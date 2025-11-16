Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării / Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade / La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste
G4Media, 16 noiembrie 2025 20:20
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care...
Acum 10 minute
20:40
Nicușor Dan: Constituția îmi interzice să spun cum s-au comportat cei doi primari de sector candidați la Primăria Generală în relația cu mafia imobiliară / E o cursă în patru pentru primărie # G4Media
Șeful statului nu este deranjat că USR îi folosește poza în campania electorală pentru primăria Capitalei. „Îmi apar și mie aceleași reclame și acolo scrie:...
Acum 30 minute
20:30
Nicușor Dan: Din momentul în care a vrut să facă o coaliție la nivel național, eu am o relație foarte bună cu PSD # G4Media
Președintele României a declarat duminică, 16 noiembrie, la România TV că a avut o relație tensionată cu PSD de-a lungul anilor, dar aceasta s-a îmbunătățit...
20:20
Presupusul lider al celei mai puternice şi violente organizaţii criminale din Ecuador, arestat în Spania / Ar fi responsabil pentru cel puţin 400 de morţi # G4Media
Wilmer Geovanny Chavarría Barre, cunoscut sub numele de „Pipo", presupusul lider al grupării de traficanţi de droguri Los Lobos – cea mai puternică şi violentă...
20:20
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nord şi apoi şi în restul ţării / Vor fi cel mult 6-8 grade, exceptând sudul, unde se vor mai înregistra valori de 10-12 grade / La munte va ninge, cu vânt puternic pe creste
Vremea se răceşte începând de luni, mai întâi în nordul ţării şi apoi şi în restul teritoriului, după o perioadă cu temperaturi mai ridicate, care... © G4Media.ro.
Acum o oră
20:10
Un lider nativ american care s-a înrolat în Armata Uniunii a fost admis postum în baroul din New York după 176 de ani # G4Media
Ely S. Parker, un Tonawanda Seneca din vestul New Yorkului, nu a acceptat niciodată un refuz, scrie canalul de știri CNN. La începutul Războiului Civil,...
20:00
Președintele României, Nicușor Dan, va acorda astăzi de la ora 20:00, un interviu live jurnaliștilor postului România TV, a anunțat Administrația prezidențială. G4Media transmite LIVE...
19:50
Rinichii de porc modificați genetic ar putea deveni o soluție viabilă în transplanturile umane în viitorul apropiat, potrivit unor noi studii # G4Media
O serie de studii recente sugerează că organele provenite de la animale modificate genetic ar putea deveni, în viitorul apropiat, o soluţie viabilă pentru pacienţii...
19:50
Oul poșat este modalitatea sănătoasă și dietetică de a pregăti oul. Prin fierbere în apă nu adăugăm grăsimi suplimentare și păstrăm gustul perfect al ingredientului....
Acum 2 ore
19:40
Christopher Nolan promite că The Odyssey va fi „o epopee de acțiune cum nu s-a mai făcut niciodată” # G4Media
Christopher Nolan ridică din nou ștacheta cinematografiei odată cu The Odyssey, filmul programat pentru vara anului 2026. Regizorul premiat cu Oscar, cunoscut pentru producții care...
19:40
Sistemul solar se deplasează de trei ori mai repede decât se credea anterior, arată un nou studiu # G4Media
O echipă de cercetători europeni a descoperit că sistemul nostru solar se mișcă prin galaxie de peste trei ori mai rapid decât estimările anterioare, provocând...
19:10
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din orașele americane Chicago şi Portland / Donald Trump trimisese soldații pentru a combate ceea ce a descris ca fiind o creştere a criminalităţii # G4Media
Pentagonul retrage o parte din trupele Gărzii Naţionale din Chicago şi Portland, la câteva săptămâni după ce preşedintele Donald Trump le-a trimis pentru a combate...
19:10
Cupa Mondială din 2026, găzduită de Statele Unite, Canada şi Mexic, va fi prima care va include 48 de echipe, faţă de 32 la ediţia...
Acum 4 ore
18:30
Portul Novorossiisk a reluat încărcările de petrol, după atacul ucrainean care a dus la o suspendare de două zile # G4Media
Portul rusesc Novorossiisk a reluat duminică încărcările de petrol, după o suspendare de două zile provocată de un atac cu rachete şi drone al Ucrainei,...
