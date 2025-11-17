Ioana Dogioiu, purtător de cuvânt al Guvernului, a fost propusă membru în Consiliul de Administrație al Radioului Public: „Nu a fost o numire doar ca să fie”
HotNews.ro, 17 noiembrie 2025 19:20
Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător…
Acum 5 minute
19:50
O mare companie petrolieră intră în cursa pentru achiziția activelor Lukoil. Portofoliul vizat are o valoare de 20 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse din apropierea acestui dosar, transmite Agerpres. Săptămâna trecută,Trezoreria SUA a…
Acum 15 minute
19:40
NBA a cerut telefoanele mobile ale jucătorilor într-o acțiune fără precedent. Care este motivul # HotNews.ro
Liga de baschet se află în atenția Congresului SUA după ce, în luna octombrie, două vedete NBA au fost arestate pentru participarea la pariuri ilegale și de asociere cu Mafia. Pariurile erau mai ales nu…
19:40
Celebrele gemene Alice şi Ellen Kessler, au murit la vârsta de 89 de ani, prin sinucidere asistată # HotNews.ro
Gemenele Kessler, vedete ale spectacolelor de varietăţi din Italia şi Germania în anii 1960, au murit luni prin sinucidere asistată, la vârsta de 89 de ani, în locuinţa lor din apropiere de Munchen, a relatat…
Acum 30 minute
19:30
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra şi o abţinere, informează Agerpres. Proiectul abrogă, în acest sens, alin. (5)…
19:30
SuperLiga: Dublă lovitură înregistrată de Universitatea Craiova: Fotbaliștii care nu vor mai juca în 2025 # HotNews.ro
Fotbaliștii Carlos Mora (24 de ani) și Anzor Mekvabishvili (24 de ani) s-au accidentat la echipele naționale și nu vor putea evolua în acest an sub comanda noului antrenor de la Universitatea Craiova, Filipe Coelho,…
Acum o oră
19:20
Ioana Dogioiu a fost propusă de Guvern pentru a face parte din Consiliul de Administrație al Radioului Public. Ea a confirmat informația pentru HotNews și a precizat că își va păstra și funcția de purtător…
19:10
Fostul membru al formației The Beatles Paul McCartney a lansat o melodie „silențioasă”, inclusă pe un album de protest al industriei muzicale față de utilizarea neautorizată de către companiile de inteligență artificială (AI) a materialelor…
19:10
VIDEO Primele imagini cu evacuările din Ceatalchioi. Oamenii sunt trasportați către Tulcea cu microbuze # HotNews.ro
Autoritățile au anunțat că au început luni după-amiază evacuarea satului Ceatalchioi, după ce dimineață au evacuat satul Plauru, din cauza pericolului iminent de explozie apărut pe fondul incendiului de pe nava cu combustibil ancorată pe…
19:00
Două creații ale lui Bach, identificate după 30 de ani de cercetări și interpretate la orgă după 300 de ani: „Un mare moment pentru lumea muzicii” # HotNews.ro
Două compoziţii pentru orgă au fost identificate în Germania ca fiind compuse de Johann Sebastian Bach la trei decenii de la descoperirea lor şi reinterpretate pentru prima dată după mai bine de trei secole luni…
Acum 2 ore
18:40
O nouă fotografie oficială a regelui Charles, publicată la împlinirea vârstei de 77 de ani, include un accesoriu inedit # HotNews.ro
O nouă fotografie oficială pentru a sărbători 77 de ani ai regelui Charles al III-lea a fost publicată vineri. În această nouă fotografie, realizată la Sandringham, unde predomină culoarea verde, suveranul apare cu un accesoriu…
18:30
Ana Ciceală și-a depus candidatura la Primăria Capitalei. Surpriza din sondajul AtlasIntel numește problema invocată de bucureșteni tot mai mult # HotNews.ro
Candidata SENS pentru funcția de primar general al Capitalei, Ana Ciceală, s-a înscris luni în cursa electorală, având alături, la depunerea candidaturii, zeci de voluntari implicați în campania ei de strângere de semnături. Au fost…
18:30
O rețea de terorism cibernetic a fost capturată în Polonia. „Obiectivul era paralizarea activității instituțiilor” # HotNews.ro
Biroul central de combatere a criminalităţii cibernetice (CBZC) din Polonia a arestat luni şapte bărbaţi suspectaţi de terorism cibernetic, după ce aceştia au lansat peste 380 de ameninţări false cu bombă care au paralizat spitale,…
18:10
Reforma pensiilor amenință și executivul german. Cancelarul Merz exclude însă formarea unui guvern minoritar # HotNews.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a fost nevoit luni să excludă formarea unui guvern minoritar, în contextul unei dispute în blocul său conservator în legătură cu reforma pensiilor, care îi amenință puterea, relatează Agerpres citând agenția…
