Pontul zilei de luni, 16 noiembrie. Bet Builder de cotă 4.50 la Superbet pentru Germania – Slovacia
Fanatik, 16 noiembrie 2025 23:20
Cu pontul zilei de luni, 16 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 4.50 la meciul Germania - Slovacia
• • •
Acum 30 minute
23:30
Un cunoscut sportiv, în stare critică după ce a fost împușcat în plină stradă! Medicii luptă pentru a-i salva viața # Fanatik
Scene cumplite! Un sportiv a ajuns la spital după ce a fost împușcat în abdomen. De la ce a pornit tot conflictul. Ce au declarat martorii după ce atacatorul a fugit.
Acum o oră
23:20
23:00
Parcurs perfect! Naționala care s-a calificat la Campionatul Mondial cu maximum de puncte și fără gol primit # Fanatik
Ea a fost cea mai bună națională din preliminariile Campionatului Mondial! Cine este echipa care a terminat grupa cu victorii pe linie și fără să primească nici măcar un gol în 8 meciuri
Acum 2 ore
22:50
Fotbalistul lui Manchester City renunță la fotbal și merge să studieze dreptul la Oxford. Critici dure pentru antrenamentele lui Pep Guardiola: ”Pierdeam ore întregi” # Fanatik
Jucătorul de la Manchester City care s-a retras pentru a urma facultatea de drept, la Oxford. Acuzații grave pentru pregătirea antrenorului Pep Guardiola.
22:40
Biletul zilei la pariuri, luni, 17 noiembrie 2025. Câștig de 251 de lei cu două meciuri din preliminariile CM 2026 # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de luni, 17 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 251 de lei cu 2 meciuri din preliminariile pentru Cupa Mondială de anul viitor.
22:30
Gigi Becali a analizat situația în care se află Mircea Lucescu după eșecul din Bosnia. Ce crede patronul FCSB despre plecarea selecționerului de la cârma echipei naționale.
22:10
Jannik Sinner a câștigat Turneul Campionilor! Suma colosală încasată de italian după finala cu Carlos Alcaraz # Fanatik
Jannik Sinner a cucerit Turneul Campionilor de la Torino și a încasat o sumă uriașă după finala cu Carlos Alcaraz, încheiată 7–6, 7–5 în favoarea italianului.
22:00
Două figuri surpriză din fotbalul românesc au atras privirile la Târgul de Crăciun din Craiova! Fanii i-au asaltat pentru poze și autografe # Fanatik
Doi fotbaliști români extrem de cunoscuți au luat la pas, duminică, Târgul de Crăciun din Craiova. Cum au reacționat craiovenii care i-au zărit în Centrul Vechi.
Acum 4 ore
21:40
Cine este românca desemnată cea mai bună canotoare de pe glob. Topul include alte sportive din țara noastră # Fanatik
Cum se numește sportiva din România considerată a fi cea mai bună canotoare din lume. În clasamentul anual mai apar alte trei românce foarte cunoscute.
21:20
Opinie contra curentului! Singurul om din fotbalul românesc care l-a remarcat pe arbitrul Michael Oliver la Bosnia – România 3-1: “Foarte bun” # Fanatik
Surprinzător, există și oameni în fotbalul românesc care sunt de părere că Michael Oliver a avut o prestație foarte bună în Bosnia – România, scor 3-1. Ce “greu” din SuperLiga îl laudă pe “centralul” britanic.
21:10
Bătăi de cap pentru Zeljko Kopic înainte de reluarea campionatului. Dinamo a jucat un meci amical cu Metaloglobus și a fost învinsă la scor. Jucătorii folosiți de croat.
20:50
Un fotbalist a fost operat de urgență! Medicii au fost nevoiți să scoată o cheie de mașină din capul său # Fanatik
Un fotbalist care evoluează pentru General Lamadrid a ajuns direct pe masa de operație. Doctorii i-au extras o cheie de autoturism înfiptă în craniu.
20:30
Real Madrid și Liverpool pregătesc schimbul anului în fotbal! Totul a fost anunțat de spanioli # Fanatik
Perioada de transferuri a iernii e aproape să înceapă, iar două dintre cele mai mari cluburi ale lumii, Real Madrid și Liverpool, sunt gata de un schimb de senzație.
20:10
Dezastru național în Ungaria după ce s-a ratat barajul la Campionatul Mondial 2026: „Visele noastre s-au spulberat!” # Fanatik
Cum a reacționat presa din Ungaria după ce naționala lor a ratat dramatic accederea la barajul pentru Campionatul Mondial. Ce au scris jurnaliștii din țara vecină, de fapt.
