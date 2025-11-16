Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe procedurile pentru modificarea legislației privind tratamentele stomatologice
Rador, 16 noiembrie 2025 18:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe săptămâna viitoare procedurile pentru modificarea legislației, astfel încât tratamentele stomatologice să fie permise în spitalele publice cu decontarea prin CNAS. Este vorba în principal de intențiile în care este nevoie de anestezie generală. Alexandru Rogobete: […]
• • •
Alte ştiri de Rador
Acum 30 minute
19:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Duminică, cu ocazia Zilei Săracilor, Papa Leon al XIV-lea a găzduit la prânz în Aula Paul al VI-lea din Vatica 1.300 de persoane. „Cu mare bucurie ne adunăm în această zi pentru prânz, de Ziua Săracilor, atât de dorită de iubitul meu predecesor, Papa Francisc. Aplauze puternice pentru Papa […]
19:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va repune pe masa guvernului proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare va repune pe masa guvernului proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, după ce prima formă elaborată de actualul executiv a fost respinsă de Curtea Constituțională. Reporterul Andrei Șerban precizează că proiectul va fi definitivat într-o ședință a coaliției de guvernare […]
Acum o oră
18:50
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe procedurile pentru modificarea legislației privind tratamentele stomatologice # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe săptămâna viitoare procedurile pentru modificarea legislației, astfel încât tratamentele stomatologice să fie permise în spitalele publice cu decontarea prin CNAS. Este vorba în principal de intențiile în care este nevoie de anestezie generală. Alexandru Rogobete: […]
Acum 2 ore
17:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Amenzile pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor ar putea crește până la 100 de mii de lei și ar putea dispărea posibilitatea de plată în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiunii financiare, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul de Interne. Documentul […]
Acum 4 ore
16:50
Autoritățile române pregătesc un act normativ pentru transpunerea în legislaţie a sancţiunilor americane impuse Lukoil şi Rosneft # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Autoritățile române pregătesc un act normativ cu privire la transpunerea în legislația națională a sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft. Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a estimat că varianta finală a acestui act normativ va fi prezentată cel mai probabil săptămâna viitoare în ședința de guvern. Bogdan Ivan […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul rămâne împotriva creării unui stat palestinian, după protestele aliaților de extremă dreapta din coaliție împotriva unei declarații susținute de SUA care indica sprijinul pentru un proces de independență palestiniană. Benjamin Netanyahu a vorbit la două zile după ce principalul aliat al […]
15:30
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, consideră că moneda europeană nu va mai coborî sub pragul de 5 lei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Moneda europeană nu va mai fi cotată prea curând de sub pragul de 5 lei, crede guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. El a precizat că în ultima perioadă Banca Centrală nu a mai intervenit în piață, mai ales că în momentul de față există o perioadă de relativă stabilitate […]
Acum 6 ore
14:50
Comisia Europeană va prezenta la începutul săptămânii viitoare raportul privind situația economică și financiară a fiecărui stat în parte, printre care şi România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Consiliul European se va întruni săptămâna viitoare pentru a discuta bugetul multianual al Uniunii, dar și împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, în baza activelor înghețate ale Rusiei. Săptămâna va începe însă cu o conferință a Comisiei Europene despre previziunile […]
14:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Camera Deputaților va dezbate și vota mâine moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului energiei, Bogdan Ivan, acuzat că nu a luat măsuri de combatere a crizei din sectorul energetic. Un demers similar a fost inițiat de AUR și la Senat, unde moțiunea […]
13:30
Zeci de mii de persoane s-au adunat în Filipine pentru a cere tragerea la răspundere în legătură cu un scandal de corupție în care sunt implicați mai mulți oficiali guvernamentali. Înfruntând căldura, îmbrăcați în haine de culoare albă, manifestanții au umplut o arenă în Manila, cerând transparență și reformă. Manifestația de trei zile a fost […]
Acum 8 ore
12:50
O tânără de 17 ani din Tecuci a fost găsită fără viață de polițiști într-un apartament din Galați # Rador
O tânără de 17 ani din Tecuci a fost găsită astăzi fără viață de polițiști într-un apartament din Galați, în care se afla și un alt tânăr de 26 de ani, rănit prin înjunghiere. Decesul fetei a fost semnalat la numărul 112 de un alt bărbat din comuna gălățeană Barcea, care a declarat că tânăra […]
12:40
Japonia – Un vulcan de pe Insula Kyushu a erupt, provocând anularea a zeci de curse aeriene (Kyodo News) # Rador
Un vulcan de pe Insula Kyushu, principala insulă vestică a Japoniei, a erupt de mai multe ori duminică, trimițând coloane de fum și cenușă de până la 4,4 kilometri înălțime și provocând anularea a zeci de curse aeriene. Vulcanul, care se numește Sakurajima și este situat în vârful sudic al Insulei Kyushu, lângă orașul Kagoshima, […]
11:40
Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele și bicicletele electrice devine obligatorie începând cu 16 noiembrie # Rador
Asigurarea de răspundere civilă pentru trotinetele și bicicletele electrice devine obligatorie de astăzi, conform unei noi legi promulgate recent de președintele țării. Este vorba de acele vehicule pe două roți care pot depăși viteza de 25 de km pe oră, sau pentru cele care cântăresc peste 25 de kg și depășesc doar 14 km pe […]
Acum 12 ore
11:20
DRP deschide procesul de selecție a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații nonguvernamentale pentru derularea Programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina” # Rador
Departamentul pentru Românii de Pretutindeni (DRP) anunță deschiderea procesului de selecție a partenerilor prin intermediul cărora se vor acorda burse de studiu elevilor etnici români cu domiciliul în Ucraina, parte a programului „Susținerea educației în limba română în Ucraina”. În cadrul Programului vor fi acordate burse pentru elevii etnici români înscriși în clasele I-II în […]
10:20
Precizări ale ministrului sănătăţii, Alexandru Rogobete, privind ancheta în cazul fetiţei de doi ani care a murit la o clinică stomatologică din Bucureşti # Rador
Raportul Corpului de control al Ministerului Sănătății, în ancheta de la clinică stomatologică din capitală unde o fetiță de doi ani a murit în urma unei anestezii generale, va fi finalizat mâine, a anunțat ministrul de resort, Alexandru Rogobete. El a precizat că raportul va fi transmis Parchetului General, care investigează cazul. Ministrul a menționat […]
10:10
Meteorologii atrag atenția că săptămâna viitoare aduce o scădere a temperaturilor, în pofida vremii relativ călduroase din această sfârșit de săptămână. În jumătatea de nord a țării acest fenomen se va resimți cel mai mult pe un fond de intensificare a vântului. Începutul săptămânii viitoare nu va avea maxime termice mai ridicate de 18 grade. […]
10:10
Mesaj al președintelui Nicușor Dan, cu prilejul înscăunării părintelui Claudiu-Lucian Pop ca Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma # Rador
Noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, a fost înscăunat ieri în cadrul unei ceremonii desfășurate la Catedrala Sfânta Treime din Blaj. Cu acest prilej, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care afirmă că într-un moment în care societatea are nevoie mai mult ca oricând de reconciliere, biserica […]
09:50
Duminică au loc alegeri prezidențiale în Chile, în care coaliția de stânga aflată la guvernare se confruntă cu candidați conservatori, pe fondul îngrijorărilor legate de infracționalitate și imigrație, teme care domină agenda publică. Corespondentul BBC la Santiago relatează că, potrivit sondajelor, alegerile ar putea urma tiparul anilor precedenți, când votul a produs schimbări majore. Președintele […]
09:50
