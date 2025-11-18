Zodia care astăzi, 18 noiembrie, o să aibă parte de o surpriză uriașă. Un mare vis i se îndeplinește
Click.ro, 18 noiembrie 2025 02:10
Astăzi, nativii din zodia Rac se pot aștepta la o zi cu totul specială. Universul le rezervă o surpriză uriașă, iar un vis de mult timp poate deveni realitate. Fie că este vorba despre carieră, relații sau dezvoltare personală, ziua de 18 noiembrie aduce oportunități neașteptate.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
03:10
Te-ai ars la limbă și nu știi cum să calmezi rapid durerea? O limbă arsă poate fi extrem de neplăcută, mai ales atunci când afectează gustul sau mestecatul.
Acum 2 ore
02:10
Zodia care astăzi, 18 noiembrie, o să aibă parte de o surpriză uriașă. Un mare vis i se îndeplinește # Click.ro
Astăzi, nativii din zodia Rac se pot aștepta la o zi cu totul specială. Universul le rezervă o surpriză uriașă, iar un vis de mult timp poate deveni realitate. Fie că este vorba despre carieră, relații sau dezvoltare personală, ziua de 18 noiembrie aduce oportunități neașteptate.
Acum 4 ore
01:10
Cum să împrospătezi pernele fără să le speli. Un truc simplu care elimină mirosurile și le face din nou pufoase # Click.ro
Nu există nimic mai neplăcut decât să te bagi în pat obosit și să simți acel miros ușor de mucegai al pernelor tale. Spălarea rufelor poate părea o misiune imposibilă în mijlocul săptămânii, mai ales când timpul de uscare întârzie.
00:40
Victor Cornea le-a dus în vacanță în Dubai pe fetițele Andreei Bălan: „Oamenii care înseamnă totul pentru mine!” # Click.ro
Victor Cornea petrece câteva zile de relaxare în vacanță în Dubai, alături de Andreea Bălan și cele două fiicei ale sale. Tenismenul a postat mai multe fotografii pe rețelele de socializare, însoțite de un mesaj emoționant.
00:10
Moda sărbătorilor 2025. Rochii care te vor face să strălucești la fiecare petrecere din decembrie # Click.ro
Pe măsură ce orașele se acoperă de lumini, iar serile devin mai lungi, moda de sărbători intră într-o nouă etapă. Iarna 2025 nu mai este despre extravaganță și sclipici în exces, ci despre eleganță liniștită, rafinament tactil și rochii care pun accent pe stare, nu doar pe aparență.
00:00
Soluția lui Dan Negru pentru alertele meteorologice: „Cea mai bună!”. Cum crede prezentatorul TV că trebuie transmise codurile # Click.ro
Sătul de codurile transmise de ANM, Dan Negru (54 de ani) le propune tuturor meteorologilor să pună în aplicare o metodă prin care să informeze populația, fără să o panicheze. Iată ce soluție are cunoscutul prezentator TV!
00:00
Kim Kardashian, așa cum nu ai mai văzut-o. De ce a izbucnit vedeta în lacrimi: „Creierul meu va exploda” # Click.ro
Kim Kardashian (45 de ani) s-a filmat așa cum rar are ocazia să o vadă cineva! Devastată că nu a obținut o notă de trecere pentru examenul de barou, vedeta de televiziune și-a arătat vulnerabilitatea și a izbucnit în lacrimi într-un videoclip publicat pe Instagram.
