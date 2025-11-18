Ce este Cloudflare, furnizorul de servicii web din SUA care a provocat marți o pană majoră a internetului global, inclusiv în România?
HotNews.ro, 18 noiembrie 2025 15:40
Cloudflare, o companie americană care de obicei lucrează discret în culise pentru a menține mare parte din internet să funcționeze fără probleme, a ajuns marți după-amiaza în centrul atenției globale după ce o pană majoră…
Acum 10 minute
15:50
Paul al României scapă din nou de extrădarea din Franța. Judecătorii francezi au respins cererea autorităților române # HotNews.ro
Curtea de Apel de la Paris a refuzat marți să îl predea autoritățile române pe prinţul Paul al României, condamnat la 3 ani și patru luni de închisoare în dosarul Ferma Băneasa. Decizia nu este…
Acum 30 minute
15:40
Gala ADC*RO Awards, singurul festival dedicat creativității din România, a avut loc la vineri, 14 noiembrie. Evenimentul a reunit profesioniști din industria creativă, celebrând cele mai bune proiecte ale anului. Ediția a fost deschisă de…
15:40
Ce este Cloudflare, furnizorul de servicii web din SUA care a provocat marți o pană majoră a internetului global, inclusiv în România? # HotNews.ro
Cloudflare, o companie americană care de obicei lucrează discret în culise pentru a menține mare parte din internet să funcționeze fără probleme, a ajuns marți după-amiaza în centrul atenției globale după ce o pană majoră…
15:30
Verdictul Curții de Apel București în cazul cererii de anulare a hotărârilor de guvern privind alegerile din Capitală # HotNews.ro
Curtea de Apel București a respins, marți, solicitarea avocatului Cătălin Dima de anulare a hotărârilor de guvern privind organizarea alegerilor locale parțiale din 7 decembrie. Decizia instanței nu este definitivă. Cererea de chemare în judecată…
Acum 2 ore
15:00
Apelurile la 112 vor fi trimise direct echipei din teren. Modificări importante în interacțiunea cu dispecerii, anunțate de MAI # HotNews.ro
O persoană care sună la 112 va vorbi doar cu un singur dispecer, care va direcționa solicitarea direct echipei din teren, a anunțat marți secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu. …
14:50
Sorin Grindeanu, despre discuțiile pe pensiile magistraților: Aștept un semn de la premier și de la președinte / Poziția PSD dacă nu se ajunge la un consens # HotNews.ro
Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat marți că, în ce privește modificările la legea privind pensiile magistraților, „așteaptă un semnal” de la premier și de la președinte, în condițiile în care poziția PSD este neschimbată.…
14:30
O nouă stânga în politica românească? Cum explică câteva voci din partidele tradiţionale surpriza din sondajul AtlasIntel # HotNews.ro
În cel mai recent sondaj AtlasIntel la alegerile pentru Primăria Capitalei, candidata SENS, Ana Ciceală apare cu 7,1% în intențiile de vot, o surpriză semnificativă. Ce spun oameni din interiorul principalelor partide despre dinamica stângii…
14:20
Autoritățile au închis un tronson al uneia din străzile din Sectorul 3 construite peste conductele de gaze # HotNews.ro
Prefectura Capitalei a decis să închidă un tronson al unei străzi din Sectrorul 3 al Capitalei construite peste o conductă de gaze. O investigație Recorder a arătat că din dispoziția primarului Robert Negoiță, în Sectorul 3…
14:20
14:20
Pedeapsă rară, aplicată de Olanda companiei Ryanair pentru „întârzieri repetate și deliberate” # HotNews.ro
Compania aeriană irlandeză low-cost Ryanair a pierdut două dintre sloturile de pe Aeroportul Eindhoven după ce a provocat „întârzieri repetate și deliberate” pe aceste curse a anunțat marți Airport Coordination Netherlands (ACNL), organismul care alocă…
14:10
Cum a schimbat Mădălina Scutelnicu, fost jurnalist devenit avocat, modul în care sunt audiați copiii în instanțele din România # HotNews.ro
Înainte să devină avocat, Mădălina Scutelnicu, din Sibiu, a lucrat peste un deceniu în presă. Schimbarea profesiei a venit după investigarea unui caz în care un copil de 9 ani fusese ucis. „Eram jurnalist și…
14:10
Probleme la nivel global pentru Cloudflare, care oferă servicii pentru 20% din internet. Site-urile mai multor publicații din România au picat și ele # HotNews.ro
