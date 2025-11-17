Statele UE ar trebui să aibă „garanţii multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO (comisarul european al apărării)

16:10

RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul rămâne împotriva creării unui stat palestinian, după protestele aliaților de extremă dreapta din coaliție împotriva unei declarații susținute de SUA care indica sprijinul pentru un proces de independență palestiniană. Benjamin Netanyahu a vorbit la două zile după ce principalul aliat al […]