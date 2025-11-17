România - San Marino, final de preliminarii cu noduri în gât » Schimbări în echipa de start gândită de Mircea Lucescu
Gazeta Sporturilor, 17 noiembrie 2025 23:50
România își încheie diseară aventura din preliminariile CM 2026 cu un meci de palmares contra micuței San Marino. Învinși în Bosnia, „tricolorii” au ratat șansa locului secund și caută mai degrabă o victorie de consolare în fața codașei grupei. Partida de pe „Ilie Oană” începe la 21:45 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Antena 1. ...
• • •
Acum 30 minute
00:00
Bellingham împarte Anglia » Presa e „all in” pe mijlocașul lui Real Madrid, iar Tuchel o ajută: „Să accepte asta!” # Gazeta Sporturilor
Jude Bellingham (22 de ani) pare a fi inamicul numărul 1 al presei engleze în prezent. După victoria cu Albania, principalul subiect de discuție a fost mijlocașul lui Real Madrid, desemnat omul meciului în succesul cu 2-0.Titular la Tirana, Jude Bellingham a fost desemnat cel mai bun jucător al meciului rezolvat de Harry Kane. După golul doi al lui Kane, venit în minutul 82, Bellingham a fost înlocuit cu Morgan Rogers. ...
Acum o oră
23:50
România - San Marino, final de preliminarii cu noduri în gât » Schimbări în echipa de start gândită de Mircea Lucescu # Gazeta Sporturilor
România își încheie diseară aventura din preliminariile CM 2026 cu un meci de palmares contra micuței San Marino. Învinși în Bosnia, „tricolorii” au ratat șansa locului secund și caută mai degrabă o victorie de consolare în fața codașei grupei. Partida de pe „Ilie Oană” începe la 21:45 și e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la Antena 1. ...
23:40
FCSB are concurență pentru jucătorul dorit în iarnă! » Interes din Germania și Ucraina # Gazeta Sporturilor
Nu doar cei de la FCSB sunt interesați de mijlocașul Lindon Emerllahu (22 de ani) de la CFR Cluj. Sursele GSP.ro spun că acesta a atras atenția și unor cluburi din Germania și Ucraina. Lindon Emerllahu a fost la un pas să ajungă la FCSB, la pachet cu Louis Munteanu, în schimbul sumei de 4,5 milioane de euro, însă transferurile au căzut din cauza salariului cerut de atacantul naționalei, unul de 60.000 de euro pe lună. ...
23:30
Paris Saint-Germain ia în calcul transferul atacantului argentinian Julian Alvarez de la Atletico Madrid, anunță presa franceză. Luis Enrique (55 de ani) este impresionat de impactul fotbalistului de 25 de ani.Conform informațiilor apărute luni, PSG a început deja să exploreze posibilitatea unui transfer, iar jucătorul ar fi deschis ideii de a lucra cu tehnicianul spaniol. ...
Acum 2 ore
23:10
„Ce naiba?!” » City break-ul organizat de Mainz pentru meciul cu Craiova i-a consternat pe nemți: „Puteți vizita și celebrul târg de Crăciun” # Gazeta Sporturilor
Mainz 05, următoarea adversară a Universității Craiova în Conference League, organizează o deplasare pentru suporterii interesați să susțină echipa în duelul din Bănie. Nemții sunt îndemnați să viziteze și „celebrul târg de Crăciun”, deschis pe 14 noiembrie.Proximul meci european al alb-albaștrilor îi va pune față în față cu Mainz 05, penultima clasată în Bundesliga. ...
22:50
Bosniacii continuă tirada după victoria cu România: „Românii plâng de când s-a terminat meciul!” # Gazeta Sporturilor
Presa din Bosnia continuă să reacționeze la două zile după meciul de la Zenica, acolo unde Bosnia a întors spectaculos România, scor 3-1, deși „tricolorii” conduceau la pauză. Departe de a se concentra pe duelul decisiv cu Austria, bosniacii au deschis un nou front: atac direct la adresa selecționerului Mircea Lucescu (80 de ani). ...
