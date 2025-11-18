Un pacient a murit în curtea Spitalului Județean Târgu Jiu. Bărbatul a fost plimbat ore în șir cu ambulanța între secții
Gândul, 18 noiembrie 2025 13:20
Poliția face o nouă anchetă la Spital Județean Târgu Jiu, după ce un pacient a fost plimbat între secții până când a decedat. Medicul a cerut opinia mai multor colegi pentru a putea pune un diagnostic, dar bărbatul a murit în curtea spitalului. Doctorul este unul dintre cei anchetați în cazul băiatului de 17 ani […]
Acum 15 minute
13:40
Cei care locuiesc la casă și au o curte mare cu grădină trebuie să știe că anumite specii de copaci și arbori nu ar trebui plantate niciodată. Arborii cu rădăcini agresive se extind rapid pe distanțe mari și pot crește în direcția fundațiilor, a canalizărilor sau a instalațiilor subterane. În plus, anumite specii generează disconfort prin […]
13:40
Verdictul judecătorului în cazul lui James Comey, fostul director al FBI. Au fost descoperite „greșeli profunde” # Gândul
Un judecător federal din SUA a stabilit că Departamentul de Justiție s-a angajat într-un „model tulburător de greșeli investigative profunde” în procesul de obținere a unui act de inculpare împotriva fostului director FBI, James Comey. Aceste probleme, a scris judecătorul William Fitzpatrick, includ „declarații fundamentale greșite ale legii” de către un procuror în fața Marelui […]
Acum 30 minute
13:30
Donald Trump îl primește la Casa Albă pe controversatul lider al Arabiei Saudite. Cristiano Ronaldo, Elon Musk și Tiger Woods sunt invitați la cină # Gândul
Întâlnirea oficială de la Casa Albă dintre Donald Trump și Prințul Moștenitor Mohammed bin Salman (MBS) aduce un trio de acorduri: cooperare pentru dezvoltarea nucleară civilă, vânzări de avioane de vânătoare F-35 și un acord de securitate cu angajamente de tipul Articolul 5 al NATO. Practic, controversatul lider saudit ajunge să fie aliatul SUA – […]
Acum o oră
13:20
13:10
Rușii susțin că ucrainenii au încercat să-l asasineze pe fostul ministru Serghei Shoigu într-un cimitir. Trei persoane au fost arestate # Gândul
Serviciul Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a anunțat prevenirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării al Rusiei, Serghei Șoigu, au relatat mai multe publicații rusești. Potrivit acestora, FSB a anunțat arestarea, în Rusia, a trei persoane suspectate de pregătirea unei tentative de asasinat asupra fostului ministru al apărării Serghei Șoigu. E […]
13:10
Țara europeană care caută 85.000 de muncitori. Poți câștiga 8.100 de euro fără studii superioare # Gândul
În Elveția poți câștiga salarii atractive chiar și dacă nu ai diplomă. Meserii precum electrician, muncitor în construcții, șofer sau ajutor la domiciliu oferă venituri de până la 8.100 de euro pe lună. Experiența practică și abilitățile contează mai mult decât studiile, iar aceste joburi bine plătite sunt foarte căutate. Țara caută masiv forță de […]
13:10
Schimbare majoră la legea împotriva violenței domestice, în cazul încălcării ordinului de protecție, după ce 51 de femei au fost ucise în 2025 # Gândul
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat măsuri dure pentru agresorii din cazurile de violență domestică dar și reguli mai stricte pentru polițiști: orice persoană care încalcă un ordin de protecție va fi dusă imediat la procuror, fără loc de interpretări. Schimbările vin după o serie de cazuri tragice de violență domestică, în urma cărora […]
13:00
Ultima apariție la TV a lui Ludovic Orban a dus la decizia lui Nicușor Dan de a-l revoca din funcție. Vezi cu ce l-a enervat Orban pe președintele Nicușor Dan # Gândul
