Rugby: România va juca în Nations Cup din 2026, în Grupa A, alături de Georgia, Spania, Portugalia, Hong Kong şi Zimbabwe
News.ro, 17 noiembrie 2025 19:20
World Rugby, forul tutelar la nivel mondial, a oferit publicului unele amănunte legate de noua competiţie, World Rugby Nations Cup, care urmează să fie lansată în curând.
Coreea de Sud propune Coreei de Nord negocieri în vederea trasării unei Linii de Demarcaţie Militară clare, pentru a evita incidente la frontieră, după ce militari nord-coreeni au traversat-o în mai multe rânduri şi au instalat rute tactice, împrejmuiri ş # News.ro
Armata sud-coreeană a propus luni negocieri Coreei de Nord în vederea unei trasări clare a Liniei de Demarcaţie Militară (LDM) între cele două ţări şi evitarea incidentelor la această frontieră intercoreeană, anunţă Guvernul sud-coreean, relatează AFP.
Cătălin Drulă exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei: Am intrat în această cursă pentru a o câştiga # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, exclude o retragere din cursa pentru Primăria Capitalei, el declarând că a intrat în această cursă pentru a o câştiga. El a mai afirmat, despre contracandidatul său de la PNL, CIprian Ciucu, că anul trecut era şef de campanie al liderului PNL Nicolae Ciucă şi ”împreună, arătând nişte sondaje falsificate, făceau apel să se ducă toată lumea din calea domnului General, că sunt pe cale să câştige alegerile” iar el nu vrea să facă apel la trecut.
Alexandru Rogobete: Astăzi am reunit grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu, un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viaţa devine fragilă # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că a reunit, luni, grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Naţionale de Îngrijiri Paliative şi Îngrijire la Domiciliu, un pas necesar pentru oamenii care au nevoie de sprijin real atunci când viaţa devine fragilă.
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce a violat o femeie de 48 de ani, iar apoi a omorât-o. Cadavrul femeii a fost găsit într-o zonă publică din Năvodari.
Senatul a votat eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate, acordat judecătorilor CCR, la final de mandat. Glad Varga (PNL): Arată că putem corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor # News.ro
Senatul a votat, luni, în plen, proiectul de lege care prevede eliminarea bonusului echivalent cu venitul net pe şase luni de activitate, acordat judecătorilor CCR, la final de mandat, senatorul Glad Varga (PNL) afirmând că acest vot arată că pot corecta lucruri care sunt în acord cu aşteptările oamenilor. Senatul este prima Cameră sesizată, astfel că proiectul merge la Camera Deputaţilor, for decizional în acest caz.
AUR anunţă că va contesta la CCR modalitatea ilegală de desemnare în CA-urile de la SRR SRTV: Puterea fură votul românilor şi încalcă legea în ceea ce priveşte numirile # News.ro
Grupurile AUR din Senat şi Camera Deputaţilor acuză partidele puterii că fură votul românilor şi îşi bat joc de lege, în contextul nominalizărilor în consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului Public şi vrea să acorde un număr de locuri egal atât AUR, cât şi UDMR, o formaţiune cu 32 de parlamentari, de aproape trei ori mai puţin în comparaţie cu AUR (90). AUR mai anunţă că va contesta la CCR această modalitate ilegală de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv. De asemenea, vom face plângeri penale tuturor reprezentanţilor puterii care comit acest abuz incalificabil!
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi va face o ”greşeală istorică” dacă nu apără flancul de est şi ţările baltice împreună cu Ucraina, avertizează comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius # News.ro
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene - ar fi o ”greşeală istorică” dacă nu va face acest lucru -, avertizează luni comisarul european însărcinat cu Apărarea Andrius Kubilius, relatează AFP.
Partidul SENS a depus, luni, candidatura Anei Ciceală, alături de 19.500 de semnături, la Biroul Electoral Municipal.
Buzău: Primarul comunei Chiojdu propune ca pădurile şi izlazurile statului să fie administrate de primării: Resursa locală trebuie să rămână la oameni, nu să plece din comunitate # News.ro
Primarul comunei Chiojdu, judeţul Buzău, Gherghe Neamţu (PSD), a lansat o propunere legislativă prin care solicită ca pădurile şi terenurile fără vegetaţie forestieră aflate în proprietatea statului şi administrate de Romsilva să fie predate primăriilor şi consiliilor locale din zonele montane. Edilul susţine că doar astfel resursele naturale ar putea fi valorificate în beneficiul direct al comunităţilor.
