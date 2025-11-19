O singură enzimă ar putea fi responsabilă pentru dependența de alcool și bolile de ficat
Oamenii de știință au descoperit o legătură surprinzătoare între metabolizarea zahărului și dependența de alcool, identificând o posibilă nouă țintă terapeutică pentru tratarea bolii hepatice asociate consumului de alcool (ALD) și a tulburării de consum de alcool (AUD). Un nou studiu arată că alcoolul declanșează în organism o cale metabolică ce duce la producerea internă
Uniunea Europeană intenționează să finanțeze eforturile de război ale Ucrainei cu un împrumut bazat pe activele înghețate ale Rusiei în Belgia. Însă dacă această idee eșuează, nu există o alternativă ușoară. Oficialii Uniunii Europene au petrecut luni întregi concentrându-se pe un plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a acorda un împrumut Ucrainei, care
O șosea din Arabia Saudită, Autostrada 10, care leagă Haradh de Al Batha, deține recordul mondial pentru cel mai lung drum drept de pe planetă. Construită inițial pentru regele Fahd în mijlocul deșertului Rub Al-Khali, șoseaua deține recordul mondial Guinness pentru cea mai lungă porțiune de drum drept fără viraj din lume. Șoferii pot parcurge
Creierul te vrea gras. Și strămoșii sunt parțial de vină, dar există metode de a păcăli biologia
Pierderea în greutate nu ține doar de voință sau de diete stricte, așa cum ni s-a spus mult timp. Știința modernă arată că un adversar redutabil este chiar creierul nostru, care a evoluat pentru a ne proteja greutatea – așa că dacă ne este greu să slăbim și să menținem rezultatele, putem să dăm vina
Cât de mare e riscul ca Rusia să atace NATO: Pe Putin îl sperie mai puțin războiul decât pacea. Punctul sensibil
Se înmulțesc avertismentele despre un posibil atac al Rusiei asupra unui stat NATO. Experții analizează cât de grav acest risc. Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a avertizat, într-un interviu publicat sâmbătă de Frankfurter Allgemeine, că Rusia ar putea începe un război cu NATO încă din 2029 – sau chiar mai devreme, potrivit unor experți.
Ludovic Orban, fost prim-ministru al României, a fost demis de președintele Nicușor Dan din poziția de consilier politic după doar o lună și jumătate, fără nicio explicație, motivul fiind neclar. Decizia arată că există tensiuni la Palatul Cotroceni, acolo unde șeful statului se află în mijlocul unei furtuni politice care a început să-i pună în
Înalta Curte dă o decizie favorabilă pentru fostul episcop al Hușilor, condamnat pentru abuzuri sexuale
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a admis, marţi, în principiu, cererea de recurs în casaţie formulată de Cornel Onilă, fostul episcop de Huşi (cunoscut drept Corneliu Bârlădeanul) condamnat la opt ani de închisoare pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. Instanţa supremă a respins însă solicitarea de suspendare a condamnării, ceea ce înseamnă că Onilă
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat săptămâna trecută că principala cauză a analfabetismului funcțional în rândul elevilor este „lipsa de pregătire a cadrelor didactice". Reacțiile nu au întârziat să apară. Ministrul cel mai criticat din Guvernul Bolojan a adăugat că, din moment ce copiii vin la școală cu un nivel de inteligență și un nivel
Camera Reprezentanților a votat pentru publicarea documentelor de anchetă în cazul Epstein
Camera Reprezentanților din SUA, controlată de republicani, a votat marți publicarea dosarelor Departamentului de Justiție privind infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein. Este un rezultat împotriva căruia președintele Donald Trump s-a luptat timp de luni întregi, înainte de a renunța brusc săptămâna trecută la opoziția sa, relatează Reuters. La două zile după schimbarea de opinie a
Ciolacu amenință că va vota moțiunea de cenzură, dacă Guvernul nu vine cu soluții de stimulare economică. Și nu va fi singurul