Ludovic Orban pleacă de la Cotroceni după o decizie de comun acord cu președintele Nicușor Dan, potrivit unui anunț al Administrației Prezidențiale. Șeful statului a fost nemulțumit de criticile lui Orban la adresa USR. Acesta a declarat sâmbătă, la Antena 3, că USR și Cătălin Drulă abuzează de imaginea șefului statului în campania pentru Primăria Capitalei. […]
13:00
Anunțul meteorologilor despre începutul iernii 2025: va fi mai CALD decât în mod normal. Zonele unde sunt anunțate precipitații numeroase # Gândul
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță că în România iarna va începe cu temperaturi mai ridicate decât este normal în această perioadă a anului. Totuși, se anunță precipitații numeroase în aproape toate regiunile țării, conform celei mai recente prognoze meteo. ANM a dat prognoza până în 15 decembrie Potrivit ANM, în săptămâna 18 – 24 […]
13:00
Finalul lunii noiembrie vine cu o energie intensă și provocatoare, iar ghinionul se abate asupra acestor două zodii. Atmosfera astrală se schimbă brusc, iar tensiunile acumulate în ultimele săptămâni ies la suprafață sub forma unor conflicte, neînțelegeri și situații care cer decizii rapide. Pentru unii nativi, despărțirile devin inevitabile, iar la locul de muncă apar […]
13:00
Bolojan, huiduit la tot pasul. Nici în Parlament nu are scăpare. Premierul este întâmpinat de nemulțumirile oamenilor # Gândul
Premierul Ilie Bolojan este așteptat la Camera Deputaților cu huiduieli. Angajații statului sunt nemulțumiți de tăierile salariale care sunt incluse în Pachetul 3 de măsuri a Guvernului. Oamenii îl așteaptă pe Bolojan să îi spună exact repercusiunile acestor tăieri – cât le rămâne din salariu după reformă. Știre în curs de actualizare
Acum 2 ore
12:50
Chinezii au construit cel mai lung pod din lume. Oțelul pe care l-au folosit era suficient pentru a ridica 60 de turnuri Eiffel # Gândul
China surprinde din nou o lume întreagă cu o construcție impresionantă. E vorba despre podul Danyang-Kunshan, lung de aproape 165 de kilometeri, pe care călătorii îl pot traversa în cel mult două ore și se pot bucura de o priveliște superbă. Această reușită a ingineriei moderne a costat circa 8,5 miliarde de dolari, iar construcția […]
12:50
Luminițele de Crăciun rămân unul dintre cele mai îndrăgite simboluri ale sărbătorilor de iarnă, iar un brad fără instalație nu ar mai avea același farmec. Totuși, mulți români se întreabă cât îi va costa să țină instalația aprinsă toată luna decembrie, mai ales în contextul scumpirilor la electricitate. Vestea bună este că, în ciuda tarifelor […]
12:30
Ponta despre sinecura Ioanei Dogioiu: „Tupeul și obrazul gros al celor care știu să dea lecții altora ca apoi să facă invers e pentru că le merge” # Gândul
Fostul premier Victor Ponta a reacționat rapid în legătură cu cel mai controversat subiect al începutului de săptămână: sinecura Ioanei Dogioiu. Parafrazând unul dintre sloganurile tefeliștilor, Ponta a observat că dubla măsură este vizibilă în comportamentul aleșilor. Demisionar în urma tragediei Colectiv, în plin mandat de premier al României, Ponta a făcut aluzie că sloganul […]
12:30
Ce „salariu” are un hoț de buzunare harnic în Veneția. Veniturile pungașilor sunt comparabile cu cele ale fotbaliștilor din Serie A # Gândul
O anchetă amplă desfășurată în Veneția a scos la iveală un grup organizat de hoți de buzunare cu câștiguri impresionante: veniturile medii zilnice ale membrilor ajungeau la 2.500 de euro, iar pe parcursul unui an depășeau 700.000 de euro, sume comparabile cu salariile jucătorilor din Serie A și apropiate de profiturile unor infracțiuni majore, potrivit […]
12:20
Calendar ortodox 19 noiembrie. Sfântul Proroc Avdie, sărbătoare importantă în calendarul ortodox # Gândul