18:10
Cele mai riscante criptomonede s-au prăbușit la minimul ultimilor 5 ani într-o răsturnare spectaculoasă de paradigmă # HotNews.ro
Vânzarea în masă de pe piața criptomonedelor nu dă semne că s-ar opri, iar cele mai mici și mai riscante tokenuri digitale suportă cel mai puternic impact, relatează Bloomberg. Indicele „MarketVector Digital Assets 100 Small-Cap”,…
18:00
Cum vrea Europa să rezolve problema deplasării de urgență a trupelor și echipamentelor militare pe continent. Noul plan al Comisiei # HotNews.ro
Comisia Europeană intenționează să propună un sistem de urgență pentru transportul militar transfrontalier și o inițiativă de punere în comun a mijloacelor de transport ale statelor membre care să faciliteze deplasarea trupelor și a echipamentelor…
Acum 4 ore
17:50
Președintele Cehiei ia în calcul să nu-l desemneze ca prim-ministru pe câștigătorul alegerilor: „Aș contribui la crearea unei situații ilegale” # HotNews.ro
Preşedintele ceh Petr Pavel a ameninţat luni că nu îl va desemna premier pe câştigătorul recentelor alegeri legislative, Andrej Babis, în contextul unei dispute legate de conflictul de interese în care s-ar afla miliardarul, transmite…
17:40
VIDEO Începe construcția celui mai dificil tronson prin munți al Autostrăzii „Unirii” A8. Va fi cea mai mare sumă plătită de stat pentru un kilometru de autostradă în România # HotNews.ro
Grupul de firme de construcții UMB a primit dispoziția să înceapă proiectarea și execuția celui mai dificil lot montan din Autostrada „Unirii” A8. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni ordinul de începere…
17:40
Arheologii au descoperit o presă de vin mai veche decât piramidele, sculptată direct în stâncă # HotNews.ro
Arheologii din Israel au descoperit artefacte cu adevărat remarcabile, printre acestea numărându-se o presă de vin cu o vechime de 5.000 de ani și un vas în formă de animal, vechi de 3.300 de ani,…
17:30
„Vom comite o greșeală istorică”, avertizează șeful Apărării UE. „Rușii învață. Noi învățăm?” # HotNews.ro
Europa „nu este pregătită” să răspundă eficient la potențiale atacuri cu drone rusești și trebuie să integreze capacitățile „testate în luptă” ale Ucrainei pentru a se proteja mai bine, a afirmat luni comisarul UE pentru…
17:30
Ce spune Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare despre situația din Tulcea: Un incident de natură chimică, nu implică materiale radioactive / Cui atribuie responsabilitatea intervenției # HotNews.ro
Comisia Naţională pentru Controlul Activităţilor Nucleare (CNCAN) a transmis, luni, că situaţia înregistrată în judeţul Tulcea reprezintă un incident de natură chimică, iar gestionarea acesteia se află în responsabilitatea autorităţilor competente în domeniul situaţiilor de…
17:20
SONDAJ AtlasIntel. Care sunt politicienii pe care bucureștenii nu i-ar vota în niciun caz # HotNews.ro
Președintele AUR, George Simion, este liderul politic despre care aproape 60% dintre bucureșteni spun că nu l-ar vota „în niciun caz”, conform unui sondaj AtlasIntel realizat pentru HotNews. În sondaj au fost incluși și președintele…
17:20
ANAF va începe o campanie de control în sectorul agricol, pentru a verifica modul în care fermierii își îndeplinesc obligațiile fiscale, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Sunt vizați în principal fermierii care încasează subvenții mari…
17:10
Impozitele pe proprietate și mașini vor crește de la anul, anunță premierul Ilie Bolojan. Parlamentul, așteptat să adopte marți pachetul fiscal cu noile taxe locale # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat luni că s-a convenit ca Parlamentul să adopte marți, 18 noiembrie, în ședință comună, pachetul fiscal care cuprinde taxele locale, eliminând doar prevederile declarate neconstituționale, respectiv cele legate de testele…
17:00
CFR Cluj și patronul Ioan Varga se confruntă cu probleme financiare. Varga a fost executat silit pentru datorii și i-a fost scos la licitație un ansamblu imobiliar evaluat la 4 milioane de euro, iar CFR…
17:00
Mesele vegane, refuzate deținuților din Germania. Au disponibile doar meniuri vegetariene # HotNews.ro