Marcel Ciolacu a lansat, marți seară, un avertisment dur la adresa Guvernului Bolojan, amenințând că va vota o moțiune de cenzură dacă viitorul pachet fiscal-bugetar nu vor include măsuri concrete de relansare economică. Ciolacu a subliniat că nu a făcut această declarație fără consultări prealabile cu colegii săi din PSD. „Sunt ferm convins că în
Biroul Electoral al Municipiului București a respins candidaturile independenților Dumitrică Stan, Maria Marcu și Dan Cristian Popescu. Maria Marcu este de profesie avocat în cadrul Baroului București. De asemenea, a vrut să candideze și la alegerile prezidenţiale din 2024, candidatură care a fost de asemenea respinsă. Dan Cristian Popescu a fost viceprimar al Sectorului 2
Cosmin Olăroiu a ratat calificarea la Campionatul Mondial după un gol primit în minutul 90+17
Cosmin Olăroiu a ratat dramatic calificarea la Campionatul Mondial din 2026. Naționala Emiratelor Arabe Unite a remizat în tur, scor 1-1, cu Irak, dar a fost învinsă cu 2-1 în retur, în barajul pentru play-off. Caio Lucas a deschis scorul pentru echipa lui Olăroiu în minutul 52, iar Meme a egalat în minutul 66. Golul
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro desfășurarea meciului România – San Marino, din ultima etapă a grupei H a preliminariilor pentru Cupa Mondială din 2026, de la ora 21:45. ROMÂNIA – SAN MARINO 0-0Apăsați Refresh pentru actualizarea comentariului Info: Echipele de start: România: Târnovanu – Rațiu, Essat, Ghiță, Bancu – Dragomir, Screciu, Tănase – Man, Bîrligea,
Trump l-a primit cu brațele deschise pe prințul Mohammed bin Salman și spune că asasinatul lui Khashoggi „se mai întâmplă"
Președintele Donald Trump l-a primit, marți, la Casa Albă pe prințul moștenitor Mohammed bin Salman, marcând prima vizită a liderului de facto al Arabiei Saudite de la uciderea jurnalistului Jamal Khashoggi de către agenți saudiți în 2018. În ciuda faptului că agențiile de informații americane au stabilit că prințul Mohammed ar fi putut comanda operațiunea
Echipa națională U21 a fost învinsă de Spania, scor 0-2, în preliminariile pentru Campionatul European. García a deschis scorul după doar 17 minute, iar Fresneda a făcut 2-0 în minutul 53 cu un șut plasat. După acest rezultat, România este pe locul 4, cu 7 puncte, opt sub Spania și trei sub Finlanda, echipa de
Schimbări la 112. Despescu promite că nu mai vorbim cu 3 dispeceri, iar sesizările ajung direct pe teren
O persoană care sună la 112 va vorbi doar cu un singur dispecer, care va direcționa solicitarea direct echipei din teren, a declarat marți secretarul de stat în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Bogdan Despescu. Până acum, o persoană care suna la 112 risca să vorbească cu până la trei dispeceri, un proces care genera
Adjectivul „parasocial", cuvântul anului pentru dicţionarul online Cambridge, este definit ca „implicând sau referindu-se la o legătură pe care cineva o simte între sine şi o persoană celebră pe care nu o cunoaşte, un personaj dintr-o carte, film, serial de televiziune etc. sau o inteligenţă artificială". Acest tip de relaţie unilaterală a fost analizat în
Parlamentul a adoptat noile impozite pe case, mașini, câștiguri la bursă și din criptomonede. Ce se schimbă la CASS, dar și pentru firmele mici și mari
Parlamentul a adoptat, marți, legea care prevede majorarea impozitelor pe locuințe, mașini, câștigurile la bursă și veniturile din criptomonede. Este vorba despre Legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, pe care Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea la 1 septembrie, însă proiectul a
Parlamentul a validat, marți, numirea lui Adrian Țuțuianu în funcția de președinte al Autorității Electorale Permanente. Funcţia era vacantă după revocarea fostului președinte Toni Greblă. Adrian Țuțuianu a fost propus în această funcție de PSD și a fost singurul candidat. Votul a fost secret cu buletine, fiind înregistrate 271 voturi "pentru" și două contra, transmite
Ministrul Apărării se opune tăierii salariilor din Armată: Să facem cu bisturiul, nu cu toporul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, se opune ferm propunerii de tăiere cu 10% a cheltuielilor cu salariile în sectorul de apărare, susținând că, deși înțelegerea inițială din coaliție excludea Armata de la aceste măsuri, cele mai recente discuții indică o intenție de a aplica reduceri „peste tot". Totodată, ministrul a anunțat că miercuri urmează să fie
