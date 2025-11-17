Ucraina cere aliaților fonduri pentru extinderea producției de drone
QMagazine.ro, 17 noiembrie 2025 10:50
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, informează Agerpres. Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite […]
• • •
Alte ştiri de QMagazine.ro
Acum o oră
10:50
Ministrul ucrainean de externe Andrii Sîbiga a lansat duminică un apel către susținătorii țării sale să ofere fonduri pentru a extinde semnificativ producția de drone, considerând că această armă este cheia continuării și câștigării războiului cu Rusia, informează Agerpres. Șeful diplomației ucrainene crede că președintele rus Vladimir Putin va înceta războiul numai dacă sunt îndeplinite […]
Acum 6 ore
06:10
Drumul Polar al Mătăsii promite să reducă timpul de transport între Asia și Europa cu 40% și costurile cu peste 20%. Dar în spatele cifrelor se ascunde o schimbare mult mai profundă: o reconfigurare a geografiei puterii mondiale. REDEFINIREA CONTROLULUI ASUPRA LOGISTICII GLOBALE Ruta Mării Nordului, odinioară o frontieră înghețată explorată de pionieri și blocată de […]
Ieri
06:10
Philip Morris International, prin cele două entități Philip Morris Trading și Philip Morris România, a contribuit la economia națională cu peste 10 miliarde de RON, o sumă comparabilă cu 25% din bugetul anual al apărării. NU DOAR INVESTITOR, CI ȘI PARTENER Conform cercetării sociologice INSCOP Research, „Atitudinea populației cu privire la patriotismul economic” realizate în 2025, […]
15 noiembrie 2025
16:30
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE și i s-au prezentat dovezi concrete ale dronei trimise în Ucraina, căzute în România. Ce spun rușii # QMagazine.ro
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:20
Cazul Lukoil. Bulgarii obțin prelungire de la americani, ungurii exceptare, noi… nimic. Se așteaptă noi creșteri de preț la benzină și motorină # QMagazine.ro
Ieri, cu o săptămână înainte de expirarea termenului pentru încetarea activităților companiilor deținute de Lukoil în afara Rusiei, Departamentul Trezoreriei din SUA a emis o excepție prin care permite funcționarea celor patru companii deținute de Lukoil în Bulgaria să continuă să lucreze până pe 29 aprilie 2026, dând astfel timp guvernului de la Sofia să […]
08:30
Ambasadorul Rusiei a fost convocat la MAE și i s-au prezentat dovezi concrete ale dronei trimise în Ucraina, căzute în România # QMagazine.ro
Din dispoziția ministrului afacerilor externe, ambasadorul Federației Ruse la București a fost convocat astăzi, 14 noiembrie 2025, la sediul Ministerului Afacerilor Externe. Acestuia i-au fost prezentate dovezi palpabile, ample și solide, ale violării spațiului aerian al României de către un vehicul aerian fără pilot al forțelor militare ruse, în cursul nopții de 10/11 noiembrie 2025. […]
06:10
Nu știu dacă oamenii își dau seama când sunt penibili. Sau mai rău, dacă le pasă. UNDE E ORIGINALUL? Într-o eră în care excesul se confundă cu expresia de sine, iar prostul gust a devenit manifest de libertate, toți vor să fie unici, dar ajung să fie identic de ridicoli. Sunt totuși trei ani de când […]
14 noiembrie 2025
22:00
Reformele Guvernulului Ilie Bolojan dau rezultate. Deținuții au ajuns să se păzească între ei, în număr din ce în ce mai mare, din cauza sistării angajărilor în sistemul penitenciar. 128 de condamnați, între care unul și pentru omor, au fost „promovați” gardieni. Penitenciarele din România nu duc lipsă de condamnați, însă au din ce în […]
21:20
Târgul „Poveste de Crăciun” revine în Grădina Operei Comice pentru Copii între 21 noiembrie și 28 decembrie 2025 cu o lună întreagă de feerie, colinde și activități pentru întreaga familie. De la patinoar și carusel, până la ateliere, filme, spectacole, campanii umanitare și întâlniri cu Moșii sărbătorilor, Târgul „Poveste de Crăciun” transformă Grădina Operei Comice […]
