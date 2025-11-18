Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026
Fanatik, 19 noiembrie 2025 00:50
Mihai Stoichiță a analizat succesul obținut de echipa națională a României, 7-1 cu San Marino. Directorul tehnic al FRF a vorbit însă și despre selecționerul care ar urma să fie pe bancă la barajul din martie 2026.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
01:00
Andrei Rațiu a dezvăluit ce i-a lipsit României în lupta din preliminariile Cupei Mondiale # Fanatik
Andrei Rațiu, marcator în meciul României cu San Marino, 7-1, a dezvăluit cum se simte după ce tricolorii au ratat primele două locuri din grupa de preliminarii.
Acum 15 minute
00:50
Mihai Stoichiță a dat de înțeles cine va fi selecționerul echipei naționale în barajul pentru Cupa Mondială din 2026 # Fanatik
Acum 30 minute
00:40
Ianis Hagi a avut un discurs plin de optimism după victoria pe care România a obținut-o cu San Marino, scor 7-1. Ce promisiune le-a făcut fanilor echipei naționale.
Acum o oră
00:30
Dennis Man a folosit un singur cuvânt pentru a descrie campania de calificare la Campionatul Mondial 2026 # Fanatik
Dennis Man s-a bucurat amar după victoria cu San Marino, scor 7-1. Căpitanul României pe „Ilie Oană” a folosit un singur cuvânt după ce s-a încheiat campania de calificare la CM 2026
00:20
„Rămâneți la echipa națională?”. Mircea Lucescu, răspuns ferm după România – San Marino 7-1 # Fanatik
Mircea Lucescu a vorbit despre viitorul său după ce România a terminat grupa de preliminarii pe locul 3, în urma victoriei categorice, 7-1, cu San Marino.
Acum 2 ore
23:50
Vești proaste pentru Universitatea Craiova în ultima etapă a preliminariilor CM 2026. Un internațional al oltenilor a fost schimbat în minutul 31 din cauza unei posibile accidentări
23:30
Ionuț Radu, primele declarații după ce Ștefan Târnovanu i-a luat locul de titular, cu San Marino: “Am probleme!” # Fanatik
Ionuț Radu a fost lăsat rezervă în partida cu San Marino, între buturi fiind preferat Ștefan Târnovanu. Ce se întâmplă, de fapt, cu titularul din partidele cu Bosnia și Austria.
23:20
Cu pontul zilei de miercuri, 19 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe golgheterul din acest sezon al SuperLigii României
23:10
Aryna Sabalenka, imagine complet neașteptată în timpul sejurului petrecut în Maldive. Cum s-a fotografiat jucătoarea de tenis, clasată pe locul 1 mondial.
Acum 4 ore
23:00
Ștefan Baiaram, de la agonie la extaz! A ratat incredibil cu poarta goală, apoi a reușit primul gol sub tricolor # Fanatik
Ștefan Baiaram a marcat golul doi al României în meciul cu San Marino și a bifat prima sa reușită în tricoul național. Totuși, înainte de marele său moment, a ratat o ocazie cum rar se vede.
22:40
Biletul zilei la pariuri de miercuri, 19 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 291 de lei cu ajutorul a două meciuri de handbal din Liga Campionilor masculin
22:40
La un pas de istorie! Naționala care poate ajunge la Cupa Mondială 2026, deși nu are jucători născuți pe teritoriul țării # Fanatik
Cine este naționala care poate ajunge, în premieră, la Cupa Mondială 2026, deși nu are jucători născuți pe teritoriul țării. Ce alt record ar mai stabili
22:20
Au fost din nou probleme cu imnul României. Dacă la Zenica nu s-a auzit din cauza fanilor bosniaci, care l-au fluierat și huiduit, la Ploiești a fost vina organizatorilor. Ce s-a întâmplat, de fapt, pe “Ilie Oană”.
22:10
Cosmin Olăroiu, certat de un reporter arab după ce a ratat calificarea la Cupa Mondială 2026: „Trebuie să dai explicații” # Fanatik
Antrenorul Cosmin Olăroiu a fost certat de un jurnalist după ce Emiratele Arabe Unite au ratat calificarea la Cupa Mondială 2026. Ce explicații a dat românul.