Explozia din Rahova. PMB plătește chiria locatarilor, plus bani de „nevoi imediate". PSD vrea despăgubiri la valoarea pieței și bloc nou într-un an
Primăria Capitalei anunță, marți, că bucureștenii afectați de explozia din Rahova primesc banii de chirie, procedura de acordare a fondurilor fiind operațională. În paralel, PSD a depus în Parlament un proiect de lege care vizează acordarea de despăgubiri la valoarea reală de piață pentru toți românii afectați de dezastre naturale sau tragedii neimputabile lor. Cui,
Horoscop zilnic pentru 19 noiembrie 2025.
Emma Răducanu și-a încheiat sezonul și a rămas fără 100 de mii de lire sterline. Sportiva cu origini românești mai avea programate două turnee demonstrative, la care a zis însă pas. Emma nu va mai concura la Newark și Miami, astfel că va fi înlocuită de Jessica Pegula. Conform presei britanice, Emma Răducanu va pierde
Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale SRTV și
Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat, marţi, noile Consilii de Administraţie ale SRTV şi SRR. AUR a anunţat că nu participă la vot şi a părăsit sala de plen. Plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului a votat membrii Consiliului de Administraţie al Societăţii Române de Televiziune (SRTV). Votul a … The post Parlamentul a votat noile Consilii de Administrație ale SRTV și SRR. Mai multe ONG-uri resping numirea Ioanei Dogioiu în conducerea Radio România appeared first on spotmedia.ro.
Președintele clubului FC Barcelona, Joan Laporta, a explicat marți că gruparea sa lucrează la izolarea zonei de pe stadionul Camp Nou rezervate fanilor oaspeți pentru a respecta cerințele UEFA, astfel încât meciul cu Eintracht Frankfurt, programat pe 9 decembrie în Liga Campionilor la fotbal, să se dispute pe noua arenă a grupării ”blaugrana”, informează EFE. … The post FC Barcelona revine pe Camp Nou. Demers către UEFA appeared first on spotmedia.ro.
Demis pentru „un fleac”. Ludovic Orban: Nu am nicio datorie față de președinte, mai degrabă el are o datorie față de mine # SportMedia
Fostul premier Ludovic Orban a făcut, marţi seară, o conferinţă de presă pentru a explica plecarea sa din funcţia de consilier de la Cotroceni, dar şi poziţia de acum încolo faţă de preşedintele Nicuşor Dan. El a subliniat că decizia demiterii aparține exclusiv șefului statului, iar motivul invocat a fost o singură declarație critică pe … The post Demis pentru „un fleac”. Ludovic Orban: Nu am nicio datorie față de președinte, mai degrabă el are o datorie față de mine appeared first on spotmedia.ro.
Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor. Riscul rămâne ridicat la Plauru, incendiul de pe nava plină cu GPL nu a fost încă lichidat (Video) # SportMedia
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) anunță că ordinul de evacuare pentru localitatea Ceatalchioi, din județul Tulcea, a fost ridicat luni dimineață, începând cu ora 09:00. Cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ieri sau au fost transportați la Tulcea cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne, se pot întoarce acum la casele lor. Forțele MAI … The post Locuitorii din Ceatalchioi se pot întoarce la casele lor. Riscul rămâne ridicat la Plauru, incendiul de pe nava plină cu GPL nu a fost încă lichidat (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Concluzia trasă de Gazzetta dello Sport despre Mircea Lucescu: Porecla pusă selecționerului # SportMedia
Gazzetta dello Sport i-a pus o poreclă lui Mircea Lucescu, după ce România a ratat calificarea directă la Cupa Mondială. Ziarul italian îl descrie pe Mircea Lucescu drept un „bătrân șmecher”. „România poate fi învinsă, în ciuda experienței pe care o are șmecherul bătrân Lucescu, pentru că nu mai este echipa lui Hagi. Totuși, e … The post Concluzia trasă de Gazzetta dello Sport despre Mircea Lucescu: Porecla pusă selecționerului appeared first on spotmedia.ro.
