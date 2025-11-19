O singură enzimă ar putea fi responsabilă pentru dependența de alcool și bolile de ficat

12:00

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că ordinul de evacuare pentru localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea, a fost ridicat luni dimineață, începând cu ora 09:00. Cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ieri sau au fost transportați la Tulcea cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne, se pot întoarce acum la casele lor. Forțele MAI … The post Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor. Riscul rămâne ridicat la Plauru, incendiul de pe nava plină cu GPL nu a fost încă lichidat (Video) appeared first on spotmedia.ro.