18:30
FRF va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la partida Bosnia – România / Ce spune federaţia despre mesajul fanilor români prin care era elogiat un criminal de război # G4Media
Federaţia Română de Fotbal a anunţat că va reclama la FIFA condiţiile de organizare şi comportamentul suporterilor gazdă la meciul de la Zenica Bosnia –...
17:40
Adoptarea unei pisici după 70 de ani este o idee bună sau rea? Ce rasă de pisică e indicată seniorilor # G4Media
După vârsta de 70 de ani, mulți seniori simt nevoia de companie și afecțiune zilnică. Printre cele mai reconfortante opțiuni este adoptarea unei pisici. Dar...
17:40
Ministrul Educației a solicitat o analiză a modului în care au reacţionat autorităţile în urma unui caz de violenţă la Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj Napoca / Un elev a fost bătut de colegi și a rămas fără un deget, după ce agresorii i l-au prins în uşa unui dulap # G4Media
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a solicitat o analiză a modului în care au răspuns Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu" din Cluj-Napoca şi autorităţile educaţionale locale la...
17:30
Centenarul descoperirii mumiei lui Tutankhamon / O pagină neagră din istoria cercetării arheologice # G4Media
Noiembrie 2025 marchează 100 de ani de la prima examinare a rămășițelor mumificate ale faraonului Tutankhamon, însă ceea ce ar fi trebuit să fie un...
17:30
Cele mai avansate submarine ale NATO au intrat în Marea Baltică pentru prima dată de la al Doilea Război Mondial # G4Media
Marea Baltică revine în prim-planul scenei militare globale. Cele mai avansate submarine ale NATO au fost desfășurate pentru prima dată în aceste ape de la...
17:10
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura ca independent pentru funcţia de primar al Capitalei: Este importantă vibraţia pe care am primit-o cu ocazia fiecărei semnături # G4Media
Fostul ministru al Finanţelor Eugen Teodorovici şi-a depus candidatura pentru funcţia de primar al Capitalei şi a declarat jurnaliştilor că este o decizie importantă pentru...
16:50
Percheziţii la Constanța într-un dosar penal ce vizează contrabanda cu ţigări / Au fost confiscate peste 150.000 de ţigarete # G4Media
Serviciul de Investigare a Infracţionalităţii Economico – Financiare din cadrul Inspectoratului pe Poliţie Judeţean (IPJ) Constanţa a făcut, sâmbătă, patru percheziţii domiciliare în cadrul unui...
Acum 6 ore
16:40
VIDEO | Rețetele Juanitei | Paste cu sos de dovleac, roșii, smântână și parmezan – ușor de gătit și cu gust de toamnă târzie # G4Media
Pastele sunt unul dintre felurile de mâncare ce merg în orice anotimp. Pe lângă faptul că sunt gustoase, au avantajul unui preparări rapide, iar dacă...
16:40
Consiliul Concurenţei: Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare a depăşit termenul legal / Există riscul de efecte nefavorabile în piaţă # G4Media
Măsura plafonării adaosurilor la anumite categorii de produse alimentare este justificată doar de situaţii absolut excepţionale, iar perioada pe care se poate aplica, în conformitate...
16:30
Premierul landului german Bavaria îi numeşte pe membrii AfD „bufonii curţii” lui Putin / Mai mulţi politicieni ai formațiunii de extremă dreapta urmează să efectueze o vizită la Moscova # G4Media
Premierul bavarez Markus Soder i-a catalogat duminică pe membrii formaţiunii de extremă-dreaptă Alternativa pentru Germania (AfD) drept „bufonii curţii" preşedintelui rus Vladimir Putin, relatează agenția...
16:30
Poluarea luminoasă poate determina ecosistemele să elibereze mai mult carbon, potrivit unui nou studiu # G4Media
Poluarea luminoasă este în creștere, cu aproximativ 2% în fiecare an. Lumina artificială poate perturba viața a nenumărate creaturi, determinând păsările migratoare să se rătăcească,...
16:20
Donald Trump analizează un posibil acord pentru vânzarea de avioane F-35 către Arabia Saudită / Un raport al Pentagonului avertizează că tehnologia avansată ar putea ajunge la China # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că ia în considerare aprobarea unui acord prin care Statele Unite ar furniza Arabiei Saudite avioane de luptă...