Vremea se răcește și vor fi ploi, ninsori și vânt puternic. În Transilvania şi Moldova stratul de zăpadă ar putea atinge 2-6 centrimetri şi izolat 10-12 centimetri. ANM a emis o informare valabilă de azi, ora 10.00, până mâine, ora 14.00. Vor fi precipitații în cea mai mare parte a țării. Va ploua în Oltenia, … The post Informare meteo de vreme rece cu ploi, ninsori și vânt appeared first on spotmedia.ro.
Micul Prinț și trei variante diverse de concerte de Crăciun, la mijloc de decembrie în toată țara # SportMedia
„Micul Prinț”, colinde cu Fuego și Ștefan Hrușcă și o ediție extinsă a „Regalului Vienez” reconfigurează scena culturală a lunii decembrie. Între emoție și reflecție, publicul din Constanța, Oradea, Timișoara, Craiova, Deva, Miercurea-Ciuc, Arad și alte orașe este invitat să redescopere esențialul. „Micul prinț” „Micul Prinț”, omagiu adus lui Antoine de Saint-Exupéry la 80 de … The post Micul Prinț și trei variante diverse de concerte de Crăciun, la mijloc de decembrie în toată țara appeared first on spotmedia.ro.
Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România: în primele zece luni ale lui 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024 # SportMedia
Linia de raportare Esc_ABUZ a Organizației Salvați Copiii a primit de la începutul anului un număr record de sesizări de materiale online care înfățișează abuz și exploatare sexuală a copiilor, peste 43 de mii de rapoarte, o creștere alarmantă față de 2024 (19.369 de rapoarte). Aceste rapoarte care au fost procesate de specialiștii Salvați Copiii … The post Abuzul și exploatarea sexuală a copiilor ating niveluri critice în România: în primele zece luni ale lui 2025, linia de raportare Esc_ABUZ a primit de peste două ori mai multe sesizări decât în 2024 appeared first on spotmedia.ro.
Luptele din Ucraina nu mai seamănă cu războiul de tranșee din Primul Război Mondial. Dronele au șters linia solidă a frontului, creând o zonă a morții. Cerul de deasupra câmpurilor de luptă este acum întunecat de drone. Unele sunt dotate cu termoviziune, altele sunt echipate cu explozibili și arme. Unele zac pur și simplu pe … The post Zona morții din Ucraina: Cum au transformat dronele linia frontului în infern appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a renunțat la doi jucători înaintea meciului cu San Marino. Selectionerul nu se va baza pe Valentin Mihăilă și Marius Marin în această partidă. Dintre aceștia, ultimul are ușoare probleme medicale. Lotul României pentru meciul cu San Marino este următorul: PORTARIIonuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 6/0), Ștefan TÂRNOVANU (FCSB, 3/0), Marian … The post Mircea Lucescu a scos doi jucători importanți din lotul echipei naționale appeared first on spotmedia.ro.
Kelemen Hunor: Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariul net. Urmează reforma pensiilor militare # SportMedia
Coaliția de guvernare a decis să păstreze nivelul actual al pensiilor magistraților, susține președintele UDMR, Kelemen Hunor. Potrivit acestuia, liderii politici au agreat ca pensia să rămână 70% din ultimul salariu net, însă perioada de tranziție spre vârsta de pensionare de 65 de ani ar putea fi modificată. Kelemen Hunor a explicat la RFI că … The post Kelemen Hunor: Coaliția a decis că pensiile magistraților vor fi 70% din salariul net. Urmează reforma pensiilor militare appeared first on spotmedia.ro.