17 noiembrie 2025
23:40
Cum au descoperit Albert Einstein și Marie Curie una dintre cele mai importante teorii din lume. Ideea care a schimbat radical știința modernă # Click.ro
În vara anului 1913, doi dintre cei mai importanți oameni de știință ai secolului XX, Albert Einstein și Marie Curie, s-au întâlnit în Munții Alpi pentru o drumeție comună. Evenimentul a avut loc în zona Samedan, din Engadin, Elveția, unde Marie Curie se afla împreună cu fiicele sale, Irène și Ève,
23:40
Smiley, Măruță și Lupu Rednic fac bani, cu soțiile, din reclame: „Se câștigă bine!”. Mihai Trăistariu dezvăluie câștigurile din publicitate # Click.ro
Cuplurile de vedete care fac reclamă la haine, farmacii, magazine și cosmetice: „Se câștigă bine”. Mihai Trăistariu și-a dezvăluit câștigurile din publicitate
23:30
Cum și-a visat Oana Roman mama: „Niciodată nu am putut să te văd altfel”. Ce sfat prețios i-a dat aceasta în timpul vieții # Click.ro
Oana Roman (49 de ani) a avut o relație extrem de apropiată cu mama ei, Mioara. La mai bine de un an de la trecerea acesteia în neființă, vedeta a avut un vis emoționant în care a revăzut-o, iar sentimentele au copleșit-o.
Acum 6 ore
23:20
Motivul stupid pentru care un bărbat din Iași a fost ucis. Individul a fost omorât în bătaie chiar de prietenul lui # Click.ro
În judeţul Iaşi, autorităţile au deschis o anchetă amplă după o crimă şocantă petrecută în noaptea de duminică. Un bărbat de 50 de ani a murit în urma unei agresiuni violente, iar principalul suspect este chiar prietenul alături de care îşi petrecuse seara.
22:50
Echilibrul intestinal, cheia sănătății. Mihaela Bilic recomandă trei alimente.
22:40
Motivul pentru care unii oameni se îndepărtează emoțional când legătura devine mai profundă. Psihoterapetul Oana Nicolau vine cu explicații și soluții # Click.ro
Ți s-a întâmplat să simți că atunci când începi să te apropii emoțional de cineva, persoana respectivă să facă un pas în spate? Este ușor să interpretezi situația ca pe un semn de respingere, dar realitatea poate fi cu totul alta. Iată ce explicație are cunoscutul psihoterapeut Oana Nicolau!
22:10
Salată orientală de post, rețeta virală care a cucerit gospodinele românce. Secretul care o face delicioasă. VIDEO # Click.ro
Salata orientală rămâne unul dintre preparatele clasice, apreciate pentru simplitatea și savoarea sa. Varianta de post păstrează aromele tradiționale, fără ingrediente de origine animală, și se prepară rapid, cu ingrediente ușor de găsit.
21:40
Recomandarea Corinei Caragea pentru o escapadă de weekend: „Orașul în care fiecare colț spune o poveste”. Ce a impresionat-o în acest loc special # Click.ro
Corina Caragea, o împătimită a vacanțelor, a petrecut weekendul trecut într-o destinație pe care o recomandă tuturor celor care își doresc o escapadă de două zile.
21:40
Cătălin Scărlătescu dezvăluie cea mai simplă rețetă de paste de post. Se prepară cu doar 5 ingrediente și are un gust unic # Click.ro
Bucătarul și juratul MasterChef, Cătălin Scărlătescu, vine cu o propunere simplă și gustoasă pentru mesele din perioada postului Crăciunului: o rețetă de paste de post care necesită doar cinci ingrediente de bază. Chef-ul subliniază că preparatul este rapid, sănătos și potrivit pentru cei care vor s
Acum 8 ore
21:10
Gestul impresionant care a adunat sute de oameni la poarta a doi producători de flori din Satu Mare. „Dumnezeu să le dea sănătate!” # Click.ro
Doi producători de flori, din Satu Mare, au anunțat o lichidare de stoc impresionantă. Au oferit gratuit toate plantele nevândute după Sâmbăta Morților, iar sute de oameni s-au îmbulzit la poarta lor să profite de ocazia unică.
20:30
Care este momentul ideal pentru a consuma vinul roșu și cum trebuie să îl bei. Specialiștii dezvăluie care sunt beneficiile reale pe care le are asupra sănătății # Click.ro
Beneficiile vinului roșu asupra sănătății nu mai sunt o noutate, însă specialiștii au început să analizeze nu doar efectele consumului moderat, ci și momentul optim în care ar trebui consumat pentru a le maximiza.