22:40
Mihai Stoica a ales adversarul României de la barajul pentru Mondial: „Stadionul ar fi «galben»” # Gazeta Sporturilor
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consilului de Administrație de la FCSB, a spus ce națională și-ar dori să întâlnească România la barajul pentru Cupa Mondială. România se va afla în urna a patra la tragerea la sorți de joi, iar în acest moment posibilele adversare are „tricolorilor” sunt Italia, Turcia, Ucraina și Polonia. ...
22:40
La doar al doilea lui meci cu Zimbabwe, românul Mario Marinică a învins naționala calificată la Mondial # Gazeta Sporturilor
În al doilea meci cu românul Mario Marinică pe bancă, reprezentativa din Zimbabwe a învins-o pe Qatar, selecționată calificată la Campionatul Mondial din 2026, scor 2-1.Cu un singur succes în 2025, Federația din Zimbabwe, țară din sud-estul Africii, l-a instalat pe românul Mario Marinică în funcția de selecționer. Marinică, 60 de ani, are o experiență însemnată pe continentul african, antrenându-le precedent pe Malawi și Liberia. ...
Acum 4 ore
22:20
Holger Rune, primul interviu după accidentarea dură suferită: „A fost lovitura de care aveam nevoie pentru a-mi lua mai în serios talentul” # Gazeta Sporturilor
Holger Rune (22 de ani, 15 ATP) a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile la turneul de la Stockholm în urmă cu o lună. Într-un interviu pentru Hard Court, danezul povestește prin ce a trecut.Holger Rune s-a accidentat în timpul semifinalei turneului ATP 250 de la Stockholm. El a suferit o ruptură a tendonului lui Ahile la piciorul drept. După o lună, danezul a dezvăluit cum se simte și cum privește această situație din viața sa. ...
22:20
Clauza accesibilă ar putea permite plecarea unei vedete din Premier League în ianuarie # Gazeta Sporturilor
Bournemouth riscă să-și piardă jucătorul-vedetă încă din primele săptămâni ale ferestrei de transferuri din iarnă. Conform informațiilor publicate de The Athletic, clubul a ajuns să accepte că nu va avea control total asupra situației lui Antoine Semenyo, din cauza unei clauze de reziliere care poate fi activată la începutul lui ianuarie. ...
22:00
Liverpool pregătește oferta » Vrea să îl facă unul dintre cei mai bine plătiți fotbaliști # Gazeta Sporturilor
Liverpool a înaintat o ultimă ofertă pentru Ibrahima Konate (26 de ani) și așteaptă răspunsul din partea fundașului central francez. Campioana Angliei dorește să-l transforme pe fundaș într-unul dintre cei mai bine plătiți jucători din lotul condus de antrenorul Arne Slot. Francezul în vârstă de 26 de ani are contract cu „cormoranii" până vara viitoare și este tentat de o nouă aventură. ...
21:50
Darius Coman și Denis Popescu merg încrezători la Campionatele Europene în bazin scurt # Gazeta Sporturilor
Darius Popescu (18 ani) și Denis Popescu (22 de ani) au fost doi dintre cei mai buni înotători la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni, câștigând multiple titluri naționale, stabilind noi recorduri interne și făcând baremul pentru întrecerea europeană de la Lublin, care va avea loc între 2 și 7 decembrie.Darius Coman s-a impus în patru probe la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni. ...
21:40
Panduru nu l-a menajat pe Mircea Lucescu: „Ar fi putut face cineva mai PUȚIN în grupa asta? Problemă atomică!” # Gazeta Sporturilor
Fostul internațional Basarab Panduru, 55 de ani, se întreabă dacă ar fi fost posibil un parcurs mai slab pentru naționala României în această grupă de calificare la Campionatul Mondial.Indiferent ce rezultate vor fi înregistrate marți, în ultima etapă a fazei grupelor preliminare, România va încheia seria pe locul 3 din 5, sub Austria și Bosnia, peste Cipru și San Marino. ...