Miercuri, 19 noiembrie 2025, este prăznuit Sfântul Proroc Avdie, sfânt cu care oamenii, în general, sunt mai puțin familiarizați. Sfântul Proroc Avdie era din pământul Sihem, din țara lui Vitaharam. Potrivit crestinortodox.ro, el a trăit cu 800 de ani înainte de nașterea lui Hristos. Numele Avdie se tâlcuiește „robul Domului”. Sfântul Proroc Avdie – sărbătoare […]
12:20
Trump face show la summit-ul McDonald’s: „Sunt primul bucătar de la McDonald’s care a ajuns președintele Americii. Îmi place peștele. Dar aș vrea mai mult sos tartar” # Gândul
Președintele american Donald Trump a făcut spectacol, seara trecută, la o reuniune anuală a proprietarilor și directorilor de restaurante McDonald’s din Washington DC. După ce a fost criticat timp de săptămâni pentru frustrarea americanilor față de costul ridicat al vieții și în contextul în care democrații au câștigat alegerile din noiembrie, concentrându-se pe probleme legate […]
12:00
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 773. Hamas critică rezoluția ONU: „Nu răspunde exigențelor și drepturilor poporului palestinian” # Gândul
Hamas a criticat votul Consiliului de Securitate al ONU, care a aprobat planul de pace pentru Gaza al președintelui american Donald Trump. Potrivit Hamas, rezoluția adoptată „nu răspunde exigențelor și drepturilor politice și umane ale poporului palestinian”. Ce presupune rezoluția ONU „Rezoluția impune un mecanism internațional de tutelă asupra Fâșiei Gaza, ceea ce poporul nostru, forțele […]
12:00
Naţionala României de fotbal joacă astăzi, de la ora 21.45, cu San Marino, în ultimul meci din preliminariile Cupei Mondiale. La partida de la Ploieşti, transmis în direct de Antena 1, imnul României va fi intonat de tenorul Cezar Ouatu. România – San Marino diseară, ora 21.45, la Ploiești! Cineva cânta imnul pentru tricolori Selecţionerul […]
Acum 4 ore
11:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.363. Atac masiv al rușilor în Harkov. Zelenski cumpără 100 de avioane din Franța # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 18 noiembrie 2025, în a 1.363-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Un atac cu rachete rusești a ucis o adolescentă și a făcut cel puțin nouă răniți în regiunea Harkov, estul Ucrainei, au anunțat autoritățile locale. „Inamicul a lansat atacuri cu rachete asupra orașului Berestyn, iar […]
11:40
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie. Care sunt condițiile # Gândul
Românii care au lucrat înainte de 2001 ar putea primi bani în plus la pensie, dacă depun acte doveditoare pentru unele venituri nedeclarate. Măsura oferă o șansă reală de corectare a dosarelor pentru persoanele care lucrau înainte de această dată. Cu toate acestea, accesul la documente vechi rămâne dificil când fostul angajator s-a închis sau […]
11:40
Președintele Nicușor Dan l-a revocat din funcția de consilier prezidențial pe politică internă pe Ludovic Orban, potrivit unor surse politice. Motivul revocării ar avea legătură cu declarațiile făcute în spațiul public de Orban. Din octombrie 2025, Ludovic Orban exercită funcția de Consilier Prezidențial pentru Politică Internă în cadrul Administrației Prezidențiale. Acesta a fost extrem de […]
11:30
Ruinele Colonia Aurelia Apulensis, cel mai bogat oraș roman din Dacia, au fost descoperite în Alba Iulia # Gândul
O nouă descoperire arheologică de mare însemnătate a fost făcută în Alba Iulia. Ruinele unui oraș roman considerat de specialiști cel mai bogat din Dacia au fost scoase la suprafață, în timpul unor săpături pentru o bază auto, relatează ProTV. Așezarea adusă la lumină de arheologi este Colonia Aurelia Apulensis. A fost întemeiată între secolele […]
