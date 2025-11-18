LIVE România, fără miză în fața ultimului meci din preliminariile CM 2026: Echipele de start
G4Media, 18 noiembrie 2025 21:20
Echipa națională de fotbal a României se află în fața ultimului meci din preliminariile Campionatului Mondial 2026 fără miză: tricolorii evoluează împotriva selecționatei din San... © G4Media.ro.
Acum 15 minute
21:30
Deputaţi ucraineni îl acuză pe mâna dreaptă a lui Zelenski, Andrii Iermak, de faptul că este implicat în scandalul de corupţie din domeniul energetic ţi îi cer să demisioneze
Şeful de cabinet al preşedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, Andrii Iermak, ar putea fi implicat în scandalul de corupţie în domeniul energetic care zguduie Ucraina în...
Acum 30 minute
21:20
Olăroiu şi Emiratele Arabe nu mai ajung la Cupa Mondială / Golul calificării pentru Irak a fost marcat în minutul 90+17
Echipa naţională a Emiratelor Arabe Unite, antrenată de tehnicianul român Cosmin Olăroiu, a fost învinsă marţi, în deplasare, scor 2-1, de echipa naţională a Irakului,...
21:20
Ce beneficii pentru sănătate are fructul de mango/ Trei rețete simple de desert cu mango și fără zahăr
Dacă există un fruct care se bucură de succes în orice desert datorită aromei sale exotice și a versatilității, acela este mango. Beneficiile pentru sănătate...
21:20
21:20
Nicușor Dan: Ne-a părăsit Dumitru Lupescu. A fost membru fondator al USB, actualul USR. Dumnezeu să-l odihnească
Președintele României, Nicușor Dan, consemnează decesul lui Dumitru Lupescu, unul dintre fondatorii Partidului politic românesc Uniunea Salvați Bucureștiul (USB), pe care l-a cunoscut când era...
Acum o oră
21:10
Gazprom preia 51% din producătorul rus de maşini de lux Aurus, în încercarea de a revigora industria auto din Rusia
O divizie a gigantului rusesc Gazprom a achiziţionat o participaţie de 51% în producătorul rus de maşini de lux Aurus, a anunţat marţi publicaţia Vedomosti,...
21:10
Premierul spaniol Pedro Sanchez anunţă un nou ajutor militar de 615 milioane de dolari pentru Ucraina
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a anunţat marţi un „nou pachet de ajutor" militar pentru Ucraina în valoare de 615 milioane de euro începând de „luna...
21:10
Meta câștigă procesul antitrust după 5 ani. Instanța decide că achizițiile Instagram și WhatsApp nu au dus la monopol pe piața rețelelor sociale
Meta a obținut o victorie semnificativă în fața Federal Trade Commission (FTC), după ce un judecător federal a decis marți că achizițiile Instagram și WhatsApp...
21:10
Partidul Frații Italiei al premierului Giorgia Meloni se plânge de felul în care sunt vândute produse „în stil italian" în supermarketul din Parlamentul European
Partidul premierului italian Giorgia Meloni a redactat o scrisoare adresată președintelui Metsola în care critică vânzarea de produse „în stil italian" în supermarketul Parlamentului din...
21:10
Un tribunal din Georgia a confirmat pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă laureată cu Premiul Saharov
O instanţă din Georgia a confirmat marţi, în apel, pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă proeminentă şi co-laureată a Premiului...
21:00
Trenul Dacia care a plecat luni din București nu a mai ajuns la Viena cu pasageri / Oamenii au fost dați jos la Budapesta și îmbarcați într-un alt tren / S-a stricat locomotiva
Trenul Dacia al CFR Călători care a plecat luni după amiază din București n-a mai ajuns marți dimineață la Viena cu tot cu pasageri. Aceștia...
21:00
Ministerul Apărării Naționale: SUA vor continua să sprijine ferm România pentru consolidarea descurajării şi apărării
SUA vor continua să sprijine „ferm" România pentru consolidarea descurajării şi apărării la nivel naţional şi aliat, a transmis, marţi, Ministerul Apărării Naţionale, după ce,...
20:50
Şofer suspectat de contrabandă cu țigări, urmărit de polițiștii din Suceava câțiva kilometri pentru că nu a oprit la semnale / Polițiștii au făcut și uz de armă în timpul urmăririi, dar l-au pierdut într-un lan de porumb
Poliţiştii din Suceava au făcut, marţi seară, uz de armă, pentru a prinde un şofer care a refuzat să oprească la semnalele lor şi care...