Galeria Campana, situată la primul etaj al aripii Sully a Luvrului a fost închisă publicului din cauza unei ”fragilităţi a edificiului, anunţă conducerea muzeului, relatează AFP.
YouTuber-ul american Jake Paul (28 de ani), care s-a reconvertit în boxer de câţiva ani, va disputa un meci de box împotriva lui Anthony Joshua (36 de ani). Întâlnirea dintre cei doi va avea loc la Miami pe 19 decembrie şi va fi transmisă în direct pe Netflix.
Ministrul Transporturilor anunţă că a fost emis Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8 / Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei a fost semnat la sfârşitul lunii octombrie # News.ro
Ministrul Transporturolor. Ciprian Şerban, anunţă, luni, că a fost emis Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare la cel mai dificil lot al Autostrăzii A8, respectiv lotul 2B Grinţieş-Pipirig. Contractul cu o valoare de 5,97 miliarde lei a fost semnat la sfârşitul lunii octombrie, astfel încât lucrările să demareze din 2027
CITR prezintă rezultatele analizei privind proiectul Nordis Mamaia Wave: Pentru 212 locuinţe s-au făcut promisiuni de vânzare, dar au rămas fără obiect # News.ro
Casa de insolvenţă CITR a derulat, timp de aproximativ şapte luni, o analiză amplă asupra proiectului Nordis Mamaia Wave, în calitate de administrator judiciar în procedura de insolvenţă a societăţii Nordis Management SRL. Din 1.408 de convenţii încheiate de companie, pentru 212 locuinţe s-au făcut promisiuni de vânzare, dar au rămas fără obiect. Cele 212 convenţii care au rămas fără obiect au mai multe cauze - fie apartamentul a fost vândut unui terţ, fie apartamentul a fost executat, fie apartamentul a fost recompartimentat, s-a schimbat destinaţia iniţială.
Bogdan Ivan: Cei care astăzi, la pompă, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat, să ştie că au o problemă cu Consiliul Concurenţei / Am cerut să verifice modul în care au crescut preţurile / Preţul la gaz nu să crească în această iarnă # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, în plenul Camerei Deputaţilor, că cei care astăzi, la pompă, în mod total imoral, vin şi cresc preţul nejustificat, trebuie să ştie că au o problemă cu cei din Consiliul Concurenţei, el arătând că a cerut instituţiilor, astăzi, oficial, să verifice modul în care au crescut preţurile. Ministrul a dat asigurări şi că preţul la gaz nu să crească în această iarnă.
Cel puţin şase morţi, un dispărut şi 18 de răniţi în Vietnam, în urma unor alunecări de teren # News.ro
Cel puţin şase persoane au murit, iar alte 18 au fost rănite în urma unor alunecări de teren, cauzate de ploi puternice, în sud-estul Vietnamului, anunţă luni reprezentanţi ai agenţiei însărcinate cu managementul catastrofelor naturale, relatează AFP.
Vaslui: Şase persoane, transportate la spital după un accident în care au fost implicate patru autoturisme - FOTO, VIDEO # News.ro
Şase persoane au fost transportate la spital, luni seară, după ce patru autoturisme au fost implicate într-un accident produs pe DN 24, în judeţul Vaslui.
Senat: Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen # News.ro
Moţiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Şerban, a fost respinsă în plen, luni, cu 28 de voturi ”pentru” şi 65 de voturi ”împotrivă”.
FC Barcelona, autorizată să joace din nou pe Camp Nou în acest weekend în LaLiga împotriva echipei Athletic Bilbao # News.ro
FC Barcelona a anunţat, luni, că meciul său împotriva echipei Athletic Bilbao, care va avea loc sâmbătă (ora 17:15) în cadrul etapei a 13-a din LaLiga, se va juca pe Camp Nou.
