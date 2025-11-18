Șefa social-democraților germani Barbel Bas avertizează că actuala coaliție de guvernare s-ar putea destrăma în cazul unui eșec al adoptării reformei pensiilor

18:00

Economiile au un mare duşman care a revenit printre noi, este vorba despre inflaţie, iar cel mai rău este să ţineţi banii la saltea, fie că se depreciază, fie că acest lucru ar însemna şi un pericol la siguranţa dumneavoastră, le-a transmis, marţi, pensionarilor Gabriel Biriş, consultant fiscal şi avocat de business, la Congresul Naţional de Îmbătrânire Activă.