21:40
Ce sumă va încasa CFR Cluj în schimbul lui Lindon Emerllahu, jucătorul aflat și pe lista lui Gigi Becali la FCSB: “Va plăti clauza de reziliere” # Fanatik
Gigi Becali îl are pe lista cu achiziții pe Lindon Emerllahu, însă mijlocașul defensiv va ajunge, cel mai probabil, la FC Metalist 1925 Kharkiv. Ce sumă ar urma să plătească echipa din Ucraina lui CFR Cluj.
21:20
Casa celei mai frumoase fotbaliste din lume a fost jefuită! Reacția incredibilă a sportivei: „Data viitoare să faceți și asta, vă rog” # Fanatik
Alisha Lehmann, una dintre cele mai frumoase sportive din fotbalul feminin, a avut parte de o surpriza neplăcută. Casa ei a fost jefuită, dar a tratat acest incident cu o doză mare de umor
21:10
Ce se află, de fapt, în spatele raportului BNR. Avertisment dur pentru români: taxe până la 300%, impozite duble la mașini și inflație scăpată de sub control # Fanatik
BNR recunoaște doar jumătate din adevăr, potrivit specialiștilor: taxe uriașe, impozite duble la mașini și inflație care scapă de sub control. Află ce înseamnă pentru buzunarele românilor.
Acum 6 ore
20:40
Florin Cernat, prima reacție după ce a ajuns la FCSB. Ce îl așteaptă la clubul patronat de Gigi Becali # Fanatik
Florin Cernat și-a luat rămas bun de la FC Voluntari și este pregătit de o nouă provocare, la FCSB. Ce îl așteaptă la clubul patronat de Gigi Becali, unde va ocupa funcția de director sportiv.
20:20
Fanatik SuperLiga, miercuri, 19 noiembrie, ora 10:30. Horia Ivanovici, ediție specială alături de invitați de top, după România – San Marino # Fanatik
FANATIK SUPERLIGA cu Horia Ivanovici, ediție specială după meciul România - San Marino. O să fie show cu invitați de top: Marius Șumudică, Florin Gardoș și Marius Mitran
20:20
Sorana Cîrstea a dat lovitura la final de an! Premiul fabulos pe care sportiva ar putea să îl primească # Fanatik
Sorana Cîrstea ar putea da marea lovitură la finalul anului. Sportiva a fost nominalizată pentru un premiu important și are șanse mari să îl și câștige.
19:50
Mihai Stoica a desființat regula din fotbalul românesc pe care și Gigi Becali o vrea eliminată: „Bătaie de joc crasă” # Fanatik
Mihai Stoica a criticat dur o regulă din SuperLiga după Bosnia - România 3-1. Ce a spus oficialul FCSB despre rezultat și ce a scos în evidență despre jucătorii aflați pe teren la Zenica.
19:30
Rivala Simonei Halep, mesaj neașteptat după ce a fost surprinsă pe o aplicație de dating: ”Cu mine vă întâlniți” # Fanatik
Rivala Simonei Halep, care de altfel a și ”atacat-o” pe sportiva noastră cu o serie de declarații la un moment dat, a fost surprinsă pe o aplicație de dating.
Acum 8 ore
19:00
Mircea Lucescu a decis să schimbe cel puțin doi jucători după înfrângerea cu Bosnia, 1-3. Surprizele selecționerului pentru meciul cu San Marino
18:50
De ce au picat mii de site-uri și ce s-a întâmplat, de fapt, cu Cloudflare. Au fost afectate multe pagini de internet și în România # Fanatik
Căderea Cloudflare a paralizat mii de site-uri la nivel global! Ce a cauzat, de fapt, incidentul, ce platforme și servicii au fost afectate și care sunt posibilele efecte financiare.
18:40
A jucat pentru România la două Campionate Mondiale și știe cum pot ajunge tricolorii la turneul final: „Normal că este posibil” # Fanatik
Fostul internațional român a analizat șansele tricolorilor de a se califica la Campionatul Mondial de anul viitor. Cum poate ajunge echipa lui Mircea Lucescu la turneul final.
18:20
FCSB a primit o veste proastă după meciul pe care naționala României l-a jucat marți în preliminariile pentru calificarea la EURO. Un jucător al roș-albaștrilor a ieșit accidentat
18:20
Profețiile lui Mitică, miercuri, 19 noiembrie, ora 13:30. Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir, ediție specială după România – San Marino # Fanatik
La Profețiile lui Mitică, Horia Ivanovici și Dumitru Dragomir vor analiza, miercuri, 19 noiembrie, de la ora 13:30, cele mai importante subiecte ale momentului din România. Unde și cum poți vedea emisiunea
18:10
Donald Trump, investiție de miliarde din criptomonede într-un paradis care îi fascinează și pe români. Planul ambițios al președintelui SUA # Fanatik
Donald Trump pregătește, împreună cu arabii, un mega-resort de lux în Maldive, care va fi realizat exclusiv din criptomonede. Care e planul președintelui american?
