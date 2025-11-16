Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și Belgia
Cotidianul de Hunedoara, 16 noiembrie 2025 18:40
Noua lege a guvernanței corporative plafonează veniturile, dar numai pentru viitorii șefi. Actualii conducători ai companiilor de stat au contracte ,,blindate", a spus premierul Bolojan.
• • •
Acum 30 minute
19:00
Anchetă în Cluj-Napoca, după ce un băiețel a fost bătut și umilit de colegi # Cotidianul de Hunedoara
Liceul în care s-a petrecut incidentul ar fi încercat să mușamalizeze cazul, scrie presa locală.
Acum o oră
18:40
Șefii EximBank și CEC, salarii peste guvernatorii băncilor naționale din Franța, Italia, Germania, Olanda și Belgia # Cotidianul de Hunedoara
Noua lege a guvernanței corporative plafonează veniturile, dar numai pentru viitorii șefi. Actualii conducători ai companiilor de stat au contracte ,,blindate", a spus premierul Bolojan.
Acum 2 ore
18:00
Consiliul Concurenței: Plafonarea adaosului comercial a depășit termenul legal # Cotidianul de Hunedoara
Consiliul Concurenței a mai transmis că a monitorizat evoluția prețurilor la raft pentru produsele pentru care a fost introdusă plafonarea adaosului comercial.
17:40
Michelle Obama exclude o candidatură: „Nu sunteți pregătiți pentru o femeie” # Cotidianul de Hunedoara
„Nici măcar nu vă uitaţi la mine în legătură cu o candidatură"
Acum 4 ore
17:10
Târgurile de Crăciun 2025 din România: când se deschid și ce surprize pregătesc marile orașe # Cotidianul de Hunedoara
Magia Crăciunului se aprinde în toată România: târguri pline de lumini, colinde și tradiții transformă orașele în tărâmuri de poveste, cu cel mai mare brad ecologic în București.
16:40
Mama fetei a sunat imediat la poliție. Bărbatul a fost prins.
16:20
Zonele montane și nordul țării vor fi cele mai afectate.
16:10
Salariile românilor sunt printre cele mai mici din UE: 1.759 euro/lună, deși prețurile sunt aproape de standardele occidentale. Clasamentul salariilor nu ne onorează.
16:00
„N-am venit să-mi caut serviciu, sunt parlamentar tot prin votul buzoienilor"
15:30
Posibilii adversari ai României pentru barajul Campionatului Mondial de Fotbal 2026 # Cotidianul de Hunedoara
Tragerea la sorți pentru baraj va avea loc pe 20 noiembrie, de la ora 14.00, la Zurich. România se va afla în a patra urnă valorică, ultima ca și importanță. Componența urnelor 1-3 se va stabili pe baza clasamentului FIFA de după finalul preliminariilor CM 2026. La momentul încheierii partidei Bosnia-Herțegovina – România 1-3, posibilii […]
Acum 6 ore
15:10
Până la data de 15 noiembrie, BEM a validat șase candidaturi.
14:30
Carmen Trandafir: Oamenii vor muzică, tinerii la fel, ascultă muzica adevărată, cu versuri de calitate. Petrecerile, cluburile și marile festivaluri păstrează vie muzica anilor '60, '70, '80, '90.
14:10
Anunțul cu privire la suspendarea activității clinicii unde s-a petrecut tragedia a fost făcut de Alexandru Rogobete, ministrul Sănătății.
13:50
Minoră de 17 ani, moartă într-un apartament. În același imobil, un tânăr cu urme de lovituri # Cotidianul de Hunedoara
Adolescenta a fost descoperită în stare de inconștiență, iar paramedicii SMURD sosiți la fața locului au încercat să o resusciteze, dar manevra nu a reușit, fiind declarat decesul.