Ucraina depune eforturi pentru reluarea schimbului de prizonieri cu Rusia, declară Volodimir Zelenski # Rador
Ucraina depune eforturi pentru reluarea schimbului de prizonieri cu Rusia, sperând la eliberarea a 1.200 de ucraineni, au declarat președintele Volodimir Zelenski și șeful Consiliului său de Securitate. „Contăm… pe reluarea schimburilor”, a spus Zelenski într-un videoclip postat duminică pe aplicația de mesagerie Telegram. „Multe întâlniri, negocieri și apeluri sunt acum dedicate acestui lucru.”Rustem Umerov, […]
08:30
În Mexico City au avut loc manifestații, unde mii de oameni protestează împotriva violenței crescânde, insecurității, dar și a guvernului președintei Claudia Sheinbaum. Manifestațiile au fost organizate de grupurile de tineret aparținând Generației Z, dar care au atras și sprijinul altor organizații înfuriate de recenta uciderea primarului localității Uruapan, Carlos Manzo, un critic vocal al […]
08:30
19 clădiri istorice din stațiunea Băile Herculane din județul Caraş-Severin ar urma să revin în proprietatea statului român, potrivit sentinței Curții de Apel Timișoara # Rador
19 clădiri istorice din stațiunea Băile Herculane din județul Caraş-Severin ar urma să revină în proprietatea statului român, potrivit unei prime sentințe a judecătorilor Curții de Apel Timișoara. Hotărârea, care poate fi atacată la instanța supremă, a fost anunțată pe portalul instanței și reprezintă o premieră post-Revoluție. Clădirile în cauză din această fostă stațiune simbol […]
07:40
Peste 10.000 de candidați participă astăzi la concursul de intrare în rezidențiat, acesta fiind cel mai mic număr de candidați din ultimii ani. Au fost puse la dispoziție peste 5.000 de locuri și 295 de posturi în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie. La fel ca în anii trecuți, examenul se va desfășura în șase […]
07:40
Biroul Electoral Municipal a admis până în prezent șase candidaturi la alegerile pentru Primăria Capitalei. Este vorba de cele depuse de Cătălin Drulă -USR, Ciprian Ciucu – PNL, Anca Alexandrescu – Alianța Electorală Dreptate pentru București) George Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tineri, Daniel Băluță – PSD și Virgil Alexandru Zidaru – independent. Mâine este […]
Acum 24 ore
21:50
Preşedintele Zelenski a anunţat o inspecţie imediată a sistemului energetic ucrainean. În ţară s-a declanşat un val de furie după ce biroul ucrainean anticorupţie a anunţat luni că anchetează delapidări masive comise în sistem. Sectorul energetic este, fără îndoială, cel mai sensibil din punct de vedere politic din Ucraina. Armata rusă atacă infrastructura sa aproape […]
21:50
Peste 32.000 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel național, cele mai multe fiind destinate persoanelor cu studii primare sau gimnaziale, anunță Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă. Cei mai căutați sunt conducătorii auto, curierii, agenții de securitate și muncitorii necalificați din diverse ramuri ale economiei. Oferta include și peste 2.000 de locuri […]
Ieri
17:40
Armata ucraineană a declarat sâmbătă că a lovit rafinăria de petrol Riazan din Rusia, adăugând că au fost observate multiple explozii și un incendiu de proporții la fața locului. În declarația publicată pe Facebook, armata nu a furnizat alte detalii despre atac. Riazan se află la aproximativ 200 km sud-est de Moscova. Ucraina a lovit […]
17:20
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că prețurile la combustibil își vor reveni în scurt timp # Rador
Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, consideră că prețurile la combustibil își vor reveni în scurt timp, pe măsură ce piața se va calma și se va vedea că efectul sancțiunilor impuse companiilor Lukoil și Rosneft nu creează perturbări majore. De la începutul lunii, combustibilii s-au scumpit în mai multe rânduri, cel mai mult motorina, care […]
16:00
Ambasadorul Rusiei la București a fost convocat la Ministerul de Externe pentru a-i fi prezentate „dovezile palpabile, ample și solide despre drona militară rusă, care a încălcat spațiul aerian al României în noaptea de 10 spre 11 noiembrie”. Fragmentele recuperate de autoritățile române de la locul prăbușirii vehiculului aerian probează indubitabil apartenența acestuia, precum și […]
13:50
Candidatul PSD Daniel Băluță şi-a depus dosarul de candidatură pentru Primăria Municipiului București # Rador
