Culisele numirii Ioanei Ene Dogioiu la RADIO, din partea Guvernului Bolojan. De la lupta cu SINECURIȘTII, la beneficiara directă a unei SINECURI. Dogioiu, propusă pe o excepție la legea incompatibilităților
Gândul, 17 noiembrie 2025 15:50
Potrivit unor surse politice, planul inițial al echipei lui Bolojan ar fi fost ca Liviu Popescu, consilierul lui Dogioiu de la Guvern să meargă șef la Radioul Public iar Ioana Ene Dogioiu să rămână reprezentant al Guvernului în CA al SRR. Ioana Ene Dogioiu are o prietenie veche cu Liviu Popescu. Pe vremuri, și el […]
• • •
Acum 5 minute
16:30
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online # Gândul
În Germania a avut loc unul dintre cele mai scurte interviuri ale acestui an. Co-fondatorul enciclopediei online Wikipedia, Jimmy Wales, a părăsit interviul după 48 de secunde de discuție cu jurnalistul și blogger-ul Tilo Jung. Jung a început conversația întrebând dacă Wales este singurul fondator al Wikipedia. Wales a reacționat brusc: „Nu contează. Este cea […]
16:30
Cum răspunde ministrul Ciprian Șerban la moţiunea AUR: „Nu o văd ca pe un atac, ci ca pe o oportunitate” # Gândul
AUR a depus moţiune simplă împotriva ministrului Infrastructurii şi Transporturilor, Ciprian Şerban, după ce, recent, parlamentarii au respins-o pe aceea depusă pe numele ministrului PSD al Agriculturii, Florin Barbu. Ciprian Şerban a avut o interpelare în Parlament, în cadrul dezbaterilor pe marginea moţiunii, în care a putut să-şi prezinte activitatea derulată, de când a fost […]
Acum 10 minute
16:20
Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio # Gândul
Într-o ediție transmisă live din studioul Gândul a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul, publicistul și analistul politic Ion Cristoiu a făcut o dezvăluire surprinzătoare. În plin scandal al sinecurilor la vârful TVR și al Radioului public (vezi detalii AICI), cunoscutul gazetar a mărturisit că a primit o propunere de a fi numit membru […]
Acum 30 minute
16:10
Raed Arafat, reacție în cazul navei încărcată cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „E risc de explozie, cu impact de până la 4,5-5 kilometri” # Gândul
Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat în situației de la Plauru, Tulcea, anunțând că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea. Două localități din România au fost evacuate, după […]
Acum o oră
15:50
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 17.00. Emblema lui Dinamo e în pericol?! Detalii despre ce s-a întâmplat cu fanii în deplasarea din Bosnia # Gândul
„Exclusiv Dinamo”, ediție nouă astăzi, de la 17.00. Alexandru Brădescu și Cătălin Mureșanu vin cu informații despre subiectul momentului la Dinamo: ce se întâmplă cu emblema care a făcut istorie, cu cei doi câini. Discutăm despre ce s-a întâmplat în deplasarea din Bosnia cu suporterii lui Dinamo și despre comunicatul clubului care a făcut valuri. […]
15:50
„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe YouTube și Facebook ProSport # Gândul
N-a fost etapă în Superliga, însă s-a jucat în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Mircea Lucescu a convocat 5 jucători de la FCSB pentru dubla cu Bosnia și Herțegovina și San Marino. În eșecul din Bosnia și Herțegovina, 1-3, de la FCSB a fost titular doar Daniel Bîrligea, marcatorul unicului gol al tricolorilor. Pe […]
15:50
15:50
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate # Gândul
IGSU a transmis un avertisment de Cod Galben de intensificări ale vântului care va fi valabil de luni, 17 noiembrie, ora 12:00 până marți, ora 6:00. Experții îndeamnă populația să evite activitățile în aer liber și să ocolească zonele cu stâlpi sau copaci, întrucât există pericol de prăbușire. „Avertisment de ultimă oră al IGSU: Amânați […]
