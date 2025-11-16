Elveția respinge criticile potrivit cărora noul acord comercial cu SUA reprezintă o capitulare în fața lui Trump: „Nu ne-am vândut sufletul diavolului”
HotNews.ro, 16 noiembrie 2025 16:00
Guvernul de la Berna a anunțat vineri un acord comercial-cadru neobligatoriu cu Statele Unite care precedere reducerea taxele vamale aplicate exporturilor elveţiene de la 39% la 15%, dar și un angajament al companiilor elveţiene de…
Acum 10 minute
16:10
INTERVIU. „Cinismul și individualismul au devenit atât de prezente în viața noastră”. Regizorul filmului „Interior Zero”, după romanul Laviniei Braniște, vorbește despre o societate prea puțin atentă la cei vulnerabili # HotNews.ro
Eugen Jebeleanu este unul dintre regizorii care și-au croit un drum aparte între teatru și film, explorând teme delicate precum vulnerabilitatea, excluderea, constrângerile sociale și mecanismele interioare ale omului contemporan. După succesul filmului „Câmp de…
16:10
Fată de 13 ani, agresată sexual și tâlhărită de un bărbat în liftul unui bloc din București # HotNews.ro
Fata a fost agresată de un bărbat de 50 de ani, care a blocat liftul între etaje. Incidentul a avut loc într-un bloc din Sectorul 3, anunță Poliția Capitalei. Potrivit unui comunicat transmis duminică de…
Acum 30 minute
16:00
15:50
Adrian Țuțuianu, fost ministru și senator PSD, și-a depus dosarul de candidatură pentru funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente # HotNews.ro
Secretarul de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, fost ministru și senator PSD, Adrian Țuțuianu, a anunțat duminică că și-a depus dosarul de candidatură pentru șefia Autorității Electorale Permanente (AEP). Țuțuianu a demisionat joi…
Acum o oră
15:30
Clinica stomatologică unde a murit fetița de 2 ani susține că face anchetă pentru a stabili cum s-a ajuns ca activitatea să înceapă înainte de finalizarea autorizării # HotNews.ro
Reprezentanții Crystal Dental Clinic au transmis, duminică, că nu există nicio concluzie oficială care să lege situația administrativă de cauza medicală a decesului fetiței de doi ani. Totusi, clinica spune că verifică cum s-a ajuns…
15:30
O taxă pentru alimentele procesate nesănătoase, luată în calcul de Comisia Europeană. Este vizată și legislația de control al tutunului # HotNews.ro
Comisia Europeană ia în calcul să propună o taxă pentru alimentele ultra-procesate cu conținuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, se arată într-un proiect consultat duminică de dpa, potrivit Agerpres. Proiectul urmează să fie prezentat…
Acum 2 ore
15:10
Șeful ANAF: „Nu este ușor să faci o colectare corectă” / „Să nu-i credeți pe cei care vă spun o poveste în care sunt victime, dar ei nu se prezintă în fața organului de inspecție fiscală sau de executare silită” # HotNews.ro
Ultimele măsuri fiscale luate „au produs efecte” în zona colectării, a declarat șeful ANAF, Adrian Nica, adăugând că încasările din 2025 „sunt mai bune decât în perioada de referință a anului trecut”, ținând cont de…
15:00
Cele două lumi pline de contrast care poartă același nume: Vitan. Plimbare prin București, printre blocuri comuniste și castele scăpate de la demolare # HotNews.ro
În București există un Vitan socialist, cartier cu blocuri uniforme, ridicate pe ultima sută de metri a regimului Nicolae Ceaușescu, și un Vitan plin de farmec, interbelic, pe cât de vech,i pe atât de necunoscut,…
14:50
Miliardarul rus Roman Abramovici denunță ancheta penală privind cum a făcut o avere fabuloasă din Jersey ca fiind „nefondată și ilegală” # HotNews.ro
Purtătorul de cuvânt al miliardarului rus Roman Abramovici a declarat duminică că ancheta penală deschisă împotriva sa de autoritățile din Jersey în 2022 era nefondată și că i s-a permis să formuleze „acuzații de conspirație”…
