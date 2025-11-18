România joacă marți ultimul meci al anului cu San Marino, în preliminariile CM 2026 – Program tv
G4Media, 18 noiembrie 2025 06:10
Naționala de fotbal a României joacă marți ultimul meci din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026: tricolorii evoluează contra San Marino. Meciul va avea loc... © G4Media.ro.
• • •
Acum 5 minute
06:40
Coreea de Nord transmite că acordul dintre Coreea de Sud şi SUA privind submarinele va declanşa un efect „domino nuclear"
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând marţi, într-un comentariu difuzat de mass-media de...
Acum 10 minute
06:30
25 dintre cele mai bune sandvișuri din lume: de la pan bagnat (Franța) la smørrebrød (Danemarca) și bánh mì (Vietnam)
Există puține preparate mai simple și totodată mai iubite în întreaga lume decât sandvișul. Fie că preferințele se îndreaptă spre un hamburger clasic, un katsu...
06:30
Finalul de sezon din Formula 1 este unul electrizant, trei piloți având șanse matematice la câștigarea titlului mondial, cu doar trei etape înainte de linia...
06:30
India îşi intensifică importurile de energie din SUA pentru a calma tensiunile comerciale provocate de tarife
India îşi intensifică importurile de energie din Statele Unite pentru a reduce surplusul comercial cu Washingtonul, una dintre cerinţele administraţiei Trump în negocierile bilaterale. Luni,...
Acum 30 minute
06:10
Acum 8 ore
23:30
A murit Ilie Ilașcu, fost deținut politic al regimului separatist de la Tiraspol / Este unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia
Familia anunță încetarea din viață că lui Ilie Ilașcu, unul din fondatorii Mișcării de Eliberare Națională din Basarabia. "Cu profundă durere în suflet, anunțăm stingerea...
23:10
VIDEO „Niciun tip de tehnologie, oricât de avansată, nu poate înlocui complet omul" / Interviu cu Sorina Alexa, specialist în automatizarea proceselor robotice (RPA)
În tot mai multe companii din România, mai ales în mediul privat, tehnologiile de automatizare devin o realitate concretă, capabilă să economisească timp, bani și...
23:10
VIDEO Este aceasta fotografia anului? Imaginea extraordinară a unui parașutist în cădere liberă spre soare / "Am avut o singură șansă"
Pare fals, dar este absolut adevărat. Un "astro-fotograf" a reușit să surprindă o imagine spectaculoasă a unui parașutist în cădere liberă perfect aliniat cu suprafața...
23:00
Ministrul israelian al securității cere arestarea lui Mahmoud Abbas dacă ONU votează în favoarea unui stat palestinian / „Trebuie să ordonaţi asasinate ţintite"
Ministrul israelian al securităţii naţionale, Itamar Ben-Gvir, o figură proeminentă a extremei drepte, a îndemnat luni la arestarea preşedintelui Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, şi asasinarea...
Acum 12 ore
22:40
Zeci de mii de cehi şi slovaci au comemorat în stradă Revoluţia de Catifea / Îi acuză pe Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea moştenirii tranziţiei către democraţie
Mii de cehi şi slovaci s-au adunat luni, cu ocazia comemorării Revoluţiei de Catifea, şi-i acuză pe liderii Andrej Babis şi Robert Fico de trădarea...
22:30
Câinele tău este mai sălbatic decât crezi, spune un studiu. Chiar și atunci când doarme, în organismul lui se activează instinctul de lup
Câinii sunt adorabili când moțăie, dar obiceiurile lor de odihnă oferă indicii cheie despre modul în care compania oamenilor a modelat comportamentul canin.
22:30
22:30
Trei reactoare nucleare ucrainene funcţionează la capacitate redusă de 10 zile, după un atac rusesc
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a informat luni că trei reactoare de la două centrale nucleare ucrainene funcţionează de zece zile la capacitate redusă...
22:10
„Subtitrarea gândurilor": Un cercetător japonez a reușit să transforme imaginile mentale ale oamenilor în text, printr-o tehnică inedită
Un om de știință din Japonia a dezvoltat o tehnică care utilizează scanări cerebrale și inteligență artificială pentru a transforma imaginile mentale ale unei persoane în propoziții...