20:10
Adela Popescu, mărturisiri neașteptate. Ce schimbări au transformat viața vedetei în ultimii doi ani: „Mă mai supără soțul și copiii....” # Click.ro
Ultimii doi ani au reprezentat pentru Adela Popescu o perioadă de transformări semnificative, atât pe plan personal, cât și în viața de familie. Actrița și prezentatoarea a ales să împărtășească cu urmăritorii săi pe Instagram reflecțiile legate de evoluția sa, evidențiind procesul de auto-descoperi
20:10
Încap și acum în rochiile din tinerețe! Secretul siluetei, la peste 75 de ani: „Fără vicii, fără dulciuri!”. Verdictul stiliștilor: „Zici că-s de revistă!” # Click.ro
Cum și-au păstrat vedetele silueta, și la peste 75 de ani: „Fără vicii, fără dulciuri!”. Verdictul stiliștilor: „Zici că-s de revistă!”
20:10
Riscurile cozonacilor și prăjiturilor comandate online: „Este o activitate ilegală”. Cum cumperi în siguranță preparate tradiționale pentru Sărbători # Click.ro
Sărbătorile de iarnă se apropie, iar comercianții din mediul online se întrec în anunțuri cu preparate tradiționale. Cu această ocazie, autoritățile avertizează consumatorii să fie precauți, deoarece achiziționarea alimentelor de la persoane fizice neautorizate, prin platformele online, poate fi...
Acum 12 ore
19:00
Cum câștiga cel mai tare hoț de buzunare 2.500 de euro pe zi, în Veneția. Metoda ireală la care a apelat # Click.ro
O anchetă amplă desfășurată în Veneția a scos la iveală un grup organizat de hoți de buzunare cu câștiguri impresionante: veniturile medii zilnice ale membrilor ajungeau la 2.500 de euro, iar pe parcursul unui an depășeau 700.000 de euro, sume comparabile cu salariile jucătorilor din Serie A și apro
18:40
Vedeta de reality show și influencerița nigeriană Anita Natacha Akide (29 de ani), cunoscută online drept „Symply Tacha”, a adăugat două titluri mondiale la lista ei lungă de realizări.
18:30
Secretul frumuseții Geaninei Ilieș. „Merg și la medicul estetician, dar și la cel dermatolog” # Click.ro
Geanina Ilieș (40 de ani) este admirată oriunde merge. Vedeta e de o frumusețe răpitoare și am aflat ce adoră să facă și cum se întreține.
18:30
Anca Țurcașiu, fotografie rară de familie: „Iubiții mei. Cei mai iubiți”. Cu arată fiul artistei, Radu, la 24 de ani # Click.ro
Anca Țurcașiu (55 de ani) are o relație extrem de apropiată cu fiul și cu tatăl ei. Cei trei au petrecut weekendul împreună, iar cu acest prilej, artista a publicat o fotografie de colecție cu familia sa.
18:30
Jennifer Lopez (56 de ani) a făcut senzație la cea de-a 16-a ediție a Galei Guvernatorilor din Los Angeles, unde a apărut într-o rochie elegantă semnată de Tamara Ralph, în nuanțe de negru și ivoar. Ea a atras instantaneu privirile în ținuta fără bretele, care i-a pus în valoare decolteul.
18:20
O serie de studii sugerează că transplanturile de la animale modificate genetic ar putea deveni, în curând, o soluție reală pentru pacienții aflați pe listele de așteptare. Cercetătorii văd în această abordare o șansă de a acoperi deficitul uriaș de organe disponibile la nivel mondial.