Acum 6 ore
19:40
Ciprian Marica l-a „înțepat” în direct pe Mircea Lucescu după Bosnia – România 3-1: „Mereu găsim scuze. Aș fi văzut altfel lucrurile” # Fanatik
Ciprian Marica, reacție a doua zi după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat, de fapt, lui Mircea Lucescu după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
19:20
La cine s-a gândit Daniel Bîrligea când a oferit golul în meciul dintre Bosnia și România, încheiat cu scorul de 1-3. Mesajul emoționant transmis de fotbalist.
19:10
Se naște un star: a marcat 5 goluri în 3 zile și i-a „furat” locul Ungariei la Campionatul Mondial din 2026. Video # Fanatik
Irlanda a reușit „imposibilul” și le-a învins pe Portugalia și Ungaria în preliminariile Mondialului. Un fotbalist a marcat 5 goluri și a trimis echipa la baraj, după ce maghiarii au fost „lăsați acasă”.
18:50
Postul drastic pe care l-a început Mihai Stoica: „Am 66 de ore doar cu apă”. Care sunt beneficiile și ce face în momentul în care vine foamea. Exclusiv # Fanatik
La 60 de ani, Mihai Stoica are o condiție fizică de invidiat. De o bună perioadă a adoptat un stil de viață sănătos și a renunțat la excese. Ce post drastic a început oficialul FCSB-ului și care sunt beneficiile lui.
18:30
România, reclamație la FIFA după scandările xenofobe de la meciul cu Bosnia! Comunicatul oficial emis de FRF # Fanatik
FRF face demersuri oficiale la FIFA după meciul Bosnia - România 3-1. Comunicat amplu în urma haosului de la meciul disputat la Zenica.
18:30
Ungaria, out de la baraj! Naționala maghiară a primit gol la ultima fază și și-a pierdut orice speranță la Campionatul Mondial # Fanatik
Dezastru pentru Ungaria! Echipa națională a maghiarilor a primit gol la ultima fază a meciului și nu mai are nicio cale de acces la Campionatul Mondial. Cine este eroul irlandezilor
18:00
Sebastian Colțescu, trimis să arbitreze la liga a 4-a! Ce meci a condus centralul din SuperLiga. Video # Fanatik
Sebastian Colțescu, unul dintre cei mai bine cotați arbitri din România, a fost delegat la un meci din liga a patra. Imagini de senzație din Ialomița.
Acum 8 ore
17:40
Cristiano Bergodi a dat cărțile pe față după plecarea de la Rapid: „Am tăcut mult! Am fost dezamăgit” # Fanatik
Cristiano Bergodi nu poate trece nici acum peste perioada de la Rapid. Ce a spus actualul tehnician al lui U Cluj despre ultimul său mandat la echipa din Giulești.
17:20
A refuzat naționala Bosniei ca să joace pentru România: „100% meciul trebuia oprit pentru scandări rasiste!” # Fanatik
El este fotbalistul din România ce a ales tricolorul în detrimentul naționalei din Bosnia & Herțegovina. Cum a trăit meciul de la Zenica, cu cine a ținut și ce părere are despre incidentele de acolo
17:10
Florentin Petre a fost diagnosticat cu hepatită la Florenţa: “Eram la un pahar de vin! Am avut un atac de panică incontrolabil”. Cum s-a electrocutat la pescuit: “Patru ore în comă” # Fanatik
Florentin Petre a povestit cum a aflat că are hepatită. Cum a trecut fostul jucător de la Dinamo peste boală, dar și cum a fost electrocutat în timp ce pescuia.
16:40
FCSB a pus ofertele pe masă! MM Stoica: ”3 jucători”. Marea surpriză pe care o pregătește campioanei României # Fanatik
Perioada de mercato din iarnă nu s-a deschis încă, dar MM Stoica a dezvăluit că a început deja să lucreze la transferuri. Oficialul campioanei a vorbit despre ofertele făcute deja.
16:30
Care a fost primul meci de baraj din istoria naţionalei României: “Ne-au bătut unii care fumau trabucuri şi beau cocktail pe plajă!” # Fanatik
Andrei Vochin a povestit care a fost primul meci important pierdut de România, la Cupa Mondială din 1938, când a înfruntat naționala din Cuba, în optimile de finală ale competiției.