11:20
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că intenționează să meargă în Turcia miercuri, după vizita efectuată marți în Spania. „Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a ne apropia de […]
11:20
11:10
BNR îi cere unei foste asistente medicale din București să înapoieze o sumă imensă. Aceasta ar depăși 1.000.000 de euro # Gândul
Banca Națională a României (BNR) i-a deschis proces unei foste asistente medicale din Capitală, căreia îi cere să restituie contravaloarea unei cantități de peste 18 kilograme de monede de aur. Surse judiciare au declarat că, în urmă cu 20 de ani, bucureșteanca A.G.-A. (fostă asistentă medicală într-un spital din Capitală) a cerut judecătorilor să constate că este […]
11:10
Ion Cristoiu: „D-ale TeFeLiștilor: Vlad Voiculescu și Ioana Ene Dogioiu sunt principiali doar când e vorba de alții” # Gândul
În ultima pastilă jurnalistică, reputatul Ion Cristoiu a vorbit despre numirile controversate ale lui Vlad Voiculescu la Cotroceni și cea a Ioanei Dogioiu la Radio România.
11:00
Credincioșii sunt deja în Postul Crăciunului. Provocarea vine la găsirea unor preparate noi, având în vedere că restricțiile alimentare nu sunt tocmai puține. O rețetă clasică este cea de salata orientală care, chiar și fără ingrediente de origine animală, adaptată pentru post, reușește să își păstreze aromele tradiționale. De ce ingrediente ai nevoie pentru salata […]
11:00
Președintele venezuelean Nicolas Maduro a transmis că este pregătit să discute „față în față” cu omologul său american Donald Trump. Replica sa vine la afirmațiile făcute de liderul de la Casa Albă, care a menționat posibile discuții cu șeful de la Caracas. Între timp, Statele Unite au desfășurat o veritabilă flotă de nave de război […]
11:00
Vremea se schimbă radical în România. Precipitații, vânt și ninsori în zilele următoare. Detalii de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul # Gândul
Vremea se schimbă în România, iar cuvintele de ordine pentru următoarele zile vor fi precipitații, vânt și ninsori. Iris Răducanu, meteorologul de serviciu al ANM, a prcizat pentru Gândul că este în vigoare o informare meteorologică care anunță precipitații în cea mai mare parte sa țării. Însă, după una rece vine și una caldă, deoarece […]
10:50
Blocaj la Cotroceni pe reforma pensiilor magistraților: Magistrații nu sunt de acord cu varianta propusă de Coaliție – SURSE # Gândul
Varianta propusă de Coaliție pentru reforma pensiilor nu este acceptată de magistrați, care au ridicat din nou problema cuantumului pensiilor. Ei susțin că pensia ar trebui să fie apropiată de nivelul salariului, în jurul a 65% din salariul brut, potrivit unor surse politice. Liderii din coaliție au fost chemați de urgență în această dimineață la […]
10:50
Consultații medicale la domiciliu pentru persoanele neasigurate. În ce cazuri pot beneficia românii de aceste servicii # Gândul
Atât persoanele asigurate, cât și cele fără asigurare medicală pot beneficia de consultații de urgență și transport sanitar neasistat direct la domiciliu, potrivit pachetelor de servicii stabilite de Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS). Măsura vizează în special situațiile încadrate la „cod verde”, în care pacientul are nevoie de o evaluare rapidă, fără a […]
10:50
Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariu. Kelemen Hunor: „Joi trebuie să ajungă proiectul la CSM” # Gândul
Liderul UDMR Kelemen Hunor a declarat, marți, la RFI, că membrii coaliției au decis că pensia magistraților va fi 70% din salariu. Kelemen Hunor a afirmat că marți e posibil ca premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan să poarte o discuție pe tema pensiilor magistraților. Coaliția este obligată să trimită în această săptămână la […]
