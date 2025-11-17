Giganții de cloud computing, luați în vizor de Comisia Europeană

16:00

Guvernul nu va reduce sumele transferate de la bugetul de stat către primării, din impozitul pe venitul gospodăriilor sau din TVA, autoritățile locale urmând să-și suplimenteze veniturile din majorarea impozitelor locale, i-a anunțat Bolojan pe primari. Totodată, anul viitor prioritatea o vor reprezenta proiectele PNRR, urmând să nu mai fie alte deschise proiecte pe alte programe, precum Anghel Saligny, cele ale Companiei Naționale de Investiții sau pe transporturi, iar autoritățile care vor bani de la buget pentru proiecte trebuie să asigure 20% cofinanțare. Bolojan a arătat că bugetul României e angajat pe următorii 5 ani pentru diverse proiecte, ca urmare a supracontractării.