13:30
Opozant al lui Dragnea, propus de PSD la șefia AEP. Ce funcție deține acum # Cotidianul de Hunedoara
Adrian Țuțuianu a anunțat că și-a depus dosarul pentru președinția Autorității Electorale Permanente.
Acum 8 ore
12:10
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, afirmă că euro nu va scădea sub 5 lei și că piața valutară este stabilă, fără intervenții recente ale băncii. Totuși, o eventuală scumpire a monedei unice, dacă ea va avea loc, ar putea avea efecte negative semnificative.
12:10
Solidaritate pe teren. Amical Țara Bascilor – Palestina pentru sprijinul civililor palestinieni # Cotidianul de Hunedoara
Weekendul acesta la Bilbao a avut loc un meci de fotbal amical între naționala locală a Țării Baștilor și cea a Palestinei.
Acum 12 ore
10:40
Sondaj Clasamentul primarilor apreciați de bucureșteni. Cine sunt și ce-au făcut # Cotidianul de Hunedoara
Un sondaj CURS, la care au participat peste 1.000 de rezidenți ai Capitalei, dezvăluie care sunt primarii pe care Bucureștiul i-a avut și pe care cetățenii încă îi apreciază.
10:10
Anunțul a fost făcut de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski.
09:00
Iată cele mai importante reguli de care trebuie să ții cont atunci când îi vrei să-i oferi un spațiu pentru teme și lecții.
08:40
Polițiștii îi sfătuiesc pe șoferi să circule cu atenție pentru a evita riscul producerii de accidente.
08:10
Lukoil în România: afaceri de 11 miliarde, 5.000 de angajați, 300 de benzinării – ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Capacitatea de procesare a rafinăriei Petrotel de la Ploiești, deținută de Lukoil, reprezintă 20% din totalul de procesare la nivel național
07:10
,,N-o să ajung niciodată să fac prostituție culturală” – INTERVIU Marina Palii, actriță (II) # Cotidianul de Hunedoara
În cea de-a doua parte a interviului realizat de Hildegard Ignătescu, actrița Marina Palii vorbește despre proiectele actuale și viitoare.
Acum 24 ore
00:20
Consilierul prezidențial consideră că USR se folosește de imaginea președintelui în campania electorală pentru Primăria Capitalei.
15 noiembrie 2025
23:30
Acord între Rusia și Ucraina. Vor fi eliberați 1.200 de prizonieri ucraineni # Cotidianul de Hunedoara
Kievul și Moscova au convenit să pună în aplicare acordurile pe care le-au încheiat la Istanbul.
22:20
Cotidianul.ro va prezintă momentele-cheie ale meciului.
21:40
Alexandru Rogobete: Resursa umană din spitale, organizată după model sovietic # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății propune mai multe modificări ale sistemului de sănătate din România.
21:20
Interzis la meciul Bosnia – România pentru fanii tricolorilor. Omagii aduse unui general controversat # Cotidianul de Hunedoara
Accesul suporterilor români la meciul Bosnia-România ar putea fi interzis din cauza unui gest care i-a scandalizat pe bosniaci.
20:20
38 de ani de la revolta anticomunistă din Brașov. „Novembriștii”, arestați de Securitate # Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile din Brașov au organizat mai multe evenimente publice pentru a marca cei 38 de ani care au trecut de la revolta muncitorilor întreprinderii „Steagu – Roșu".
19:50
România traversează de ani buni o criză a personalului medical în spitalele publice.
Ieri
19:10
Economist: Nici majorarea TVA, nici creşterea accizelor nu explică în totalitate scăderea consumului şi evoluţia negativă a economiei.
18:50
Un sondaj CURS arată că Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, se află pe prima poziție în topul preferințelor electorale.
17:40
Cotidianul.ro va prezintă momentele-cheie ale meciului.
17:20
Autorizații suspendate și amenzi la zeci de clinici private. Reacția ministrului Rogobete # Cotidianul de Hunedoara
Controalele Ministerul Sănătății s-au realizat după tragedia de la Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore de la momentul nașterii.
