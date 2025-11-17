„EXCLUSIV FCSB”, o producție marca ProSport, revine în această seară cu o nouă ediție incendiară, de la ora 18:00, pe YouTube și Facebook ProSport

13:30

Suntem în postul Crăciunului iar românii descoperă că renunțarea la carne nu înseamnă neapărat și cheltuieli mai mici, preparatele care nu sunt de dulce pot ajunge să afecteze bugetul mai ales când legumele au prețuri tot mai ridicate. Oamenii au luat cu asalt piața de legume din Buzău în căutarea produselor care țin de foame […]