15:40
Pensia din decembrie 2025 este cea mai așteptată de către români, dat fiind că este ultima lună din an și cea a sărbătorilor de iarnă, când mulți fac cumpărături din timp. Luna decembrie 2025 este cea în care o categorie de pensionari va primi mai mulți bani în plus la pensie, ca sprijin financiar de […]
15:40
Cristoiu nu o iartă pe Ioana Ene Dogioiu pentru SINECURA de la Radio: Mă înnebunise “colonăleasa” cu intransigența/Când ești Robespierre nu te duci # Gândul
Într-o nouă ediție a emisiunii Ai Aflat! transmisă live din studioul Gândul, jurnalistul Ionuț Cristache și invitatul său, jurnalistul și scriitorul Ion Cristoiu, au comentat pe tema celei mai noi sinecuri de la vârful puterii. Purtătoarea de cuvânt a premierului Ilie Bolojan, fosta jurnalistă Ioana Ene Dogioiu, a fost numită membru în Consiliul de Administrație […]
Acum 2 ore
15:30
Avertisment ANSVSA: „Vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală”. Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase pot cauza toxiinfecții grave # Gândul
Inspectorii Autorității Naționale Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) atrag atenția că vânzarea în mediul online a prăjiturilor, cozonacilor sau a oricăror produse alimentare de către persoane neînregistrate este o activitate ilegală. Mai mult, cei care recurg la astfel de cumpărături neautorizate se expun unor riscuri considerabile. Din ce în ce mai multe produse […]
15:30
Paza de la Luvru este inexistentă chiar și după „jaful secolului“. Cum au reușit doi adolescenți belgieni să-și agățe portretul lângă Mona Lisa # Gândul
Chiar și după furtul bijuteriilor Coroanei franceze, în valoare de 88 de milioane de euro, conducerea Muzeului Luvru din Paris nu pare să ia măsurile necesare pentru a împiedica incidentele. Nici cele mai prețioase opere de artă nu sunt păzite cum trebuie, astfel că și un adolescent anonim poate ajunge cu ușurință la ele. Drept […]
15:20
Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Cui aparține nava care arde la Plauru # Gândul
Două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi. Persoanele evacuate până în prezent vor […]
15:20
Cazul ciudat al unei femei din IAȘI care a moștenit un apartament și a ajuns datoare sie însăși. De ce nu poate nici măcar să intabuleze proprietatea # Gândul
Caz uluitor la Iași: o femeie care a moștenit un apartament a ajuns datoare sie însăși, iar în prezent este prizoniera unui artificiu birocratic. Situația în care a ajuns o împiedică să intabuleze locuința. Din păcate, scrie Ziarul de Iași, instituțiile par incapabile să ofere o soluție ajutătoare. Cum s-a ajuns aici Totul a pornit […]
15:20
Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi # Gândul
Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Cinci puncte sunt trecute pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna viitoare din CSAT. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul […]
15:10
Bine faci, bine primești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 18 noiembrie 2025. Berbec Există o intensitate copleșitoare în această zi care ar putea să te facă să îți fie greu să menții liniștea. Opiniile puternice și emoțiile curajoase se ciocnesc într-un mod culminant. S-ar putea să te afli în mijlocul unor […]
15:10
Premierul Bolojan anunță că „este foarte probabil” să nu închidă în decembrie bugetul pe 2026: „Ne lungim cu el în ianuarie” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Adunarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul pe 2026 să nu poată fi închis în luna decembrie, ci în ianuarie, deoarece este nevoie de legislație „pentru un buget predictibil”. Oficialul a mai spus că cel mai probabil săptămâna viitoare guvernul își va […]
15:00