16:30
Papa Leo al XIV-lea a donat Canadei 62 de artefacte ale comunității indigene # Cotidianul de Hunedoara
Gestul a fost descris ca fiind unul de dialog, respect și fraternitate.
16:10
În cât timp își revin plămânii după ce te lași de fumat. Două pachete de țigări pe zi scurtează viața cu 10-15 ani. Explicațiile medicului Cristian Oancea # Cotidianul de Hunedoara
„Nici vaparea nu este o soluție. Fumatul sub orice formă este dăunător", explică profesorul Cristian Oancea pentru Cotidianul.ro.
15:30
Oamenii care locuiesc în zona protestului reclamă numărul mare de accidente rutiere.
15:20
Opțiunile lui Trump includ: atacuri ample în Venezuela asupra bastioanelor cunoscute ale cartelurilor de droguri; atacuri asupra armatei care îl protejează pe Maduro; ocuparea câmpurilor petroliere
14:10
Salariile șefilor TVR și SRR, peste ale șefului statului. Ce lefuri primesc conducerile instituțiilor # Cotidianul de Hunedoara
Lefuri mai mari față de cea a primului om în stat au fost încasate șefii unor instituții publice aflate în subordinea Parlamentului, fiind cazuri de salariu cu 50% peste cel al președintelui României.
14:00
Dosarul devalizării stațiunii Băile Herculane: 19 imobile revin în patrimoniul statului # Cotidianul de Hunedoara
Decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
13:40
Ca să ne emoționăm de performanțele sale, Emil Boc ne-a oferit și un filmuleț. S-a zbătut să ne arate cum a tras el un șut pe celebrul stadion Maracana,
13:30
Duminică, 16 noiembrie, de la ora 20:00, aflăm împreună ce se află "Dincolo de aparențe".
13:00
Daniel Băluță și-a depus candidatura. Cine a mai intrat în cursă până acum # Cotidianul de Hunedoara
„Oamenii vor aprecia care a fost impactul politicului în ultimii 35 de ani în acest oraş"
12:40
Clinica în care a murit o fetiță de doi ani susține că avea toate avizele și autorizațiile # Cotidianul de Hunedoara
Ministrul Sănătății spunea contrariul vineri: „Din ce ştiu de la echipa mea, (...) există spaţii care nu respectă normativul şi legislaţia în vigoare"
12:20
„Sper ca cei de la AUR să n-aibă o datorie de plătit", avertizează Raluca Turcan, în emisunea Insider politic, moderată de Sebastian Zachmann, redactor-șef Cotidianul.
12:10
”Fake news” involuntar in cinematografie. Moromete Victor Rebengiuc mai batran in fotografii decat in film # Cotidianul de Hunedoara
Când spui „Moromete", undeva, în aceeași secundă, cineva deja vede în minte un bărbat slab, cu pălărie, privind lumea cu un amestec de răbdare și scepticism. Și, desigur, în 90% dintre cazuri, bărbatul acela e Victor Rebengiuc.
11:50
„Cadrul operaţional restrictiv a condus la o scădere cu 23% a producţiei nete de energie electrică comparativ cu aceeaşi perioadă a anului precedent"
11:20
PORTRET Adriana Săftoiu, de la Băsescu la Bolojan. Cine e noua directoare TVR # Cotidianul de Hunedoara
Adriana Săftoiu a fost purtătoare de cuvânt nu doar la Administrația Prezidențială, ci și la Guvern.
11:10
Piața rezidențială de lux din București a atins un record în 2025: peste 1.000 de locuințe premium finalizate, cu prețuri ce urcă până la 6.000 euro/mp și o valoare medie de 400.000 euro plus TVA.
10:40
Nouă accesorii la modă pentru cap pentru toamna/iarna 2025 – îți vor face look-ul mai scump. Vezi ce pălării sau șepci poți purta ca să fii in trend
