Candidatura independentă a unui bogat consilier general, respinsă la alegerile pentru primăria București. Explicația BEM
HotNews.ro, 19 noiembrie 2025 08:50
Pentru alegerile parțiale de la Primăria Municipiului București au fost depuse în total 21 de candidaturi, dintre care 18 au fost admise și trei au fost respinse, printre care și cea a lui Dan Cristian…
• • •
Cele două trenuri de marfă care s-au ciocnit miercuri dimineață, în zona Staţiei Olteni, județul Teleorman, aparțin operatorului privat Rail Cargo. Evenimentul nu a produs deraierea vagoanelor sau victime, transmite CFR, citată de News.ro. „Un…
O dronă, detectată de armata română în spațiul aerian al țării noastre. Patru aeronave de luptă ridicate de la sol # HotNews.ro
Două aeronave de luptă Eurofighter Typhoon germane din Baza 57 Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de Poliție aeriană întărită, au decolat azi-noapte, la ora 00:25, pentru a monitoriza situației aeriene la granița cu Ucraina, ca…
Cisternă plină cu substanţe periculoase, răsturnată pe DN 1, între Braşov şi Predeal. Traficul este complet blocat # HotNews.ro
Circulația rutieră este blocată pe ambele sensuri pe DN1, între Brașov și Predeal, în zona Timișul de Sus, în urma accidentului care a dus la răstunarea cisternei. „Trafic blocat pe DN1, între Braşov şi Predeal!…
07:30
Tensiunile dintre China și Japonia escaladează. Beijingul impune o interdicție totală la importurile de fructe de mare nipone # HotNews.ro
China a notificat Tokyo că va interzice toate importurile de fructe de mare japoneze, au relatat miercuri agenția de știri Kyodo și NHK, pe fondul unei dispute diplomatice în escaladare între cele două mari economii…
Alertă în Polonia. Avioane de luptă ridicate de la sol, după noi atacuri aeriene rusești în Ucraina # HotNews.ro
Avioane poloneze şi ale aliaţilor au fost ridicate în aer, miercuri dimineaţă, pentru a asigura siguranţa spaţiului aerian polonez, după ce Rusia a lansat noi atacuri aeriene asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniţei cu Polonia,…
INVESTIGAȚIE Un grup de medici români promite femeilor plăcere și „recăpătarea încrederii” prin „rejuvenare vaginală” și dezvoltă o afacere pe corpul acestora. Urolog: „Eu cred că tu nu ai orgasm” # HotNews.ro
Proceduri fără bază științifică, decontate de stat sau plătite cu mii de euro în clinici private, sunt efectuate de medici români. Aceștia câștigă zeci de mii de euro de pe urma femeilor atrase, prin clinici…
Direcția Permise Auto spune că de 2 ani scoate cazierele pe loc la ghișeu, dar mulți încă îl iau de la secția de poliție / De ce nu e acceptat cazierul printat de pe platforma MAI # HotNews.ro
DRPCIV spune, într-un răspuns pentru HotNews, că „nu solicită prezentarea certificatului de cazier judiciar” la depunerea actelor pentru permisul de conducere. Precizarea a venit după o interpelare a deputatului PNL Sebastian Burduja, care cerea explicații…
Ca în fiecare an, sindicatele din Automobile Dacia și patronatul intră în procesul de negociere a unui nou contract colectiv de muncă, încercând să majoreze veniturile membrilor de sindicat. România are în continuare cel mai…
Trump se distanțează din nou de Epstein și cere revocarea licenței postului ABC după o întrebare pe acest subiect de la un reporter # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump s-a distanțat din nou de infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, declarând marți că nu are „nimic de-a face” cu acesta, afirmații făcute cu puțin timp înainte de votul din Congresul SUA…
Litigiu pe cuptoarele cu microunde: Whirlpool deschide proces ca să-și blocheze rivalii Samsung și LG în SUA # HotNews.ro