21:20
Tulceanul cu meciuri și un trofeu la FCSB e aproape de scenele alarmante de pe Dunăre, unde o navă în flăcări riscă să explodeze: „A ieșit ciondăneală cu ISU. Eu m-am obișnuit cu dronele” # Gazeta Sporturilor
Dan Popescu, 37 de ani, tulceanul care a evoluat la FCSB în sezonul 2016-2017, fost la ACS Poli Timișoara și Oțelul, actualmente antrenor la nivel juvenil în Tulcea, la „județ”, era la curent cu situația alarmantă de pe Dunăre, unde o ambarcațiune încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări din cauza unui atac rusesc cu drone. În cursul zilei, autoritățile au evacuat zeci de oameni din localitățile Plauru și Ceatalchioi, din cauza amenințării iminente de explozie. ...
21:20
21:20
Victor Pițurcă a numit echipa din Superliga care nu va intra în play-off: „Nu îi văd acolo” # Gazeta Sporturilor
Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani), a vorbit despre configurația actuală a Superligii și despre șansele echipelor implicate în cursa pentru titlu.Deși campioana en-titre, FCSB, a avut un start de sezon dezamăgitor, tehnicianul crede că roș-albaștrii pot reintra în calcule dacă prind un loc în play-off. ...
21:10
Campionul european era să o „comită” cu partenera » Gluma făcută chiar de aniversare # Gazeta Sporturilor
Marc Cucurella (27 de ani), fundașul stânga de la Chelsea, este de ani buni alături de partenera sa, Claudia Rodriguez, cu care are trei copii. Cei doi au sărbătorit opt ani de relație, iar acesta a avut o postare specială pe Instagram. Spaniolul a postat mai multe fotografii pe Instagram: de la primele lor momente împreună până la o imagine de familie în care apar toți membrii. ...
21:00
Tulceanul cu meciuri și un trofeu la FCSB e aproape de scenele alarmante de pe Dunăre: „A ieșit ciondăneală cu ISU. Eu m-am obișnuit cu dronele" # Gazeta Sporturilor
Dan Popescu, 37 de ani, tulceanul care a evoluat la FCSB în sezonul 2016-2017, fost la ACS Poli Timișoara și Oțelul, actualmente antrenor la juniorii Deltei Tulcea, la „județ”, era la curent cu situația alarmantă de pe Dunăre, unde o ambarcațiune încărcată cu GPL a fost cuprinsă de flăcări din cauza unui atac rusesc cu drone. Autoritățile au evacuat zeci de oameni din localitățile Plauru și Ceatalchioi, din cauza amenințării iminente de explozie. ...
20:50
Florentino Perez vrea să vândă o parte din Real Madrid: ce înseamnă asta și câte sute de milioane de euro ar putea costa # Gazeta Sporturilor
Florentino Perez intenționează să vândă între 5% și 10% din Real Madrid unui investitor extern. Propunerea va fi pusă pe masă în cadrul Adunării Generale programate pe 23 noiembrie. Ceea ce Florentino Perez a sugerat încă de anul trecut, de la precedenta Adunare Generală ordinară a clubului Real Madrid, prinde contur. ...
20:40
Ordinul dat pentru a combate comportamentul violent online! » Lista neagră cu suporterii interziși în America # Gazeta Sporturilor
Cu ocazia Zilei Internaționale a Toleranței (16 noiembrie), FIFA anunță că și-a reînnoit angajamentul de a combate ura și discriminarea, reamintind că nu va exista loc pentru comportamente violente în fotbal, online sau în afara terenului!Forul mondial suprem și-a consolidat Serviciul de Protecție a Rețelelor Sociale (SMPS), sistemul care monitorizează și raportează abuzurile pe rețelele sociale, împotriva jucătorilor, antrenorilor, arbitrilor, echipelor și ...