Realizator: Cristian Bâcâin – Candidatul PSD Daniel Băluță a intrat oficial în lupta pentru Primăria Capitalei. Primarul sectorului 4 și-a depus sâmbătă dosarul de candidatură la Biroul Electoral Municipal, de unde a transmis că este încrezător că bucureștenii vor vota un candidat cu rezultate, o referire la ce a realizat el în timpul mandatelor ca […]
13:40
Aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în 2028 (ministrul bulgar al apărării) # Rador
Ministrul bulgar al apărării, Atanas Zaprianov, a declarat că aeronavele F-16 ar putea fi pregătite operaţional pentru apărarea spaţiului aerian în anul 2028, însă, momentan, paza aeriană poate fi realizată doar cu avioanele de vânătoare MiG-29. Ministrul a explicat că, după lucrările de modernizare a bazei aeriene de lângă Plovdiv este posibil ca securitatea aeriană […]
13:40
Săptămâna viitoare va fi făcut public al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, care vizează administrația locală și centrală, unde se vor face reduceri de personal și de cheltuieli, a anunțat vineri premierul Ilie Bolojan. Actul normativ va fi adoptat prin angajarea răspunderii guvernului. În ceea ce privește administrația locală, reducerile de personal se vor face […]
13:40
Papa Leon urmează să întâlnească la Vatican cu vedete de la Hollywood, în cadrul Anului Sfânt al Bisericii Catolice. Celebrități precum Cate Blanchett, Monica Bellucci și regizorul Spike Lee se numără printre invitați. Vaticanul a transmis că Papa speră să exploreze modul în care creativitatea poate contribui la misiunea Bisericii. Suveranul Pontif va rosti și […]
12:50
Canalele Disney vor reveni pe YouTube după o dispută între giganții media, care i-a lăsat pe milioane de abonați fără acces la evenimente sportive majore. Mai mult de 20 de canale deținute de Disney au fost eliminate luna trecută de pe YouTube TV. Confruntarea a început după ce compania Walt Disney a cerut platformei de […]
12:50
Polițiștii de frontieră au descoperit patru milioane de țigarete de contrabandă într-un tir în apropierea stației de taxare a podului Calafat-Vidin. Vehiculul era condus de un cetățean bosniac, care circula pe ruta Grecia, Croația, Spania și oficial transporta butelii cu freon. La control s-au găsit însă țigări fără timbru de acciză, pentru care șoferul nu […]
12:10
Ministrul de externe, Oana Țoiu, a discutat cu omologul ucrainean, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți # Rador
Ministrul de externe, Oana Țoiu, anunță că a discutat la telefon cu omologul său de la Kiev, Andri Sibiha, despre situația liceelor românești din Cernăuți, context în care a subliniat atenția specială pe care o acordă România reformei din sistemul ucrainean de educație și cerința ca aceasta să protejeze nevoile comunității românești în ceea ce […]
10:40
Sâmbătă, 15 noiembrie, consumul de energie electrică va fi restricționat în majoritatea regiunilor din Ucraina, pe tot parcursul zilei, din cauza atacurilor masive cu rachete și drone rusești lansate asupra instalațiilor energetice, au anunţat autorităţile ucrainene. Furnizarea de energie electrică conform unui grafic special este în vigoare deja de mai multe zile la rând, pe […]
10:00
Mii de persoane au participat vineri seara la deschiderea Târgului de Crăciun de la Craiova, în zona centrală a orașului, a cărui temă este povestea din „Spărgătorul de nuci”. Târgul va fi deschis până pe 4 ianuarie și are patru puncte mari de atracție: Circul – lumea caruselului; Crăciunul tradițional românesc; Satul lui Moș Crăciun […]
09:10
EVENIMENTE INTERNE – Biserică, Culte * Blaj: Întronizarea noului Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Claudiu-Lucian Pop, are loc sâmbătă în Catedrala Arhiepiscopală Majoră ‘Sfânta Treime’ din Blaj, în prezenţa Prefectului Dicasteriului pentru Bisericile Orientale, Cardinalul Claudio Gugerotti. Ceremonialul va începe la ora 10:45, printr-o procesiune solemnă care va porni de la […]
08:50
Organizaţia Națiunilor Unite susţine că mii de familii strămutate din Fâșia Gaza sunt complet expuse la vremea aspră, acum că a început sezonul ploios. Purtătorul de cuvânt Stéphane Dujarric a afirmat că ONU face tot posibilul pentru a distribui corturi, pături și prelate, dar a precizat că restricțiile israeliene înseamnă că milioane de articole de […]
08:50