Acum 2 ore
20:40
Târgul de Crăciun, în suspans la Ploiești: singura firmă care și-a asumat organizarea are datorii de anul trecut / Consilier local: "S-au amânat discuțiile pentru că există debite neîncasate"
Organizarea Târgului de Crăciun de la Ploiești este, momentan, în stand-by. Singura firmă care a depus cerere la Ploiești este Autentic Technology & Events SRL,...
20:40
La întâlnirea cu prințul saudit Mohammed bin Salman la Casa Albă, președintele Trump l-a apărat pe acesta în fața presei și a respins întrebarea despre uciderea lui Khashoggi, susținând că jurnalistul era „extrem de controversat"
Președintele Donald Trump l-a primit marți în vizită la Casa Albă pe prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Potrivit CNN, el l-a apărat...
20:40
O școală din Sfântu Gheorghe are primul parc pentru mers desculț din judeţ, o raritate și în țară / Directorul școlii: "Odată ce te-ai obișnuit cu senzația, vă garantez că nu o să simți frigul la picioare după câteva ture"
La Școala Gimnazială „Gödri Ferenc" din Sfântu Gheorghe s-a deschis un Parc pentru Mers Desculț, care plasează unitatea de învățământ pe harta inovațiilor la nivel...
20:30
Cristiano Ronaldo vizitează Casa Albă în aceeași zi în care Trump îl primește pe prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman
Superstarul mondial al fotbalului Cristiano Ronaldo vizitează marți Casa Albă, în timp ce președintele Donald Trump depune eforturi pentru a consolida relațiile cu Arabia Saudită...
20:30
Bloomberg: Șefa diplomației europene afirmă că atacurile Rusiei asupra UE sunt acte de terorism sponsorizate de stat
Șefa diplomației europene a afirmat că interferența Moscovei în blocul comunitar, inclusiv explozia care a avut loc în Polonia în weekend, ar trebui considerată terorism....
20:20
CEO-ul Nokian Tyres: 80% din vânzările noastre pe piața europeană vor fi acoperite de fabrica de la Oradea / Până în 2028 va deveni cea mai mare din portofoliul nostru
Paolo Pompei, CEO și președinte al companiei Nokian Tyres, a vizitat fabrica de la Oradea, prima unitate de producție de anvelope din lume cu zero...
20:20
Stațiunile bulgare de la Marea Neagră sunt în pericol în timpul precipitațiilor abundente / Cele mai expuse cinci stațiuni la inundații
O parte semnificativă a stațiunilor bulgare de la Marea Neagră rămâne vulnerabilă la inundații în timpul precipitațiilor abundente, potrivit concluziilor Ministerului Mediului și Apelor de...
20:10
Putin cere Chinei şi Indiei să-şi coordoneze politicile energetice împreună cu Rusia, afectată de sancţiunile americane
Preşedintele rus Vladimir Putin a îndemnat marţi ţările membre ale Organizaţiei de Cooperare de la Shanghai (OCS), inclusiv China, India şi Iran, să-şi coordoneze politicile...
20:00
ANIMAȚIE cu accidentul din Capitală, unde patru femei au fost spulberate într-o stație de autobuz. La volan era un polițist
Un accident înfiorător s-a petrecut marți dimineață în București. Patru femei care așteptau autobuzul în cartierul Militari au fost spulberate de mașina unui polițist aflat...
20:00
Clopotele bisericilor din județul Alba vor bate joi de 107 ori / Omagiu pentru cei care au participat la Marea Unire
Clopotele bisericilor vor bate de 107 ori, în județul Alba, în cadrul evenimentului „Patria Recunoscătoare – Clopotele Întregirii – în memoria Făuritorilor Marii Uniri", anunță...
20:00
Consiliul Județean Olt: Majoritatea localităţilor se află în dificultate financiară. Le-au fost repartizate sume între 100.000 şi 800.000 de lei
Majoritatea localităţilor din judeţul Olt se află în dificultate financiară atât pentru cofinanţarea unor proiecte, cât şi pentru cheltuieli curente şi pentru plata indemnizaţiilor persoanelor...
19:50
Industria de apărare românească se pregătește să marcheze un moment istoric în luna decembrie, când va fi dezvăluit publicului primul prototip funcțional al vehiculului blindat...