16:10
VIDEO FOTO Generația nouă domină boulderingul românesc: Alexandru Zaharia și Ștefania Guja câștigă etapa Cupei României de la Timișoara # G4Media
Cei mai buni cățărători din țară au concurat, la Timișoara, în a doua etapă a Cupei României la bouldering, organizată de clubul One Move în...
16:10
Economia Israelului a crescut cu 12,4% în trimestrul al treilea, după încheierea conflictului cu Iranul # G4Media
Economia Israelului a înregistrat o revenire puternică în trimestrul al treilea, după o perioadă slabă în trimestrul al doilea, când a fost afectată de conflictul...
16:00
Ministrul Sănătății: Realizarea intervenţiilor stomatologice sub anestezie generală în spitale publice este fezabilă / Intervențiile să poată fi decontate de CNAS # G4Media
Ministrul Sănătăţi, Alexandru Rogobete, a afirmat că ideea de realizare a intervenţiilor stomatologice sub anestezie generală în spitalele publice este fezabilă, precizând trebuie corectate aspecte...
15:50
Într-o lume în care conectivitatea constantă și imediată sunt esențiale, stick-ul USB a început să-și piardă treptat importanța. Noile metode de stocare a informațiilor, fotografiilor și...
15:50
Aplicația de videoclipuri scurte Vine revine, cu finanțare de la cofondatorul Twitter / „DiVine” va oferi acces la peste 100.000 de videoclipuri arhivate din Vine # G4Media
Pe măsură ce conținutul generat de inteligența artificială începe să umple aplicațiile noastre sociale, un proiect de readucere a videoclipurilor de șase secunde ale Vine...
15:50
VIDEO Deputatul USR Alexandru Dimitriu către Anca Alexandrescu, la un eveniment de campanie în cartierul Rahova din București: „Ați fost consiliera condamnaților Năstase, Dragnea?” / Candidata AUR la Primăria Capitalei: „Nu, nu am fost” # G4Media
Discuție aprinsă între deputatul USR Alexandru Dimitriu și Anca Alexandrescu, candidata AUR la primăria Capitalei în cartierul Rahova din București, unde cei doi s-au intersectat...
15:40
EXCLUSIV Proiect de lege: Pensionarii speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției rămân fără locuințe de serviciu / Sute de pensionari speciali stau în locuințe de serviciu pe chirii modice / Unde s-a blocat inițiativa # G4Media
Sute de pensionari speciali din ministerele Apărării, de Interne și Justiției vor rămâne fără locuințe de serviciu pentru care în rezent plătesc chirii modice, conform...
15:20
Dermatologii au criticat noua marcă de produse pentru îngrijirea pielii a unui actor, numind-o „distopică" pentru că a creat măști faciale pentru copii de patru...
Acum 8 ore
14:40
Omul de afaceri Gigi Nețoiu a venit, duminică, cu taraful să își depună dosarul de candidatură pentru Primăria Capitalei. Între muzicanții care au apărut alături...
14:30
Revolut semnalează o creştere semnificativă a tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice / Cum să te protejezi # G4Media
Numărul tentativelor de fraudă prin apeluri telefonice (spoofing), prin care sunt vizaţi utilizatorii Revolut a înregistrat o creştere semnificativă, arată Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică...
14:10
Spotify implementează defalcarea planului Premium pentru cinci piețe internaționale / India și Africa de Sud, printre beneficiarele noilor planuri # G4Media
Spotify își reînnoiește oferta premium și introduce noi niveluri numite Premium Lite, Premium Standard și Premium Platinum în cinci piețe, inclusiv India, Indonezia, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită și Africa...
14:10
Coreea de Sud va majora subvențiile pentru mașinile electrice în 2026 / Formă de ajutor pentru industria auto să facă față tarifelor impuse de SUA # G4Media
Guvernul sud-coreean a anunțat că va majora subvențiile pentru vehiculele electrice cu 20% anul viitor, ca parte a unui pachet de măsuri menite să ajute...
14:10
Comisia Europeană ia în considerare introducerea de taxe pentru alimentele procesate nesănătoase / Producătorii ar fi motivaţi să-şi facă produsele mai sănătoase # G4Media
Comisia Europeană ia în considerare propunerea unei taxe pentru alimentele ultra-procesate cu conţinuturi ridicate de grăsime, zahăr sau sare, potrivit unui proiect de document consultat...