18:10
Cristina Șișcanu a dat cărțile pe față după 14 ani de mariaj cu Mădălin Ionescu. Ce sentimente o încearcă: „Mi se pare sfâșietor…” # Click.ro
Cristina Șișcanu a vorbit deschis despre povestea de iubire pe care o trăiește cu Mădălin Ionescu. Vedeta a spus ce sentimente îi leagă după ani de căsnicie, dar și ce o îngrijorează la alte relații.
18:00
Se ieftinesc zborurile în România? Oferta-surpriză lansată de TAROM în perioada 17-19 noiembrie 2025 # Click.ro
TAROM a anunțat o nouă campanie promoțională pentru zborurile interne, derulată în perioada 17–19 noiembrie 2025, potrivit unei informări transmise de companie și citate de AGERPRES. Călătoriile cumpărate în acest interval pot fi efectuate începând cu 15 decembrie 2025.
17:10
Sandra Mutu, adevărul despre relația de 11 ani cu Adrian Mutu. Cum se înțeleg, de fapt, și ce schimbare au făcut: „Eu ies câștigătoare din aceste discuții” # Click.ro
Sandra Mutu a vorbit cu o sinceritate rară despre viața de familie alături de Adrian Mutu, dezvăluind cum arată, de fapt, dinamica relației lor după 11 ani împreună. Invitată în emisiunea „La Măruță”, aceasta a povestit atât despre momentele de armonie, cât și despre situațiile în care opiniile lor
17:00
Mirabela Grădinaru, mesaj emoționant cu ocazia Zilei Mondiale a Prematurității. Prima Doamnă a vorbit printre lacrimi despre nașterea celor doi copii ai săi # Click.ro
Cu prilejul Zilei Mondiale a Prematurității, marcată astăzi, 17 noiembrie, Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, Nicușor Dan, a făcut declarații emoționante despre nașterea celor doi copii ai săi, Aheea și Antim, care s-au născut înainte de termen.
16:40
Ramona Prodea, super îndrăgostită de soțul ei. Ce cuvinte de laudă are la adresa lui Jorge # Click.ro
Au o căsnicie de 12 ani și în ciuda diferenței de vârstă de 10 ani dintre ei, Jorge și Ramona Prodea se iubesc mai mult ca în prima zi.
16:40
România va primi vizita lui San Marino la Ploiești.
16:30
Dependența de care s-a chinuit să scape Mirela Oprișor, faimoasa Aspirina din Las Fierbinți: „Două luni de altfel de viață!” # Click.ro
Celebra actriță Mirela Oprișor, cunoscută pentru rolul Aspirinei din Las Fierbinți, a reușit să renunțe la un viciu care îi punea sănătatea în pericol. Iată de câte luni a renunțat la consumul de țigări și cum se simte în această perioadă.
16:30
Horoscop marți, 18 noiembrie. Berbecii au probleme de sănătate, iar gemenii le oferă atenție celor apropiați # Click.ro
Horoscop marți, 18 noiembrie. Berbecii au probleme de sănătate, iar gemenii le oferă atenție celor apropiați.
16:30
Minivacanța de 1 Decembrie 2025. Unde pleacă românii la mare și la munte și cât îi costă escapadele? # Click.ro
Peste două săptămâni, românii se vor bucura de minivacanța de Sfântul Andrei și 1 Decembrie, iar mulți și-au început deja planurile pentru câteva zile de relaxare. Tot mai mulți aleg să plece la mare sau la munte, transformând aceste zile libere într-o escapadă.
16:10
Ungaria n-a mai fost la Mondial de 39 de ani.
15:30
Putin vrea să pună Donbas pe harta turismului. Investiție de 1 miliard de ruble și trasee prin zonele de luptă # Click.ro
Autoritățile proruse din Donbas planifică un proiect de „turism de război” care va ghida vizitatorii prin zone afectate de luptele din ultimul deceniu, inclusiv locații legate de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.