Compania americană producătoare de electrocasnice Whirlpool a solicitat marți unei agenții comerciale din SUA să blocheze importul și vânzarea de cuptoare cu microunde de la producători rivali cu sediul în Coreea de Sud și China,…
Furnizori „critici” de tehnologie. UE a anunțat companiile pe care le consideră esențiale pentru industria sa bancară # HotNews.ro
Autoritățile de reglementare ale Uniunii Europene au desemnat marți 19 companii din domeniul tehnologiei, printre care Amazon Web Services, Google Cloud și Microsoft, drept furnizori-terți „critici” de servicii informatice pentru industria financiară a blocului comunitar,…
Marcel Ciolacu, atacuri în serie la Bolojan: „Vrea să arate că e salvatorul omenirii”. Fostul premier amenință că va vota o moțiune de cenzură # HotNews.ro
Fostul premier Marcel Ciolacu l-a criticat dur pe succesorul său în funcția de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan, despre care a spus că pozează în „salvatorul omenirii”, însă nu vine cu măsuri de relansare economică.…
Armata ucraineană confirmă pentru prima dată că a lovit Rusia cu rachetele americane ATACMS, cu rază lungă de acțiune, și spune că va continua să o facă # HotNews.ro
Armata ucraineană a anunțat marți că a atacat ținte militare de pe teritoriul Rusiei folosind rachete ATACMS cu rază lungă de acțiune, furnizate de SUA, calificând acest lucru drept o „evoluție semnificativă”, scriu Reuters și…
Vot în Congresul SUA pentru publicarea dosarelor Epstein. Decizie luată cu un singur vot împotrivă # HotNews.ro
Camera Reprezentanţilor din SUA, controlată de republicani, a votat marţi pentru a impune publicarea dosarelor Departamentului de Justiţie privind defunctul infractor sexual condamnat Jeffrey Epstein, un rezultat împotriva căruia preşedintele Donald Trump s-a luptat timp…
Cumulul salariului cu o pensie de numai 15% se va aplica și pentru profesori și medici, spune ministrul Muncii # HotNews.ro
Ministrul Muncii Florin Manole a precizat, la Antena 3, că proiectul Guvernului privind cumulul pensiei cu salariul, proiect prin care cuantumul pensiei va fi limitat la 15% pentru bugetarii care-și continuă activitatea, va viza toate…
Trump nu vede niciun conflict de interese în ce privește afacerile familiei sale în Arabia Saudită / Răspunsul surprinzător dat referitor la jurnalistul asasinat Jamal Khashoggi – VIDEO # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a negat marți orice conflict de interese legat de afacerile derulate de membri ai familiei sale în Arabia Saudită, relatează AFP și Agerpres. „Nu am nicio legătură cu afacerile familiei mele.…
LIVETEXT | România – San Marino se joacă acum. Dezastru fără precedent pentru „tricolori”! Naționala de pe locul 210 a deschis scorul în minutul 2! # HotNews.ro
România și San Marino se duelează ACUM, în ultimul meci din preliminariile CM 2026. Partida de pe „Ilie Oană” este liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1. Oaspeții au deschis scorul în minutul…
Justiția franceză a anunțat decizia în procesul intentat Perrier privind apa sa minerală „naturală” # HotNews.ro
Un tribunal francez a respins marți procesul împotriva Perrier intentat de grupul de consumatori UFC-Que Choisir, care solicitase retragerea de pe piață a tuturor sticlelor de apă minerală carbogazoasă, pe motiv că marca ar fi…
O laureată a Premiului Saharov rămâne pentru 2 ani în închisoare. Un tribunal din Georgia a confirmat sentința din primă instanță # HotNews.ro