16:10
Cum arată noua iubită a lui Florin Prunea. Fostul portar încă nu și-a anunțat divorțul de femeia cu care a fost căsătorit 30 de ani # Fanatik
Cine este actuala parteneră de viață a lui Florin Prunea. Fostul fotbalist nu a oferit nicio informație despre separarea de soția cu care a avut un mariaj de 3 decenii.
Acum 12 ore
15:50
Momente de coșmar trăite de suporterii români la Zenica: „Au dat în ei cum bați covoarele. Nu se uitau că erau copii” # Fanatik
Scene neverosimile la Zenica, după finalul meciului Bosnia - România 3-1. Emil Grădinescu a povestit cum au fost bătuți suporterii români de autorități.
15:40
Gică Craioveanu l-a „tras de urechi“ pe Mirel Rădoi! Titular împotriva Spaniei, dar rezervă la Craiova: „A fost o surpriză că nu a jucat mai mult!“ # Fanatik
Fostul mare jucător al Universității Craiova s-a arătat uimit de faptul că Mirel Rădoi nu a contat mai mult la Craiova pe Anzor Mekvabișvili, unul dintre jucătorii titulari la echipa națională a Georgiei.
15:20
Ziua din an care pentru Daniel Băluţă e la fel de importantă ca şi Crăciunul. “Vă spun ceva ce n-o să vă vină să credeţi!” # Fanatik
Daniel Băluță, primarul Sectorului 4, a mărturisit, în cadrul emisiunii FANATIK EXCLUSIV, că are o zi din an la fel de importantă ca și Crăciunul. Ce sărbătorește acesta
15:10
Mihai Stoica l-a făcut praf pe Andrei Rațiu după Bosnia – România 3-1: „E în antiteză cu Bîrligea. Face figurație la națională” # Fanatik
Mihai Stoica, fără milă la adresa lui Andrei Rațiu după Bosnia - România 3-1. Ce i-a reproșat fundașului lateral de la Rayo Vallecano după eșecul „tricolorilor” la Zenica.
14:50
Mihai Stoica, ultimatum pentru Daniel Bîrligea după un nou gest controversat al atacantului FCSB: „Nu a înțeles nimic. Va sta în tribune până o să-i crească rădăcini” # Fanatik
Mihai Stoica i-a oferit un ultimatum lui Daniel Bîrligea după gestul controversat din Bosnia - România. Ce riscă atacantul FCSB după ce s-a bucurat cu Mihăilă la golul marcat.
14:40
Cine sunt tricolorii care au dezamăgit crunt în Bosnia – România 3-1: „Noi nu avem așa ceva în echipă” / „A fost praf” # Fanatik
Analiștii FANATIK au transmis unde s-a greșit în înfrângerea cu Bosnia, scor 3-1. Ce spun Marius Șumudică și Adrian Ilie despre eșecul echipei naționale.
14:20
Prima măsură luată de FRF, după scandările xenofobe și rasiste ale bosniacilor: ”Nu tolerăm așa ceva” # Fanatik
Fanii Bosniei au avut scandări xenofobe la adresa românilor pe care i-au făcut ”țigani”. Ce măsuri vrea FRF să se ia după scandalul uriaș iscat la meciul de la Zenica.
14:00
Ce se întâmplă cu Simona Halep la aproape un an de la retragerea din tenis. Sportiva recunoaște că se confruntă cu probleme mari # Fanatik
Simona Halep recunoaște că se confruntă cu o serie de probleme după retragerea din tenis. Această decizie nu a fost una atât de ușoară pentru sportivă.
13:40
„Nesimțiților, v-am dat o groază de bani”. Comentatorii români au dezvăluit cu lux de amănunte cum au fost sabotați în Bosnia: „Mă oftică până la lacrimi”. Exclusiv # Fanatik
Comentatorul Emil Grădinescu a prezentat tot ce s-a întâmplat la Bosnia - România. De ce nu au mers microfoanele comentatorilor în prima repriză și cum a fost atmosfera de pe stadionul din Zenica.
13:20
Denis Drăguș la FCSB?! Gigi Becali vrea să dea lovitura pe piața transferurilor: „E cel mai bun fotbalist român”. Ce salariu pune la bătaie # Fanatik
Gigi Becali a vorbit deschis despre interesul pentru Denis Drăguș. Patronul FCSB îl dorește pe atacant și a dezvăluit ce salariu i-ar putea oferi dacă revine în SuperLiga.
13:00
Cum arată în prezent Viorel Păunescu, afaceristul care a jucat un rol important în istoria Stelei # Fanatik
După o lungă perioadă, în spațiul public a apărut o imagine cu Viorel Păunescu, un personaj cheie în istoria fotbalului autohton. Cum arată, în prezent, afaceristul care care a jucat un rol important în istoria Stelei.