Ministrul Energiei, la dezbaterea moţiunii: Dacă unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă, în materie de energie şi au permis preţuri speculative, aceste lucruri vor înceta odată cu modificarea legislaţiei # News.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat luni, la dezbaterea moţiunii simple care îl vizează, în plenul Camerei Deputaţior, că dacă unii s-au comportat în România ca într-un Vest Sălbatic, nu ca într-o piaţă liberă, în materie de energie şi au permis preţuri speculative, aceste lucruri vor înceta odată cu modificarea legislaţiei. Ministrul a anunţat că a pregătit ”un act normativ pe care l-a înaintat CSAT, care va mandata Ministerul Energiei pentru a actualiza legislaţia, pentru a face din obiectivele importante de producţie şi transport al energiei electrice şi a gazelor obiective de interes naţional şi pentru a scădea automat timpul în care producem energie şi o transportăm în România”.
Ministrul Transporturilor, la dezbaterea moţiunii care-l vizează: Am atras peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare - bani europeni/ Am lansat modernizarea a peste 1.000 de kilometri de cale ferată, am contractat peste 200 de trenuri electrice # News.ro
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a afirmat, luni, la dezbaterea moţiunii AUR care îl vizează, că în ultimii ani acest minister a atras peste 10 miliarde de euro în proiecte feroviare din bani europeni. El a precizat că, după 19 ani a fost redeschis tronsonul Bucureşti-Giurgiu, a fost lansată modernizarea a peste 1.000 de kilometri de cale ferată şi au fost contractate peste 200 de trenuri electrice şi locomotive moderne, unele dintre ele deja în teste sau în circulaţie.
Federaţia Română de Fotbal anunţă regulile de conduită a suporterilor care vor asista marţi, la partida România – San Marino, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploieşti, de la ora 21:45.
Organizaţia nonguvernamentală (ONG) Greenpeace a fotografiat în weekend ”cel puţin zece containere” cu uraniu de retratat (URT) la bordul cargoului Mihail Dudin, un export ilegal, care nu a mai fost observat de ”peste trei ani”, ”imoral” denunţă ONG-ul, o dependenţă de care Parisul ar vrea să scape, relatează AFP.
Ilie Bolojan a primit delegaţia Nokian Tyres, la Palatul Victoria: Discuţii despre stadiul investiţiei realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană şi extinderea capacităţii de producţie în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a primit, luni, la Palatul Victoria, delegaţia Nokian Tyres condusă de Paolo Pompei, Preşedinte şi CEO al companiei. Discuţiile au vizat stadiul investiţiei realizate la Oradea, cadrul de implementare a ajutorului de stat aprobat de Comisia Europeană, precum şi potenţialul pentru extinderi viitoare ale capacităţii de producţie în România.
Postul BBC este „hotărât să lupte” în justiţie împotriva lui Donald Trump într-un eventual proces intentat de preşedintele SUA # News.ro
Postul public de televiziune BBC din Marea Britanie este „hotărât să lupte” împotriva oricărei acţiuni în justiţie intentate de preşedintele SUA, Donald Trump, întrucât nu există niciun temei pentru un proces de calomnie în legătură cu editarea unuia dintre discursurile sale, i-a asigurat luni pe angajaţi preşedintele companiei audiovizuale, Samir Shah, relatează Reuters.
Două brigăzi româneşti de arbitri vor oficia în partidele programate marţi, în grupele preliminare ale Campionatului European U21 care va avea loc în 2027 în Serbia şi Albania.
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare: Situaţia de la Plauru reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de urgenţă non-radiologice # News.ro
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a transmis, luni, că situaţia înregistrată în judeţul Tulcea reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de urgenţă non-radiologice. CNCAN se ocupă doar de gestionarea situaţiilor de urgenţă nucleară sau radiologică, ceea ce nu este cazul în prezent.
Un senator liberal susţine că Ministerul Transporturilor confirmă întârzierile la proiectele centurilor Podu Iloaiei şi Uricani–Cicoarei din judeţul Iaşi: Situaţia devine tot mai îngrijorătoare. În timp ce costurile cresc, documentaţiile stagnează # News.ro
Senatorul PNL Lucian Rusu susţine că situaţia variantelor ocolitoare Podu Iloaiei şi Uricani–Cicoarei din judeţul Iaşi devine ”tot mai îngrijorătoare”, întrucât cele două proiecte sunt blocate la Guvern, el precizând că Ministerul Transporturilor a confirmat acest lucru.