Urși habituați – Fundamentarea necesității unei definiții oficiale și a cadrului tehnic de intervenție și reglementare # SportMedia
Specia vizată: Ursul brun – Ursus arctos arctos Obiectiv: Oferirea unui suport științific și tehnic în vederea definirii oficiale pentru categoria ”urșilor habituați”, ca fundament pentru elaborarea viitoarelor reglementări legale și a politicilor de management faunistic. Specia urs brun ( Ursus arctos arctos) ocupă o poziție cheie în ecosistemele montane, deluroase și depresionare din România, … The post Urși habituați – Fundamentarea necesității unei definiții oficiale și a cadrului tehnic de intervenție și reglementare appeared first on spotmedia.ro.
Firmele afiliate pot muta profitul dintr-o țară în alta prin mecanisme aparent „tehnice” — consultanță, servicii de management, licențe, redevențe. România pierde bani reali când nu controlează serios aceste fluxuri. Statul trebuie să înțeleagă că banii nu se „evaporă”, ci se scurg disciplinat prin facturi interne. Subtil, dar nu inocent: cum își ajustează grupurile profitul … The post Când profitul pleacă, dar munca rămâne: miza tranzacțiilor intragrup appeared first on spotmedia.ro.
Coreea de Nord spune că acordul dintre Seul și SUA privind submarinele va declanșa un efect de „domino nuclear” # SportMedia
Coreea de Nord a denunţat acordul dintre Seul şi Washington privind construirea de submarine cu propulsie nucleară, afirmând într-un comentariu difuzat de mass-media de stat, că acordul va provoca un efect de „domino nuclear”. Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a anunţat săptămâna trecută finalizarea unui acord de securitate şi comerţ mult aşteptat cu Statele Unite, … The post Coreea de Nord spune că acordul dintre Seul și SUA privind submarinele va declanșa un efect de „domino nuclear” appeared first on spotmedia.ro.
Simona Halep a primit o întrebare delicată din partea jurnaliștilor arabi. Într-un interviu acordat The National, Simona a fost întrebată dacă regretă că s-a retras din tenis: „Nu, niciodată”, a fost răspunsul ferm al Simonei. „Așa că, probabil, asta înseamnă că, în interiorul meu, a fost decizia corectă. Și acum simt asta. Cred că a … The post Simona Halep a primit o întrebare delicată: Răspunsul ferm al fostei sportive appeared first on spotmedia.ro.
Un atacant din MLS își dorește să prindă un transfer la FCSB. Atacantul Ștefan Chirilă joacă pentru naționala U-19 a României, dar s-a născut în SUA și este legitimat la FC Cincinnati din MLS. El a afirmat că își dorește să prindă un transfer la FCSB, deoarece a auzit că este cea mai tare echipă. … The post Fotbalistul din MLS se propune la FCSB: „Am auzit că e cea mai tare” appeared first on spotmedia.ro.
Mircea Lucescu a trecut la fapte după înfrângerea României cu Bosnia. Selecționerul va opera mai multe schimbări în echipa de start pentru meciul cu San Marino, programat marți. Din echipa de start vor ieși Alexandru Chipciu, Marius Marin, Bogdan Racovițan și Valentin Mihăilă. Echipa probabilă e următoarea: Ionuț Radu – Rațiu, Rus, Ghiță, Bancu – … The post Mircea Lucescu trece la fapte: Schimbările pregătite de selecționer appeared first on spotmedia.ro.
Accident grav în București: Două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar și a lovit 4 pietoni # SportMedia
Patru persoane au fost rănite după ce două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele fiind proiectat pe trotuar, în zona unei staţii de autobuz de pe bulevardul Uverturii, din Capitală. ”În jurul orei 06:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier la intersecţia Bd. Uverturii cu Str. … The post Accident grav în București: Două autoturisme s-au ciocnit, unul dintre ele a fost proiectat pe trotuar și a lovit 4 pietoni appeared first on spotmedia.ro.