12:50
Adrian Mutu nu s-a ferit după Bosnia – România 3-1 și l-a criticat pe Ianis Hagi: „Absent!”. Pe cine a lăudat „Briliantul” după eșecul de la Zenica # Fanatik
Adrian Mutu a făcut o analiză completă după Bosnia - România 3-1. „Briliantul” l-a criticat pe Ianis Hagi și a scos în evidență evoluția a trei fotbaliști.
12:50
Gigi Becali a intrat în direct după Bosnia – România 3-1 și i-a făcut praf: „N-am văzut așa ceva în viața mea” # Fanatik
Gigi Becali a intrat a doua zi în direct după meciul Bosnia - România 3-1. Pe cine a desființat patronul FCSB-ului și ce l-a deranjat, de fapt, atât de tare.
12:30
La pământ! Denis Drăguș nu își revine după cartonașul roșu din Bosnia – România 3-1: ”N-a vorbit cu nimeni, nici cu familia”. Calvarul prin care trece la Eyupspor: „Niciun ban!” # Fanatik
Denis Drăguș a fost eliminat extrem de rapid în meciul Bosnia - România 3-1. Cât de afectat a fost atacantul echipei naționale după acest cartonaș roșu.
12:30
Apare o nouă forță în fotbalul românesc!? Planul lui Daniel Băluță cu echipa Bucureștiului dacă va ieși Primar General # Fanatik
Daniel Băluță a vorbit deschis despre implicarea primăriilor în sport. Cum ar putea contribui edilul sectorului 4 în fotbal dacă va fi ales drept Primar General.
12:10
România, victorie la „masa verde” cu Bosnia, după scandările gazdelor? Verdictul specialistului: „UEFA are toleranță zero! Era obligatoriu” # Fanatik
Putea România să câștige la „masa verde” duelul cu Bosnia de la Zenica?! Ce spune specialistul după ce fanii gazdelor au avut scandări rasiste și xenofobe
12:00
Ultrașii români, bătuți de Armata din Bosnia! Scenele dure s-au petrecut chiar pe stadion. Foto # Fanatik
Suporterii români au avut parte de scene dure după meciul cu Bosnia la Zenica. Vezi pe FANATIK toate detaliile legate de atmosfera dură de pe stadionul Bilino Polje.
12:00
Care a fost prima afacere a lui Ion Țiriac în România. Ideea genială a miliardarului: ”M-a ajutat foamea” # Fanatik
Ion Țiriac a vorbit despre prima afacere pe care a început-o în România. Traversa o perioadă dificilă și tocmai din acest motiv i-au venit câteva idei.
11:50
Horia Ivanovici l-a distrus pe Michael Oliver după deciziile din Bosnia – România 3-1: ”Arbitru găzdar din ‘Japcă League’” # Fanatik
Michael Oliver a avut o prestație lamentabilă la meciul Bosnia - România 3-1. Horia Ivanovici a fost extrem de iritat și nu a avut milă de arbitrul englez.
11:30
Anunț bombă! Mircea Lucescu a luat decizia privind viitorul său după Bosnia – România 3-1. Exclusiv # Fanatik
Ce decizie a luat Mircea Lucescu în legătură cu viitorul său la echipa națională după Bosnia - România 3-1. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre selecționer.
11:20
Președintele lui Inter, dezvăluiri despre numirea lui Cristi Chivu din vară. Românul i-a luat fața unui antrenor uriaș # Fanatik
Spre surprinderea multora, Cristi Chivu a fost numit antrenor la Inter Milano în vară. Ce a spus președintele ”nerazzurrilor” despre momentul instalării românului.
11:20
Arbitrajul lui Michael Oliver din Bosnia – România 3-1, caracterizat într-un singur cuvânt de Balaj: „Rușinos! Am intrat nervos în repriza secundă”. Deciziile englezului, demontate în direct. Exclusiv # Fanatik
Cristi Balaj a dat de pământ cu arbitrajul lui Michael Oliver din Bosnia - România 3-1. Ce spune fostul mare central român despre prestația englezului în duelul „tricolorilor”.
11:00
Adevărul despre Michael Schumacher. Care e starea de sănătate reală a acestuia la mai bine de 10 ani de la teribilul accident # Fanatik
Michael Schumacher nu a mai fost văzut niciodată de la teribilul accident de la schi din 2013. Astfel, au apărut doar numeroase zvonuri legate de starea sa de sănătate.
