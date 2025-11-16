Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și Belgia

15:30

Tragerea la sorți pentru baraj va avea loc pe 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Zurich. România se va afla în a patra urnă valorică, ultima ca și importanță. Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herțegovina – România 1-3, posibilii […] The post Posibilii adversari ai României pentru barajul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 appeared first on Cotidianul RO.