Acum 6 ore
20:20
Oficial: Jake Paul și Anthony Joshua se vor înfrunta în decembrie! Confruntarea uriașă, criticată pentru „diferența imensă de valoare” # Gazeta Sporturilor
Anthony Joshua (36 de ani), fost dublu campion mondial la categoria grea, va urca în ring împotriva lui Jake Paul (28 de ani), YouTuber-ul devenit boxer profesionist. Duelul va avea loc pe 19 decembrie, la Kaseya Center în Miami, și va fi transmis în exclusivitate pe Netflix.Meciul este programat pentru opt runde a câte trei minute și a fost anunțat oficial de companiile de promovare ale celor doi, Matchroom Boxing și MVP. ...
20:20
Echipa României de BJK Cup va evolua în 2026 în al treilea eșalon al competiției pe echipe, Grupa I Europa/Africa, acolo unde nu a mai fost din 2014.Echipa României de Billie Jean King Cup, din care au făcut parte Gabriela Lee, Ruxandra Bertea, Mara Gae și Monica Niculescu, a ocupat poziția a doua în Grupa B a play-off-ului, trecând de Noua Zeelandă cu 3-0 și pierzând cu 0-3 în fața Poloniei. ...
20:10
Povestea lui Troy Parrott: cine este noul erou al Irlandei » Lansat de Mourinho, împrumutat la mai multe echipe și star în Olanda # Gazeta Sporturilor
Troy Parrott (23 de ani) a marcat cinci goluri pentru Republica Irlanda în această etapă din luna noiembrie a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026 și a fost absolut decisiv pentru ca țara sa să-și asigure un loc la baraj. Troy Parrott este un fotbalist în al nouălea cer. ...
20:00
Gattuso cere schimbarea sistemului și a primit o replică bizară: „Joacă mereu pe terenuri perfecte!” # Gazeta Sporturilor
Emiliano Martinez (33 de ani), portarul naționalei Argentinei, a comentat pe tema dezechilibrului între continente a numărului calificatelor la Mondialul din 2026 raportate la totalul participantelor din preliminarii. ...
19:40
Preț astronomic pentru ținta lui Manchester United! Mijlocașul poate deveni cel mai scump mijlocaș englez # Gazeta Sporturilor
Elliot Anderson, mijlocașul în vârstă de 23 de ani, traversează cel mai bun sezon al carierei la Nottingham Forest, devenind una dintre principalele ținte de transfer ale cluburilor mari din Premier League.Manchester United, formația lui Ruben Amorim, și Newcastle, clubul care l-a cedat în urmă cu două sezoane pentru 41 de milioane de euro, îl monitorizează atent. ...
19:40
Schimb de replici pornit de Xhaka, despre jucătorii care au lăsat Elveția pentru Kosovo: „N-au avut răbdare!” # Gazeta Sporturilor
Înainte de Kosovo - Elveția, marți la Priștina în preliminariile Campionatului Mondial, a avut un schimb de replici între căpitanul oaspeților, Granit Xhaka, și fundașul Albian Hajdari, care a ales să o reprezinte pe Kosovo după ce a evoluat inițial pentru naționalele din Țara Cantoanelor.Cu o etapă rămasă din preliminarii, putem spune că Elveția și-a asigurat calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. ...
19:30
S-a lămurit cu Luka Modric după doar 4 luni! » Decizia luată de AC Milan în privința mijlocașului de 40 de ani # Gazeta Sporturilor
Luka Modric (40 de ani), mijlocașul lui AC Milan, discută cu conducerea clubului rossonero prelungirea cu un sezon a contractului semnat în iulie trecut. Căpitanul echipei naționale a Croației are acordul scadent pe 30 iunie 2026, însă l-a convins pe antrenorul Massimiliano Allegri prin jocul și statisticile sale formidabile. ...
19:30
Vasile Miriuță (57 de ani) a comparat naționala României cu cea a Ungariei, iar maghiarii au ieșit pe plus. Vasile Miriuță, care are 9 meciuri și un gol pentru Ungaria, este de părere că maghiarii sunt mult peste România, iar aceștia ar fi câștigat fără probleme grupa „tricolorilor”. Este de părere cu ungurii nu vor continua cu selecționerul Marco Rossi. ...
