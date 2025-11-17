"Să nu mai hrănim teatrul ieftin". Un bărbat care cerşeşte în baston "se vindecă" apoi miraculos

18:20

Partea I - România este ţara care are printre cei mai puţini medici din Uniunea Europeană - 305 doctori au grijă de fiecare 100.000 de locuitori. Asta înseamnă că fiecărui medic îi revin aproape 350 de pacienţi. E rezultatul ultimului deceniu, în care peste 8.000 de doctori au luat drumul străinătăţii. Cei care n-au plecat, vindecă în spitale supraaglomerate, uneori, în condiţii ca pe front. Din lipsă de personal, ajung să stea şi câte 24 ore în camera de gardă, fără pic de odihnă. Sunt epuizaţi şi mulţi dintre ei bolnavi la rândul lor. Doi medici s-au stins în gardă în ultima lună. Acum 2 luni, la Spitalul Marie Curie din Bucureşti, o tânără doctoriţă a făcut AVC. Şi-a revenit cu greu şi nu va mai face gărzi multă vreme de-acum încolo. E complicat să fii medic, azi, în România. Dar e şi mai greu să fii pacient. Observator vă prezintă azi prima parte a unui experiment - Maria Rohnean şi Gabriel Crişan au petrecut 12 ore într-un spital de stat, au văzut cum e şi să porţi halatul alb al medicului şi pijamaua pacientului.