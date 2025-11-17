Statele UE ar trebui să aibă „garanţii multiple” de securitate, pe lângă Articolul 5 al NATO (comisarul european al apărării)
Rador, 17 noiembrie 2025 19:20
Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să beneficieze de „garanții multiple” pentru securitatea lor, complementare articolului 5 al NATO, inclusiv prin dezvoltarea unui „mecanism clar” de aplicare a clauzei de apărare mutuală a UE, a declarat luni comisarul european pentru apărare, Andrius Kubilius. „Noi, lituanienii, am învățat din istorie că este mai bine să […]
Acum 2 ore
18:50
În Grecia, mâine este grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Astfel, se pot înregistra perturbări semnificative în transportul public cu trenul, iar anumite curse ar putea fi anulate, avertizează Ministerul de Externe într-un comunicat. Cetățenii români sunt îndemnați să verifice periodic paginile de internet ale companiilor de transport pentru a obține informațiilor […]
18:50
Ministerul Apărării din Republica Moldova denunţă distribuirea unui mesaj fals pe canale de Telegram # Rador
O scrisoare cu semnătura contrafăcută, o ștampilă inexistentă, un antet inventat și alte elemente vizibil trucate circulă pe anumite canale de Telegram, atribuită ministrului apărării al Republicii Moldova, se arată într-un comunicat al instituției. „Documentul este o falsificare evidentă și are scopul de a denigra imaginea instituțiilor statului și de a submina încrederea cetățenilor în […]
18:40
Știri Radio Ujgorod – Angelica Dan
18:00
Arest preventiv pentru o femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48, sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă # Rador
O femeie de 22 de ani şi un bărbat de 48 au fost arestaţi preventiv sub acuzaţia de viol asupra minorului, complicitate la viol şi pornografie infantilă. Femeia, mamă a doi copii, dintre care o fetiţă de un an şi un bebeluş de câteva luni, a postat pe reţele sociale, după ce a filmat, imagini […]
Acum 4 ore
17:20
Furt masiv la magazinul Vuitton din Via Condotti: patru persoane au intrat cu maşina într-o vitrină # Rador
Un furt masiv a avut loc în noaptea de duminică spre luni la magazinul Louis Vuitton – pe Via Mario dei Fiori, colț cu Via Condotti – practic, în inima Romei. Alarma a fost dată în jurul orei 1:30 dimineața, iar la faţa locului au sosit imediat Poliția și criminaliştii. Potrivit primelor reconstituiri, patru bărbați […]
17:20
Politica de migrație a Bruxelles-ului este de-a dreptul o sinucidere, dar în Ungaria guvernul național a ordonat stop migrației ilegale și adoptă o poziţie fermă şi în viitor în acest sens, motiv pentru care solicită asistență umanitară imediată Sudanului, a declarat luni la Budapesta ministrul Afacerilor Externe și Comerțului, Péter Szijjártó. Potrivit unui comunicat al […]
16:50
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa CSAT pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni # Rador
Preşedintele Nicuşor Dan a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru lunea viitoare, la Palatul Cotroceni. Între subiectele aflate pe ordinea de zi se numără Strategia Naţională de Apărare a ţării pentru următorii 5 ani, dar şi evaluarea riscurilor, ameninţărilor şi vulnerabilităţilor prognozate pentru anul viitor. Membrii Consiliului vor mai analiza Raportul privind […]
16:50
Peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, potrivit unei organizaţii israeliene pentru drepturile omului # Rador
O organizaţie israeliană pentru drepturile omului afirmă că peste 100 de palestinieni au murit în arest în Israel, de la atacurile Hamas din 7 octombrie 2023. Conform unui raport al organizaţiei Physicians for Human Rights – PHR, peste jumătate dintre decese s-au înregistrat în rândul persoanelor arestate de armată, în timp ce restul deceselor au […]
Acum 6 ore
15:50
Companiile americane de transport aerian reiau operaţiunile normale, după ce autorităţile de aviaţie au ridicat restricţiile impuse în timpul recentei perioade de închidere a activităţii agenţiilor guvernamentale. O zecime din totalul zborurilor interne au fost afectate de lipsa de personal din turnurile de control, după ce angajaţilor li s-a cerut să lucreze fără a fi […]
15:40