13:40
Radu Marinescu, ministrul Justiției, a participat astăzi la Grupul de lucru al OCDE pentru integritate publică, subsidiar al Comitetului pentru Guvernanță Publică. În carul reuniunii au fost prezentate progresele realizate de România, din perspectiva recomandărilor prioritare adresate cu privire la consolidarea transparenței procesului decizional și gestionarea conflictelor de interese. Radu Marinescu a prezentat reforma legislativă […]
13:00
„Guvernul a devenit un agent al intereselor externe și un protector al profitului. Aceasta este o alegere politică deliberată: o Românie dependentă, neputincioasă, condusă de un stat care și-a abandonat cetățenii” acuză Blocul Național Sindical (BNS). BNS, într-un comunicat de presă transmis Q Magazine, prezintă o radiografie a unei hotărâri de guvern referitoare la instituirea […]
12:20
Colegiul Medicilor s-a autosesizat în tragicul caz al fetiței de 2 ani care a murit la o clinică stomatologică # QMagazine.ro
Colegiul Medicilor București s-a autosesizat în cazul fetiței de 2 ani, care a murit joi, la o clinică stomatologică din Sectorul 3 al Capitalei, a informat președintele Colegiului Medicilor din România, Cătălina Poiană. „Am întrunit astăzi de urgență biroul consiliului municipal al Colegiului Medicilor București și în urma ședinței s-a luat decizia autosesizării în acest […]
12:10
Parlamentul European cere Comisiei Europene să prezinte strategia privind egalitatea de gen # QMagazine.ro
Într-un raport redactat de eurodeputatul croat Marko Vesligaj (S&D) și adoptat cu 310 voturi pentru, 222 voturi împotrivă și 68 de abțineri, Parlamentul European cere Comisiei Europene să prezinte o strategie ambițioasă privind egalitatea de gen pentru perioada 2026-2030, care să cuprindă măsuri legislative și non-legislative concrete în domenii esențiale, informează Agerpres. „Prin adoptarea acestui […]
11:00
PSD nu va susține niciun alt pachet de măsuri guvernamentale care nu va cuprinde măsuri de stimulare economică # QMagazine.ro
Austeritatea propusă de premierul Ilie Bolojan a creat tensiuni în coaliția guvernamentală, iar PSD reafirmă „categoric” că nu va susține niciun alt pachet de măsuri care nu va cuprinde soluțiile de stimulare economică propuse de social-democrați. Într-un comunicat de presă, PSD insistă pentru implementarea Programului pe care l-a propus pentru stimularea activităților economic, cu cheltuieli […]
10:30
Uniunea Europeană a eliberat o nouă tranșă de ajutor financiar pentru Ucraina, în valoare de circa șase miliarde de euro, a anunțat joi în Parlamentul European președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, informează Agerpres. Finanțarea acestei noi tranșe provine din „Mecanismul pentru Ucraina” (denumit și Facilitatea pentru Ucraina), un fond stabilit la sfârșitul anului […]
09:20
Oana Gheorghiu: Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Ești urmărit penal? Suspendare până la clarificare # QMagazine.ro
„Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Eși urmărit penal? Suspendare până la clarificare! …Nu vom avea liniște atâta vreme cât oameni cu probleme penale ne hotărăsc viețile.”, era opinia Oanei Gheorghiu, în 2017. În 2025 însă, Oana Gheorghiu, devenită vice-prim-ministru, nu […]
13 noiembrie 2025
22:40
CJUE: Un judecător poate să nu fie compensat financiar pentru orele suplimentare, „cu condiția ca acest judecător să poată valorifica efectiv timpul liber în compensare pe care l‑a dobândit” # QMagazine.ro
Curtea Europeană de Justiție (CJUE) a emis astăzi o decizie de răspuns la o întrebare adresată de judecătorii Curții de Apel București privind compensarea materială a orelor suplimentare prestate de un judecător. Deși cazul vizează concret speța unui magistrat de la Tribunalul Galați, decizia se extinde, principial, asupra tuturor judecătorilor. Datorită specificului activității lor, care […]
21:40
