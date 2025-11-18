Selecţionerul Arabiei Saudite şi-a întrerupt conferinţa de presă în timpul chemării la rugăciune

18 noiembrie 2025 22:40

Selecţionerul Arabiei Saudite şi-a întrerupt conferinţa de presă în timpul chemării la rugăciune

Acum 30 minute
23:10
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii îşi marchează al doilea autogol
Acum o oră
22:40
Selecţionerul Arabiei Saudite şi-a întrerupt conferinţa de presă în timpul chemării la rugăciune
22:30
Vis îndeplinit! Ştefan Baiaram a reuşit primul său gol în tricoul echipei naţionale
22:30
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Gol superb marcat de Man din careu
Acum 2 ore
22:20
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Baiaram a bifat primul gol la naţională
22:10
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Egalăm graţie unui autogol
22:00
Mircea Lucescu nu s-a mai abţinut: ”Păi, nu are niciun rost federaţia. Mizerabil!”
22:00
CSM Oradea a suferit a treia înfrângere în Liga Campionilor la polo
21:50
Mircea Lucescu este de neclintit! Oficialul FRF a confirmat susţinerea faţă de Mircea Lucescu: „El e antrenorul care trebuie să conducă echipa la baraj” | EXCLUSIV
21:50
LIVE TEXT | România - San Marino, pe PrimaSport.ro! Oaspeţii deschid scorul în minutul 2
21:30
Discurs manifest la adresa naţionalei chiar înainte de partida cu San Marino: ”Dăm 4-5 goluri şi la ce ne ajută?” | VIDEO EXCLUSIV
21:30
Jucătorii României, scoşi la tablă! Experţii i-au notat pe fotbaliştii care au prins cele mai multe minute în preliminarii | EXCLUSIV
Acum 4 ore
21:20
VIDEO | Eşec dur pentru naţionala feminină de baschet la Ploieşti, contra Slovaciei, în calificările pentru Campionatul European
21:10
VIDEO | UBT Cluj - Hapoel Ierusalim 89-101. Prestaţie solidă contra unei forţe din BKT EuroCup
21:00
România - Spania 0-2. Misiune grea la U21 contra starurilor ”Furiei Roja”
20:50
Cum arată primul 11 al României pentru meciul cu San Marino
20:20
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+17 din penalty
20:10
Cosmin Olăroiu ratează dramatic CM! Emiratele Arabe Unite au luat gol în minutul 90+15 din penalty
20:10
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi adversari pe care i-ar vrea la echipa naţională
20:00
Mircea Rednic se pregăteşte să revină la antrenorat! Fostul antrenor de la Standard Liege a spus motivul pentru care n-a putut da curs ofertelor
19:40
Mihai Stoica a lăsat rivalităţile deoparte! Oficialul FCSB i-a numit pe cei doi rivali pe care i-ar vrea la echipa naţională
19:40
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul a resimţit probleme de ordin medical la naţională
19:30
Eugen Polanski a fost confirmat ca antrenor al Borussiei Monchengladbach
19:30
Selecţionerul schimbă radical! Cum arată formula de start pentru meciul cu San Marino, care din păcate nu mai are miză
Acum 6 ore
19:10
Judecătoarea care a provocat anularea procesului privind moartea lui Maradona a fost destituită
18:50
Mircea Lucescu a luat decizia! Cine va purta banderola de căpitan cu San Marino
18:40
Reacţia Cameliei Voinea după acuzaţiile că şi-ar fi abuzat verbal fiica. ”Este clar ca este vorba despre o campanie coordonată împotriva noastră”
18:30
Veste proastă pentru FCSB! Jucătorul s-a accidentat la echipa naţională
18:30
Philippe Clement este noul manager al echipei Norwich
18:20
Cluj Arena beneficiază de un gazon nou, similar celor de pe marile arene ale Europei
18:10
Contractul îi expiră în vară, dar Gigi Becali nu vrea să audă despre o plecare de la echipă! Fotbalistul FCSB-ului de care patronul ţine cu dinţii: „Vezi-ţi mă, de treaba ta cu ofertele, că te duci în Turcia şi iei mai puţini bani decât la mine”
18:00
Ştirea momentului vine de la Bayern Munchen. Anunţul bavarezilor
18:00
Islanda - România 0-3. Calificare spectaculoasă în Turul de Elită U19
17:40
Cristiano Ronaldo se va întâlni cu Donald Trump la Casa Albă
Acum 8 ore
17:20
Benjamin Sesko va fi indisponibil aproximativ o lună
17:10
Donald Trump a prezentat ”permisul FIFA”, care va permite suporterilor să accelereze procedura de obţinere a vizei
17:10
Qatarezii i-au decis viitorul lui Florinel Coman! Ce urmează pentru fostul fotbalist de la FCSB
17:00
Antrenoarea Camelia Voinea şi-ar fi abuzat verbal propria fiică în sala de gimnastică, potrivit unor înregistrări video
17:00
România - San Marino | Intră în joc şi trăieşte meciul intens, alături de tricolori, cu noua promoţie Mozzart Bet!
17:00
Un fotbalist argentinian internat de urgenţă în spital după o agresiune violentă. I-a fost înfiptă o cheie în frunte
17:00
Fostul jucător de la FCSB a spus tot despre noul antrenor al Craiovei: ”A antrenat în Portugalia şi a avut rezultate excelente!”
16:40
Robinho a fost transferat din ”închisoarea vedetelor”. Care este motivul
16:40
FCSB, cale liberă către prima lovitură a iernii! Tocmai a devenit liber de contract
16:40
E gata! Surpriză mare. Clubul a rămas fără antrenor
Acum 12 ore
14:40
Interes major pentru meciul fără miză al naţionalei! Câte bilete s-au vândut la România – San Marino
13:30
A venit "nota de plată" pentru Michael Oliver după prestaţia din Bosnia – România! La ce meci a fost delegat arbitrul englez
13:30
Condiţia pusă de Karim Benzema pentru a se întoarce la Real Madrid: "S-ar putea întâmpla"
13:10
A venit "nota de plată" pentru Michael Oliver după prestaţia Bosnia – România! La ce meci a fost delegat arbitrul englez
12:50
Alarmă falsă la Craiova! Un titular revine pe teren mai repede decât era de aşteptat
12:00
Jucătorul dorit de FCSB are oferte şi din străinătate: "Ne-ar putea completa"