Numeroase site-uri și platforme online din jurul lumii au căzut temporar marți după-amiaza, inclusiv site-uri de presă din România fiind afectate de probleme tehnice ale Cloudflare, compania americană folosită de aproape 20% din internet pentru…
Acum 4 ore
14:00
Regina Maria extinde Endo Institute la nivel național. Unde sunt cele două noi centre chirurgicale specializate în tratamentul endometriozei # HotNews.ro
Endometrioza este una dintre cele mai complexe afecțiuni ginecologice, afectând aproximativ 190 de milioane de femei la nivel mondial și 500.000 de femei în România, dintre care aproximativ 10% dezvoltă forme severe ale bolii, potrivit…
13:50
OpenAI a blocat accesul unui producător de jucării la serviciile sale după o descoperire demnă de filmele de groază # HotNews.ro
Tehnologia inteligenței artificiale a reușit să se integreze chiar și în industria jucăriilor, unde, la fel ca în domeniile educației, cinematografiei și sănătății mintale, provoacă ocazional probleme, relatează site-ul tech Gizmodo. Un exemplu concret: săptămâna…
13:50
Un bărbat și-a lovit iubita chiar în sediul Poliției, unde fusese adus pentru o dispută cu femeia, în județul Arad # HotNews.ro
Un bărbat s-a ales cu dosar penal pentru violenţă în familie, după ce a lovit-o pe partenera lui chiar în sediul Poliţiei din Chişineu Criş, unde fusese adus de către poliţişti pentru clarificarea unei „disputei…
13:20
Jeff Bezos va conduce după 4 ani o nouă companie denumită după un personaj legendar din mitologia greacă # HotNews.ro
Jeff Bezos este unul dintre cei mai bogați și mai cunoscuți directori din domeniul tehnologiei, însă nu a mai fost șef al vreunei companii de când s-a retras de la Amazon în 2021. Acest lucru…
13:10
Schoenherr asistă Allianz-Țiriac Asigurări în vânzarea unei clădiri de birouri către Primavera Development # HotNews.ro
Schoenherr a asistat Allianz-Țiriac Asigurări în legătură cu vânzarea, de către subsidiara sa ASIT Services SRL, a unei clădiri de birouri din București către Primavera Development. Proprietatea, situată pe strada Grigore Alexandrescu nr. 74, a…
13:10
Protest spontan al angajaților de la Parlament chiar înainte de o importantă ședință de plen: “Vrem salarii decente!” # HotNews.ro
Angajații de la Parlament au început un protest spontan în fața biroului președintelui Camerei Deputaților, unde urmează să vină liderii coaliției de Guvernare, chiar înaintea plenului reunit care începe la ora 13:00. Ei protestează împotriva…
13:10
Dezbaterile pe noua Strategie Națională de Apărare a Țării prezentată de Nicușor Dan. Apar primele propuneri # HotNews.ro
„Propunem eliminarea conceptului de independență solidară care este nedefinit, imprevizibil și în contradicție cu prevederile constituționale”, susține APADOR-CH, una dintre cele mai vechi organizații civice din România. Prezentată recent de președintele Nicușor Dan și aflată…
12:50
Zelenski a anunțat că se va duce miercuri în Turcia: „Ne pregătim să relansăm negocierile de pace” # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat marți că intenționează să se deplaseze miercuri în Turcia, în încercarea de a relua negocierile cu Rusia privind încheierea războiului. O sursă turcă a declarat pentru Reuters că emisarul…
12:40
Cei care încalcă un ordin de protecţie vor fi duși automat în fața procurorilor: Ministrul de Interne: Se înlătură orice posibilitate a polițistului de interpretare greşită # HotNews.ro
Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, a anunțat marți că a propus o modificare legislativă care prevede că persoana care încalcă un ordin de protecţie să fie prezentată automat unui procuror care va dispune măsuri. Măsura…
12:30
Schwarz IT: Europa are nevoie de încredere în sine pentru a-și construi propriul viitor digital # HotNews.ro
Schwarz IT, furnizorul intern de soluții și servicii IT al Grupului Schwarz, a participat la ediția din acest an a GoTech World, cel mai amplu eveniment de business și tehnologie din Europa Centrală și de…
12:30
Vot în Parlament pentru impozite mai mari pe proprietate și mașini de anul viitor / Ce taxă se va aplica la coletele comandate de pe platforme ca Temu, Trendyol sau Shein # HotNews.ro
Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului va vota marți, de la ora 13:00, în procedură de urgență proiectul de lege revizuit privind noile taxe locale care vor intra în vigoare de anul viitor, inclusiv…