Un fost PROCUROR a dat în judecată Parchetul pentru că nu a încasat prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?” # Gândul
Un fost procuror a dat în judecată Parchetul de pe lângă Tribunal, instituție în cadrul căreia a activat, pe motiv că nu a încasa prima de pensionare. „Alții au primit-o, eu de ce nu?”, a reclamat magistratul. Prima de pensionare era prevăzută cândva în statutul magistraților, dar a fost suspendată în 2010, în plină criză […]
15:00
Diana Șoșoacă și-a serbat ziua de naștere lângă MAE și Ambasada Ucrainei. Scandal cu poliția în plină stradă: „Trădătorii neamului românesc” # Gândul
Senatoarea SOS, Diana Șoșoacă, și-a celebrat ziua de naștere chiar la sediul partidului, din Aleea Modrogan, zonă aflată între Ministerul Afacerilor Externe și Ambasada Ucrainei. Șoșoacă a dat o petrecere în toată regula, cu muzică populară, mâncare tradițională și artificii. Evenimentul a fost, însă, întrerupt de intervenția Poliției, care a fost sesizată cu privire la […]
15:00
Unde se depun cererile pentru ajutorul la ÎNCĂLZIRE și suplimentul de energie și cine beneficiază de acest ajutor de la stat # Gândul
Persoanele şi familiile vulnerabile pot depune, până în 20 noiembrie inclusiv, cererile pentru a beneficia de ajutorul pentru încălzirea locuinţei începând cu luna noiembrie 2025, prima lună a sezonului rece, informează ANPIS. Persoanele aflate în situații vulnerabile pot depune cereri pentru a beneficia de ajutorul la încălzire și de suplimentul pentru energie, sprijinul financiar urmând […]
14:50
În Polonia, persoane necunoscute au detonat calea ferată pe care se transferă armament în Ucraina. Tusk vorbește despre un act de sabotaj # Gândul
O cale ferată din Polonia, importantă pentru livrarea ajutorului către Ucraina, a fost avariată în urma unei explozii provocate de sabotori, a declarat premierul Poloniei, Donald Tusk. Mecanicul trenului care circula pe linia Varșovia — Lublin (Polonia) a observat o porțiune distrusă a căii ferate. Conform informațiilor preliminare, șinele au fost avariate de un dispozitiv […]
14:50
Anunț istoric în Asia. Un fost premier a fost condamnat la moarte pentru crime împotriva umanității # Gândul
Sheikh Hasina, fostul prim-ministru al Bangladeshului, a fost condamnată la moarte, luni, după ce a fost găsită vinovată de crime împotriva umanității pentru reprimarea violentă a protestelor studențești de anul trecut, care au dus la prăbușirea guvernului său, relatează CNN. Un complet format din trei judecători de la Tribunalul Internațional pentru Crime (ICT), tribunalul pentru […]
14:50
Cafeaua poate aduce o mică bucurie fiecărei dimineți. Este una dintre cele mai populare băuturi din lume, fiind apreciată nu doar pentru aroma intensă pe care o are, ci și pentru efectul energizant pe care îl oferă consumatorilor. Pentru mulți ea face parte din rutina zilnică și reprezintă momentul de răsfăț, fie de dimineață, alături […]
14:40
Paris, Londra, Viena și Napoli strălucesc în lumina sărbătorilor. Unde găsim cele mai frumoase târguri de Crăciun din Europa # Gândul
Nu numai craiovenii s-au grăbit să aprindă luminile de Crăciun în acest weekend. Marile capitalele europene au decis și ele să dea startul sărbătorilor mai devreme decât în alți ani. Magie de Crăciun pe Champs-Élysées Milioane de LED-uri s-au aprins, seara trecută, pe celebrul Champs-Élysées din Paris, în aplauzele a peste 200.000 de spectatori, scrie […]
14:40
Avertisment lansat de DNSC în legătură cu vulnerabilitatea unui produs: „Un risc major.” Pericolul din spatele atacatorului neautorizat # Gândul