10:40
Cazul dramatic al Hollywood-ului despre care nimeni nu vorbește. Ce s-a întâmplat cu actrița care apare în celebra scenă cu drujba din filmul Scarface # Gândul
În celebrul film Scarface din 1983, o apariție de doar câteva secunde a unei tinere blonde atrage atenția în scena premergătoare uneia dintre cele mai iconice secvențe alea cinematografiei, momentul violent al drujbei. Tânăra Tammy Lynn Leppert, o actriță în vârstă de 18 ani, părea pregătită pentru un viitor promițător la Hollywood. Destinul ei a […]
10:30
Interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Sursele de energie regenerabile devin obligatorii # Gândul
Interzicerea centralelor de apartament este inevitabilă la nivel european. Majoritatea sistemelor de încălzire din Germania, de exemplu, au peste două decenii de funcționare, iar multe depășesc chiar 25 de ani. Legislația stabilește că un cazan cu temperatură constantă pe gaz sau motorină poate fi folosit cel mult 30 de ani. După acest termen, funcționarea devine […]
10:20
CFR Cluj nu va fi depunctată. De unde a făcut rost de bani Ioan Varga și ce datorii a plătit pe loc # Gândul
CFR Cluj trăiește periculos în această perioadă. PROSPORT.RO a scris săptămâna trecută că fosta campioană a României risca să fie depunctată din cauza datoriilor către jucători și angajații clubului. Între timp, lucrurile s-au mai schimbat și se pare că patronul Ioan Varga a făcut rost de bani, iar gruparea din Gruia nu va mai fi […]
10:10
Formula „4×2” și calcule la rece. Va reuși Rusia lui Putin să trimită în colaps rețeaua energetică a Ucrainei? Publicațiile pro-Kremlin îi amenință pe ucraineni cu o „iarnă grea” # Gândul
Ucraina intră în a patra iarnă de război și se confruntă cu a patra campanie de atacuri rusești asupra infrastructurii critice. Doar o singură dată, în noiembrie 2022, Moscova a reușit să provoace pene de curent prelungite la nivel național, care au lăsat milioane de oameni fără curent pentru perioade de până la câteva zile. […]
10:10
Scandalul Epstein ia amploare în SUA. Fostul șef al Harvard, forțat să se retragă după publicarea corespondenței cu miliardarul controversat # Gândul
Larry Summers, fost președinte al Universității Harvard și fost secretar al Trezoreriei SUA, a anunțat că se retrage din funcția publică după dezvăluirea e-mailurilor sale cu miliardarul Jeffrey Epstein, acuzat de pedofilie. Congresul american urmează să voteze marți publicarea tuturor dosarelor legate de Epstein. Fostul președinte al Universității Harvard, Larry Summers, a emis luni o […]
10:10
Pericol de explozie la un liceu din Constanța, după ce un șofer a intrat cu mașina într-o țeavă de gaze # Gândul
Un liceu din municipiul Constanţa a fost evacuat preventiv, marţi, după ce un șofer a intrat cu maşina într-o ţeavă de gaz care se afla în apropierea unităţii de învăţământ. Locuitorii din două imobile din zonă au fost evacuate. Update: Autoritățile ajunse la fața locului au închis gazele. Elevii au revenit în bănci. Reprezentanţii Inspectoratului […]
Acum 6 ore
09:50
Echipa națională a României a pierdut la Zenica, 1-3 cu Bosnia, și nu mai are nicio șansă să prindă locul 2 în grupa preliminară, care i-ar fi asigurat un culoar mai ușor spre turneul final al Cupei Mondiale din 2026. Și, de parcă eșecul de sâmbătă seară n-ar fi fost suficient de dureros, UEFA a […]
09:50
Greșeala uriașă pe care a făcut-o un poștaș din Buzău. O minoră a obținut o alocație de zeci de ori mai mare # Gândul
Neatenția era să îl coste pe un poștaș în vârstă de 51 de ani, din județul Buzău. Bărbatul, care distribuia alocația copiilor din Râmnicu Sărat, i-a dat, din greșeală, unei minore, bancnote de 500 de lei, în loc de hârtii de 20 de lei. Greșeala care era să îl coste enorm pe un poștaș Tânăra […]
