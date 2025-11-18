Liderul deputaţilor UDMR: Proiectul privind autonomia ţinutului secuiesc nu este îndreptat împotriva României

G4Media, 18 noiembrie 2025 12:30

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a susţinut marţi că „proiectul privind autonomia ţinutului secuiesc nu este îndreptat împotriva României şi nicidecum nu înseamnă secesiune”, transmite...   © G4Media.ro.

Acum 10 minute
12:40
Ministerul Mediului: România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare care costă industria sume semnificative anual / Colaborarea cu o Organizaţie de Implementare a Răspunderii Extinse a Producătorului este soluţia G4Media
Ministerul Mediului transmis, marţi, că România se confruntă cu deficienţe structurale în sistemul de reciclare care costă industria sume semnificative anual. Situaţia este generată de...   © G4Media.ro.
Acum 30 minute
12:30
Război total între Mbappe și PSG: Sume uriașe cerute în procesul anului G4Media
Războiul dintre Kylian Mbappe și PSG a ajuns la un nivel uluitor, despărțirea cu scandal din vara anului trecut aducând un proces în care sunt...   © G4Media.ro.
12:30
12:30
BREAKING Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după doar o lună. Șeful statului, nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR G4Media
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a...   © G4Media.ro.
12:20
Guvernul iranian exclude evacuarea Teheranului din cauza secetei, considerând-o nefezabilă G4Media
Guvernul iranian a exclus marţi evacuarea Teheranului din cauza secetei, considerând-o nefezabilă, după ce preşedintele Massoud Pezeshkian a ridicat această posibilitate la începutul lunii noiembrie,...   © G4Media.ro.
12:20
Ilie Bolojan a discutat cu directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei despre provocările sectorului energetic românesc – lipsa capacităţilor de stocare şi conectivitatea redusă cu pieţele vest-europene G4Media
Prim-ministrul României, Ilie Bolojan, l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe Fatih Birol, directorul executiv al Agenţiei Internaţionale a Energiei (AIE), aflat în prima sa...   © G4Media.ro.
12:20
Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă G4Media
Cristiano Ronaldo este aşteptat la Casa Albă. Potrivit unei informaţii furnizate de corespondentul Jake Traylor, starul portughez se va întâlni, marţi, cu Donald Trump, în...   © G4Media.ro.
Acum o oră
12:10
Cum reușește Ucraina să își ferească de dronele Rusiei prețioasele avioane F-16: „Munca este destul de dificilă și intensă” / Până acum, Kievul a pierdut doar patru aeronave G4Media
Pentru a-și păstra avioanele de luptă Lockheed Martin F-16, fabricate în SUA, Forțele Aeriene Ucrainene au adoptat o strategie extrem de solicitantă: dispersarea, luptele nocturne...   © G4Media.ro.
12:10
Drumul construit peste magistrala de gaz va fi închis / Prefectul Capitalei: Trebuie să prevenim un eventual dezastru. Costurile pentru punerea în siguranță vor fi suportate de Primăria Sectorului 3 G4Media
Strada Brățării din Sectorul 3 urmează să fie închisă din cauza unui „pericol foarte mare”, avertizează prefectul Capitalei, Andrei Nistor, care spune că pe sub...   © G4Media.ro.
12:10
Trimisul special al lui Trump la NATO afirmă că UE ar trebui să adopte o poziție „mai agresivă” față de Rusia G4Media
Trimisul special al președintelui Donald Trump la NATO a declarat că aliații europeni ar trebui să adopte o abordare „mai agresivă” față de Moscova și...   © G4Media.ro.
11:50
Sancțiunile împotriva Rosneft și Lukoil au dus la scăderea prețului petrolului rusesc G4Media
Sancțiunile impuse pe 22 octombrie de Statele Unite împotriva companiilor petroliere rusești Rosneft și Lukoil „au avut efectul scontat de a reduce veniturile Rusiei prin...   © G4Media.ro.
11:50
Un judecător american afirmă că a găsit erori „profunde” în ancheta împotriva fostului şef al FBI James Comey / Procurorul federal care se ocupă de caz este un apropiat al lui Donald Trump G4Media
Un judecător american a stabilit existenţa unor nereguli în modul în care un procuror federal aflat în strânsă legătură cu preşedintele Donald Trump a obţinut...   © G4Media.ro.