19:20
San Marino, o națională în ture » Muncitori pe șantiere, consultanți în afaceri și studenți vin să înfrunte România # Gazeta Sporturilor
Meciul România - San Marino, ce se va disputa la Ploiești, în preliminariile Campionatului Mondial din 2026, pune față în față două selecționate aflate la poli opuși ai fotbalului european. Adversarii tricolorilor nu evoluează în ligi puternice și au statut de semi-profesioniști.Naționala microstatului din Apenini a sosit în România cu o structură de jucători asemănătoare celei din amicalul cu Cehia, pierdut la limită, în deplasare, scor final 1-0. ...
19:10
Victoria care ne-a făcut să visăm! 32 de ani de la „thriller-ul” cu Țara Galilor de la Cardiff: „Am spus toate rugăciunile pe care le știam la penalty-ul lui Bodin” # Gazeta Sporturilor
32 de ani de la victoria memorabilă reușită de naționala României la Cardiff, 2-1 în fața Țării Galilor. Pe 17 noiembrie 1993, Hagi și Răducioiu aduceau un triumf fără de care campania din '94 și fenomenul Generației de Aur ar fi putut să nu existe! Partida de excepție reușită de „tricolori” pe „Arms Park” le-a adus românilor cea de-a doua calificare consecutivă la Mondiale, un deziderat imposibil de atins în zilele noastre. ...
19:10
Ioan Andone i-a făcut praf pe „tricolori”: „Îți dă o palmă, întorci și celălalt obraz? Era șansa generației lor” # Gazeta Sporturilor
Fostul mare fundaș central Ioan Andone (65 de ani) a analizat eșecul suferit de România cu Bosnia, scor 1-3. I-a criticat pe Dennis Man (aripă dreaptă) și Alex Chipciu (fundaș stânga). Ioan Andone le-a reproșat elevilor lui Lucescu lipsa de agresivitate cu care s-au prezentat la Zenica. Crede că România ar fi avut nevoie de un jucător ca Stanciu și a spus ce adversară își dorește la baraj, pe Ucraina. ...
19:00
19:00
Balonul de Aur are încredere că românul Cosmin Olăroiu va califica naționala: „Este un antrenor de elită! Nu are nevoie de vreun sfat” # Gazeta Sporturilor
Fabio Cannavaro, 52 de ani, Balonul de Aur în 2006, s-a declarat convins că românul Cosmin Olăroiu poate califica naționala Emiratelor Arabe Unite la Campionatul Mondial din 2026.În octombrie, fostul fundaș Fabio Cannavaro a fost instalat selecționer al reprezentativei din Uzbekistan, deja calificată la Campionatul Mondial pentru prima dată în istorie. ...
18:40
„Rețele care cultivă ură etnică și se revendică politic” » Secretarul Comisiei pentru politică externă intervine în scandalul bannerului ultrașilor dinamoviști, pro-Ratko Mladic: „Scurtătură emoțională pentru a câștiga capital” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Stroe, fost ministru al Sportului, în prezent deputat al României și secretar în cadrul Comisiei pentru politică externă, a comentat pentru GSP.RO evenimentele care au avut loc sâmbătă, spunând că vorbim de „un episod rușinos, care nu are nicio legătură cu spiritul sportului”.A fost scandal uriaș, cu câteva ore înainte de Bosnia - România. ...
18:40
Inter vizează un transfer invernal pe filiera Dan Șucu » Jucătorul dorit de Cristi Chivu + Ce pretenții are Genoa! # Gazeta Sporturilor
Brooke Norton-Cuffy (21 de ani), fundașul dreapta care joacă la Genoa, a intrat pe radarul lui Inter. Nerazzurrii sunt dispuși să plătească 10 milioane de euro pentru internaționalul englez ca să-i întărească lotul lui Cristi Chivu. Dar patronul clubului rossoblu, Dan Șucu, a cerut cel puțin 15 milioane pentru a-l vinde!Dan Șucu n-a cheltuit aproape niciun ban în ultimul mercato estival pentru transferuri la Genoa (500. ...