14:30
Dinamo București a fost învinsă de Metaloglobus, scor 0-3, într-un meci amical disputat duminică, la Săftica. Golurile au fost marcate de Pasagic, Visic și Huiban (penalty). „Metalo a ratat multe alte ocazii mari de gol,…
Acum 4 ore
14:10
Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi închise luni după ce urme de aszbest, un mineral cu risc cancerigen extrem de mare, au fost găsite în unele eșantioane de nisip…
14:00
„Fata din Bosnia miroase urât”: Povestea despre civilizație care n-a fost spusă de Grădinescu și Mocanu # HotNews.ro
În comentariul lor despre meciul de fotbal dintre Bosnia și România, Emil Grădinescu și Costi Mocanu au vorbit despre civilizație. Au spus că în Bosnia „nu se respectă nicio regulă”, că sunt „primitivi”, că „fumează…
13:40
Scandal în lumea medicală între șeful Societăţii Române de ATI și un doctor român din Germania, consilier al ministrului: „Hater tânăr” / „Acuzații aberante”. Anunțul lui Rogobete # HotNews.ro
Preşedintele Societăţii Române de Anestezie-Terapie Intensivă, dr. Şerban Bubenek, a solicitat ca medicul Iuliu Torje, consilier onorific al ministrului Sănătății, să fie declarat persona non-grata la orice manifestare organizată de Universitatea de Medicină şi Farmacie…
13:00
Un ministru român a mers într-o deplasare externă plătită de unul dintre cele mai bogate state din Golful Persic. „Situația îi pune pe oficialii români în poziție de inferioritate în negocieri” # HotNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a mers în Arabia Saudită. O spune chiar el, când dă asigurări, într-o postare pe Facebook, că „nu, nu m-am plimbat pe banii României”, costurile deplasării fiind acoperite de statul care…
12:50
În așteptarea unui „acord istoric” misterios cu Franța, Zelenski anunță o înțelegere cu Grecia privind importurile de gaz. „Diplomație fructuoasă” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat, duminică, că va semna un acord cu Grecia privind importurile de gaz și a mai precizat că se așteaptă la un „acord istoric cu Franța”, la începutul unui turneu…
12:30
Cum poate juca România un „rol crucial” în refacerea sistemului energetic al Ucrainei, lovit de bombardamente: „Fiecare componentă poate ajuta să rămână lumina aprinsă în case și spitale” # HotNews.ro
România este printre puținele țări care dețin echipamente compatibile cu sectorul energetic ucrainean, lovit puternic de atacurile Rusiei. Iată de ce DTEK, cea mai mare companie energetică privată din Ucraina, vrea să cumpere din țara…
Acum 6 ore
12:10
Vremea se schimbă radical în următoarele zile: Roller-coasterul temperaturilor, ploi, lapoviță și ninsori # HotNews.ro
ANM anunță o perioadă de variații semnificative ale condițiilor meteorologice în țară, cu fenomene diverse și temperaturi în scădere accentuată după o scurtă perioadă de creștere. În partea de sud și sud-est a țării, vremea…
11:30
O adolescentă de 17 ani, ucisă la Galați. Un tânăr înjunghiat a fost găsit de polițiști la fața locului # HotNews.ro
Un bărbat a anunțat duminică dimineața că și-a găsit iubita fără suflare într-un apartamen din municipiul Galați, au anunțat polițiștii. „Polițiștii din cadrul Secției 2 Poliție Galați au fost sesizați, prin intermediul numărului unic de…
11:10
O promoție virală a unui local de fast-food din Brașov a paralizat circulația pietonală pe o stradă din municipiu, potrivit publicației locale Transilvania365, care a publicat și imagini. Anunțul de marketing dat de o shaormerie…
11:10
Centrul pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (CDC) din Africa afirmă că au fost detectate cel puțin nouă cazuri de infecție cu virusul Marburg, asemănător cu Ebola, care ucide până la 80% dintre persoanele infectate, potrivit The…
10:50
