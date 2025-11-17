Coaliția nu a ajuns la niciun consens cu privire la reforma pensiilor magistraților. Marți s-ar putea relua discuțiile – SURSE

15:10

Bine faci, bine primești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de marți, 18 noiembrie 2025. Berbec Există o intensitate copleșitoare în această zi care ar putea să te facă să îți fie greu să menții liniștea. Opiniile puternice și emoțiile curajoase se ciocnesc într-un mod culminant. S-ar putea să te afli în mijlocul unor […]