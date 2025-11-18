Florin Gardoș povestește cum și-a uitat Ciprian Marica banii în cont: ”M-a sunat cineva de la bancă”
Sport.ro, 18 noiembrie 2025 06:20
• • •
Calificări fabuloase pentru Germania și Olanda în ultima etapă a preliminariilor CM 2026
FCSB a ajuns să fie cunoscută și pentru jucătorii din Major League Soccer.
România a pierdut meciul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3, și a pierdut șansa de a merge la baraj de pe locul al doilea.
Un fotbalist emblematic pentru Real Madrid ar putea reveni la echipa de pe Santiago Bernabeu la doi ani de când a plecat.
Ioan Andone a găsit marele absent al României din meciul cu Bosnia: ”Ne-a lipsit. Era altceva cu el” # Sport.ro
România a pierdut meciul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3, și a pierdut șansa de a merge la baraj de pe locul al doilea.
România U21 - Spania U21 se vede exclusiv pe Voyo și Pro Arena, marți, de la 19:00. „Tricolorii mici” înfruntă un „balaur” # Sport.ro
România U21 - Spania U21, exclusiv pe Voyo și Pro Arena în direct, LIVE VIDEO & TEXT pe Sport.ro.
Gazzetta dello Sport a reacționat după ce a aflat că Italia poate da de România la baraj: ”Poate fi învinsă, cu toate trucurile vulpoiului bătrân Lucescu!” # Sport.ro
România nu a reușit să se califice direct la Cupa Mondială din 2026, dar tricolorii mai au varianta barajului, unde naționala merge de pe locul trei în grupă.
România a pierdut meciul de la Zenica cu Bosnia, scor 1-3 și, în același timp, orice șansă de a merge la baraj de pe locul doi din preliminarii.
România - San Marino, jocul care încheie campania tricolorilor din preliminariile pentru CM 2026, va fi redat LIVE TEXT de Sport.ro.
Echipa naţională U20 a României a încheiat la egalitate, scor 1-1, cu naţionala Portugaliei, liderul neînvins din Elite League.
După eșecul cu Bosnia, scor 1-3, România mai poate spera la calificarea la Cupa Mondială doar la barajul din luna martie.
Vasile Miriuță regretă eliminarea Ungariei din preliminariile CM 2026: „Trece acum printr-o mare dramă”. Comparația cu România # Sport.ro
Vasile Miriuță și-a manifestat regretul după înfrângerea dramatică din Ungaria - Irlanda 2-3. Comparația făcută între maghiari și naționala României.
Ngezana, complet uitat! Selecționerul a dezvăluit de ce nu l-a convocat pe fundașul de la FCSB # Sport.ro
Africa de Sud a jucat împotriva Zambiei într-un amical desfășurat înainte de Cupa Africii pe Națiuni.
Cristi Chivu (45 de ani) este, fără doar și poate, antrenorul român al momentului.
S-a aflat de ce Hakan Calhanoglou a părăsit cantonamentul Turciei! Ce s-a întâmplat cu starul lui Cristi Chivu # Sport.ro
Anunț important pentru Cristi Chivu cu privire la Hakan Calhanoglou.
Verdictul fostului selecționer despre adversara cea mai accesibilă pentru România.
Decizie finală în privința lui Mircea Lucescu! FRF s-a decis în ce condiții rămâne pe bancă la baraj # Sport.ro
România se va duela marți seară cu San Marino, un meci fără miză pentru tricolori care se gândesc acum doar la barajul de calificare la Mondial programat în luna martie.
ANAF la FCSB | Gigi Becali e acuzat de cheltuieli nejustificate, dar se apără: ”Softul e idiot” # Sport.ro
Gigi Becali are din nou probleme, după ce ANAF a depistat cheltuieli nejustificate la FCSB, clubul patronat de latifundiarul din Pipera.
Selecționerul Bosniei a explodat! Ce a transmis înaintea meciului cu Austria: ”Este scandalos! Am făcut reclamație!” # Sport.ro
Partida dintre Bosnia și Austria va determina echipa calificată direct din grupa Românei la Cupa Mondială.
Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a anunțat mișcări de trupe în următoarea perioadă de mercato, nemulțumit fiind de jocul echipei sale din prima parte a sezonului.
Un fost mare internațional e convins, înainte de meciurile României de la baraj: ”E aproape imposibil” # Sport.ro
Meciul dintre Bosnia și România s-a încheiat cu scorul de 3-1 și a năruit orice șansă pentru naționala noastră la o clasare pentru locul doi.
Forcing Made in Romania! Minaur Baia Mare se alătură echipelor Corona Braşov şi Rapid Bucureşti în grupele European League # Sport.ro
Echipele din România, în cupele europene la handbal feminin.
Brazilia e deja calificată la Cupa Mondială de anul viitor.
Săptămână ”de foc” pentru Cristi Chivu: îl așteaptă primul ”Derby della Madonnina” ca antrenor # Sport.ro
Antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, românul Cristian Chivu, îşi va face debutul în acest weekend în cunoscutul Derby della Madonnina, care opune cele două formaţii din Milano, potrivit Yahoo! Sports.