O instanţă din Georgia a confirmat marţi, în apel, pedeapsa de doi ani de închisoare pentru Mzia Amaghlobeli, o jurnalistă proeminentă şi co-laureată a Premiului Saharov pentru libertatea gândirii în octombrie, relatează AFP, preluată de…
Compania aeriană low cost Wizz Air a fost amendată cu 500.000 de euro de către autoritatea Antitrust din Italia, pentru practici comerciale incorecte în promovarea abonamentului anual „Wizz All You Can Fly”. Potrivit Autorității Italiene…
Cum i-a înfuriat cancelarul Germaniei pe brazilieni. „Merz, xenofobia ta e noul Zid al Berlinului” # HotNews.ro
Declaraţii făcute de cancelarul german Friedrich Merz, considerate denigratoare la adresa oraşului amazonian Belem, care găzduieşte Conferința ONU privind schimbările climatice COP30, au stârnit un val de indignare în Brazilia, în special în rândul autorităţilor…
„Marea Baltică este o mare NATO”. Mesajul pentru Rusia al ministrului german al Apărării # HotNews.ro
Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat marţi că Rusia nu mai navighează ca pe vremuri în Marea Baltică, după ce această regiune a devenit în mare parte un spaţiu NATO în urma aderării…
Viktor Orban anunță că nu va contribui la fondurile UE pentru Ucraina: „Ca și cum ai încerca să vindeci un alcoolic trimițându-i încă o ladă de vodcă” # HotNews.ro
Premierul ungar Viktor Orban a anunţat luni că a primit din partea preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, o scrisoare în care aceasta le solicită statelor membre ale UE fonduri suplimentare pentru Ucraina, potrivit…
Critici puternice din societatea civilă față de numirea Ioanei Dogioiu în conducerea Radioului public: „Un atentat la autonomia instituției” # HotNews.ro
Mai multe organizații nonguvernamentale și nonprofit au lansat marți, 18 noiembrie, o scrisoare deschisă în care au avertizat că nominalizarea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, în Consiliul de Administrație al Societății Române…
Concurență mare pentru a lucra în compania feroviară care ia locul CFR Marfă. Când ar putea fi angajați primii oameni # HotNews.ro
Carpatica Feroviar, compania care va înlocui CFR Marfă, a primit 6.800 de dosare pentru cele 2.200 de locuri de muncă disponibile pentru cei care vor să se angajeze, a spus directorul general, Daniel Apostolache. El…
Temperatură neobișnuită la Moscova pentru data din calendar / La Ekaterinburg a fost doborât un record ce data de două secole # HotNews.ro
Termometrele din Moscova au indicat marţi 9,9 grade Celsius, un record pentru ultimii 85 de ani, au anunţat meteorologii. Potrivit lui Evgueni Tishkovets, unul dintre cei mai populari „oameni ai vremii” din Rusia, recordul pentru…
Lista candidaturilor admise la Primăria București. Care sunt candidații respinși de către Biroul Electoral Municipal # HotNews.ro
Biroul Electoral al Municipiului București a transmis lista candidaturilor admise la alegerile din 7 decembrie pentru postul de primar general al Capitalei. BEM a admis 18 dosare de candidatură și a respins alte trei. Potrivit…
SuperLiga: Fotbaliști de la Dinamo și Rapid, propuși de un oficial FCSB la naționala României # HotNews.ro
Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al clubului FCSB, consideră că Alexandru Musi (Dinamo) și Andrei Borza (Rapid) pot reprezenta soluții pentru echipa națională a României. De asemenea, oficialul campioanei en-titre susține că la prima…
INTERVIU De ce doar benzinăriile Lukoil din România sunt interesante pentru investitori / Ce se întâmplă cu rafinăria Petrotel # HotNews.ro
În România există doar 2.500 de benzinării la o populație de 19 milioane de locuitori, în timp ce Bulgaria, țară cu 6,4 milioane de locuitori, are peste 3.000 de benzinării. Cine cumpără sau construiește benzinării…
