebui să-i fie rușine”  Cristiano Ronaldo, criticat dur în Portugalia după ce a fost eliminat cu Irlanda: „Scene teatrale” Golazo.ro
Cristiano Ronaldo (40 de ani) a fost criticat dur în presa din Portugalia după ce a fost eliminat în înfrângerea cu Irlanda, scor 0-2.
18:30
Sinner, parcurs imaculat VIDEO.  Fostul lider ATP s-a calificat în finala Turneului Campionilor pentru al treilea an consecutiv Golazo.ro
Jannik Sinner (24 de ani, #2 ATP) este primul finalist de la Turneul Campionilor, după ce l-a învins în semifinale pe Alex De Minaur (26 de ani, #7 ATP), scor 7-5, 6-2.
18:20
„Poate se întâmplă un miracol” Dan Petrescu visează în continuare la o  calificare directă a României la CM 2026: „Ei pot face diferența” Golazo.ro
Dan Petrescu (57 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, crede că România va câștiga duelul contra Bosniei.
18:00
Bosniacii cer interzicerea fanilor români FOTO. Criminal de război, elogiat de ultrași înainte de meci! Ce banner au afișat Golazo.ro
Jurnaliștii bosniaci au cerut interzicerea românilor la Zenica. Un fan al „tricolorilor” a glorificat un criminal de război condamnat pe viață.
17:40
Cipru - Austria  LIVE de la 19:00 » Meciul care poate aduce România în lupta pentru calificarea directă! Toate calculele Golazo.ro
Cipru va juca împotriva Austriei, într-un duel decisiv pentru elevii lui Mircea Lucescu (80 de ani), astăzi, de la 19:00. Partida va fi transmisă în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1
16:50
Accidentare horror Un mijlocaș ghanez și-a rupt piciorul într-un amical cu Japonia » Imaginile sunt înfiorătoare Golazo.ro
Abu Francis (24 de ani), internaționalul ghanez legitimat la Toulouse, a suferit o accidentare cumplită în amicalul pierdut cu Japonia, scor 0-2.
16:20
Reproș pentru conducerea de la Rapid Bergodi a vorbit despre plecarea din Giulești: „Am rămas dezamăgit. Nu meritam să plec” Golazo.ro
Cristiano Bergodi (61 de ani), antrenorul celor de la U Cluj, a vorbit despre momentul plecării sale de la Rapid.
15:50
A simulat Mbappe o accidentare? Un fost internațional francez e convins: „Există jucători sătui de acest tratament preferențial” Golazo.ro
Jerome Rothen (47 de ani), l-a criticat pe Kylian Mbappe (26 de ani) că nu va face deplasarea la Baku.
15:20
Sârbii s-au pozat cu românii FOTO. Imaginea postată de ultrașii din țară care fac deplasarea la Zenica, pentru meciul Bosnia - România Golazo.ro
În drum spre Zenica, ultrașii români s-au oprit în Serbia, unde s-au pozat alături de ultrașii sârbi, înainte de meciul dintre Bosnia și România.
15:20
„Eram decapitat” Povești incredibile trăite de bosniacul Enes Sipovic în fotbal: „O bancnotă de 25 de dolari și capul meu” Golazo.ro
Enes Sipovic a făcut turul lumii cu fotbalul. A jucat șase ani în România, la începutul carierei, apoi sportul l-a dus în Maroc, Qatar, Arabia Saudită și India. Peste tot a avut momente neașteptate. Unele frumoase, altele șocante.
14:40
„Am avut episoade de depresie”  Samuel Umtiti a vorbit despre problemele care i-au pus capăt carierei și neînțelegerile cu staff-ul medical de la Barcelona Golazo.ro
Samuel Umtiti (32 de ani), fost campion mondial cu Franța, a rememorat cea mai delicată perioadă a carierei sale.
14:40
Fostă olimpică, jefuită Sportiva a fost deposedată de bunuri în valoare de 6.000 de euro, printre care și medaliile de aur Golazo.ro
Fosta patinatoare franceză Surya Bonaly (51 de ani) a anunțat că locuința ei din West Las Vegas a fost jefuită, iar hoții au fugit cu mai multe obiecte de valoare, inclusiv medaliile de aur.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.