18:30
Titularul din Bosnia s-a accidentat și e OUT cu San Marino » Radu Drăgușin, prezență surpriză! S-a antrenat alături de „tricolori” # Gazeta Sporturilor
Fotbaliștii naționalei României au susținut antrenamentul oficial premergător meciului cu San Marino, ultimul din preliminariile pentru Cupa Mondială. Partida se va juca marți, 18 noiembrie, de la 21:45. Atmosfera a fost una destinsă la lot, chiar dacă în urmă cu două zile elevii lui Mircea Lucescu au ratat un prim obiectiv, clasarea pe locul al doilea al grupei din preliminarii. ...
18:30
UEFA ia în calcul organizarea unei finale de Champions League pe noul Bernabeu! Arena remodelată a impresionat după găzduirea primului meci NFL din Spania # Gazeta Sporturilor
Stadionul „Santiago Bernabeu”, transformat radical de Real Madrid într-o arenă ultramodernă și multifuncțională, a găzduit în weekend primul meci NFL din istorie disputat în Spania.Iar impactul a fost imediat: UEFA s-a declarat impresionată de noile facilități și ia în calcul ca arena să găzduiască o viitoare finală de Champions League. ...
Acum 8 ore
18:20
Ionuț Lupescu a numit „greșeala Federației în această campanie” și a ales un adversar-surpriză la baraj: „Nimic de speriat!” # Gazeta Sporturilor
Ionuț Lupescu, 56 de ani, fost internațional cu 74 de meciuri la echipa națională a României, a analizat ce nu a funcționat în Bosnia și Herțegovina. Pe deasupra, „Kaizerul” a numit ceea ce consideră a fi o greșeală a Federației și adversara ideală în primul tur al barajului pentru Campionatul Mondial.Învinsă în Bosnia și Herțegovina, reprezentativa României va încheia grupa H pe locul 3. ...
18:10
Camelia Potec după Campionatele Naționale în bazin scurt: „Am văzut copii care au înotat foarte bine și care sunt de viitor” # Gazeta Sporturilor
Camelia Potec (43 de ani), președinta Federației Române de Natație și Pentatlon Modern, este mulțumită de ce s-a întâmplat la Campionatele Naționale în bazin scurt de la Otopeni și privește cu încredere următoarea perioadă.Timp de patru zile la Otopeni, înotătorii din România și-au testat forțele în bazin scurt. ...
18:00
Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul naționalei Braziliei, a vorbit despre posibila convocare a lui Neymar (33) pentru Campionatul Mondial din 2026.Înaintea meciului amical împotriva Tunisiei (18 noiembrie), selecționerul Braziliei a confirmat că atacantul de la Santos este monitorizat și face parte dintr-un lot extins. Carlo Ancelotti, despre Neymar: „Este pe lista jucătorilor care pot merge la Mondial”„Neymar este pe lista jucătorilor care pot merge la Mondial. ...
18:00
A renunțat la fotbal pentru a se înscrie la Oxford! » „Mă plictiseam la antrenamentele lui. Era pierdere de timp” # Gazeta Sporturilor
Han Willhoft-King (19 ani), mijlocașul chemat frecvent în 2025 la antrenamentele formației lui Pep Guardiola, i-a lăsat pe toți cu gura căscată prin decizia sa neașteptată. Englezul cu cetățenie americană, crescut în Academia lui Manchester City, a dezvăluit ce l-a convins să se despartă de „cetățeni” și să se dedice studiului, aplicând la mai multe universități de prestigiu. ...
18:00
Arjen Robben a devenit sportiv profesionist într-un nou sport » „Jucam de trei ori pe săptămână în Germania” # Gazeta Sporturilor
Arjen Robben (41 de ani), unul dintre cei mai de succes fotbaliști olandezi ai ultimelor decenii, și-a încheiat definitiv cariera în iulie 2021, la FC Groningen, clubul la care a debutat și la care a revenit pentru „ultimul dans”.La trei ani de la retragerea din fotbal, fostul superstar al lui Bayern, Real Madrid, Chelsea și PSV își cariera profesionistă, de această dată într-o disciplină total diferită: padelul profesionist. ...