Gata! Așteptarea a luat sfârșit. După mai bine de doi ani, Barcelona va reveni într-un meci oficial pe stadionul Camp Nou, care ar urma să fie ”cel mai mare din Europa” atunci când proiectul va fi finalizat complet.
Nana Falemi, poveste inedită despre „botezul” din vestiarul Rapidului: „Cum o dai tot nu e bine și tot îți iei bătaie” # Sport.ro
Nana Falemi a povestit cum a fost „botezul” de la Rapid: „La întrebările care ți se pun nu ai cum să răspunzi corect”.
După o primă parte a sezonului mult sub așteptări, FCSB vrea să se întărească în perioada de transferuri de iarnă.
România a pierdut la Zenica în fața Bosniei cu scorul de 1-3, iar tricolorii mai pot ajunge la Mondial doar dacă vor trece de barajul din luna martie.
România a pierdut la Zenica în fața Bosniei, scor 1-3, iar tricolorii și-au spulberat șansele de a merge la baraj de pe locul doi în grupă.
Dorinel Munteanu, opinie contra curentului după ce bosniacii au strigat către români „țiganii” # Sport.ro
Cum a comentat Dorinel Munteanu derapajul rasist al suporterilor bosniaci.
Iosif Rotariu s-a lămurit după ce a văzut naționala României în Bosnia: ”Nu suntem pregătiți să mergem la Mondial” # Sport.ro
România a pierdut meciul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3, și a pierdut șansa de a merge la baraj de pe locul al doilea.
Mihai Stoica acuză că un fotbalist de la FCSB a fost abuzat la națională: „Poate sunt și alte motive” # Sport.ro
Mihai Stoica a adus acuzații foarte grave referitoare la modul în care un fotbalist de la FCSB a fost tratat la echipa națională.
Fost jucător, acuzații explozive la adresa unui antrenor român: ”Se purta ca un schizofrenic. Un ciudat dezgustător!” # Sport.ro
Un fotbalist ucrainean a făcut niște dezvăluiri incredibile despre un antrenor român.
România a pierdut meciul cu Bosnia de la Zenica, scor 1-3, și a pierdut șansa de a merge la baraj de pe locul al doilea.
Dinamo riscă să încheie anul fără unul dintre jucătorii-cheie! Situația complicată pentru „câinii roșii” # Sport.ro
Cum poate să rămână Dinamo la final de an fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști.
Ungaria a pierdut pe ”Puskas Arena” din Budapesta împotriva Irlandei, scor 2-3, și a pierdut șansa de a ajunge la barajul de calificare pentru Cupa Mondială din 2026, turneu ce va fi găzduit de America, Mexic și Canada.
Asta a fost tot? La 60 de ani, Darren Cahill nu știe dacă s-a retras în glorie sau își amână pensia # Sport.ro
Darren Cahill, ezitant cu privire la momentul retragerii definitive din tenis.
Real Madrid pregătește o mutare importantă.
Oscar a fost externat din spital! Starul brazilian leșinase și se credea că are probleme cardiace grave # Sport.ro
Fostul mijlocaș de la Chelsea nu a primit interdicție să revină pe teren.
Franța s-a calificat fără emoții la Mondial și a descoperit deja noua generație de vedete # Sport.ro
Mbappe & co. au câștigat la pas grupa de calificare.
Fostul atacant de la FCSB și-a schimbat viața radical după retragere: „Noi nu câștigăm banii lui Ronaldo” # Sport.ro
Atacantul a fost golgheterul României acum mai bine de 10 ani.
Tricolorii trebuie să câștige două meciuri, primul în deplasare, pentru a obține biletele pentru CM 2026.
Oscar a fost extrernat din spital! Starul brazilian leșinase și se credea că are probleme cardiace grave # Sport.ro
Fostul mijlocaș de la Chelsea nu a primit interdicție să revină pe teren.
Olăroiu, drumul spre Mondiale trece prin „infern“: Irak – Emirate, mâine, de la ora 18:00 # Sport.ro
La Basra, într-o atmosferă sufocantă, se va juca un meci de totul sau nimic pentru Mondiale.
FCSB a acuzat în acest sezon numeroase probleme de lot din cauza accidentărilor, însă Elias Charalambous și Mihai Pintilii mai primesc și vești bune.
Suarez, anunț uriaș după vizita lui Messi pe Camp Nou! Atacantul își pregătește revenirea la Barcelona # Sport.ro
Luis Suarez scrie ultimele capitole ale carierei în MLS, dar gândul îi stă tot la Barcelona.
La Zenica, imediat după înfrângerea cu Bosnia (1-3), selecționerul a desființat eliminarea atacantului pentru o intrare de K1. Acum, la București, „Il Luce“ a vorbit, de parcă a devenit alt om, în decurs de 48 de ore!
Radu Drăgușin este din nou alături de „tricolori”!
