Spectaculos! La 41 de ani, legenda lui Milan ar putea reveni la echipă

18:10

Contractul îi expiră în vară, dar Gigi Becali nu vrea să audă despre o plecare de la echipă! Fotbalistul FCSB-ului de care patronul ţine cu dinţii: „Vezi-ţi mă, de treaba ta cu ofertele, că te duci în Turcia şi iei mai puţini bani decât la mine”