Zelenski afirmă că acordul cu Franţa va consolida semnificativ capacitatea de apărare a Ucrainei # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat luni că acordul încheiat cu Franța pentru livrarea a 100 de avioane de luptă Rafale și a opt sisteme de apărare antiaeriană SAMP/T va consolida considerabil capacitatea de apărare a Ucrainei în fața invaziei ruse. În cadrul unui briefing la Paris, el a adăugat că Ucraina ar putea lua […]
15:30
Polonia s-a confruntat cu un act de sabotaj confirmat şi încă unul probabil, ce a vizat căile ferate (ministrul de Interne) # Rador
La sfârşitul săptămânii a avut loc un act de sabotaj confirmat asupra căilor ferate din Polonia și un alt incident considerat a fi foarte probabil tot un sabotaj, a declarat, luni, ministrul polonez de Interne, Marcin Kierwiński, după ce o explozie a avariat o linie feroviară poloneză pe ruta către Ucraina. Ministrul polonez al Serviciilor […]
15:10
Oficiali indieni au comunicat că 45 de pelerini indieni au murit după ce autocarul în care se aflau a luat foc în urma unui accident, în Arabia Saudită. Pelerinii – majoritatea provenind din statul Telengana – se deplasau de la Mecca la Medina, când a avut loc accidentul. Singurul supravieţuitor al accidentului se află la […]
15:10
Preşedintele Franţei se declară optimist că Zelenski poate îmbunătăţi traseul Ucrainei în lupta împotriva corupţiei # Rador
Președintele Franței, Emmanuel Macron, a declarat luni că are încredere în capacitatea preşedintelui ucrainean, Volodimir Zelenski, de a îmbunătăți evoluţia Ucrainei în lupta împotriva corupției. Drumul către aderarea la Uniunea Europeană pentru Ucraina presupune reforme în domeniul statului de drept, a subliniat Macron în cadrul unei conferințe de presă comune cu Zelenski, pe care l-a […]
15:00
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna Olari # Rador
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat într-o fermă cu aproximativ 6.000 de animale, aflată în comuna arădeană Olari. Începând de astăzi, autorităţile vor eutanasia preventiv 700 de animale, dar există riscul ca şi ceilalţi porci să fie ucişi, dacă virusul continuă să se răspândească. Animalele eutanasiate vor fi îngropate, pentru că în […]
14:00
La microfon, Elvira Chilaru
Acum 8 ore
13:50
Ursula von der Leyen declară că există trei opțiuni care ar putea asigura finanțarea Ucrainei # Rador
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis luni într-o scrisoare adresată statelor membre ale Uniunii Europene că există trei opțiuni pentru acoperirea necesităților de finanțare ale Ucrainei. Printre acestea se află și posibilitatea unui împrumut bazat pe activele rusești înghețate, dar a subliniat că o combinație între variante este de asemenea posibilă. „Am […]
13:30
Vă invităm la cea de-a treia ediție a Bursei „Adriana Cesare”, care va avea loc pe 17 noiembrie 2025, de la ora 20:00, în Catedrala Sf. Iosif din București. Bursa „Adriana Cesare” a devenit, în doar trei ani, cea mai importantă bursă dedicată tinerilor violonceliști. Proiectul oferă anual un sprijin financiar substanțial, susținând perfecționarea celor […]
13:00
Stare de alertă în judeţul Tulcea – 15 persoane din satul Plauru au fost evacuate preventiv, după ce o navă încărcată cu GPL a fost lovită de drone # Rador
Este stare de alertă în judeţul Tulcea – 15 persoane din satul Plauru au fost evacuate preventiv astăzi în spaţii din satul Ceatalchioi. Are detalii acum, în direct, corespondenta RRA Luiza Rosetti. Bună ziua! Reporter: Bună ziua! La ora 11.37 de minute a fost emis un mesaj Ro-Alert pentru populația din satul Plauru, ca urmare […]
13:00
Consiliul de Securitate al ONU va vota un proiect de rezoluție al SUA privind înființarea unei forțe internaționale de stabilizare în Gaza # Rador
Consiliul de Securitate al ONU va vota astăzi un proiect de rezoluție al SUA ce promovează planul de pace pentru Gaza al președintelui Donald Trump. Planul vizează formarea unei forțe internaționale de stabilizare și o poliție palestiniană recent instruită. Proiectul de rezoluție prevede, de asemenea, ca Hamas și alte grupări armate să renunțe la arme. […]
12:20
Polonia – Explozia de duminică a unui dispozitiv pe ruta feroviară Varșovia-Lublin a fost un act de sabotaj (Donald Tusk) # Rador
Explozia unei linii de cale ferată pe ruta Varșovia-Lublin este un act de sabotaj fără precedent, care vizează securitatea statului polonez și a cetățenilor săi, a declarat luni premierul polonez Donald Tusk. Tusk a declarat anterior că explozia de duminică a fost cauzată de un act de sabotaj. /cstoica/csimion REUTERS – 17 noiembrie