Apariție nouă pe piața TV: Se lansează un canal dedicat filmelor românești și pieselor de teatru # HotNews.ro
Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) a aprobat lansarea Cinemaraton Plus, un nou canal dedicat filmelor româneşti, scrie marți Pagina de Media. Postul de televiziune va difuza producţii mai recente, scurtmetraje, documentare de autor şi spectacole…
La 8 ani după ce doi bebeluși au fost uciși de infecții nosocomiale la Iași, judecătorii clasează definitiv procesul. Dosarul a fost tergiversat 7 ani de Parchet # HotNews.ro
Judecătoria Iași a decis clasarea definitivă a procesului deschis după ce doi nou-născuți au murit în noiembrie 2017 la Maternitatea Cuza Vodă din Iași cauza infecțiilor nosocomiale. Odată cu clasarea, Judectoria Iași i-a obligat pe…
Președinta Mexicului exclude intervenția militară a SUA contra cartelurilor de droguri: „Asta nu se va întâmpla/ Ultima oară au ocupat jumătate din teritoriu” # HotNews.ro
Preşedinta Mexicului, Claudia Sheinbaum, a respins marţi orice posibilitate de intervenţie militară a SUA pe teritoriul mexican, după ce preşedintele american Donald Trump a afirmat luni că ar fi dispus să trimită trupe pentru a…
Noi creșteri de taxe în Rusia, inclusiv a TVA, în contextul prelungirii războiului cu Ucraina # HotNews.ro
Parlamentarii ruși au aprobat, marți, noi creșteri de taxe, în contextul în care Moscova caută noi surse de venituri pentru a-și stimula economia în contextul războiului său cu Ucraina, care durează de aproape patru ani,…
SuperLiga: Un stadion din România are un gazon nou, hibrid, similar celor de pe marile arene ale Europei # HotNews.ro
Consiliul Judeţean Cluj a anunțat că a finalizat operaţiunea de montare a gazonului hibrid pe stadionul Cluj Arena. Noua suprafaţă de joc are o capacitate de utilizare de cinci ori mai mare comparativ cu cea…
FC Voluntari a anunțat finalul colaborării cu Florin Cernat (45 de ani). Fostul fotbalist va prelua funcția de manager sportiv la FCSB. „Mulțumim, Florin Cernat! FC Voluntari anunță încetarea colaborării cu directorul sportiv Florin Cernat.…
Chirie uriașă plătită de Prefectura București către RA-APPS. Ministrul de Interne a trimis Corpul de Control # HotNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, anunţă, marţi, că a fost trimis la sediul instituţiei Corpul de Control al Ministerului de Interne (MAI) pentru verificări asupra contractului de chirie. Acesta a fost semnat cu RA-APPS pentru suma…
Italia spune că se confruntă cu amenințări de război hibrid în sectoare critice și că are nevoie „urgentă” de o unitate specială # HotNews.ro
Italia are nevoie urgentă de o nouă unitate civilă și militară cu 5.000 de angajați pentru a combate amenințările războiului hibrid, a afirmat ministrul Apărării, Guido Crosetto, într-un raport strategic publicat marți, potrivit Reuters. Creșterea…
Microbuz şcolar, depistat în trafic cu 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă. Ce sancțiuni au aplicat polițiștii # HotNews.ro
Un microbuz şcolar în care se aflau 31 de copii, dublu faţă de capacitatea maximă admisă, a fost oprit în trafic pe DN 10, în judeţul Covasna. Şoferul a fost amendat şi s-a dispus reţinerea…
Coaliția din Germania, în pericol de destrămare. „Totul este deja instabil”, spune lidera social-democraților # HotNews.ro
Lidera social-democraţilor (SPD) şi ministrul Muncii din Germania, Barbel Bas, a avertizat marţi că „lucrurile vor deveni instabile” în cadrul guvernului de coaliţie dacă parlamentul nu reuşeşte să adopte un pachet controversat de reformă a…