Aproape o mie de persoane au venit, vineri seara, la un protest în fața Înaltei Curți de Casație și Justiție pentru a cere revocarea șefei Instanței Supreme, Lia Savonea. Protestul a fost organizat de mai multe organizații civice, printre care Declic sau Inițiativa Timișoara, care spun că, de când judecătoarea Lia Savonea a devenit șefa […]
08:40
Grupul Lukoil din Bulgaria a primit permisiunea de continuare a activităţii din partea Oficiului pentru Controlul Activelor Străine (OFAC) al Departamentului Trezoreriei al SUA. Anunţul a fost făcut pe Facebook de ministrul bulgar al justiţiei, Gheorghi Gheorghiev, care a adăugat: „Acesta este rezultatul cooperării active dintre guvernul bulgar şi autorităţile americane şi al dialogului intens […]
08:40
Realizator: Cristian Bâcâin – Se circulă bine la această oră, pe un carosabil umed însă și în condiții de ceață. Mai multe județe din sud, centru și est sunt sub un cod galben în acest sens. Vizibilitatea în trafic este redusă sub 200 de metri, iar polițiștii rutieri recomandă prudență, atât din partea șoferilor, cât […]
08:30
Ministerul Român de Externe i-a prezentat vineri ambasadorului Federației Ruse la București, Vladimir Lipaev, convocat la sediul instituției, dovezi palpabile, ample și solide ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse în cursul nopții de 10 spre 11 noiembrie. Partea română a calificat acest act drept […]
08:20
Casa Albă a redus taxele pentru produse alimentare importate, precum carne de vită, roșii și cafea, în contextul presiunilor cu care se confruntă administrația Trump din cauza creșterii costului vieții. Un democrat de rang înalt a declarat că administrația „stinge acum un incendiu pe care tot ea l-a provocat” și îl prezintă drept progres. Donald […]
08:20
România are nevoie de politici şi reforme ambiţioase pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit raportului FMI # Rador
România are nevoie de o combinație de politici și reforme structurale ambițioase pentru a sprijni creșterea și pentru a restabili sustenabilitatea fiscală, potrivit celui mai nou raport elaborat de Fondul Monetar Internaţional, în urma consultărilor de la București. Directorii executivi ai FMI salută pachetul amplu de reforme fiscale pentru perioada 2025-2026, adoptat recent, dar unii […]
08:10
Președintele Trump a afirmat că va da în judecată BBC pentru până la cinci miliarde de dolari, în ciuda faptului că instituția și-a cerut scuze pentru un documentar care a editat comentariile sale înaintea revoltelor de la Capitoliu din 2021. El le-a declarat reporterilor că acțiunea legală va fi probabil demarată săptămâna viitoare. Reprezentanții legali […]
07:50
Sfârșitul anului se apropie cu pași repezi, și, cu toate că s-ar putea să nu vă doriți ca spațiul de locuit să pară prea la modă, este totuși util să știți ce se mai „poartă” în lumea designului interior și ce anume anticipează experții că va deveni popular în anul următor, dacă vă gândiți să […]
02:20
Preşedintele Consiliului Concurenţei, Bogdan Chiriţoiu, a apreciat ieri că preţurile la combustibili îşi vor reveni în scurt timp, pe măsură ce lumea se va calma şi se va vedea că efectul sancţiunilor impuse companiilor Lukoil şi Rosneft nu creează perturbări în piaţă./lalexandrescu RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI – 15 noiembrie
14 noiembrie 2025
22:50
Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministerul Sănătății a anunțat controale la nivel național după decesul fetiței de doi ani, căreia i s-a făcut anestezie generală la o clinică stomatologică privată din București. Potrivit ministrul Alexandru Rogobete deja s-au descoperit nereguli la clinica respectivă. Cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul București. Reporter: Victor […]
22:50
Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu: o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună # Rador
Realizator: Cristina Dumitrescu – Guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu, a afirmat astăzi că o reducere a dobânzii cheie în actuala conjuctură nu este oportună și nu ar ajuta pe nimeni. El a declarat că trebuie văzut cum evaluează inflația, traiectoria acesteia fiind marcată de destule incertitudini. Guvernatorul BNR a subliniat la prezentarea raportului trimestrial asupra […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.