19:50
Primăria Sectorului 1 neagă acuzațiile companiei Romprest, care a amenințat că oprește curățenia stradală din cauza datoriilor neîncasate: Suntem la zi cu plata facturilor curente. Operatorul trebuie să respecte prevederile contractului în vigoare
Primăria Sectorului 1 respinge categoric acuzațiile privind neplata serviciilor de salubritate prestate și confirmate și i-a solicitat operatorului Romprest, prin toate acțiunile administrative și juridice...
Acum 4 ore
19:40
Ministrul Nazare: Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern. Deşi creşterea PIB este estimată la 0,7% în 2025, investiţiile vor accelera în 2026-2027, sprijinite de fondurile europene şi proiectele aflate în derulare
Comisia Europeană confirmă eficienţa măsurilor adoptate de Guvern, iar România intră pe o direcţie de dezvoltare predictibilă, cu investiţii în creştere şi o economie care...
19:40
Permafrostul se topește în Alpi / În St. Moritz se răcește solul / Investiție de 2 milioane de euro pentru a nu se prăbuși o telecabină aflată la 3 mii de metri
Principiile termodinamicii, aplicate la altitudini mari, permit reducerea topirii stratului de sol înghețat care amenință stabilitatea stâncilor pe care este ancorat telescaunul. Se întâmplă în...
19:30
O comună din județul Iași are mai mulți șomeri decât municipiul reședință de județ / Primarul din Lungani: La noi tinerii au la 25 de ani câte 8, 9 copii
Comuna ieșeană Lungani înregistra în septembrie, 2025, un număr de 756 de șomeri, depășind municipiul Iași, care a raportat 751 de șomeri, relatează ziaruldeiasi.ro. Diferența...
19:30
Alina Gorghiu: Am depus proiectul de lege care permite CNA să recomande din nou difuzarea campaniilor de interes public la TV şi radio
Preşedintele Comisiei speciale comune a Camerei Deputaţilor şi Senatului în domeniul legislaţiei privind prevenirea, combaterea şi sancţionarea violenţei domestice – "România f
19:10
Comisia Europeană examinează o iniţiativă civică de interzicere a terapiilor de conversie care vizează schimbarea, reprimarea sau suprimarea orientării sexuale # G4Media
Comisia Europeană (CE) are prevăzut să examineze o iniţiativă cetăţenească europeană care a strâns peste 1,8 milioane de semnături în 11 state membre pentru a... © G4Media.ro.
19:10
NATO se confruntă cu o penurie de explozibili, în condițiile în care o mare parte din stocul de TNT a fost utilizat pentru bombardarea Gazei,... © G4Media.ro.
19:00
Premierul francez Sébastien Lecornu cere în Adunarea Naţională ca lupta împotriva traficului de droguri să se inspire din lupta împotriva terorismului, după uciderea la Marsilia a lui Mehdi Kessaci, fratele unui activist ecologist # G4Media
Premierul francez Sébastien Lecornu a cerut marţi, în Adunarea Naţională, ca lupta împotriva traficului de droguri, a cărei ”amplificare” a fost cerută de către preşedintele... © G4Media.ro.
19:00
Merz propune aplicarea unor standarde comune de securitate pentru protejarea târgurilor de Crăciun, în Germania # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a cerut aplicarea unor standarde comune de securitate pentru protejarea târgurilor de Crăciun din întreaga ţară, având în vedere atacurile mortale... © G4Media.ro.
18:50
Renault investește 616 milioane de euro în complexul său industrial din Brazilia / Compania a anunţat că a încheiat un acord cu grupul chinez Geely, pentru a coopera în Brazilia # G4Media
Renault Geely do Brasil, filiala braziliană a producătorului auto francez, şi la care grupul chinez Geely deţine o participaţie de 26,4%, va investi aproape 616... © G4Media.ro.
18:50
Expoziţie de cărţi poştale la Biblioteca Judeţeană din Vâlcea, dedicată Reginei Maria pentru comemorarea a 150 de ani de la nașterea sa # G4Media
În semn de omagiu adus Reginei Maria, de la a cărei naştere s-au împlinit, pe 29 octombrie, 150 de ani, la Biblioteca Judeţeană „Antim Ivireanul”... © G4Media.ro.
18:40
BYD vrea să-și dubleze rețeaua de vânzări din Europa până la sfârșitul anului 2026, afirmă un director executiv # G4Media
Cel mai mare producător auto din China, BYD, intenționează să-și dubleze rețeaua de vânzări din Europa până la sfârșitul anului viitor, a declarat luni un director executiv,... © G4Media.ro.