12:20
Totul arată că serviciile secrete ruse au comandat actul de sabotaj fără precedent. Anunțul Poloniei după ce o explozie a distrus o secțiune de cale ferată # HotNews.ro
O cale ferată care face legătura dintre Varșovia și o regiune estică aflată la granița cu Ucraina a fost deteriorată de o explozie, duminică, iar oficialii polonezi spun acum că Moscova a fost cel mai…
12:10
Jandarmii nu vor mai păzi clădirile publice. Decizie a ministrului de Interne: Vor ieși pe teren / Jandarmeria păzește acum peste 1.400 de instituții publice, cu 55% din personal # HotNews.ro
Trupele de jandarmerie fixate la pază lângă clădiri publice vor fi dislocate și vor merge în patrulare şi intervenţie mobilă, a anunțat marți ministrul de Interne, Cătălin Predoiu. Potrivit ministrului, Jandarmeria păzeşte peste 1.400 de…
Acum 6 ore
12:00
Thailanda își obligă un fost prim-ministru să plătească peste 500 de milioane de dolari în taxe necolectate dintr-o singură tranzacție # HotNews.ro
Curtea Supremă a Thailandei l-a obligat pe fostul prim-ministru Thaksin Shinawatra să plătească 17,6 miliarde de baht (542,37 milioane de dolari) în taxe datorate din vânzarea unui pachet de acțiuni din 2006, un dosar care…
11:50
Studiu Deloitte: veniturile afacerilor de familie, estimate să crească cu 84% în 2030 față de 2020 la nivel global. Instabilitatea economică și planificarea succesiunii, printre principalele provocări # HotNews.ro
Veniturile afacerilor de familie din întreaga lume, care acum reprezintă 19% din veniturile tuturor afacerilor la nivel global, sunt estimate să ajungă la 29 de trilioane de dolari în 2030, în creștere cu 84% față…
11:40
11:40
Vot mult așteptat în Congresul SUA pentru publicarea dosarelor în cazul Jeffrey Epstein / După luni de opoziție furioasă, Trump spune că susține demersul # HotNews.ro
Camera Reprezentanților urmează să voteze marți un proiect de lege care obligă Departamentul de Justiție să facă publice dosarele referitoare la infractorul sexual Jeffrey Epstein, punctul culminant al unui efort de câteva luni care a…
11:40
Revocarea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial, luată în calcul de Nicușor Dan / Orban: „Nu vă pot da un răspuns” # HotNews.ro
La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban ar putea fi demis de Nicușor Dan, au declarat pentru HotNews surse la curent cu…
11:30
Japonia își avertizează cetățenii din China să își ia măsuri de siguranță după ce relațiile dintre cele două țări au ajuns „pe muchie de cuțit” # HotNews.ro
Japonia și-a avertizat cetățenii din China să își intensifice măsurile de siguranță și să evite locurile aglomerate, pe fondul unei dispute diplomatice dintre cele mai mari două economii ale Asiei care a degenerat în cel…
11:30
Aplicația de pe telefon prin care pot fi cumpărate bilete pentru transportul în comun în 24 de orașe din țară anunță reactivarea tuturor serviciilor, după trei săptămâni cu grave probleme de funcționare # HotNews.ro
Aplicația 24pay anunță reactivarea tuturor serviciilor și produselor disponibile online, inclusiv al celui pentru plata transportului public în toate cele 24 de orașe în care au fost încheiate parteneriate. Reamintim că de la final de…
11:10
11:00
Kelemen Hunor, anunț despre pensiile magistrațiilor: „Toată lumea este de acord că nu umblăm la cuantum” / Urmează pensiile militare # HotNews.ro
Coaliția de guvernare a decis să nu mai modifice cuantumul pensiei magistraților, a declarat la RFI liderul UDMR, Kelemen Hunor, care a precizat că poate fi modificată perioada de tranziție până la vârsta de pensionare…
11:00
Val de ploi și ninsori în toată țara. Temperaturile scad brusc și nu mai urcă de 11 grade / La munte, stratul de zăpadă va atinge 12 centimetri # HotNews.ro
Meteorologii au emis o informare meteo de vreme rea, valabilă până miercuri la ora 14.00, care vizează ploi abundente, precipitații mixte, ninsori, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii. Potrivit ANM, vor fi…
10:50
„Revoluția cretei”. Cum s-a transformat un protest al studenților din Slovacia în cea mai mare manifestație împotriva guvernului Fico din ultimii ani # HotNews.ro
Zeci de mii de slovaci au ieșit luni seară în stradă, înfruntând ploaia, pentru a marca aniversarea Revoluției de Catifea din 1989 și pentru a-și exprima opoziția tot mai profundă față de guvernul lui Robert…