Băsescu: Nu-l dă nimeni jos pe Bolojan, că nimeni nu vrea să-i ia locul. La ce crede că „trebuie să fie extrem de atent” premierul # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu crede că Ilie Bolojan „nu va fi dat jos” prin moțiune de cenzură, iar dacă va pleca din fruntea Guvernului o va face prin demisie: „Doar dacă demisionează, altfel toți îl…
10:40
Revolta „Gen Z”. Violențe între protestari și polițiști, marșuri împotriva criminalității și corupției, clădiri guvernamentale atacate, în Mexic # HotNews.ro
Mexicul a cunoscut recent o serie de crime de mare amploare, printre care și uciderea primarului municipiului Uruapan în timpul festivităților de Ziua Morților, la începutul lunii, relatează Sky News. Mii de oameni au ieșit…
10:30
VIDEOREPORTAJ Răspunsul NATO în cazul în care România e atacată – Un exercițiu în premieră, realizat în timp real, în trei zone diferite din țară: drone, tancuri, trupe aeropurtate # HotNews.ro
NATO a realizat în România, în aceste zile, una din cele mai mari desfășurări de forță ale alianței pe flancul estic, spun liderii militari la Cincu. În premieră, la o asemenea scară, militarii aliați s-au…
Acum 8 ore
10:10
Viktor Orbán, campanie cu un mesaj „anti-război”, după s-a văzut cu Donald Trump / „Bruxelles ar plăti războiul din impozitele voastre” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ungariei, Viktor Orbán, a dat startul unui „turneu anti-război” de câteva săptămâni. El transformă criticile aduse sprijinului european pentru Ucraina într-un mesaj de campanie electorală înaintea alegerilor de anul viitor, potrivit The Guardian. Viktor…
10:00
Rezultatele la LOTO de duminică, 16 noiembrie 2025. Report de peste 7,58 milioane de euro la Joker # HotNews.ro
Duminică, 16 noiembrie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce săptămâna trecută a fost câștigat potul cel mare de aproape 10 milioane de euro pus…
09:50
Mesaj după ce comentatorilor români li s-a tăiat microfonul: „E inadmisibil ce ni s-a întâmplat în Bosnia, dar și în România se taie microfonul” # HotNews.ro
Incidentele oficiale de la meciul de sâmbătă au fost fără precedent la un asemenea nivel interțări. Însă lumea „neeuropeană” unde considerăm că sunt bosniacii ne bântuie și pe noi, aici. E inadmisibil că, la meciul…
09:40
Francisco Goya a pictat „Saturno/ Saturn devorându-și fiul” pe pereții vilei sale de la țară în anii 1820. Imaginea misterioasă i-a bântuit pe istoricii de artă de atunci. Bărbatul cocoșat și gol se uită cu…
09:20
„O nouă tragedie provocată de Kremlin”. Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă în atacul rușilor asupra Kievului # HotNews.ro
Nataliia Khodemchuk, văduva lui Valerii Khodemchuk, prima victimă a dezastrului de la Cernobîl din 1986, a murit la Kiev după ce a suferit răni grave în urma unui atac rusesc masiv în noaptea de vineri…
09:10
VIDEO Momentul în care o mașină intră cu viteză în mulțime la un raliu, în Australia. Treisprezece persoane au fost rănite # HotNews.ro
Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la o cursă de tip demolition derby din orașul Walcha, sud-estul Australiei. O mașină a rupt un gard de protecție și a lovit mulțimea, potrivit autorităților, citate de BBC.…
09:00
Cine va fi obligat să-și facă RCA la trotineta electrică: Primele estimări oficiale / Bolt și Lime spun că trotinetele lor sunt exceptate # HotNews.ro
Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) estimează, într-un răspuns la solicitarea HotNews.ro, că „ar putea fi necesară încheierea asigurării RCA pentru un număr de aproximativ 7.500 – 30.000 de trotinete electrice”, imediat ce legea adoptată recent…
08:50
Fabrica HS Baco Panels din Comănești, județul Bacău, România, a intrat în Cartea Recordurilor drept cea mai mare fabrică de plăci aglomerate din lume, un record mondial. Citiți mai mult pe Profit.ro.