Instanța Supremă a admis în principiu recursul în casație al fostului episcop de Huși, aflat în înschisoare pentru abuzuri împotriva elevilor de la seminarul unde era profesor # HotNews.ro
Înalta Curte de Casație și Justiție a admis marți, în principiu, recursul în casație formulat de fostul episcop al Hușilor, Corneliu Bârlădeanu, Onilă pe numele său civil, și a decis judecarea căii extraordinare de atac…
Taxa pregătită de România pentru colete cu valoare de până la 150 de euro, scutite de taxe vamale la nivel UE, va fi păstrată la nivelul decis de Guvern, de 25 lei/colet, în schimb va…
Cloudflare, primele explicații despre problemele care au făcut numeroase site-uri din jurul lumii să cadă: „Clienții ar putea continua să vadă rate de eroare mai ridicate” # HotNews.ro
Cloudflare, compania americană ale cărei servicii includ protejarea a milioane de site-uri împotriva atacurilor malițioase, a oferit primele explicații despre pana masivă care a afectat numeroase site-uri și platforme, inclusiv publicații online din România, deși…
Consilier al lui Bolojan: „Situația pensiilor speciale a ajuns să fie revoltătoare pentru orice cetățean/ Așa ceva n-ar trebui să existe pe planetă” # HotNews.ro
Economistul Ionuţ Dumitru, consilierul premierului Ilie Bolojan, a afirmat, la Digi24, că nivelul pensiilor speciale reprezintă o situație revoltătoare, în condițiile în care, pentru omanii simpli, este de neconceput ca o persoană să se pensioneze…
Pericol de accident major în Satu Mare, avertizează Garda de Mediu, care a descoperit mii de tone de azotat de amoniu depozitate necorespunzător # HotNews.ro
Garda Naţională de Mediu avertizează asupra unui „pericol de accident major” în Satu Mare, unde au fost depistate mii de tone de azotat de amoniu de calciu, depozitate necorespunzător. Au fost sesizaţi pompierii şi s-au…
Ludovic Orban, plecat din echipa de consilieri ai lui Nicușor Dan: Despărțirea e din inițiativa președintelui, să nu încercăm să coafăm o realitate. Mi se pare un fleac declarația mea privind folosirea imagii președintelui campania din București # HotNews.ro
Ludovic Orban susține o conferință de presă marți, în contextul în care Administrația Prezidențială a transmis că acesta nu va mai rămâne în funcția de consilier prezidențial. Principalele declarații ale lui Ludovic Orban: „L-am susținut…
SuperLiga: „Nu îi văd ca echipă capabilă să revină în play-off”. Victor Pițurcă analizează cursa pentru titlu # HotNews.ro
Fostul selecționer al României, Victor Pițurcă (69 de ani), a vorbit despre configurația actuală a SuperLigii și despre șansele echipelor implicate în cursa pentru titlu, scrie GSP.ro. Deși campioana en-titre, FCSB, a avut un start…
„Mami, nu mai pot!”. GOLAZO.ro are filmări teribile, în care se vede cum Camelia Voinea își abuzează fiica, pe Sabrina. Camelia Voinea, 55 de ani, a fost acuzată de două gimnaste de abuzuri fizice, psihice și verbale.…
Ionuț Moșteanu se opune reducerii cheltuielilor de personal în armată. „E nevoie de motivare, oamenii să vadă o perspectivă” # HotNews.ro
Ministrul Apărării Naţionale, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi, că se opune tăierii cu 10% a cheltuielilor cu salariile din sistemul naţional de apărare, menţionând că înţelegerea din coaliţie din urmă cu două săptămâni era ca…
„Alertă de spionaj” în Parlamentul britanic. MI5 avertizează ce încearcă agenții Chinei să facă # HotNews.ro
Serviciul de securitate britanic MI5 i-a avertizat marți pe parlamentarii de la Londra cu privire la încercările agenților chinezi de a colecta informații și de a influența activitatea legislativului, potrivit unui e-mail trimis parlamentarilor și…