ANAF acuză FCSB că nu și-a plătit taxele pe profit. Conform ȘtirileProTV, FCSB nu a putut justifica la Agenția Națională de Administrare Fiscală o sumă de 7.020.140 de lei, echivalentul a peste 1,3 milioane de euro. Potrivit informațiilor existente, echipa lui Gigi Becali ar fi neglijat plata taxelor aferente impozitului pe profit. În prezent, ANAF … The post Probleme pentru FCSB: Descoperirea făcută de ANAF appeared first on spotmedia.ro.
Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România # SportMedia
De la comedii cu substrat amar la valsuri vieneze și colinde de Crăciun, vă propunem o săptămână de poveste pe scenele din București, Timișoara, Zalău, Baia Mare, Sibiu, Târgu Mureș și Satu Mare. Cinci povești, un singur numitor comun, spectacole care pot fi cadoul perfect pentru cei dragi. „Antiportret de familie” O comedie amară, cu … The post Spectacole de teatru și concerte de Crăciun, în prima săptămână din decembrie pe scene din România appeared first on spotmedia.ro.
Doar 151 de comune (din 2862) și 5 orașe mici (din 216) îndeplineau în 2023 toți indicatorii minimali prevăzuți de lege pentru încadrarea în rangul de unitate administrativ-teritorială deținut, conform unei analize a Curții de Conturi referitoare la performanța acestor tipuri de UAT-uri. Analizați individual, niciunul din cei opt indicatori stabiliți pentru comune nu era … The post Statul evită reorganizarea teritorială, deși suntem în dezastru administrativ appeared first on spotmedia.ro.
An de an, ne regăsim în decembrie pierduți printre rafturi și liste de cadouri, încercând să împăcăm toate dorințele celor dragi într-un budget limitat. Însă, magia sărbătorilor stă în timpul petrecut împreună și în gesturi simple, nu în alergătura prin magazine. Iată vestea bună: există un loc unde găsești câte ceva fermecător pentru fiecare – … The post Daruri pentru toți-cu un singur click appeared first on spotmedia.ro.
Proteza mobilă a fost mult timp singura soluție pentru pacienții fără dinți. A ajutat, a oferit o variantă accesibilă și a fost o etapă necesară în evoluția stomatologiei. Doar că vremurile s-au schimbat, iar odată cu ele s-au schimbat și așteptările tale. Astăzi nu te mai mulțumești cu ceva care alunecă, se mișcă, creează disconfort … The post Renunță la proteza mobilă! La Ideal Dental, zâmbetul complet începe chiar din prima zi appeared first on spotmedia.ro.
Calculul prejudiciilor de mediu și la bugetul local la un an de la închiderea uneia dintre cele mai mari stații de sortare a deșeurilor din jurul Bucureștiului # SportMedia
Considerată una dintre cele 3 mari stații de sortare și tratare mecano-biologică din jurul Bucureștiului în anul 2023, cu peste 17 ani de experiență și o echipă de aproximativ 250 de angajați, compania 3R Green reușea să gestioneze lunar circa 16.000 de tone de deșeuri, incluzând deșeuri municipale amestecate, deșeuri stradale, voluminoase, ambalaje amestecate, deșeuri … The post Calculul prejudiciilor de mediu și la bugetul local la un an de la închiderea uneia dintre cele mai mari stații de sortare a deșeurilor din jurul Bucureștiului appeared first on spotmedia.ro.
Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor # SportMedia
Lacurile din pădurea amazoniană trec prin schimbări dramatice, transformându-se în adevărate bazine de apă fierbinte, pe fondul valurilor de căldură extreme și al secetei severe care afectează regiunea. Apele unelor lacuri au depășit chiar 40 de grade Celsius, cu efecte îngrijorătoare asupra vieții acvatice. În timpul secetei extreme din 2023 și 2024, nivelurile apei au … The post Fenomen dezastruos în pădurea amazoniană: Temperaturi fără precedent în apele lacurilor appeared first on spotmedia.ro.