Acum 12 ore
08:10
Ce s-a întâmplat la clinica stomatologică înainte ca fetița de 2 ani să moară. Noi acuzații ale tatălui # HotNews.ro
Sara, micuța de doi ani care a murit după ce a fost sedată la cabinetul stomatologic din Capitală, a fost înmormântată sâmbătă. Mama fetiței, răpusă de durere, nu a putut să participe la funeralii. Tatăl…
07:50
Europarlamentara Diana Șoșoacă, umăr la umăr cu Dimitri Medvedev, care a amenințat frecvent Uniunea Europeană, NATO și România # HotNews.ro
Președintele S.O.S. România și europarlamentara Diana Iovanovici-Șoșoacă, se află în aceste zile la Soci, în Rusia, unde participă la Congresul BRICS – Europa. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii politice prin care este anunțată…
07:20
Tesla cere furnizorilor să evite componentele fabricate în China pentru maşinile produse în SUA # HotNews.ro
Tesla solicită acum furnizorilor să nu mai folosească piese fabricate în China la producţia maşinilor destinate pieţei americane, potrivit Wall Street Journal. Producătorul auto condus de Elon Musk şi furnizorii săi au înlocuit deja unele…
07:10
Cel mai bogat om încarcerat vreodată în SUA a lansat o nouă afacere de miliarde pentru un regim autoritar # HotNews.ro
Kârgâzstanul, o țară din Asia Centrală suspectată că e folosită de Rusia pentru a eluda unele sancțiuni occidentale, a lansat o afacere mai puțin obișnuită pentru un regim autoritar, scoțând pe piețele crypto peste 50…
07:00
Lucescu se adaugă protestului lui Grădinescu și Mocanu, comentatorii TV de la meciul României, după incidentele din Bosnia: „E o rușine, ne-au striga «Țiganii, țiganii!»” / „Oameni buni, dacă vă puneți întrebarea dacă e bine în Europa? Vă spunem noi ce ni s-a întâmplat” # HotNews.ro
La meciul Bosnia – România 3-1, jucat sâmbătă seară la Zenica, în Bosnia, Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, susțin că au ajuns să apeleze la delegatul UEFA în fața unor scene…
Acum 24 ore
00:30
Comentatorii Prima TV ai echipei naționale a României, revoltați după ce au pățit în Bosnia: „Oameni buni, dacă vă puneți întrebarea dacă e bine în Europa? Vă spunem noi ce ni s-a întâmplat” # HotNews.ro
La meciul BOSNIA – ROMÂNIA 3-1 de sâmbătă seară, decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial, Emil Grădinescu și Costi Mocanu, comentatorii postului Prima TV, care a transmis meciul, acuză că în prima repriză pur și…
00:20
Una dintre primele reacții după înfrângerea echipei naționale în Bosnia: „Am arătat ca niște mici, dar fără muștar” # HotNews.ro
Încă un meci cu două fețe pentru naționala României. Prima față, în prima repriză, aceea de echipă articulată, lucidă, rapidă în transmiterea mingii, atentă la presing. Ocazii create din joc consistent, prudență în apărare. Cealaltă față…
00:10
FOTO: Bîrligea nu s-a putut abține după golul cu Bosnia! A repetat gestul care i-a adus o amendă de 20.000 de euro # HotNews.ro
Daniel Bîrligea a deschis scorul în meciul cu Bosnia și Herțegovia, pierdut în cele din urmă de „tricolori” cu scorul de 3-1. La golul din minutul 17, după ce și-a dus la capăt celebrarea inițială,…
15 noiembrie 2025
23:50
ACUM Bosnia – România, rezultat neașteptat în duelul decisiv pentru calificarea la CM 2026! Ce s-a întâmplat în echipa României după meci / Toate calculele ca să mergem totuși la Mondial # HotNews.ro
Naționala României a înfruntat selecționata Bosniei și Herțegovinei, sâmbătă seară, la Zenica, în penultima etapă a campaniei de calificare la Cupa Mondială din 2026. Am condus cu 1-0, dar am fost egalați și apoi bosniacii…
23:00
Ludovic Orban spune că poziția magistraților este „complet nerezonabilă” și „nu poate fi acceptată”. Consilierul președintelui vehiculează și scenariul unei reviziuri a Constituției # HotNews.ro