Anunț crucial făcut de DNSC în legătură cu o vulnerabilitate critică în produsul FortiWeb, cunoscută publicului și identificată cu id-ul unic CVE-2025-64446, clasificată ca „path traversal.” Directoratul Național de Securitate Cibernetică avertizează că exploatarea acestui mecanism poate conduce la executarea de comenzi cu nivel de administrator prin trimiterea unor cereri HTTP/HTTPS. Compromiterea unui produs FortiWeb vulnerabil […]
Acum 4 ore
14:30
Un șofer din București poate ajunge să plătească chiar și cu 1.500 de lei mai mult decât cineva dintr-un alt județ, la aceeași categorie, potrivit noilor tarife de referință publicate recent de ASF. Tarifele de referință sunt calculate pe baza numărului de accidente și pe baza costurilor cu reparațiile. Prin urmare, aceste tarife de referință […]
14:30
Test de IQ bazat pe iluzii optice: Doar 1% dintre oameni pot găsi ursul ascuns în 5 secunde # Gândul
Vrei să știi dacă ai IQ de geniu și poți rezolva rapid orice? GÂNDUL vă propune pentru azi, 17 noiembrie 2025, un nou test care vă solicită capacitatea de concentrare și atenția la detalii. Doar 1% dintre oameni pot găsi ursul ascuns în 5 secunde. Tu ai reușit? Geniile găsesc ursul în doar 5 secunde. Tu […]
14:20
După Ungaria, Bulgaria și Moldova, și Kazahstan primește derogare de la sancțiunile SUA pe Lukoil. România nu a luat nicio decizie # Gândul
După ce Ungaria, Bulgaria și Moldova au primit derogări de la sancțiunile americane impuse companiilor petroliere rusești, Statele Unite au exclus de la sancțiuni și proiectele mari din Kazahstan cu participarea Lukoil. Licența SUA permite operațiunile, dar blochează vânzarea sau cesionarea activelor Statele Unite au exceptat principala conductă de export de petrol din Kazahstan, Consorțiul […]
14:00
14:00
Ursula von der Leyen a trimis țărilor UE o scrisoare cu un plan de expropriere a activelor Rusiei, relatează Reuters, citând un document # Gândul
Președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a transmis, într-o scrisoare adresată membrilor U.E, miercuri, că există trei opțiuni de a finanța nevoile financiare ale Ucrainei, inclusiv un împrumut utilizând activele înghețate ale Rusiei. În document se subliniază că lipsa finanțării pentru Kiev în perioada 2026-2027 este „semnificativă”. Liderii Uniunii Europene au convenit, în cadrul […]
14:00
România se luptă cu austeritatea, însă Comisia Europeană e optimistă: Va fi o creștere economică de 1,1% anul viitor # Gândul
Comisia Europeană a prezentat previziunile economice din toamna anului acesta și situația economică și financiară a fiecărui stat membru în parte. Previziunile arată că în primele trei trimestre ale anului creșterea economică a depășit așteptările specialiștilor. Economia României ar urma să crească cu 1,1% în 2026, iar în 2027 să accelereze peste 2%, arată prognoza […]
14:00
Bancurile cu animale sunt cât se poate de amuzante, iar următorul nu face excepție. Iepurașul cel poznaș intră într-un restaurant și comandă „4 mici de cal”. Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal? Chelnerul: Nu avem, pleacă de aici. A doua zi, Iepurașul la restaurant: Aveți 4 mici de cal? Chelnerul: Pleacă, mă, nu […]
14:00
Premierul Bolojan i-a găsit o sinecură purtătorului de cuvânt al Guvernului. O trimite pe Ioana Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație la Radio # Gândul
Purtătoarea de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a fost propusă pentru un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, potrivit surselor Gândul. Propunerea Guvernului pentru Consiliul de Administrație al SRR este chiar purtătorul de cuvânt al Cabinetului Bolojan, Ioana Dogioiu, în timp ce membru supleant […]
13:50
În prima zi a săptămânii, GÂNDUL.RO vă oferă un banc care să vă binedispună. Nelipsitul Bulă, care avea o grădină cu pepeni, dă nas în nas cu hoțul. Continuarea face toți banii. Bulă avea o grădină cu pepeni. În fiecare zi, observă că un hoț îi fura din pepeni. Supărat, într-o seară, pune un semn […]