09:40
ACCIDENT grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Patru persoane au fost rănite # Gândul
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală. ”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia […]
09:40
Plenul Parlamentului se reunește pentru numirea conducerilor TVR, SRR și AEP. Un fost ministru al Apărării, favoritul PSD # Gândul
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se întrunește marți pentru numirea noilor membri ai consiliilor de administrație ale Televiziunii Publice și Radioului Public, precum și pentru alegerea președintelui Autorității Electorale Permanente. Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului va începe la ora 13.00, pe ordinea de zi aflându-se numirea membrilor Consiliului de Administrație […]
09:30
Locuitorii din comuna Ceatalchioi pot reveni la casele lor. Persoanele evacuate din satul Plauru rămân dislocate # Gândul
Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localitățile Ceatalchioi şi Plauru din judeţul Tulcea, după ce o ambarcațiune cu GPL a fost lovită de dronă, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de persoane au plecat singure, iar alte 66 au fost evacuate de echipele de intervenţie. […]
09:30
Schimbări la conducerea TVR, SRR și AEP. Cine vor fi noii administratori din cele trei CA-uri și ce acuzații aduce AUR? Adrian Țuțuianu, propus de PSD # Gândul
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului se întrunește marți pentru numirea noilor membri ai consiliilor de administrație ale Televiziunii Publice și Radioului Public, precum și pentru alegerea președintelui Autorității Electorale Permanente. Ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului va începe la ora 13.00, pe ordinea de zi aflându-se numirea membrilor Consiliului de Administrație […]
09:20
Operaţiunile de evacuare preventivă a populaţiei din localităţile Ceatalchior şi Plauru din judeţul Tulcea, declanşate întrucât o navă plină cu GPL a fost lovită de dronă, pe malul ucrainean al Dunării şi a luat foc, existând risc de explozie, au fost încheiate, au anunţat reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea. În total, 180 de […]
09:20
Călin Georgescu se prezintă în această dimineață în fața polițiștilor pentru a semna controlul judiciar. Liderul suveranist așteaptă decizia magistraților de la judecătoria sectorului 1 cu privire la un prim termen în primul dosar trimis în judecată de procurorii de la parchetul general.
09:20
Românii au fost loviți din plin de scumpiri înainte de sărbători. Mulți încep deja pregătirile pentru masa de Crăciun și aleg din timp de unde să cumpere carnea de porc, fie rezervă direct la producător, fie optează pentru varianta din supermarket. Pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, tot mai mulți români își pregătesc […]
09:20
ACCIDENT grav în Capitală. Două autoturisme s-au ciocnit în dreptul unei stații STB. Două persoane au fost rănite # Gândul
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală. ”La data de 18.11.2025, în jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia […]
09:10
Misterul MORȚII tinerei găsită lângă o cale ferată din Bacău, elucidat. Ultimele clipe din viață. Cine i-a mutat trupul # Gândul
Ancheta privind moartea tinerei de 26 de ani găsite lângă calea ferată din Bacău a clarificat circumstanțele tragediei. Deși primele ipoteze indicau o crimă, procurorii au stabilit că femeia a murit de fapt într-un tragic accident. Ulterior, trupul său a fost mutat. Trupul tinerei de 26 de ani, originară din județul Galați, a fost descoperit […]