12:10
Se răceşte vremea din această după-amiază. După o perioadă cu temperaturi peste cele normale pentru anotimpul în care suntem, ne aşteaptă 4 zile cu temperaturi scăzute, ploi şi vânt. Astfel, de la ora 12:00, va intra în vigoare o informare – în Banat şi Crişana, sunt anunţate ploi însoţite pe alocuri de descărcări electrice, apoi […]
Acum 12 ore
11:50
Mortalitatea infantilă, mult peste media UE, dublă în rural – Program de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur # Rador
Ziua mondială a prematurității: Salvați Copiii România anunță programul pilot de monitorizare după externare pentru copiii născuți prematur România are o rată a mortalității infantile mult peste media UE, în rural atingând chiar dublul mediei din Uniune; În mediul rural rata mortalității infantile este mult peste cea din mediul urban – 6,6 față de 4,6 […]
11:50
Zaharova a răspuns la afirmațiile lui Pistorius despre un posibil război între NATO și Federaţia Rusă până în 2029 # Rador
Purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Federaţiei Ruse, Maria Zaharova a comentat afirmațiile ministrului apărării al Germaniei, Boris Pistorius, referitoare la faptul că războiul între Alianța Nord-Atlantică și Rusia ar putea începe până în 2029. „Nu există nicio îndoială cine este agresorul”, a declarat diplomatul rus pentru agenția TASS./snicolau/cpodea www.tass.ru – 17 noiembrie
11:10
Premierul Alexandru Munteanu își începe vizita de două zile la Bruxelles. În cadrul acesteia, șeful Guvernului va avea întrevederi cu mai mulți oficiali europeni, va participa la Forumul privind extinderea europeană și va susține un discurs în cadrul Summitului European de Afaceri, transmite MOLDPRES. Astfel, agenda vizitei include întrevederi cu Președinta Comisiei Europene, Ursula Von […]
11:00
Primul ministru al Ungariei, Viktor Orbán, a caracterizat afirmația că el ar juca rolul de „cal troian” al președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin, ca fiind „naivă și primitivă”. „Deci, dacă nu aveți argumente puternice ca să discutați despre război, haideți să spunem că această persoană are un punct de vedere diferit de al meu, deci […]
10:30
Comisia Europeană prezintă previziunile economice de toamnă și situația economică și financiară a fiecărui stat membru # Rador
Comisia Europeană prezintă previziunile economice de toamnă și situația economică și financiară a fiecărui stat membru în parte. Raportul este important pentru România, aflată în procedură de deficit bugetar excesiv cu risc de înghețare a anumitor fonduri europene, după cum transmite de la Bruxelles corespondentul RRA Bogdan Isopescu. Reporter: Pentru România acest raport este, practic, […]
10:10
Premierul chinez nu are de gând să se întâlnească cu prim-ministrul japonez în marja summitului G20 din Africa de Sud, transmite China # Rador
Premierul chinez Li Qiang nu are de gând să se întâlnească cu prim-ministrul japonez în marja summitului G20 din Africa de Sud, a transmis luni Ministerul chinez de Externe, pe fondul adâncirii tensiunilor legate de Taiwan. Comentariile prim-ministrului japonez despre Taiwan au afectat grav fundamentul politic al relațiilor sino-japoneze, iar Japonia ar trebui să-și retragă […]
09:40
Circulația autovehiculelor pe Drumul European 87 Constanța-Tulcea, în apropiere de orașul Babadag, va fi deviată începând de astăzi, astfel încât șoferii vor trebui să facă un ocol de mai mulți kilometri. Va fi permisă circulația riveranilor și a vehiculelor cu regim de prioritate, conform semnalizării rutiere temporare și reglementărilor legale în vigoare. Devierea este necesară […]
09:30
Percheziții în Giurgiu, într-un dosar de proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe # Rador
Polițiștii de la Biroul de Investigații Criminale fac cinci percheziții în această dimineață la locuințele mai multor persoane din municipiul Giurgiu și din județul Călărași. Acestea sunt cercetate pentru proxenetism, camătă, organizarea ilegală a jocurilor de noroc și lovire sau alte violențe. Descinderile sunt sprijinite de polițiștii din cadrul mai multor structuri operative ale IPJ […]
09:10