22:10
Ucraina achiziţionează 55 de locomotive de la Alstom (Franța) pentru 470 milioane de euro / Sunt locomotive electrice dedicate transportului de marfă
Căile ferate ucrainene au achiziţionat 55 de locomotive de la compania Alstom printr-un contract de 470 milioane de euro, finanţat în special de BERD şi...
22:00
SURSE Coaliția de guvernare a căzut de acord pe pachetul trei de măsuri și pensiile speciale / Nicușor Dan, o ultimă negociere cu magistrații, marți / În lipsa unui acord, nicio concesie: Se adoptă prima formă de proiect
Președintele Nicușor Dan va avea o discuție cu magistrații marți, despre reducerea pensiilor și prelungirea vârstei de pensionare, conform surselor G4Media. De asemenea, coaliția de...
21:40
VIDEO Un polițist din Brașov a filmat un cerșetor care se „vindecă" miraculos / Scapă subit de șchiopătat când ajunge într-o parcare, departe de ochii celorlalți / „Haideţi să nu mai hrănim teatrul ieftin!"
Imagini cu un bărbat care cere mila şoferilor, mergând cu dificultate şi folosind un baston, dar care pare că se vindecă „miraculos" după ce iese...
21:30
FOTO / VIDEO Noua atracție a Târgului de Crăciun de la Timișoara: bradul-gondolă pentru copii. Valul de hate n-a întârziat să apară
Timișoara se pregătește pentru noua ediție a Târgului de Crăciun, care își va deschide porțile în 30 noiembrie, de Sfântul Andrei, cu o săptămână mai...
21:30
Formula 1: Ella Häkkinen, fiica de 14 ani a campionului mondial Mika Häkkinen, intră în echipa McLaren / Va face parte din programul de dezvoltare
Echipa McLaren, campioană mondială a constructorilor în Formula 1 în acest an, a integrat-o pe Ella Häkkinen, în vârstă de 14 ani, fiica dublu campionului...
21:20
FOTO VIDEO Samsung pregătește Buds 4 Pro, noua generație de căști wireless premium / Cum ar putea arăta și ce funcții noi de control vor aduce?
Samsung lucrează la o nouă generație de căști true-wireless din gama sa premium, Galaxy Buds 4 Pro, potrivit unor referințe descoperite în codul One UI...
21:20
Pâinea veche nu se aruncă, se transformă / Papa al pomodoro, rețeta antirisipă pentru supă toscană de roșii cu pâine
Înainte să arunci ultima felie de pâine uscată sau coaja pe care oricum nu o mănânci, merită să știi că italienii o consideră un ingredient...
21:20
Biroul Electoral al Circumscripției nr. 42 din București a validat principalele candidaturi la Primăria Capitalei. Singurii candidați respinși au fost independenții Stan Dumitrică și ASR...
21:20
VIDEO Am fost la un stand-up românesc în Italia: "Un barbone mi chiede due euro perché non mangia da due giorni…„ / Fără Călin Georgescu și politică, dar cu avioane low-cost și copii lăsați acasă
Sunt seri în Sibiu, de exemplu, când auzi mai multe limbi străine vorbite pe stradă decât în Tradate, un mic orășel de lângă Milano, într-o...
21:00
Partidul extremist AUR anunță că va contesta la CCR modalitatea de desemnare a administratorilor la SRR şi la SRTv: "E ilegală"
Grupurile parlamentare ale AUR din Senat şi Camera Deputaţilor anunţă că vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administraţie ale Televiziunii şi Radioului...
20:30
Lavrov reapare în public, alături de ministrul indian de Externe, pe fondul speculaţiilor privind căderea sa în dizgraţia Kremlinului
Ministrul rus de externe Serghei Lavrov s-a întâlnit luni la Moscova cu omologul său indian Subrahmanyam Jaishankar, în ceea ce reprezintă primul eveniment public la...
