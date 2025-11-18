Kelemen Hunor: Problema e ce se va întâmpla în coaliţie după alegeri, că doar unul poate câştiga

18:20

O adolescentă de 17 ani a murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un apartament din Galaţi. Fata a fost găsită în stare de inconştienţă de către concubinul ei, care l-ar fi înjunghiat pe suspectul de crimă în timp ce acesta părăsea imobilul. Presupusul asasin a fost dus la spital în stare gravă. Potrivit unor surse citate de presa locală, adolescenta ar fi practicat prostituţia şi ar fi fost strangulată de un client. Poliţia face anchete pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-au petrecut faptele.