Autoritățile din estul Ucrainei anunță că trei persoane au fost ucise în urma atacurilor rusești cu rachete ce au vizat regiunea Harkiv. Potrivit anunțului, zece persoane au fost rănite în atacul nocturn asupra orașului Balaklia. Recentul atac are loc după ce președintele Zelenski urmează să poarte discuții la Paris cu omologul său francez Emmanuel Macron./cstoica/csimion […]
09:10
Asigurarea de răspundere civilă, RCA, pentru trotinetele și bicicletele electrice este de acum obligatorie # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Asigurarea de răspundere civilă, RCA, pentru trotinetele și bicicletele electrice este de acum obligatorie; măsura a intrat în vigoare ieri. Este vorba de acele vehicule pe două roți, care pot depăși viteza de 25 de km pe oră, sau de cele care cântăresc peste 25 de kg și depășesc 14 km […]
09:10
Indonezia – Cel puțin 18 oameni au murit în urma unor alunecări de teren în provincia Java Centrală # Rador
Alunecările de teren de săptămâna trecută declanșate de ploi în două regiuni din provincia indoneziană Java Centrală, au provocat moartea a cel puțin 18 persoane, au anunțat luni autoritățile, operațiunile de căutare fiind în desfășurare. 12 case din satul Cibeunying au fost îngropate de o alunecare de teren din orașul Cilacap, care a avut loc […]
09:00
Noul administrator special al companiei Lukoil din Bulgaria urmează să fie înscris în Registrul Comerţului # Rador
Noul administrator special al companiei Lukoil din Bulgaria, Rumen Speţov, urmează să fie înscris în Registrul Comerţului, după ce Consiliul de Miniştri a votat, vineri, candidatura sa. Conform textelor de lege adoptate, prin alegerea sa în funcţia de administrator special, Speţov preia şi cele patru companii din Bulgaria. Termenul derogării pe care Bulgaria a primit-o […]
09:00
EVENIMENTE INTERNE -Președinție * Deschiderea seriei de evenimente ”România în lumină”; prima manifestare, dedicată Zilei Naţionale a Copiilor Născuţi Prematur. Din program: masă rotundă ce vizează crearea unui parteneriat intersectorial în vederea garantării drepturilor la viaţă, sănătate şi dezvoltare pentru nou-născuţii cu risc (ora 15:30 – Sala Unirii, Palatul Cotroceni); participă: ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, […]
08:30
Conform datelor Centrului Național de Sănătate Publică și Farmacie, numărul cazurilor de anumite boli infecțioase, în special hepatita virală A, a crescut drastic în mai multe județe, în special în judeţele Nógrád și Szabolcs-Szatmár-Bereg. Hepatitis A, cunoscută și sub denumirea de icter infecțios, provoacă inflamația ficatului și se răspândește extrem de rapid de la persoană […]
08:30
Senatul va da luni un vot asupra proiectului de lege privind eliminarea primei de final de mandat pentru judecătorii CCR # Rador
Realizator: Nicoleta Turcu – Propunerea legislativă care elimină primele consistente primite acum de judecătorii de la Curtea Constituțională la încetarea mandatului ajunge astăzi în plenul Senatului pentru vot final. Inițiativa a primit deja raport favorabil în Comisia Juridică și are și susținerea opoziției. Tot în Parlament revine pentru reexaminare o lege din pachetul 2 cu […]
08:20
Este ultima zi de depunere a candidaturilor pentru alegerile locale parțiale din decembrie. În București, pentru Primăria Generală, au intrat în cursă oficial nouă candidați. Cătălin Drulă – USR, Virgil Alexandru Zidaru – independent, Ciprian Ciucu – PNL, Anca Alexandrescu – Alianța Electorală Dreptate pentru București, George Valentin Burcea – Partidul Oamenilor Tine și Daniel […]
Acum 24 ore
00:30
Tensiunile, care se amplifică în întreaga lume, țin capul de afiș la presei internaționale. „Cel mai rău scenariu posibil’: escaladare diplomatică între Japonia și China în legătură cu Taiwanul”, titrează La Libre Belgique, trecând în revistă declarațiile care au dus la o deteriorare bruscă în ultima săptămână a relațiilor dintre Tokyo și Beijing. Concret, noul […]
00:20
ANONS.BG (Bulgaria), 15 noiembrie 2025 – „Bulgaria este pregătită, dar încercăm să-i convingem pe partenerii noștri români de importanța unor noi poduri peste Dunăre. Înțelegem dificultățile lor bugetare, dar există și alte variante pe care noi le oferim, altele decât podurile”, a declarat premierul bulgar, Rosen Jeliazkov, în timp ce, sâmbătă, împreună cu primarul Municipiului […]
Ieri
19:40