Penitenciarele din Germania nu au obligaţia legală de a le oferi deţinuţilor mese vegane, a decis luni un tribunal din Munchen, informează DPA, preluată de Agerpres. Tribunalul superior regional din Munchen a respins revendicarea unui…
17:00
Ședință CSAT, convocată spătămâna viitoare, pentru discutarea Strategiei Naționale de Apărare. Ce se mai află pe ordinea de zi # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliului Suprem de Apărare a Țării. Ședința va avea loc luni, 24 noiembrie, de la ora 12:00. Pe ordinea de zi se află Strategia Națională de Apărare a Țării, care…
16:50
Spania vrea să lege cele mai mari orașe ale sale cu o linie de tren de mare viteză ce există doar în China # HotNews.ro
Spania își va renova rețeaua de cale ferată de mare viteză dintre Madrid și Barcelona pentru a permite trenurilor să atingă o viteză maximă de 350 km/h, o performanță realizată până acum doar în China,…
16:40
Încă o rundă de discuții în coaliție pe tema concedierilor din administrație / Cum vor fi făcute reducerile # HotNews.ro
Liderii coaliției se întâlnesc luni de la ora 18:00 pentru a discuta la Palatul Victoria, din nou, despre reforma din administrația publică, după ce în ședința de săptămâna trecută s-a ajuns la un acord de…
16:40
„Democrația este o stare psihologică de maturitate colectivă”, spune psihoterapeuta Cătălina Dumitrescu, autoarea cărții „Prețul libertății. Cum sănătatea mintală devine călcâiul lui Ahile în democrație”, care se va lansa săptămâna aceasta. Editura ZYX Books te…
16:30
Trafic feroviar blocat în vestul țării. Armătura de fier a unui pasaj s-a prăbușit peste calea ferată # HotNews.ro
Circulaţia trenurilor între Timişoara şi Arad a fost oprită, luni, după ce armătura unui pasaj aflat în construcţie s-a prăbuşit peste calea ferată. Trei trenuri sunt afectate momentan, informează News.ro Incidentul a avut loc pe…
16:30
Fost premier al lui Putin și un economist de top care conduce London Business School, plasați pe lista „extremiștilor și teroriștilor” din Rusia # HotNews.ro
Autoritatea de supraveghere financiară din Rusia i-a adăugat pe fostul premier Mihail Kasyanov și pe economistul de renume Sergei Guriev pe lista „extremiștilor și teroriștilor”, în cadrul celor mai noi măsuri luate împotriva criticilor proeminenți…
16:20
O companie din țările baltice a apelat la un ajutor surpriză. Pentru ce este antrenat un robot-câine # HotNews.ro
O companie feroviară din Lituania face un test inedit și a adus în depouri un mic robot-câine care inspectează vagoanele de marfă, pentru a găsi eventuale defecte. Compania de stat LTG Cargo din Lituania testează…
16:00
Nava încărcată cu gaz care arde lângă portul Ismail din Ucraina, incendiu în urma căruia localitățile tulcene Plauru și Ceatalchioi, au fost evacuate este o navă-cisternă GPL care navigha sub pavilionul Turciei, a anunțat Direcția Generală pentru Afaceri…
Acum 6 ore
15:00
Cum faci bani din închierea apartamentului în regim hotelier, pe Airbnb, Booking sau alte platforme. Taxe, proceduri și alte aspecte. La ce trebuie să fii atent # HotNews.ro
Închirierea unei garsoniere sau a unui apartament în regim hotelier poate aduce venituri nete duble față de închirierea clasică, pe termen lung, a explicat Marian Chiric, consultant în imobiliare, la podcastul „Idei și antreprenori”, de…
15:00
Creșterea economică a României va fi jumătate din media UE, în acest an / Care sunt ultimele prognoze ale Comisiei Europene # HotNews.ro
Previziuni economice de toamnă publicate luni de Comisia Europeană arată o creștere mai lentă a PIB-ului României. Comisia Europeană a redus la 0,7%, de la 1,4%, în primăvară, estimările privind creșterea economiei românești în acest…
14:50
Ucraina va avea anul viitor nevoie de 70 de miliarde de euro. Există trei opțiuni pentru asta, spune Bruxellesul # HotNews.ro
Ucraina va avea nevoie anul viitor de peste 70 de miliarde de euro pentru a-și finanța lupta împotriva agresiunii ruse, sumă care va trebui suportată în mare parte de cele 27 de state membre, potrivit…
14:40
Compania lui Warren Buffett tocmai a dezvăluit un pariu rar pe o mare companie tech și asta s-a văzut imediat # HotNews.ro
Prețul acțiunilor Alphabet a crescut brusc cu 5,2% luni, după ce Berkshire Hathaway, compania de investiții al lui Warren Buffett a dezvăluit o participație în gigantul tehnologic care deține Google, relatează Reuters. Achiziția de acțiuni,…
14:30