10:50
Emil Boc a lipsit peste un an din Primăria Cluj în ultimii cinci ani: 166 de deplasări interne și externe / „Coordonez activitatea non-stop și atunci când sunt plecat” # HotNews.ro
Emil Boc, primarul PNL al municipiului Cluj-Napoca, a lipsit din instituția pe care o conduce 412 zile din cele 1.180 de zile lucrătoare din perioada octombrie 2020 – iunie 2025, arată un calcul făcut de…
10:50
Parlamentul numește astăzi noul președinte AEP și membrii Consiliului de Administrație al TVR și Radio România # HotNews.ro
Parlamentul se reunește marți, în plen comun, pentru vota noul președinte al Autorității Electorale Permanente, pe Adrian Țuțuianu, propus de PSD, și membrii în Consiliului de Administrație al TVR și Radioului public. Ședința plenului reunit…
10:50
Mathnasium, liderul global în educația matematică, își extinde prezența în România și caută parteneri locali dedicați performanței # HotNews.ro
După validarea rapidă a modelului pilot din București, Mathnasium România lansează programul de francizare, oferind antreprenorilor din alte orașe oportunitatea de a aduce în comunitățile lor un model educațional global, cu impact și randament dovedit.…
10:20
O filială a gigantului rus din domeniul gazelor naturale Gazprom a achiziționat o participație de 51% în producătorul rus de automobile de lux Aurus, a scris marți ziarul Vedomosti, citând surse apropiate acționariatului. Tranzacția, în…
10:20
STOICA & ASOCIAȚII câștigă un litigiu arbitral intern cu implicații majore în materia impreviziunii în contractele de locațiune # HotNews.ro
STOICA & ASOCIAȚII reușește să mențină o hotărâre arbitrală favorabilă, cu implicații majore în materia adaptării pentru impreviziune a contractelor de locațiune, în beneficiul locatorului. Litigiul arbitral s-a derulat în fața Camerei de Comerţ şi…
10:10
Record de sesizări de abuz și exploatare sexuală a minorilor primite de Organizația Salvați Copiii: „Situația este una critică” # HotNews.ro
„Salvați Copiii” a primit anul acesta un număr record de sesizări de materiale online care înfățișează abuz și exploatare sexuală a copiilor, a anunțat marți organizația din domeniul protecției minorilor. Astfel, peste 43.000 de rapoarte…
Acum 8 ore
10:00
Cum să crești valoarea fiecărui megawatt din regenerabile sau BESS, cu ajutorul inteligenței artificiale # HotNews.ro
Investițiile record în energie regenerabilă în România și accelerarea rapidă a proiectelor de stocare la scară mare au determinat tot mai mulți producători și investitori să caute modalități de a maximiza valoarea și eficiența activelor…
09:50
ANAF blochează conturi și pune sechestre imediat după deciziile de impunere din verificările documentare # HotNews.ro
ANAF și-a schimbat abordarea în cadrul verificărilor documentare, procedura în care contribuabilul nici măcar nu este notificat că este controlat. Practic, contribuabilul află că este verificat spre finalizarea procedurii ce se încheie cu decizia de…
09:40
Am 45+ ani. Ar trebui să-mi schimb cariera sau să cer o mărire de salariu până nu mi se închide fereastra de oportunitate? # HotNews.ro
De ce vârsta 45–55 de ani, deși e esențială în carieră, de multe ori e cea mai prost gestionată perioadă la job? La un moment dat între 45 și 55 de ani, aproape orice salariat…
09:30
Patru oameni au fost răniți după ce o mașină i-a lovit într-o stație de autobuz, în Sectorul 6 din București # HotNews.ro
Patru persoane au fost duse la spital, marți dimineață, după ce două mașini s-au ciocnit, iar una dintre ele a fost proiectată pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din…
09:20
Urlete de durere: „Mami, nu mai pot!”. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina # HotNews.ro
Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale. Victimă a comportamentului agresiv al Cameliei Voinea a fost și Sabrina Voinea, fiica ei, pe care o pregătește…
09:10
09:00
Nava cu GPL lovită de ruși cu dronă pe Dunăre încă arde. Peste 240 de oameni din două localități din Tulcea, evacuați # HotNews.ro
Pompierii ucraineni lucrează și marți dimineață pentru a stinge flăcările care au cuprins nava încărcată cu GPL, în urma unui atac cu drone lansat de ruși în noaptea de duminică spre luni, a declarat pentru…
09:00