Avocatul Toni Neașcu: Nicușor Dan oferă protecția prezidențială unui fost ministru urmărit penal într-un dosar de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave # QMagazine.ro
„Semnificația numirii lui Vlad Voiculescu drept consilier onorific la Cotroceni este aceea că președintele Nicușor Dan îi clasează acestuia dosarul pe care îl are deschis la DNA, exact ca un veritabil procuror”, comentează avocatul Toni Neacșu, după ce astăzi președintele României a semnat un decret prin care i-a acordat lui Vlad Voiculescu, membru USR, europarlamentar […]
20:40
16 clădiri-cheie din județul Vâlcea vor deveni „verzi” prin montarea panourilor fotovoltaice # QMagazine.ro
Eficiența energică și sustenabilitatea sunt printre importantele principii de acțiune ale Consiliului Județean Vâlcea. Prin investirea a 1,1 milioane euro, din fonduri europene, 16 clădiri publice vor deveni „verzi” prin instalarea unor panouri fotovoltaice. „Banii economisiți vor putea fi folosiți acolo unde este nevoie: în sănătate, în servicii sociale, în educație etc.”, a subliniat președintele […]
17:40
Oana Gheorghiu: Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Eși urmărit penal? Suspendare până la clarificare # QMagazine.ro
„Băi oameni buni, terminăm cu prostiile și cerem vehement (dacă e nevoie în stradă) „de-penalizarea” tuturor funcțiilor și demnităților publice? Eși urmărit penal? Suspendare până la clarificare! …Nu vom avea liniște atâta vreme cât oameni cu probleme penale ne hotărăsc viețile.”, era opinia Oanei Gheorghiu, în 2017. În 2025 însă Oana Gheorghiu, devenită vice-prim-ministru nu […]
16:30
Adela și Serge CELEBIDACHI, despre cum a schimbat John Malkovich totul la „Cravata galbenă” pe când era doar proiectul unui film # QMagazine.ro
O poveste despre răbdare, moștenire și perfecțiune, spusă pe marele ecran, din 14 noiembrie. Adela Vrînceanu, producător cu fler pentru povești care rămân, este omul din culisele celui mai ambițios proiect cinematografic românesc din ultimul deceniu. Serge, regizor și fiu al legendarului dirijor Sergiu Celebidache, este cel care duce mai departe, cu discreție și forță, moștenirea […]
16:20
Adela și Serge CELIBIDACHI, despre cum a schimbat John Malkovich totul la „Cravata galbenă” pe când era doar proiectul unui film # QMagazine.ro
O poveste despre răbdare, moștenire și perfecțiune, spusă pe marele ecran, din 14 noiembrie. Adela Vrânceanu, producător cu fler pentru povești care rămân, este omul din culisele celui mai ambițios proiect cinematografic românesc din ultimul deceniu. Serge, regizor și fiu al legendarului dirijor Sergiu Celibidache, este cel care duce mai departe, cu discreție și forță, moștenirea […]
16:00
DNA a clasat dosarul vizitei lui Dragnea la Donald Trump pe motiv că „fapta nu există” # QMagazine.ro
DNA a clasat la 10 septembrie 2025 dosarul „Dragnea, vizită la Trump” pe motiv că fapta penală nu există, potrivit unui răspuns al DNA la solicitarea G4Media.ro. „Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Structura Centrală au dispus la data de 10 septembrie 2025 clasarea cauzei, în baza art. 16 alin. 1 lit. a din […]
15:40
Ambasadorul SUA la NATO, Matthew Whitaker și generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre aliate și comandant al Forțelor Terestre Americane în Europa și Africa, au vizitat România pentru discuții, la nivel înalt, cu ministrul apărării naționale, Liviu-Ionuț Moșteanu, ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, ministrul economiei, Radu Miruță, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad […]
14:20
Vlad Voiculescu, urmărit penal de DNA, devine consilier onorific al președintelui României. Nicușor Dan îngroapă filosofia useristă „Fără penali în funcții publice” # QMagazine.ro
„În cauza mediatizată prin comunicatele 856/VIII/3 din 21 septembrie 2021, nr. 1084/VIII/3 din 23 noiembrie 2023 și 1130/VIII/3 din 6 decembrie 2023, ca urmare a îndeplinirii condițiilor legale și constituționale, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combaterea corupției au dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de suspectul VOICULESCU VLAD VASILE, la data faptelor având […]