20:20
Poliţia germană a primit peste 900 de apeluri în legătură cu ameninţări teroriste asupra unor şcoli din Berlin / Avertismentul a fost distribuit în limba rusă prin iTelegram
Un mesaj care circulă pe mai multe aplicaţii de mesagerie şi care ar fi anunţat atacuri teroriste împotriva a circa 20 de şcoli din Berlin...
20:20
Tânăr de 18 ani, reţinut în Constanța / E acuzat că a violat o femeie, iar apoi a omorât-o
Un tânăr de 18 ani a fost reţinut de poliţiştii din Constanţa după ce ar fi violat o femeie de 48 de ani, iar apoi...
20:10
Administratorul judiciar al Nordis a identificat 212 apartamente vândute de dezvoltatorul imobiliar mai multor clienți / Laura Vicol: "Mai lăsați-mă cu vrăjeala apartamentelor vândute de două ori, nu există aşa ceva"
Administratorul judiciar al Nordis Management, CITR, a identificat 212 apartamente vândute către 2 sau chiar 3 clienți, potrivit unui comunicat al casei de insolvență. Schema,...
19:50
Chevron e interesată de activele Lukoil din străinătate / Lukoil extrage aproximativ 2% din producţia globală de petrol în Rusia şi în străinătate
Grupul petrolier american Chevron evaluează mai multe opţiuni pentru cumpărarea activelor globale ale companiei petroliere ruseşti Lukoil, au declarat luni pentru Reuters mai multe surse...
19:50
Gigi Becali, în vizorul ANAF. FCSB are cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. „Nu am de plătit nici măcar 16 lei"
Softul Fiscului l-a prins în offside pe Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost vizitat de inspectorii ANAF pentru restanțe la bugetul de stat.
19:40
Ministerul Apărării a avizat proiectul de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe pensionarii speciali din Armată, Justiție și Interne, după ce G4Media a arătat că inițiativa este blocată la MApN
Ministerul Apărării a avizat, în forma transmisă de Ministerul Justiției, proiectul de lege care îi lasă fără locuințe de serviciu pe pensionarii speciali din Armată,...
19:30
Parlamentul Iordaniei a adoptat luni o lege care reinstituie serviciul militar obligatoriu pentru bărbaţi începând din 2026, după ce fusese abolit în 1991, transmite AFP,...
19:30
Mitsubishi promite să reintre puternic pe piața din Statele Unite ale Americii / Japonezii vor veni cu o „schimbare strategică" în planul de produse
Mitsubishi a ieșit de pe piața americană a sedanurilor anul trecut, după ce a întrerupt producția modelului Mirage, odată cel mai ieftin vehicul nou din...
19:30
Liceul „Nicolae Bălcescu" Cluj neagă orice violență, după ce Ministerul Educației a clasat drept „grav" incidentul în care
Conducerea Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” din Cluj neagă orice act de violență sau bullying privind incidentul pe care Ministerul Educației l-a calificat drept un caz „grav... © G4Media.ro.
19:20
Via secretă la câțiva pași de centrul Clujului / Peste 50 de soiuri de struguri / ”E o plantaţie de 12 ani, în plină perioadă de producţie” # G4Media
Chiar în buricul Clujului, pe un deal de unde oraşul se vede în toată splendoarea lui, se întinde una dintre cele mai puţin cunoscute comori... © G4Media.ro.
19:20
Comisarul european pentru apărare: Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone / ”Războaiele de mâine nu se vor câştiga cu tancuri şi cu artileria, ci cu drone şi rachete” # G4Media
Europa nu este pregătită să facă faţă unui atac rusesc masiv cu drone şi este imperativ necesar să integreze capacităţile ucrainene – ar fi o... © G4Media.ro.
19:00
Candidat la Rezidențiat 2025: Mi s-a părut mai greu față de simulările pe care le-am dat în anii trecuți și față de restul rezidențiatelor # G4Media
O candidată la examenul de Rezidențiat 2025 a spus, pentru TVR Craiova, că „a fost destul de greu. La complement simplu au fost niște întrebări mai... © G4Media.ro.