MAE avertizează românii care călătoresc în Grecia că marţi este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar/ Sunt posibile „perturbări semnificative” şi curse anulate, în transportul public pe calea ferată # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează cetăţenii români care călătoresc în Grecia că marţi, 18 noiembrie, este programată o grevă generală de 24 de ore în sectorul feroviar. Potrivit MAE, în aceste condiţii, sunt posibile „perturbări semnificative” în transportul public pe calea ferată, precum şi anularea unor curse.
Travelminit: Craiova, Braşov, Sibiu şi Bucureşti se află în topul preferinţelor turiştilor pentru târgurile de Crăciun. Preţurile medii la cazare în marile oraşe pornesc de la 160–170 euro pe sejur # News.ro
Craiova, Braşov, Bucureşti şi Sibiu se află în topul preferinţelor turiştilor pentru sezonul de iarnă, potrivit platformei hoteliere online Travelminit.ro. Preţurile medii la cazare în marile oraşe pornesc de la 160–170 euro pe sejur, în funcţie de perioadă şi tipul unităţii.
Înalta Curte a stabilit că cererile de intervenţii principale, în cauzele aflate pe rolul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, sunt admisibile / Se asigură accesul operatorilor economici potenţial prejudiciaţi procedură # News.ro
Completul pentru soluţionarea Recursului în interesul legii de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a stabilit, în şedinţa de luni, că cererile de intervenţii principale, în cauzele aflate în soluţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor, sunt admisibile. Astfel, se asigură accesul operatorilor economici interesaţi şi potenţial prejudiciaţi la procedura de soluţionare a contestaţiilor.
Rusia i-a adăugat pe lista „extremiştilor şi teroriştilor” pe fostul premier Mihail Kasianov şi pe economistul Serghei Guriev # News.ro
Autoritatea de supraveghere financiară din Rusia i-a adăugat pe fostul prim-ministru Mihail Kasianov şi pe economistul de renume Serghei Guriev pe lista „extremiştilor şi teroriştilor” în cadrul ultimelor sale măsuri împotriva criticilor proeminenţi ai Kremlinului aflaţi în exil, relatează Reuters.
Camera Deputaţilor: A început dezbaterea moţiunii simple la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional # News.ro
Plenul Camerei Deputaţilor dezbate, luni, moţiunea simplă la adresa ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic naţional. Opoziţia îl acuză pe ministrul Bogdan Ivan a rămas „impasibil în faţa închiderii capacităţilor inerţiale energetice”, ca urmare a angajamentelor europene pe care clasa politică şi le-a asumat, dar care se dovedesc păguboase pentru interesele economice şi de securitate naţională. În plus, spune AUR, România a ajuns la „una dintre cele mai contraperformante situaţii la nivel european”, adică are „o reţea instabilă, cu pierderi uriaşe, cu preţuri explozive şi o populaţie adusă în pragul sărăciei energetice”.
Avertismentul ANSVSA pentru cei care cumpără alimente de pe reţelele de socializare, vândute de persoane neautorizate: Pot fi contaminate cu bacterii care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave # News.ro
Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) avertizează consumatorii care cumpără produse alimentare de pe reţelele de socializare vândute de persoane neautorizate că aceste alimente pot fi contamnate cu bacterii precum Salmonella, Listeria sau alte microorganisme periculoase, care pot provoca toxiinfecţii alimentare grave.
Rugby - Ultimul meci ca Stejar: Cristi Chirica şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională. El a fost căpitanul României la CM din 2023 # News.ro
Meciul cu Uruguay, de pe 22 noiembrie de la Bucureşti, va fi ultimul pentru jucătorul de linia a treia, Cristi Chirica (28 ani).
Astra Film Chişinău - „Dragul meu Théo”, producţie ucraineană, proiectat în încheierea festivalului # News.ro
Cea de-a patra ediţie Astra Film Chişinău s-a încheiat cu filmul documentar „Dragul meu Théo” (r. Alisa Kovalenko - Ucraina, 2025), recompensat la Sibiu cu premiul Cel mai bun documentar în cadrul secţiunii Europa Centrală şi de Est, după trei zile în care publicul a văzut filme de calitate urmate de DocTalk.
Circulaţia trenurilor a fost oprită între Timişoara şi Arad, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste liniile de cale ferată / Trei trenuri afectate până acum # News.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fostb oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan.