13:00
Liviu Negoiță, în deplin acord cu PUSL, partidul care l-a propus, a decis să nu își depună candidatura ca formă de protest față de abuzurile care afectează alegerile parțiale din București. El afirmă că atât legislația, cât și „năravurile” care guvernează alegerile locale sunt nocive pentru democrație și pentru interesele electoratului. „Din cauza abuzurilor semnificative […]
11:00
Raport Freedom House: Germania, Georgia și Statele Unite au înregistrat scăderi ale scorului în materie de libertate digitală # QMagazine.ro
Organizația Freedom House, specializată în analiza protestelor civile și politice la nivel global, a denunțat faptul că libertatea pe internet a continuat să se deterioreze pentru al 15-lea an consecutiv, evidențiind reprimarea protestelor în masă, creșterea cenzurii și amenințările tot mai mari la adresa libertății de exprimare, informează Agerpres. În raportul său, ONG-ul american subliniază […]
10:40
Producția industrială s-a diminuat atât ca serie brută, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate, în primele nouă luni ale anului, comparativ cu intervalul similar din 2024, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer […]
09:40
Actorul Mihai Dinvale, fost director al Teatrului Mic, s-a stins din viață la 74 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică. Mihai Dinvale, care ar fi împlinit 75 de ani la 26 decembrie, a absovit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde a avut ca profesori pe Moni Ghelerter, Zoe Anghel Stanca, Gheorghe Angheluță. […]
06:10
Adela și Serge CELIBIDACHI: „Când John Malkovich a fost confirmat ca parte din cast, atunci mulți au venit către noi ca să se asocieze cu proiectul” # QMagazine.ro
O poveste despre răbdare, moștenire și perfecțiune, spusă pe marele ecran, din 14 noiembrie. Adela Vrânceanu, producător cu fler pentru povești care rămân, este omul din culisele celui mai ambițios proiect cinematografic românesc din ultimul deceniu. Serge, regizor și fiu al legendarului dirijor Sergiu Celibidache, este cel care duce mai departe, cu discreție și forță, moștenirea […]
12 noiembrie 2025
20:30
Ciprian Ciucu: Da, doamna Alexandrescu crește vertiginos și îl lasă în urmă pe domnul Drulă # QMagazine.ro
La doar o zi după ce liderul UDMR Kelemen Hunor a evocat posibilitatea ca toți cei trei candidați din partea coaliției să piardă alegerile pe București, sugerând o victorie a out-sider-ei Anca Alexandrescu, vine o primă confirmare a temerilor din sânul puterii. Candidatul PNL, Ciprian Ciucu, vorbește într-un interviu despre necesitatea regândirii urgente a strategiei electorale a […]
18:40
Câtă energie produceam în 2015 și câtă mai producem în 2025. Sau…10 ani pe lungul drum al zilei către noapte. Din dramaturgie, la tragedie… # QMagazine.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, declara la finalul lui octombrie că „avem cea mai scumpă energie electrică din Europa”, potrivit datelor Eurostat. În ultimii 10 ani am parcurs un fel de „lung drum al zilei către noapte”… Din dramaturgie la tragedie! 2015: pe primele opt luni din an, România a produs energie de 14,65 milioane tep […]
17:00
Strategia Națională de Apărare, pusă în dezbatere publică. Nicușor Dan și-a luat angajamentul că va face totul ca românii să se bucure de „dividendele păcii” # QMagazine.ro
Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030 a fost pusă astăzi în dezbatere publică, urmând ca în 24 noiembrie să fie discutată în cadrul Consiliului Suprem de Apărare al Țării, îar în 26 noiembrie să fie prezentată în Parlament. Președintele Nicușor Dan a declarat că Strategia va fi urmată de un plan de […]
15:00
