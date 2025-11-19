S-a aflat cu ce a fost intoxicată familia moartă la Istanbul. Se...
StiriDiaspora.ro, 19 noiembrie 2025 11:50
S-a aflat cu ce a fost intoxicată familia moartă la Istanbul. Se...
Acum 30 minute
11:50
S-a aflat cu ce a fost intoxicată familia moartă la Istanbul. Se...
Acum 4 ore
09:40
Un român din Austria a ucis o bătrână care l-a crescut ca pe...
08:30
Au ieșit primele rezultate de la autopsia familiei moarte în...
Acum 12 ore
23:50
Romania învinge San Marino cu 7-1 și merge la barajul pentru Mondiale
Acum 24 ore
22:50
Lovitură pentru Trump. Camera Reprezentanţilor a votat publicarea...
22:20
Un român din Spania incendiază mașini și amenință că va continua...
20:40
Accident în Italia: Un autobuz cu 20 de elevi a ajuns în șanț după...
19:40
Greșeala uriașă pe care o fac românii din Germania cu salariul...
18:50
Moşteanu spune că miercuri se va închide discuţia privind pensiile...
18:10
Un nou caz de otrăvire în Turcia. O tânără a ajuns la Terapie...
17:10
Probleme mari la Cloudflare. Mai multe site-uri au picat la nivel...
17:00
Alunecări de teren în nordul Italiei. Două persoane au murit
12:40
Trece România la impozit progresiv? Primul mesaj, direct din...
12:30
Turistă italiancă, revoltată de cât a plătit pe un capuccino și un...
Ieri
11:40
Ludovic Orban, revocat din funcția de consilier de Nicușor Dan
10:10
Un român și-a luat soția filipineză și au plecat la furat în...
09:20
Inundații în Italia. Două persoane, dispărute. Un rău s-a revărsat,...
08:40
După cei doi copii și mamă, a murit și tatăl copiilor din Turcia....
17 noiembrie 2025
15:30
Româncă de 34 de ani, arestată în Italia după ce a încercat să-și...
13:50
Ce salariu are un soldat român, fără bacalaureat, cu doi ani vechime
13:20
Ce a pățit un șofer român de TIR, prins de poliție în Austria, în...
12:30
Localitate din Tulcea, evacuată integral, după un atac cu drone al...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Cât câștigă, de fapt, badantele românce din Italia. "Furtună" după...
10:20
Cerul care te alege: Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2025
08:50
Se conturează o cauză clară a morții familiei care a mâncat la...
16 noiembrie 2025
17:20
Horoscop 17 noiembrie 2025: Bani pentru o zodie, Fecioarele ajung...
16:50
Tânăr polițist găsit împușcat în locuința în care stătea cu chirie....
16:20
Un tânăr adoptat în Italia când avea 4 ani își caută familia din...
15:40
"Azi voluntar, mâine obligatoriu!". Românii din Belgia sunt...
14:10
Londra anunţă măsuri "istorice" menite să-i descurajeze pe migranţi
14:10
Vreme rea în Spania. Furtuna Claudia aduce ploi în aproape toată țara
12:30
Locuitorii unui cartier din Munchen sunt terorizați de un grup de...
11:50
Tânără de 17 ani, găsită moartă într-un apartament din Galați
10:50
Badantă din Italia, acuzată de familie că l-a păcălit pe batrân...
10:20
Banii românilor din Germania: salarii, credite, taxe. Sfaturile...
09:40
Un român s-a crezut "regele șoselelor", dar a rămas fără mașină în...
15 noiembrie 2025
17:50
Propunerile opoziției în Italia: Salariu minim de 9 euro/oră și 0...
17:50
Horoscop 16 noiembrie 2025: Vărsător, acordă mai multă atenție...
15:50
Clipe de panică într-un avion de pasageri rusesc. Aeronava a...
14:20
Român condamnat la nouă ani de închisoare în Scoția, după ce a...
13:10
Proiect de lege: Medicii care răspândesc informații false în...
12:10
Pietoni ucişi de un autobuz în Suedia. Poliţia merge pe ipoteza...
11:40
Moarte misterioasă la Roma: Moldoveancă găsită fără suflare în...
11:10
Un bărbat și-a falsificat diploma, apoi a pilotat timp de mai mulți...
10:10
Propunerea ministrului Sănătății, după moartea fetiței la dentist:...
00:00
Un român de 21 de ani din Austria a murit la locul de muncă. Un alt...
14 noiembrie 2025
23:10
Ultimele vești despre starea de sănătate a Flaviei Groșan. Medicii...
23:10
Suma uriașă plătită de părinții fetiței de doi ani, care a murit la...
22:20
Românii cumpără proprietăți în Ungaria. Presa de la Budapesta:...
19:50
Un autobuz a intrat într-un grup de persoane în capitala Suediei....