Ludovic Orban, consilierul președintelui Nicușor Dan, a declarat sâmbătă la Antena 3 că nu are „nicio speranță” că proiectul privind pensiile speciale ale magistraților nu va fi atacat de Înalta Curte la Curtea Constituțională, dar…
22:50
Șase candidaturi din cele șapte depuse pentru Primăria Capitalei, validate de Biroul Electoral Municipal # HotNews.ro
Șase candidaturi depuse până în prezent pentru Primăria Capitalei au fost admise sâmbătă de Biroul Electoral de Circumscripție nr. 42, potrivit Agerpres. Biroul Electoral Municipal a decis sâmbătă admiterea candidaturilor depuse de Cătălin Drulă (USR),…
22:40
Fosta aliată a lui Trump, căzută în dizgrația președintelui, reclamă un val de „amenințări alimentate de cel mai puternic om din lume” # HotNews.ro
Marjorie Taylor Greene, cândva o aliată politică a lui Donald Trump, a declarat sâmbătă că este vizată de amenințări după ce a fost criticată de președinte pe rețelele sociale, transmite AFP. Congresmena în vârstă de…
22:20
FOTO „Biblia Mona Lisa”, păstrată de obicei într-un seif, departe de ochii lumii, expusă la Roma. Cum arată paginile „manuscriselor iluminate” # HotNews.ro
Rar văzut în public, manuscrisul în două volume este acum expus la Roma, ca parte a celebrărilor de Anul Sfânt al Vaticanului, o tradiție care are loc o dată la un sfert de secol și…
22:10
Putin și Netanyahu, convorbire telefonică la inițiativa liderului rus. Temele discutate # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin și premierul israelian Benjamin Netanyahu au discutat sâmbătă, într-o convorbire telefonică, despre situația din Orientul Mijlociu, inclusiv evoluțiile din Gaza, programul nuclear al Iranului și situația din Siria, a anunțat Kremlinul,…
21:40
Scandal în Franța după omagierea lui Pétain, condamnat pentru trădare după Al Doilea Război Mondial. „Mă gândesc la toate victimele barbariei naziste” # HotNews.ro
Un oficial francez de rang înalt a declarat sâmbătă că va lua măsuri după un eveniment de omagiere a lui Philippe Pétain, șeful statului francez din perioada celui de-Al Doilea Război Mondial, în urma căruia…
21:20
VIDEO Incendiu puternic la o pensiune din Mahmudia, județul Tulcea. 31 de turiști și 15 angajați s-au autoevacuat. Intervin peste 20 de pompieri # HotNews.ro
Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o pensiune din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. În clădire se aflau peste 30 de turiști, însă toți au reușit să se evacueze înainte de sosirea pompierilor, potrivit infotulcea.ro.…
21:00
Un sistem crucial de curenți oceanici este pe cale să se prăbușească. O țară tocmai a declarat o amenințare la securitatea națională # HotNews.ro
Clima relativ blândă a Islandei este modelată de o rețea crucială de curenți care străbate Oceanul Atlantic, transportând căldură spre nord – fără ea, insula ar fi mult mai înghețată, iar furtunile ar fi mai…
20:30
Și rușii, și ucrainenii profită de schimbarea de vreme de pe câmpul de luptă. Ceața devine un element cheie # HotNews.ro
Schimbarea vremii, pe frontul din Ucraina, a creat condiții periculoase pentru ambele tabere, dar a adus și oportunități. Ceața abundentă limitează utilizarea dronelor, dar atât forțele ruse, cât și cele ucrainene au reușit să o…
20:20
VIDEO „Sistemul ucide”: Mii de persoane au protestat în Macedonia de Nord / Au cerut dreptate pentru cele 63 de victime ale incendiului dintr-un club de noapte / Miercuri începe procesul cu 34 de inculpați # HotNews.ro
Mii de persoane au defilat sâmbătă la Skopje, capitala Macedoniei de Nord, în semn de sprijin pentru familiile victimelor incendiului care a provocat moartea a 63 de persoane în luna martie într-un club din estul…