ANAF va începe luni, în instanță, acțiunea de recuperare a banilor datorați de soții Klaus și Carmen Iohannis pentru chiriile încasate pentru imobilul confiscat în Sibiu, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Deoarece Iohannis a refuzat să plătească prejudiciul de un milion de euro după confiscarea imobilului din centrul Sibiului, ANAF intenţionează să solicite în […]
12:30
Celebrul compozitor Horia Moculescu s-a stins din viață la vârsta de 88 de ani. Horia Moculescu era internat în stare gravă la spitalul Matei Balş din Capitală, fiind intubat în ultimele zile. Horia Moculescu a compus circa 500 melodii și a luat peste 200 premii. Zeci de șlagăre au rămas în memoria publicului, fiind interpretate de […]
12:10
Înaintea întâlnirii președintelui Nicușor Dan cu liderii coaliției de guvernare și cu reprezentanți ai magistraților la Palatul Cotroceni, Înalta Curte de Casație și Justiție propune Acordul pentru Justiție și Stabilitate Institutuțională. În document, Înalta Curte un soi de armistițiu între Justiție și celelalte instituții ale statului român. În acest angajament comun, pe care ar trebui […]
11:30
Ministrul Economiei a reclamat la Parchet modul de numire a conducerii Romarm: Avem nevoie de o conducere igienică! # QMagazine.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat astăzi, într-o conferință de presă, că în această dimineață a fost trimis la Parchet modul de numire a conducerii Romarm. „Modul de numire a conducerii Romarm a fost în această dimineaţă trimis la Parchet, cât şi conducerea Consilului de Administraţie, la Parchet, la DNA şi la AMEPIP. Aşteptarea este […]
11:00
Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe deputatul social-democrat Răzvan Ciortea pentru săvârșirea infracțiunilor de participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, dacă funcționarul public a obținut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit, participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și fals în declarații, se arată într-un comunicat DNA. […]
02:00
În timp ce atenția publicului e prinsă în crize succesive — migrație, energie, inflație, război — Bruxelles-ul lucrează liniștit la ceva cu potențial de cutremur: o nouă celulă de informații în interiorul Comisiei Europene. Oficial, e doar o „coordonare”. Neoficial, ar putea deveni primul pas spre un serviciu de intelligence european, suprastatal, netransparent și greu […]
11 noiembrie 2025
22:10
„Și la moarte purta urmele cătușelor”. S-au împlinit 30 de ani de la plecarea la ceruri a lui Corneliu Coposu # QMagazine.ro
S-au împlinit astăzi 30 de ani de la moartea omului politic Corneliu Coposu, fost președinte al Partidului Național Țărănesc și lider al opoziției democratice din România postcomunistă. „Și la moarte purta urmele cătușelor”, declara Flavia Coposu, sora lui, într-un interviu pentru Q Magazine. Corneliu Coposu, om politic, discipol și colaborator al lui Iuliu Maniu, personalitate […]
19:20
Judecătoarea Adriana Stoicescu le scrie lui Ilie Bolojan și Nicușor Dan: Tot ceea ce vă doriţi este să distrugeţi complet justiţia independentă # QMagazine.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu îi acuză pe politicieni că pentru a-și atinge scopurile „mizerabile” ar fi în stare să pârjolească tot, „să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue”. Zilele acestea, atât președinții Judecătoriilor, Tribunalelor, Curților de Apel, cât și Asociațiile […]
19:10
„BBC nu are nicio apărare viabilă față de prejudiciul reputațional și financiar copleșitor pe care l-a cauzat președintelui Trump”, este evaluarea unei echipe de avocați a președintelui american, după ce s-a demonstrat că postul de televiziune britanic a falsificat un discurs inducând ideea că acesta chema la revoltă în Capitoliu. Duminică, directorul general al BBC, […]
17:50
Adriana Stoicescu: Tot ceea ce vă doriţi este să distrugeţi complet justiţia independentă # QMagazine.ro