19:00
Cele nouă universități din Consorțiul Universitaria cere deblocarea concursurilor de angajare în facultăți și sprijin financiar pentru studenți # G4Media
Consorțiul Universitaria solicită deblocarea urgentă a concursurilor de angajare din învățământul superior, în contextul blocajului instalat prin Legea 141/2025 (Legea Bolojan), precum și creșterea sprijinului financiar... © G4Media.ro.
18:50
George Purcaru, FSLI: Ministrul Educației n-a schițat niciun gest în apărarea angajaților din învățământ / Ce încredere să avem într-un Guvern care a plecat cu minciuna de la început? # G4Media
Vicepreședintele Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, George Purcaru, a declarat că „de fiecare dată atunci când noi am adus pe tapet problemele”, „ministrul David n-a făcut... © G4Media.ro.
18:40
Senatul a adoptat proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordată judecătorilor CCR la încetarea mandatului # G4Media
Senatul a adoptat, luni, proiectul privind eliminarea indemnizaţiei compensatorii acordate la încetarea mandatului judecătorilor Curţii Constituţionale, transmite Agerpres. S-au înregistrat 105 voturi pentru, unul contra... © G4Media.ro.
18:20
Procuratura olandeză investighează 49 de morți care ar avea legătură cu o farmacie online ilegală # G4Media
Autoritățile olandeze investighează cel puțin 49 de decese care ar putea avea legătură cu Funcaps.nl, un magazin online ilegal, ai cărui administratori sunt acuzați că... © G4Media.ro.
18:20
Galeria Campana, situată la primul etaj al aripii Sully a Luvrului a fost închisă publicului din cauza unei ”fragilităţi a edificiului, anunţă conducerea muzeului, relatează... © G4Media.ro.
18:10
Samsung ar putea lansa noul său telefon trifold chiar luna viitoare – presă / Cât de mare ar putea fi ecranul principal de pe Galaxy Z TriFold # G4Media
Primul smartphone trifold al Samsung, un dispozitiv care se poate plia de două ori, este aproape gata. După ce l-a prezentat la un eveniment recent,... © G4Media.ro.
18:00
Până acum foarte discretă în privinţa participării sale militare pe continentul african, armata rusă este prezentă în şase ţări din Africa, au relatat canale de... © G4Media.ro.
17:50
SURSE Mai mulți primari, în dezacord cu Ilie Bolojan după ce premierul le-a spus că impozitele majorate de anul viitor pe locuințe și mașini vor rămâne la bugetul statului pentru a reduce deficitul # G4Media
Mai mulți primari de mari orașe i-au transmis luni premierului Ilie Bolojan că sunt nemulțumiți de anunțul că noile taxe locale pe proprietate, care vor... © G4Media.ro.
Acum 24 ore
17:40
VIDEO Cel mai dificil lot al Autostrăzii Unirii A8, între Grințieș și Pipirig, a primit undă verde pentru proiectare. Construcția lotului costă aproape 6 miliarde de lei # G4Media
Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a emis luni Ordinul de Începere pentru etapa de proiectare a lotului 2B Grințieș – Pipirig, cel mai dificil... © G4Media.ro.
17:30
„Sicriul pe roți”: O dronă terestră a salvat un soldat ucrainean rănit care a rămas blocat 33 de zile în spatele liniilor rusești # G4Media
Timp de 33 de zile, un soldat ucrainean rănit a rămas blocat în spatele liniilor inamice; un garou era singurul lucru care îl ținea în... © G4Media.ro.
17:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, într-o scrisoare adresată guvernelor Uniunii Europene, că există trei opțiuni pentru satisfacerea nevoilor financiare ale... © G4Media.ro.
17:20
Preşedintele Cehiei ameninţă că nu îl va numi premier pe Andrej Babis: „Dacă nu este capabil să își rezolve conflictul de interese, eu aș contribui la crearea unei situații ilegale” # G4Media
Preşedintele ceh Petr Pavel a ameninţat luni că nu îl va desemna premier pe câştigătorul recentelor alegeri legislative, Andrej Babis, în contextul unei dispute legate... © G4Media.ro.
17:10
Comisia Europeană a aprobat, în temeiul Regulamentului UE privind concentrările economice, preluarea controlului unic asupra Iveco Group N.V. din Ţările de Jos de către TML... © G4Media.ro.