11:50
Nicuşor Dan, mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu: Un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru un vis de unire şi libertate / Ne aminteşte că lupta pentru identitate naţională şi demnitate merită preţul, oricât de mare ar fi acesta G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, marţi, un mesaj după decesul lui Ilie Ilaşcu, ”un patriot care a crezut şi a acţionat fără nicio ezitare pentru...   © G4Media.ro.
Acum 2 ore
11:40
SURSE Nicușor Dan, iritat după ce consilierul Ludovic Orban a criticat USR pentru că folosește imaginea preşedintelui în campanie G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au...   © G4Media.ro.
11:40
Două ONG-uri resping numirea în conducerea Radio România a Ioanei Dogioiu, purtătoarea de guvern a Guvernului: ”Probleme de compatibilitate și de independență instituțională” G4Media
ActiveWatch și Centrul pentru Jurnalism Independent (CJI), ONG-uri care apără libertatea de exprimare, au respins marți numirea în conducerea Radio România a Ioanei Dogioiu, purtătoarea...   © G4Media.ro.
11:40
Presupusa penurie de ouă și psihoza consumatorilor: „Păstrez ouă la congelator” / Cum au reușit producătorii să satisfacă cererea crescută din piață G4Media
În ultima săptămână, zvonurile despre o presupusă criză de ouă pe piața românească au creat o adevărată psihoză printre cumpărătorii români. Mai ales seniorii au...   © G4Media.ro.
11:40
Ministerul de Interne reorganizează Jandarmeria: Echipajele care păzesc clădirile vor merge pe teren / Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de obiective, cu 55% din personal G4Media
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că a semnat ordinul care reorganizează radical modul de acţiune al Jandarmeriei. Astfel, dislocă trupele fixate la pază...   © G4Media.ro.
11:30
Numărul sesizărilor legate de abuz şi exploatare sexuală s-a dublat faţă de anul anterior, potrivit unui raport al organizației Salvaţi Copiii G4Media
Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizaţiei Salvaţi Copiii a primit în primele zece luni ale acestui an de peste două ori mai multe sesizări decât...   © G4Media.ro.
11:30
Ministrul Predoiu, despre cazurile de violență domestică: „Încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel judiciar” / Proiect: Polițistul va reține și prezenta imediat procurorului pe oricine încalcă un ordin provizoriu de protecție G4Media
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a declarat, marți, după analiza recentelor cazuri de femicid, că „încă mai sunt breșe în sistemul polițienesc, dar și cel...   © G4Media.ro.
11:20
SURSE Nicușor Dan, iritat după ce consilierul Ludovic Orban a criticat USR pentru că folosesc imaginea preşedintelui în campanie G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost iritat de declarația de luni a consilierului Ludovic Orban, care criticase USR pentru că folosește imaginea președintelui în campanie, au...   © G4Media.ro.
11:20
China amână premierele unor filme japoneze în urma tensiunilor diplomatice legate de Taiwan G4Media
China a amânat premierele în cinematografe a cel puţin două filme japoneze, cel de animaţie ‘Crayon Shin-chan the Movie: Super Hot! The Spicy Kasukabe Dancers’...   © G4Media.ro.
11:10
Trump îl primește la Casa Albă pe „MbS”, prințul moștenitor al Arabiei Saudite / Regatul wahhabit  vrea să cumpere 48 de avioane F-35 G4Media
Președintele american Donald Trump va întinde marți covorul roșu pentru prințul moștenitor saudit Mohamed bin Salman, liderul de facto al regatului wahhabit, pentru o vizită...   © G4Media.ro.
11:00
VREMEA Va ninge în Transilvania şi Moldova / Este aşteptat strat de zăpadă de 2-6 centimetri şi izolat de 10-12 centimetri G4Media
Meteorologii au actualizat, marţi, prognoza pentru perioada următoare şi anunţă vreme rece şi precipitaţii mixte. Va ninge în Transilvania şi Moldova, fiind aşteptat strat de...   © G4Media.ro.
11:00
Nou record mondial pentru Demon Slayer, filmul de animație japonez G4Media
Noul episod al blockbusterului japonez de animație Demon Slayer, intitulat Castelul Infinitului, a devenit primul film japonez care a depășit 100 de miliarde de yeni...   © G4Media.ro.
11:00
Parlamentarii sloveni, acuzați că au votat o lege care îi vizează în special pe romi G4Media
Parlamentul Sloveniei a adoptat în noaptea de luni spre marţi o lege ce consolidează puterile poliţiei, în pofida criticilor conform cărora ea ar putea fi...   © G4Media.ro.