Caz șocant în Galați: Un cuplu a violat un bebeluș de 3 luni și o fetiță de aproape 2 ani și au postat imaginile pe TikTok # HotNews.ro
Un bărbat de 48 de ani şi o femeie de 22 de ani au fost arestaţi preventiv, fiind acuzați că au violat doi copii mici, anunță Poliția Română. Cei doi sunt concubini, iar victimele, un…
14:10
Ilie Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în decembrie şi să ne lungim cu el în ianuarie # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, la Aducarea Generală a Asociaţiei Municipiilor din România, că este foarte probabil ca bugetul de anul viitor să nu-l putem închide în luna decembrie şi să ne lungim cu…
14:00
Ce fac bine românii care ajung la 100 de ani? Dr. Georgiana Pop, geriatru MedLife: „Nici suplimentele și nici dietele restrictive nu sunt explicația” # HotNews.ro
Materialul genetic bun este un atu important, dar, potrivit studiilor recente, nu cel mai important pentru ca o persoană să trăiască – și să aibă și o calitate bună a vieții – până la 100…
14:00
Ediția de noiembrie, a zecea ediție din acest an, a Programului de titluri de stat FIDELIS, derulată în perioada 7 – 14 noiembrie 2025 a atras subscrieri de peste 1,3 miliarde lei, a anunțat luni…
Acum 8 ore
13:50
„Dacă rămâi în România după liceu, te întreții singură. Dacă pleci la studii în străinătate, doi ani te întrețin eu”. Visul neîmplinit al unei mame, o șansă pentru fiica ei # HotNews.ro
Când Maria, o adolescentă din București, a terminat liceul, mama ei, Laura Ivăncioiu, i-a pus pe masă două direcții clare: dacă rămâne în București, se întreține singură; dacă pleacă la studii în străinătate, o sprijină…
13:50
Ciprian Ciucu: „Pericolul extremist începe să crească şi în Bucureşti” / Ce spune despre Daniel Băluţă # HotNews.ro
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat că „pericolul extremist” începe să crească şi în Bucureşti, motiv pentru care el va „dinamiza și mai mult campania”. Primarul Sectorului 6 spune că în ultima…
13:40
Cea mai profitabilă companie aeriană din lume cumpără avioane Boeing 777X de încă 38 de miliarde de dolari # HotNews.ro
Grupul Emirates, proprietarul celei mai mari companii aeriene din Orientul Mijlociu, a anunțat luni, în prima zi a Salonului Aeronautic de la Dubai, că a comandat 65 de aeronave Boeing 777X în valoare de 38…
13:30
Ponderea dolarului american în rezervele valutare globale a scăzut la un minim record de 56,3% în 2025 # HotNews.ro
Dolarul american a fost mult timp coloana vertebrală a finanțelor globale, moneda care ancorează rezervele, comerțul și încrederea. Cu toate acestea, încep să apară fisuri în încrederea lumii în dolarul american. Cele mai recente date…
13:30
Luca, un tânăr de 18 ani din România, luptă cu o malformație severă a coloanei: „Vreau doar să pot trăi fără durere” # HotNews.ro
La doar 18 ani, Luca Dupac poartă pe umeri o povară uriașă – o boală care îi răpește libertatea de mișcare și îi transformă fiecare zi într-o luptă. Diagnosticat cu cifoscolioză severă, o deformare gravă…
13:30
Volodimir Zelenski anunță că Ucraina va primi 100 de avioane de luptă Rafale ca parte a unui „acord istoric” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că a semnat un acord pentru a obține 100 de avioane de luptă Rafale din partea Franței, în condițiile în care urmărește să consolideze capacitatea militară pe termen…
13:30
Candidatul USR la alegerile pentru Primăria Capitalei spune, într-un dialog cu HotNews după publicarea sondajului AtlasIntel, care îl clasează pe locul 3, la o distanță de puțin peste 1% față de primul clasat, că, din…
13:20
„Cafeaua e amară și avem un vis mai puțin”. Cum s-a pozat Viktor Orbán pe Facebook, după ce Ungaria a ratat dramatic barajul pentru Cupa Mondială # HotNews.ro
Șeful guvernului maghiar nu se simte tocmai bine după înfrângerea din meciul cu Irlanda de duminică și și-a declarat amărăciunea într-o postare pe rețelele sociale. Premierul maghiar Viktor Orbán a demarat deja precampania pentru alegerile…
13:10
Marea Britanie vrea să confiște bijuteriile solicitanților de azil pentru a acoperi cheltuielile. „Ar trebui să contribuie” # HotNews.ro
Solicitanții de azil din Marea Britanie ar putea fi nevoiți să predea bijuteriile sau alte bunuri de valoare pentru a acoperi costurile procesării dosarelor lor, a anunțat un ministrul din cadrul Ministerului de Interne, relatează…