17:50
17:10
I-a prezentat scuze pentru gestul exagerat: „Gattuso și Buffon ne-au înțeles” » Dialogul ironic între selecționeri # Gazeta Sporturilor
Stale Solbakken (57 de ani) a ținut să facă „mea culpa” după ce norvegienii s-au dezlănțuit în a sărbători la Milano calificarea după 28 de ani la Campionatul Mondial. „M-am scuzat în numele echipei pentru că ne-am bucurat exagerat de tare după golul al patrulea”, a declarat selecționerul naționalei care a zdrobit Italia și în meciul retur (4-1) al grupei preliminare. ...
17:10
Derapaj suburban al unui fost jucător la adresa lui Marius Șumudică: „Se purta ca un schizofrenic! Ne-am prăbușit rapid cu el” # Gazeta Sporturilor
Mykola Morozyuk (37 de ani), fost elev al lui Marius Șumudică (54 de ani) la Rizespor, a avut un derapaj suburban la adresa tehnicianului român, pe care l-a numit „schizofrenic”.Într-un interviu acordat pentru ua.tribuna.com, fostul internațional ucrainean a avut doar cuvinte rele la adresa lui Marius Șumudică, despre care spune că „se credea mai bun decât Guardiola și Klopp”. ...
17:00
Și-a cerut scuze pentru gestul exagerat: „Gattuso și Buffon ne-au înțeles" » Dialogul ironic între selecționeri # Gazeta Sporturilor
Stale Solbakken (57 de ani) a ținut să facă „mea culpa” după ce norvegienii s-au dezlănțuit în a sărbători la Milano calificarea după 28 de ani la Campionatul Mondial. „M-am scuzat în numele echipei pentru că ne-am bucurat exagerat de tare după golul al patrulea”, a declarat selecționerul naționalei care a zdrobit Italia și în meciul retur (4-1) al grupei preliminare. ...
16:50
Fotbaliștii de la FC Barcelona vor juca primul meci pe „Camp Nou” renovat pe 22 noiembrie, împotriva lui Athletic Bilbao. Clubul a făcut anunțul pe rețelele de socializare.După ce la începutul lunii a avut loc primul antrenament deschis publicului pe stadionul renovat, urmmează ca Barcelona să revină pe stadionul unde a cunoscut gloria. Deși avea dreptul să evolueze în meciurile oficiale pe „Camp Nou” cu doar 27. ...
16:40
FC Botoșani, victorie în derby-ul Moldovei cu Poli Iași! Cum s-a încheiat meciul amical care a durat două ore # Gazeta Sporturilor
FC Botoșani, ocupanta locului 2 din Superliga, a disputat astăzi un meci de verificare, pe teren propriu, cu ocupanta locului 10 din Liga a 2-a, Poli Iași. La capătul a două reprize de câte o oră fiecare, trupa gazdă, antrenată de Leo Grozavu, s-a impus cu 2-1 (1-1).Golurile au fost înscrise de E. Lopez (18, din penalty), Ongenda (108), respectiv S. Camara (min. 21, din penalty). ...
16:30
Rezultate excelente pentru doi juniori români la un festival important de tenis, organizat la Academia Rafa Nadal # Gazeta Sporturilor
William Văsîi și Monica Iliescu au impresionat săptămâna trecută la Festivalul Carlos Moya 12 & Under, organizat la Academia Rafa Nadal și destinat celor mai buni tenismeni și tenismene cu vârsta de maxim 12 ani, amândoi luând locul 2 în competiția de simplu. ...
16:30
A chemat preotul ca să spargă ghinionul la Lazio! » Decizie disperată a proprietarului clubului din Serie A # Gazeta Sporturilor
Lazio apelează la ajutorul Divinității pentru a scăpa de ghionul accidentărilor ce a decimat un lot și așa restrâns numeric și valoric. Președintele Claudio Lotito a chemat vinerea trecută un preot ca să sfințească baza de pregătire de la Formello din Roma. Mai mult de jumătate dintre titularii lui Maurizio Sarri au avut sau au probleme medicale în acest sezon. ...