11:00
Fostul primar Cătălin Cherecheş, trimis în judecată pentru trecere frauduloasă a frontierei / În prezent ispășește o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită G4Media
Fostul primar al municipiului Baia Mare Cătălin Cherecheş, care ispăşeşte o condamnare de cinci ani de închisoare pentru luare de mită în formă continuată, a...   © G4Media.ro.
11:00
Cătălin Drulă exclude retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei: „Am intrat ca să câștig” G4Media
Cătălin Drulă (USR) a declarat luni seară, la Digi24, că nu există niciun scenariu care să-l determine să se retragă din cursa pentru Primăria Capitalei....   © G4Media.ro.
11:00
Ministrul de Interne anunţă că sistemul de monitorizare rutieră va fi extins – Se vor colecta imagini de la toate camerele montate de autorităţile locale, dar şi trimise de şoferi din trafic / Un procent din amenzile achitate va fi direcţionat către educaţia rutieră G4Media
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, anunţă, marţi, că Sistemul ”E – Sigur – Sistem Integrat de Monitorizare Rutieră” va fi extins, urmând a se colecta...   © G4Media.ro.
10:50
Zelenski merge miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace și schimburile de prizonieri G4Media
Volodimir Zelenski, președintele Ucrainei, a anunțat marți că va vizita miercuri Turcia pentru a discuta noi inițiative care să restabilească negocierile de pace cu Federația...   © G4Media.ro.
Acum 4 ore
10:40
Astra Film Chișinău la final. O ediție cu săli pline și multă emoție (Parteneriat) G4Media
Astra Film Chișinău s-a încheiat cu o sală plină cu oameni care au aplaudat în picioare, îndelung, la capătul unei ediții în care publicul a...   © G4Media.ro.
10:40
Curtea de Argeș și alte trei localități nu vor avea apă potabilă încă 7 zile G4Media
Locuitorii din Curtea de Argeș și din comunele Valea Danului, Valea Iașului și Băiculești se confruntă cu o nouă săptămână fără apă potabilă la robinet,...   © G4Media.ro.
10:30
Ionuț Stroe, fost ministru al sportului: „Rețele politice care cultivă ura se manifestă periculos în preajma echipei naționale de fotbal” G4Media
Fost ministru al sportului și actual deputat al României și secretar în cadrul Comisiei pentru politică externă, Ionuț Stroe este de părere că rețelele politice...   © G4Media.ro.
10:20
Ronnie O’Sullivan, viață fără smartphone și nuntă fără părinți: Marele campion se rupe de lume G4Media
Considerat cel mai bun jucător din istoria snookerului, Ronnie O’Sullivan (49 de ani) a făcut mai multe schimbări în viața personală în ultima perioadă, iar...   © G4Media.ro.
10:20
Trei din patru germani susţin introducerea unei perioade de serviciu obligatoriu pentru toţi cetăţenii, arată un sondaj G4Media
O mare majoritate a germanilor ar susţine introducerea unei perioade obligatorii de serviciu social pentru toţi cetăţenii, arată un sondaj al Forsa, relatează marţi agenția...   © G4Media.ro.
09:50
VIDEO EXCLUSIV | Tatuaje cu suflet: Povestea artistei care transformă animăluțele în portrete permanente pe piele G4Media
Într-o perioadă în care tatuajele devin tot mai personale și pline de semnificație, un trend se distinge puternic în rândul iubitorilor de animale: tatuajele cu...   © G4Media.ro.
09:50
Reporter de Iași: Cum a scăpat fiul unui politician de acuzația de trafic de droguri / Dosarul a stat 5 ani la DIICOT și 3 ani în instanță / În cazul lui faptele s-au prescris G4Media
Ștefan Manolache, fiul unui influent om de afaceri și politician ieșean, scapă de acuzația de trafic de droguri după ce dosarul a stat 5 ani...   © G4Media.ro.
09:50
BREAKING Kelemen: Coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, nu umblăm la cuantumul stabilit / Probabil astăzi premierul va mai avea o discuție cu președintele G4Media
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că coaliția a decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu, dar că în opinia...   © G4Media.ro.