14:10
Aproape 70 de școli vor fi închise în Australia din cauza temerilor legate de prezența azbestului în nisipul din locurile de joacă # G4Media
Un total de 69 de școli din Teritoriul Capitalei Australiene (ACT) vor fi nevoite să se închidă luni, după ce nisipul colorat pentru joacă a...
14:00
Ministrul Sănătății, în cazul fetiței de 2 ani care a murit la stomatolog: Clinica e suspendată / Nu erau respectate normativele minime legale # G4Media
Ministrul Sănătăţi, Alexandru Rogobete, afirmă că activitatea clinicii de stomatologie din Bucureşti unde o fetiţă de doi ani a murit după o anestezieă este suspendată,...
13:50
Giulia, escortă și studentă la criminalogie, la Milano: „Lucram într-un restaurant pentru șapte euro pe oră, acum câștig 400” / Măsura unei economii pe dos, în care corpul devine un CV # G4Media
Fustă scurtă, colanți, tricou alb. Giulia B. aprinde o lumânare parfumată și pregătește camera. Locuiește într-un apartament cu două camere lângă Paolo Sarpi: acolo studiază...
13:20
Bula investițiilor în AI este aproape o certitudine / Care sunt scenariile pentru sfârșitul ei # G4Media
Boomurile și prăbușirile sunt fenomene recurente în economia modernă, dar atunci când valoarea unui activ devine supraevaluată, un boom se transformă rapid într-o bulă, informează The...
13:20
VIDEO Cum arată Edificiul Roman cu Mozaic vechi de peste 2000 de ani, după reabilitarea cu fonduri UE care a durat 7 ani / Intrare gratuită până la sfârșitul anului # G4Media
Edificiul Roman cu Mozaic din Constanța a fost redeschis, de Ziua Dobrogei, după 7 ani de la semnarea contractului pentru reabilitare. Monumentul istoric va putea fi vizitat gratuit până...
13:20
Un număr tot mai mare de companii din domeniul tehnologiei încearcă acum să rezolve problema mărimilor din indsutria modei, relatează BBC. Instrumente precum 3DLook, True...
13:20
Echipa Dinamo a fost învinsă, duminică, de Metaloglobus, scor 3-0, într-un meci amical disputat la Săftica, transmite News.ro. În prima repriză, pentru Dinamo au jucat:...
13:10
Ciolacu şi-a depus candidatura la şefia CJ Buzău: Mă întorc unde am crescut / „Oamenii aşteaptă de la noi să fim eficienţi, să fim transparenţi” # G4Media
Fostul premier Marcel Ciolacu şi-a depus candidatura, duminică, la Biroul Electoral Judeţean, pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Buzău la alegerile din 7 decembrie,...
13:10
Președintele Venezuelei califică drept „iresponsabile” exerciţiile militare SUA din Trinidad şi Tobago / Maduro a ordonat la ”veghe şi un marş permanent pe străzi” # G4Media
Preşedintele venezuelean Nicolas Maduro a calificat sâmbătă drept „iresponsabile" noile exerciţii militare ale Trinidad şi Tobago împreună cu SUA, ale căror operaţiuni din Marea Caraibelor...
12:50
„Soarta națiunilor și căderea regatelor”: teorii epice ale istoriei despre cauzele aurorei boreale # G4Media
Astăzi știm că jocul de culori și forme al aurorei boreale este cauzat de activitatea de la suprafața Soarelui. Acestea luminează cerul dincolo de locurile...
Acum 12 ore
12:20
Circulaţie blocată pe DN 1 la ieşire din Cluj-Napoca spre Turda în urma unui accident / Se circulă deviat pe o arteră adiacentă DN1 # G4Media
Circulaţia este oprită, duminică la prânz, pe DN 1 la ieşirea din Cluj-Napoca spre Turda, în urma unui accident în care au fost implicate două...
12:20
Peste 600 de permise de conducere, reţinute sâmbătă, 7% din totalul șoferilor opriți în trafic / Viteză și alcool, cele mai dese probleme / Peste 3000 de polițiști și jandarmi au fost în stradă # G4Media
Un număr de 608 permise de conducere au fost reţinute, sâmbătă, dintre care 177 pentru viteză şi 67 pentru alcool, informează Poliţia Română, transmite Agerpres....