17:50
Pep Guardiola, discurs fără precedent despre conflictul care a schimbat lumea: „Am permis distrugerea unui întreg popor” # Fanatik
Pep Guardiola, discurs critic la adresa societății contemporane. Ce îl apasă pe antrenorul celor de la Manchester City. „Nu am făcut absolut nimic. Nu este vina lor că s-au născut acolo”.
17:50
FRF, noi măsuri în forță după atacurile xenofobe și rasiste din Bosnia: „Discriminarea n-are loc în fotbal”. Video # Fanatik
FRF nu uită și nu iartă. Forul care conduce fotbalul românesc a făcut un nou demers împotriva rasismului și a discriminării și a lansat campania „Fotbalul unește!”
17:30
Caz deslușit în SuperLiga! S-a aflat motivul straniu pentru care fotbalistul semnat acum două luni nu are drept de joc. Exclusiv # Fanatik
Richard Odada, mijlocașul adus de UTA în urmă cu două luni, încă nu are drept de joc. FANATIK a aflat litigiul care îl împiedică pe Adrian Mihalcea să-și folosească fotbalistul
17:20
Juri Cisotti, nerăbdător să joace în Europa League pe ”Marakana” din Belgrad: ”E o presiune, dar și o experiență foarte bună”. Video # Fanatik
FCSB nu a depus armele în Europa League, deși startul a fost departe de așteptări. Ce a spus Juri Cisotti despre partida de pe ”Marakana” din Belgrad cu Steaua Roșie.
17:10
Radu Mazăre, împărat în Madagascar. Are 60 de angajați și a renovat o școală: ”Vin la noi când li se îmbolnăvesc copiii” # Fanatik
Radu Mazăre se descrie ca un adevărat binefăcător în Madagascar, un stat insular în care circa 80% din populație trăiește sub pragul internațional al sărăciei
17:10
Lux italian și design inovator- colecția IQOS x SELETTI în ediție limitată ajunge în Romania # Fanatik
Cu accentele ei aurii texturate și finisaje metalice fine, colecția IQOS ILUMA i x SELETTI ajunge în România. Conceptul revoluționar care combină designul rafinat al IQOS cu expresivitatea artistică îndrăzneață a brandului SELETTI marchează colaborarea […]
Acum 12 ore
16:50
Uluitor! Ce “nenorociri” a făcut Michael Oliver, arbitrul de la Bosnia – România 3-1, în Premier League. “N-a vrut să meargă la VAR. Arsenal nu mai vrea să-l vadă” # Fanatik
Emil Grădinescu, unul dintre comentatorii partidei Bosnia – România, scor 3-1, transmisă în direct de Prima TV, a pus tunurile pe “centralul” Michael Oliver. Ce nenorociri a făcut arbitrul inclusiv în Premier League.
16:40
Dan Șucu a primit acuzații grave în Gazzetta dello Sport! Dezvăluirile italianului pe care l-a dat afară de la Genoa: „Personaje dubioase, afaceriști fără scrupule” # Fanatik
Dan Șucu, acționarul majoritar de la Genoa, a primit acuzații dure în Gazetta dello Sport, cel mai prestigios ziar din Italia, de la fostul său angajat, care a fost pus pe liber.
16:20
„Seducătoare și singură!” Mesajul direct al uneia dintre cele mai râvnite jucătoare de tenis din lume # Fanatik
După despărțirea de iubitul tenismen, una dintre cele mai frumoase jucătoare din circuitul WTA continuă să surprindă cu apariții incitante și mesaje cu subînțeles
16:00
Antrenorul care l-a umilit pe Cornel Dinu, tranșant despre Mircea Lucescu: „N-ai cadavrele pe care le-ai avut pe unde ai fost!” # Fanatik
Mircea Lucescu a ratat calificarea directă la cu naționala României la Campionatul Mondial din 2026, dar este apărat de antrenorul care în trecut i-a provocat lui Cornel Dinu cea mai mare umilință din carieră.