09:40
Emirates mizează pe Boeing cu o comandă de 38 de miliarde de dolari anunțată la Dubai Airshow / Ce model achiziționează G4Media
Emirates a anunţat luni o comandă uriaşă pentru 65 de aeronave Boeing 777-9, în valoare de 38 de miliarde de dolari la preţuri de listă,...   © G4Media.ro.
09:40
Donald Trump a rămas fără voce după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ / „Am ţipat la unii oameni pentru că sunt proşti”, a recunoscut președintele SUA G4Media
Preşedintele american Donald Trump a părut răguşit la o conferinţă de presă de luni, după ce a ţipat în timpul unei discuţii despre comerţ, aşa...   © G4Media.ro.
09:30
Şeful diplomaţiei germane sprijină aderarea ţărilor din Balcani la UE / Muntenegru, cea mai avansată în procesul de integrare G4Media
Extinderea Uniunii Europene în Balcani este în interesul primordial al blocului comunitar, a declarat luni ministrul de externe german Johann Wadephul, în timpul unei vizite...   © G4Media.ro.
09:30
„Nimeni nu are șanse!” – Ljubicic explică de ce Sinner și Alcaraz vor domina tenisul mult timp G4Media
Fost ocupant al locului 3 mondial și antrenor al legendarului Roger Federer, Ivan Ljubicic este de părere că tenisul masculin a intrat sub dominația totală...   © G4Media.ro.
09:20
Locuitorii evacuați din satul tulcean Ceatalchioi se pot întoarce în casele lor / Cei din Plauru mai rămân însă dislocați G4Media
Cele câteva sute de persoane evacuate, ieri, din localitatea Ceatalchioi, județul Tulcea, după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc, în zona Izmail,...   © G4Media.ro.
09:00
Top 5 „sfaturi secrete” pe care le dau clienților mei, în calitate de nutriționist / Tania Fântână: „Nimic nu e interzis, dar…” G4Media
În meseria mea de nutriționist, am descoperit că sfaturile simple, dar care ajung cumva la inimă, fac mai mult bine decât dietele complicate. Am câteva...   © G4Media.ro.
09:00
Controale la cele 6 clinici private din Timiș, unde există sală de operație / Una a fost suspendată, trei au fost amendate, iar celelalte două au primit avertisment G4Media
Inspectorii Direcţiei de Sănătate Publică Timiş au efectuat controale în cele şase unităţi medicale private din judeţ care dispun de cel puţin o sală de...   © G4Media.ro.
09:00
Relațiile Chinei cu Japonia, amenințate de disensiuni pe tema Taiwanului G4Media
Noul lider conservator al Japoniei a provocat tensiuni cu China, care ar duce la o ruptură pe plan diplomatic, transmite The Washington Post, citat de Rador....   © G4Media.ro.
09:00
Începe conferinţa de securitate de la Berlin, axată pe consolidarea apărării Europei / Se discută măsuri de stimulare a producției de arme G4Media
Politicieni, oficiali militari şi experţi în apărare se vor întâlni la Berlin începând de marţi pentru o conferinţă de securitate de două zile axată pe...   © G4Media.ro.
09:00
Sergio Perez, dezvăluire dureroasă despre ultimul său an la RedBull G4Media
Aflat la doar câteva luni distanță de o revenire spectaculoasă în Formula 1, Sergio Perez a vorbit despre despărțirea de RedBull, pilotul mexican precizând că...   © G4Media.ro.
08:50
Salvarea financiară a Ucrainei ar putea veni din Norvegia. Schema prin care petrolul norvegian poate garanta un împrumut excepțional de la UE G4Media
Guvernul norvegian pare înclinat să ia în considerare o opțiune de garantare a împrumutului de reparații al Ucrainei prin fondul său suveran pentru petrol, dar...   © G4Media.ro.
08:50
Ucraina, în fața unei ierni critice: atacuri rusești asupra sistemului de gaze, criză financiară severă, scandaluri de corupție G4Media
De la începutul războiului, fiecare iarnă a fost un test de supraviețuire pentru Ucraina. Însă anul acesta perspectivele sunt mai sumbre decât de obicei, cu...   © G4Media.ro.
Acum 6 ore
08:40
O artistă ingenioasă „micșorează” animalele de companie în replici adorabile. Tânăra de 29 de ani a transformat un hobby într-o afacere de succes G4Media
O artistă din Washington, DC, confecționează animale din lână după versiunea reală a patrupedelor. Alyson Gurney, în vârstă de 29 de ani, este creierul din spatele Little...   © G4Media.ro.