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Plafonarea adaosurilor comerciale la anumite alimente este justificată doar de situații excepționale, iar depășirea perioadei legale de aplicare poate amplifica riscurile de a genera efecte nefavorabile în piață, se arată în raportul privind evoluția concurenței în sectoare cheie lansat de Consiliul Concurenței. Potrivit legii, o astfel de măsură se […]
19:00
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Duminică, cu ocazia Zilei Săracilor, Papa Leon al XIV-lea a găzduit la prânz în Aula Paul al VI-lea din Vatica 1.300 de persoane. „Cu mare bucurie ne adunăm în această zi pentru prânz, de Ziua Săracilor, atât de dorită de iubitul meu predecesor, Papa Francisc. Aplauze puternice pentru Papa […]
19:00
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că va repune pe masa guvernului proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Premierul Ilie Bolojan a anunțat că săptămâna viitoare va repune pe masa guvernului proiectul de lege privind reforma pensiilor magistraților, după ce prima formă elaborată de actualul executiv a fost respinsă de Curtea Constituțională. Reporterul Andrei Șerban precizează că proiectul va fi definitivat într-o ședință a coaliției de guvernare […]
18:50
Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe procedurile pentru modificarea legislației privind tratamentele stomatologice # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Cristina Dumitrescu – Ministrul sănătății, Alexandru Rogobete, afirmă că va începe săptămâna viitoare procedurile pentru modificarea legislației, astfel încât tratamentele stomatologice să fie permise în spitalele publice cu decontarea prin CNAS. Este vorba în principal de intențiile în care este nevoie de anestezie generală. Alexandru Rogobete: […]
17:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Amenzile pentru nerespectarea normelor de apărare împotriva incendiilor ar putea crește până la 100 de mii de lei și ar putea dispărea posibilitatea de plată în termen de 15 zile a jumătate din minimul sancțiunii financiare, potrivit unui act normativ pus în dezbatere publică de Ministerul de Interne. Documentul […]
16:50
Autoritățile române pregătesc un act normativ pentru transpunerea în legislaţie a sancţiunilor americane impuse Lukoil şi Rosneft # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Autoritățile române pregătesc un act normativ cu privire la transpunerea în legislația națională a sancțiunilor internaționale impuse companiilor rusești Lukoil și Rosneft. Ministrul energiei, Bogdan Ivan, a estimat că varianta finală a acestui act normativ va fi prezentată cel mai probabil săptămâna viitoare în ședința de guvern. Bogdan Ivan […]
16:10
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că Israelul rămâne împotriva creării unui stat palestinian, după protestele aliaților de extremă dreapta din coaliție împotriva unei declarații susținute de SUA care indica sprijinul pentru un proces de independență palestiniană. Benjamin Netanyahu a vorbit la două zile după ce principalul aliat al […]
15:30
Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, consideră că moneda europeană nu va mai coborî sub pragul de 5 lei # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (16 noiembrie) – Moneda europeană nu va mai fi cotată prea curând de sub pragul de 5 lei, crede guvernatorul Băncii Naționale, Mugur Isărescu. El a precizat că în ultima perioadă Banca Centrală nu a mai intervenit în piață, mai ales că în momentul de față există o perioadă de relativă stabilitate […]
14:50
Comisia Europeană va prezenta la începutul săptămânii viitoare raportul privind situația economică și financiară a fiecărui stat în parte, printre care şi România # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Consiliul European se va întruni săptămâna viitoare pentru a discuta bugetul multianual al Uniunii, dar și împrumutul de 140 de miliarde de euro pentru Ucraina, în baza activelor înghețate ale Rusiei. Săptămâna va începe însă cu o conferință a Comisiei Europene despre previziunile […]
14:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂŢI (16 noiembrie) – „Radiojurnal” – Realizator: Ciprian Sasu – Camera Deputaților va dezbate și vota mâine moțiunea simplă depusă de AUR împotriva ministrului energiei, Bogdan Ivan, acuzat că nu a luat măsuri de combatere a crizei din sectorul energetic. Un demers similar a fost inițiat de AUR și la Senat, unde moțiunea […]