15:50
Scandal în vestiarul naționalei României înaintea barajului de calificare la Mondiale: „Oficialii FRF au luat prime, nu și jucătorii!” # Fanatik
Ultimul moment în care România a fost aproape de a ajunge la Cupa Mondială a fost în 2014, atunci când a jucat împotriva Greciei, în barajul de calificare pentru turneul final din Brazilia.
15:30
Lovitură de proporții pentru Emma Răducanu! Câți bani pierde sportiva cu origini românești după ultima decizie luată # Fanatik
Emma Răducanu pierde o sumă uriașă! Decizia care o costă scump pe fosta campioană de la US Open. Presa din Marea Britanie a făcut anunțul trist pentru sportivă.
15:20
Șocul alegerilor din București pentru coaliția PNL-PSD. Reforma abandonată care ar putea deveni prioritate. „Să conștientizeze că vine AUR peste ei” # Fanatik
Alegerile din Capitală ar putea fi un semnal de alarmă pentru coaliția PNL-PSD. Majoritatea parlamentară ar putea adopta o reformă cheie după scrutinul din 7 decembrie
15:10
Micutzu Cosmin Nedelcu, invitat în rulota Danei Rogoz. Dezvăluiri ”cu inima la vedere” în podcastul găzduit de vedetă # Fanatik
Micutzu, cunoscut actor de stand-up, este invitatul Danei Rogoz în podcastul fundației Hope and Homes for Children. O ipostază mai puțin cunoscută pentru celebrul comediant
15:10
Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! A căzut de la peste 300 de metri și a murit în drum spre spital # Fanatik
Veste tristă în lumea sportului. Un pilot de raliu a picat în gol, de la mare altitudine, și și-a pierdut viața. Din nefericire, efortul medicilor de a-l salva a fost de prisos.
14:30
Video șocant! Un nou scandal de proporții în gimnastica românească: Camelia Voinea și-a abuzat verbal fiica în sala de antrenament. ”Du-te dracului! Ce să-ți fac eu dacă ești proastă?!” # Fanatik
Gimnastică românească trece printr-o perioadă delicată din cauza abuzurilor. În spațiul public au apărut mai multe filmări în care antrenoarea Camelia Voinea are un comportament extrem de dur cu fiica sa.
14:10
Denis Drăguș, în pericol să rateze barajul din martie?! Ce se întâmplă cu atacantul român: “Sper că se potolește”. Exclusiv # Fanatik
Eliminat direct în partida cu Bosnia, Denis Drăguș ar putea rata barajul de anul viitor pentru calificarea la Cupa Mondială 2026. De ce cine depinde dacă atacantul va fi primi mai mult de două etape de suspendare.
13:50
Ce i-au spus soţia şi fiica lui Daniel Băluţă când au aflat că va candida la Primăria Capitalei. „A generat o stare foarte interesantă” # Fanatik
Daniel Băluţă a vorbit la FANATIK EXCLUSIV despre echilibrul dintre viaţa de familie şi cea de primar, recunoscând că a trebuit să sacrifice din timpul petrecut cu fiica şi soţia.
13:40
Scenariu fabulos pentru Cristi Chivu înainte de „Derby della Madonnina”: „Aș semna imediat în locul său!” # Fanatik
Cristi Chivu a fost pus în fața unui scenariu uluitor înaintea derby-ului dintre Inter Milano și AC Milan. Cosmin Contra a spus-o clar și răspicat: „Aș semna imediat în locul său”
13:20
Nadia Comăneci, interviu de nota „10” în presa iberică, la aproape 50 de ani de Montreal: „Cariera mea a fost formată 70% din eșecuri” # Fanatik
La aproape cinci decenii de când a scris istorie în gimnastica mondială, Nadia Comăneci continuă să se simtă ca la 14 ani. Interviu de nota „10” în presa din Spania
13:10
Dan Negru, reacție dură după ce România a ratat calificarea directă la Mondiale. ”În fotbal e ca și în politică: vinovații sunt mereu alții!” # Fanatik
România a ratat calificarea direct din preliminarii la Cupa Mondială, iar Dan Negru a avut un comentariu acid. Ce a scris celebrul om de televiziune în mediul online.
12:50
Michael Oliver, recompensat după prestația din Bosnia – România! La ce meci a fost delegata arbitrul englez care l-a scos din minți pe Mircea Lucescu # Fanatik
Decizie surprinzătoare în cazul lui Michael Oliver. Arbitrul englez a fost delegat la unul dintre cele mai tari meciuri din acest weekend, deși a fost neconvingător în Bosnia - România 3-1.