15:20
Localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. O navă plină cu GPL arde pe Dunăre # Click.ro
Autorităţile au luat, luni, decizia evacuării localităţii Plauru din judeţul Tulcea, după ce o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă pe malul ucrainean al Dunării. Nava este cuprinsă de flăcări, în zona localităţii Ismail şi se consideră că există pericol iminent de explozie.
15:00
O fetiță de 12 ani, surdă și speriată, a fost împușcată de poliție după ce a atacat agenții cu două cuțite. Incidentul a declanșat o anchetă amplă a parchetului, care analizează și modul de comunicare cu mama și copilul, ambele surde.
14:30
Andreea Raicu, reacție tranșantă privind investigația despre psihiatrul Cristian Andrei: „Nu e doar impostură. E abuz. E cruzime!” # Click.ro
Cristian Andrei se află în centrul unui scandal de zile mari, iar mai multe persoane au venit cu o părere referitoare la întreaga situație și ce s-ar fi putut face. Andreea Raicu, una dintre cele mai cunoscute vedete din România, transmite un mesaj tranșant.
14:30
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a părăsi această lume. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Numai Nidia i-o va putea îndeplini. Aștepta cu nerăbdare...” # Click.ro
Ultima dorință a lui Horia Moculescu, înainte de a muri. Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Aștepta cu nerăbdare..Numai Nidia i-o va putea îndeplini”
Acum 24 ore
14:10
Cosmin Seleși a revenit în formă maximă, zilele trecute, pe platourile de filmare de la Pro TV. Prezent la „Protevelion”, actorul a acordat un interviu video în exclusivitate pentru Click!
14:10
Cum a sărbătorit-o Carmen Harra pe fiica ei, Alexandra? Care este secretul vedetei de 70 de ani! „Am reușit să și slăbesc incredibil de la asta” # Click.ro
Carmen Harra (70 de ani) a avut zilele trecute mare motiv de sărbătoare în familia ei. Fiica ei, Alexandra, a împlinit o frumoasă vârstă iar mama ei nu își mai încape în piele de fericire, mai ales că Alexandra a făcut-o și bunică acum doi ani și ceva.
14:10
Cum se face brânza cu mucegai și ce beneficii are. Mihaela Bilic: „Antibioticele de tip penicilină sunt rezultatul acestor ciuperci” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic abordează un subiect ce poate fi interesant pentru mulți iubitori ai brânzeturilor fine, în special cele cu mucegai. Potrivit informațiilor oferite de medic, mucegaiul conferă toată gama de gusturi și arome din brânzeturi și chiar mezeluri maturate.
14:10
Încă o umilință pentru Luvru. Doi tineri și-au agățat fotografia lângă Mona Lisa și nimeni nu a văzut| VIDEO # Click.ro
La Luvru, cel mai vizitat muzeu al lumii, problemele de securitate par să se agraveze în loc să se rezolve. Doi tineri belgieni au reușit să păcălească fără efort filtrele de control, să introducă un tablou cu fotografia lor
14:00
Selecționata lui Mircea Lucescu află oponenta, săptămâna aceasta.
13:40
Uleiul de semințe de dovleac, ingredientul natural care poate reduce căderea părului și stimula creșterea lui # Click.ro
Căderea părului afectează milioane de oameni, iar mulți caută soluții naturale care să funcționeze real, nu doar promițător. Printre ingredientele tot mai studiate se află uleiul de semințe de dovleac
13:20
Surprize mari în cel mai nou sondaj pentru Primăria Capitalei. S-au schimbat procentele și ordinea candidaților # Click.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei se apropie, iar surprizele din sondaje se țin lanț. Cifrele recente arată o cursă mult mai strânsă decât se anticipa, cu schimbări neașteptate în topul candidaților.
13:10
Gabriela Cristea, una dintre cele mai iubite vedete românești, a deschis o discuție sinceră și personală despre diferențele dintre căsătorie și concubinaj, pornind de la propriile experiențe de viață. Prezentatoarea TV le-a cerut părerea urmăritorilor săi de pe rețelele de socializare.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.