18:40
Luptele din Ucraina nu mai seamănă cu războiul de tranșee din Primul Război Mondial – în schimb, dronele au șters linia frontului solidă, creând o... © G4Media.ro.
18:40
Israelul şi Autoritatea Palestiniană salută Planul de Pace al lui Trump adoptat de Consiliul de Securitate al ONU. UE evocă o „etapă importantă” # G4Media
Israelul vrea să ”întindă mâna tuturor vecinilor săi care poartă pacea şi prosperitatea”, iar Palestina vrea să se desfăşoare o Forţă Internaţională de Stabilizare pe... © G4Media.ro.
18:40
Poliția belgiană a reținut opt persoane pentru că l-ar fi amenințat cu moartea pe procurorul șef din Bruxelles / Suspecții au antecedente penale pentru trafic organizat de droguri # G4Media
Poliția din Belgia reținut opt persoane și a efectuat percheziții în 18 locuințe din Bruxelles și Leuven în legătură cu amenințările cu moartea la adresa... © G4Media.ro.
18:30
Olanda va distribui populaţiei o broşură cu instrucţiuni privind situaţii de criză, inclusiv război # G4Media
Cetăţenii olandezi vor primi începând de săptămâna viitoare o broşură oficială cu instrucţiuni despre cum să facă faţă primelor 72 de ore ale unei crize... © G4Media.ro.
18:20
Coaliția de guvernare din Germania riscă să se destrame dacă reforma pensiilor nu este adoptată în forma convenită, avertizează lidera social-democraţilor # G4Media
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul... © G4Media.ro.
18:10
Corpul de Control al Ministerului de Interne, la Prefectura Bucureşti pentru verificări asupra contractului de chirie / Deşi a fost semnat cu RA-APPS pentru 25.000 de lei lunar, plus utilităţi, facturile primite au depăşit 140.000 de lei # G4Media
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului... © G4Media.ro.
18:00
Parlamentarii ruşi au aprobat majorarea taxelor pentru a stimula economia, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina # G4Media
Parlamentarii ruşi au aprobat, marţi, noi creşteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-şi stimula economia în contextul... © G4Media.ro.
18:00
Ciprian Ciucu: Am semnat pactul pentru salvarea Parcului IOR. Primăria Capitalei trebuie să îşi asume lupta în justiţie pentru recuperarea parcului # G4Media
Candidatul PNL la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, afirmă că a semnat „pactul pentru salvarea Parcului IOR”, considerând că lupta pentru acest important parc al Bucureştiului... © G4Media.ro.
17:50
Nicuşor Dan, întâlnire cu preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie: Mi-a transmis formal că România este aşteptată să adere cât mai repede la această prestigioasă organizaţie în paralel cu aderarea la OCDE # G4Media
Preşedintele Nicuşor Dan afirmă că preşedintele Agenţiei Internaţionale de Energie, Fatih Birol, i-a transmis „formal”, la întâlnirea pe care a avut-o marţi cu acesta, că... © G4Media.ro.
Acum 6 ore
17:40
Succesul gamei iPhone 17 al Apple a dus în octombrie la o creştere a vânzărilor gigantului tehnologic american de 37% pe piaţa chineză de smartphone-uri,... © G4Media.ro.
17:40
Premierul Poloniei afirmă că au fost identificați doi ucraineni care lucrează pentru Rusia, în atacul liniei ferate care leagă Varșovia de Lublin și Ucraina # G4Media
Prim-ministrul Ploniei, Donald Tusk, a transmis că va cere Belarusului și Rusiei să predea doi suspecți ucraineni, care în mod intenționat au avariat o mică... © G4Media.ro.
17:40
Ce este Cloudflare? Serviciul invizibil din spatele întreruperilor masive care au afectat mai multe site-uri importante, inclusiv din România # G4Media
Serviciul din spatele problemelor masive de internet din prezent, Cloudflare, o companie care susține în mod invizibil o mare parte din internet, a ajuns în... © G4Media.ro.
17:40
Serviciul public austriac de radio şi televiziune speră la un compromis privind participarea Israelului la Eurovision, în 2026 / Mai multe țări au anunțat că vor boicota concursul dacă participă și Israelul # G4Media
Serviciul public austriac de radio şi televiziune ORF speră că în decembrie se va ajunge la un compromis în ceea ce priveşte participarea Israelului la... © G4Media.ro.