Judecătoarea Adriana Stoicescu îi acuză pe politicieni că pentru a-și atinge scopurile „mizerabile” ar fi în stare să pârjolească tot, „să ne puneţi ţinte pe spate şi să ne duceţi în arenă, pentru că dacă pâine nu mai este, circul trebuie să continue”. Afirmația judecătoarei a fost făcută într-o scrisoare deschisă, adresată atât președintelui Nicușor […]
13:10
Gafa lui Nicușor Dan. „Nu e decât o presiune pe procurorul general și o blocare a lui în a-și exercita independent atribuțiile legale # QMagazine.ro
Președintele Nicușor Dan a afirmat că nu va semna o eventuală cerere de urmărire penală pentru vicepremierul Oana Gheorghiu și că este de părere ca aceasta trebuie să rămână în continuare în funcție. Declarația președintelui este considerată de avocatul Toni Neacșu „o gafă”. În opinia avocatului Toni Neacșu, faptul că președintele a anunțat că nu […]
11:00
Mihai Barbu a demisionat din funcția de președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară (ARF), după ce Direcția Națională Anticorupție a anunțat că acesta este cercetat sub control judiciar pentru folosirea influenței în scopul obținerii de foloase necuvenite. „Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) informează că, ieri, 10 noiembrie 2025, domnul Mihai Barbu și-a depus demisia din […]
10:40
Co-fondatoarea Asociației „Dăruiește viață” declară că Oana Gheorghiu se află în incompatibilitate. Au fost donatori care s-au retras în ziua numirii ei în Guvern # QMagazine.ro
Numirea Oanei Gheorghiu în funcția de vicepremier a luat-o prin surprindere pe co-fondatoarea Asociației „Dăruiește Viață”, Carmen Uscatu, care afirmă că a aflat „la fel ca opinia publică, în același moment”. Într-un interviu acordat Hotnews, Carmen Uscatu afirmă că numirea în Guvern a Oanei Gheorghiu, a creat o „vulnerabilitate foarte mare” asociației. Motivul vulnerabilității este […]
06:10
La 7 noiembrie 2023, la Paris, în deschiderea celei de-a 42-a sesiuni a Conferinței Generale a UNESCO, toate cele 194 de state membre au rostit același nume. Simona Miculescu, ambasadorul României, era aleasă, prin vot unanim, Președintele forului suprem al organizației, pentru o perioadă de doi ani (2023–2025). RESPECT CÂȘTIGAT PRIN COMPETENȚĂ A fost un […]
10 noiembrie 2025
17:50
CSM sesizează Parchetul General: Alegațiile Oanei Gheorghiu alimentează un discurs periculos ce incită la ură şi discriminare # QMagazine.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a decis sesizarea Parchetului General pentru efectuarea de cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunii de incitare la violenţă, ură sau discriminare de către vicepremierul Oana Gheorghiu. Într-un comunicat de presă, CSM solicită puterii executive să păstreze „echilibrul şi decenţa în discursul public şi să nu formuleze judecăţi iresponsabile pe fond exclusiv emoţional […]
16:50
Președinții tribunalelor se alătură celor ai curților de apel. „Perpetuarea şi alimentarea acestor acţiuni ostile instanţelor judecătoreşti pentru a justifica degradarea nivelului de trai din societatea românească face un rău inimaginabil” # QMagazine.ro
„Lovirea vârfului piramidei judiciare echivalează cu vulnerabilizarea întregului sistem”, apreciază președinții tribunalelor din România, care își exprimă sprijinul față de Înalta Curte și de președintele Lia Savonea. Într-un comunicat transmis Q Magazine, președinții tribunalelor fac apel la respectarea statutului constituțional al puterii judecătorești și la protejarea autorității instanței supreme, ca garanție a unui stat de […]
16:40
Asociațiile profesionale ale magistraților condamnă ferm continuarea campaniei fără precedent îndreptate împotriva magistraților şi a puterii judecătorești şi subliniază că aceasta reprezintă un atac agresiv şi susţinut la adresa dreptului fiecărui cetăţean la o justiţie independentă, se arată într-un comunicat transmis Q Magazine. Asociația Magistraților din România (AMR), Uniunea Națională a Judecătorilor din România (UNJR), […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.