13:50
13:30
Postul Crăciunului vine cu cheltuieli mai mari pentru români. Prețul legumelor din piață a explodat # Gândul
Suntem în postul Crăciunului iar românii descoperă că renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici, preparatele care nu sunt de dulce pot ajunge să afecteze bugetul mai ales când legumele au prețuri tot mai ridicate. Oamenii au luat cu asalt piața de legume din Buzău în căutarea produselor care țin de foame […]
13:20
Haideți să începem săptămâna cu un banc bun! Bulă, vedetă națională, întâlnește o călugăriță tinerică și frumoasă, iar mai departe urmează un schimb de replici amuzant. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță tinerică și frumoasă, care făcea autostopul. Fascinat de aspectul fizic al călugăriței, Bulă o tot privește pe furiș. – Bulă, văd că […]
13:10
Carnea de PORC rămâne vedeta meselor de sărbători. Cât costă kilogramul în 2025, comparativ cu anul trecut # Gândul
Românii continuă să prefere carnea de porc pentru meniul de sărbători. Fie că vorbim de friptură sau cârnați, orice masă de Crăciun trebuie să aibă porcul drept vedetă, arată datele culese din piață. Deși 2025 a fost un an marcat de scumpiri în lanț, în special la furaje și cereale, fermierii spun că nu au […]
13:10
USR o trimite în Consiliul de Administrație al TVR pe fosta șefă de cabinet a lui Clotilde Armand, care a apărut în 2020 lângă primărița USR în scandalul „Sacii cu voturi”. Partidul lui Fritz îl propune șef la Radio România Actualități pe fostul redactor-șef de la Deutsche Welle # Gândul
Uniunea Salvați România (USR) vrea să o trimită în Consiliul de Administrație (CA) al TVR pe Catrinel Trofin, nimeni alta decât fosta șefă de cabinet a primăriței Clotilde Armand. „Specialista” în relații internaționale, jurnalism și comunicare strategică a apărut în prim-plan după ce au fost făcute publice imagini uluitoare din noaptea de 29 septembrie 202o, […]
13:10
Probleme vechi la vremuri noi. Bucureștiul, în același scenariu fără apă caldă și căldură. Sute de blocuri afectate # Gândul
Sute de blocuri fără apă caldă și căldură în București. Un scenariu care se repetă în Bucureștiul anului 2025. Aproape 500 de blocuri din Capitală au rămas fără apă caldă și căldură din cauza unor lucrări efectuate de Termoenergetica. Se lucrează pe Calea Moșilor din Sectorul 2 și pe Bulevardul Corneliu Coposu din Sectorul 3, […]
13:00
Câte calorii au sarmalele de post. Care este valoarea lor nutrițională, dar și ce rețetă sănătoasă poți face # Gândul
Sarmalele de post reprezintă un preparat ușor, sănătos și delicios care merită încercat, însă trebuie știut și câte calorii au. Deși sunt mai ușoare decât sarmalele clasice cu carne, aportul caloric poate să varieze în funcție de ingredientele folosite, de metoda de preparare și de porția consumată. Câte calorii au sarmalele de post? Caloriile sarmalelor […]
13:00
Unde chiar se aplică austeritatea: cheltuielile de cercetare și dezvoltare ale României, cele mai mici din Uniunea Europeană # Gândul
În 2024 România a cheltuit aproximativ 8 miliarde de lei pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, mai puțin de 5% din PIB, și cea mai mică sumă dintre statele europene, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Media cheltuielilor în Uniunea Europeană este de 2,26% din PIB și peste 3% în țări precum Germania, Austria, […]
12:50
Zi decisivă pentru Călin Georgescu. Astăzi începe al doilea dosar trimis în judecată de procurori, o mulțime de oameni s-a strâns la Curtea de Apel # Gândul
Este o zi de o importanță crucială pentru fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu. Astăzi este programat primul termen în cel de-al doilea dosar trimis în judecată de către procurori. La orele prânzului liderul suveranist va ajunge în fața magistraților. Avocații lui Călin Georgescu susțin că acuzațiile nu se susțin. Luni 17 noiembrie are loc […]