Fostul secretar de stat al lui Trump, Mike Pompeo, devine consilier al unei companii de apărare din Ucraina care ar avea legături cu fostul asociat al lui Zelenski, Timur Mindici, aflat în centrul noului scandal de corupţie de la Kiev # News.ro
Mike Pompeo, fost secretar de stat american în timpul primului mandat de preşedinte al lui Donald Trump, a devenit membru al consiliului consultativ al companiei ucrainene din industria de apărare Fire Point, care ar avea legături cu Timur Mindici, fostul partener de afaceri al preşedintelui Volodimir Zelenski, care în prezent este vizat de o anchetă de anticorupţie, relatează The Associated Press şi Reuters.
Mastercard, Banca Transilvania şi Salvaţi Copiii România pornesc un program de 1,5 milioane de euro pentru reducerea mortalităţii infantile # News.ro
Un proiect care se va întinde pe trei ani, va încerca să atenueze cauzele care fac ca România să înregistreze recorduri nedorite în statisticile europene privind mortalitatea infantilă.
Lanţul de restaurante City Grill Group a încheiat primele zece luni cu o cifră de afaceri de 63,5 milioane de euro, în creştere cu 13% faţă de anul trecut # News.ro
Lanţul de restaurante cu capiital integral românesc City Grill Group anunţă că a încheiat primele zece luni ale anului cu o cifră de afaceri de 63,5 milioane de euro, în creştere cu 13% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut.
Campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu” revine în actualitate/ Avertismentul MAI: Mesajele conţin un link maliţios. Nu-l accesaţi, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut. Pot fi compromise datele personale # News.ro
Ministerul Afacerilor Interne informează că a fost reluată campania frauduloasă „Votează copilul prietenului meu”, prin care atacatorii încearcă să inducă în eroare cetăţenii pentru a obţine acces la date personale şi la conturile de mesagerie. MAI avertizează că mesajele din campanie conţin „un link maliţios” care nu trebuie accesat, chiar dacă vine de la un număr de telefon cunoscut, întrucât contul persoanei respective poate fi deja compromis.
Alfred Simonis: Lucrările la nouă obiective din Timiş, finanţate de Compania Naţională de Investiţii, au fost stopate de către Guvernul României # News.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a anunţat că pentru nouă obiective de infrastructură din judeţul Timiş, care sunt finanţate de Compania Naţională de Investiţii, a fost oprită finanţarea de către Guvernul Bolojan. Simonis spune că vrea să găsească modalitatea legală de a prelua aceste investiţii şi de a le finaliza.
Achraf Hakimi, Mohamed Salah şi Victor Osimhen vor concura pentru cel mai important premiu individual din fotbalul african, după ce au fost desemnaţi drept cei trei finalişti pentru titlul de Jucătorul Anului, a anunţat Confederaţia Africană de Fotbal.
Preşedinta Comisiei Europene propune trei opţiuni sau o combinaţie a acestora pentru finanţarea Ucrainei # News.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni într-o scrisoare adresată guvernelor Uniunii Europene că există trei opţiuni pentru a satisface nevoile de finanţare ale Ucrainei, inclusiv un împrumut utilizând activele ruseşti îngheţate, dar este posibilă şi o combinaţie a acestora, relatează Reuters.
Două evenimente marchează închiderea expoziţiei „Human Scale” la Bienala de Arhitectură de la Veneţia # News.ro
Echipa „Human Scale”, alături de partenerii academici din România şi Italia, va organiza, în 20 noiembrie, două evenimente speciale la Veneţia: o masă rotundă dedicată instrumentelor critice ale arhitecturii şi finisajul expoziţiei însoţit de lansarea catalogului.
Şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării va avea loc în 24 noiembrie / Agenda cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine # News.ro
Preşedintele României, Nicuşor Dan, a convocat şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Agenda discuţiilor cuprinde, între altele, Strategia Naţională de Apărare a Ţării, dar şi evaluarea riscurilor pentru România în anul care vine.
Încă o localitate din judeţul Tulcea este evacuată / Decizia, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare # News.ro
Autorităţile au decis să evacueze şi localitatea Ceatalchioi din judeţul Tulcea, ca urmare a estimărilor efectuate de către Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare.