12:50
Prima măsură oficială anunțată de Alexandru Rogobete, după tragedia de la clinica stomatologică din București # Gândul
Ministerul Sănătății anunță luni că Inspecția Sanitară de Stat (ISS) a finalizat raportul de control efectuat în cazul clinicii stomatologice unde, vinerea trecută, o fetiță de 2 ani a murit. Activitatea clinicii a fost suspendată și s-a aplicat o amendă de 100.000 de lei. În urma verificărilor făcute la clinica stomatologică s-au găsit mai multe […]
12:50
Scenariu apocaliptic prezentat de Mediafax. Explozia navei de pe Dunare ar echivala cu detonarea unei bombe nucleare # Gândul
O navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. În urma acestui incident, localitatea Plauru, aflată la nord de Tulcea, este evacuată. Surse tehnice, consultate de Mediafax, estimează că energia chimică stocată în cele […]
12:50
Zelenski, la Paris, îi cere sprijinul lui Macron pentru apărarea aeriană: Ucraina cumpără 100 de avioane Rafale franceze # Gândul
Volodimir Zelenski, președintele ucrainean, a ajuns luni dimineață la Paris pentru a-i cere, din nou, ajutorul lui Emmanuel Macron. De data aceasta, președintele Ucrainei cere sprijinul Franței pentru sisteme de apărare antiaeriană. Este a noua oară când Zelenski merge la Elysee de la începutul războiului cu Rusia. Sâmbătă, președintele ucrainean a cerut din nou sprijin […]
Acum 6 ore
12:30
ANM a emis o prognoză specială pentru București. Vremea se schimbă radical, în Capitală: ploi și vânt puternic # Gândul
Iarna dă târcoale României, iar temperaturile încep să se apropie de specificul perioadei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o prognoză specială pentru București valabilă pentru intervalul 17-20 noiembrie. Astfel, în Capitală, vremea se schimbă radical în perioada următoare. Vremea în Capitală Până marți dimineață, 18 noiembrie, cerul va deveni variabil, cu probabilitate de înnorări […]
12:30
Ciprian Ciucu, candidatul preferat de foști USR-iști, în loc de Cătălin Drulă. Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu REPER # Gândul
Ciprian Ciucu a semnat un protocol de colaborare cu partidul REPER, care îl va susține la alegerile pentru Primăria București. Majoritatea membrilor REPER sunt politicieni care au părăsit USR – lovitură dură pentru Cătălin Drulă, candidatul USR la alegerile pentru Capitală. Principalul susținător din REPER al lui Ciucu, ex-USR, este chiar Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor […]
12:30
Operațiune de amploare a Parchetului European, condus de Kovesi, pe piața combustibilului din Italia. Organizație mafiotă, conturi bancare și în România. Tranzacții false de peste 1 miliard de euro # Gândul
Operațiune de amploare a Parchetului European ((EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi! Unitatea de Poliție Economică și Financiară a Gărzii Financiare din Napoli- la cererea Parchetului European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi – a confiscat active în valoare de 260 de milioane de euro. Banii aparţineau unei organizații acuzată că ar fi importat combustibil […]
12:20
După Procurorul General, și șeful Poliției Române anunță măsuri dure în cazul crimei din Teleorman. 14 polițiști vor fi supuși cercetării prealabile # Gândul
După ce Procurorul General al României, Alex Florența, a dispus măsuri urgente în cazul crimei din județul Teleorman, și șeful Poliției Române, Benone Matei, a anunțat că a constatat o serie de nereguli și neglijență în serviciu. Un total de 14 oameni ai legii vor fi cercetați în acest caz. Şeful Poliţiei Române, Benone Matei, […]
